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Бесплатный ИИ-ассистент решит рутинные и аналитические задачи продавцов «Яндекс Маркета»

Продавцы, которые торгуют на «Яндекс Маркете», смогут получить бесплатный доступ к чату с ассистентом на основе искусственного интеллекта. Партнеры смогут задать вопросы о маркетплейсе, упростить работу с контентом и отзывами, и проанализировать продажи. Благодаря этому больше не нужно будет решать рутинные или аналитические задачи самостоятельно — это сделает ИИ-ассистент «Яндекс Маркета». Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Например, если партнер спросит, как начать торговать одеждой на площадке, он перечислит подходящие модели продаж и добавит ссылку на страницу с подробной информацией. ИИ-ассистент также поможет сгенерировать описание товара — он уточнит пожелания и предложит текст, который подойдет для карточки. А если ассистент сделает вывод, что для решения задачи нужен сотрудник поддержки, он предложит позвать его.

Продавцы уже используют искусственный интеллект для решения рабочих вопросов. Например, по статистике «Яндекс Маркета», более 84 тыс. партнеров уже создавали описание товара с помощью большой языковой модели (LLM) YandexGPT в личном кабинете маркетплейса. При этом четверть продавцов регулярно используют исскуственный интеллект для других рабочих задач.

В основе ИИ-ассистента для продавцов лежит YandexGPT 5 Pro — последняя версия большой языковой модели «Яндекса», которая была дообучена с учетом потенциальных рабочих задач продавцов. Начать диалог с ассистентом можно будет в личном кабинете продавца на главной странице или в подходящем под задачу разделе, например, в «Каталоге»или «Отзывы на товары».

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Маркет

Сначала ИИ-ассистент появится в браузерной версии личного кабинете продавца. В будущем «Яндекс Маркет» также добавит его в приложение. Чтобы первыми получить доступ к ассистенту и протестировать его, нужно заполнить заявку.

Ранее «Яндекс Маркет» также добавил чат с ИИ-ассистентом в приложение для покупателей.

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