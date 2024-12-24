Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Yandex YaLM Yet Another Language Model YandexGPT YaGPT Балабоба генеративная нейросеть YML Yandex Market Language

Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language

  • YandexGPT (YaLM 2.0) генеративная нейросеть нового поколения была запущена 17 мая 2023 года. Она доступна пользователям  в режиме “Давай придумаем” в Алисе, в Яндекс Браузере, сервисе для тезисного пересказа текстов в интернете 300.ya.ru, приложении для генерации изображений Шедевром и личном кабинете продавца в Яндекс Маркете. Нейросеть в два этапа обучали на суперкомпьютерах Яндекса, самых мощных в России и Восточной Европе. Сначала ей показали общедоступные тексты — материалы книг, сайтов, статей. Затем - дообучили на сотнях тысяч примеров содержательных и хорошо написанных ответов. Для сбора и подготовки таких примеров Яндекс задействовал свои технологии краудсорсинга и команду AI-тренеров. YandexGPT работает в Яндекс Браузере, приложении Яндекс, в Алисе, в Шедевруме, а также на главной странице Яндекса (ya.ru). Владельцы бизнес-аккаунтов также могут подать заявку на тестирование нейросети на облачной платформе Yandex Cloud.

«Яндекс» встроила нейросеть в онлайн-редактор: что получилось?

аботе с текстовыми документами и электронными таблицами. Главным новшеством сервиса стала нейросеть YandexGPT 4, встроенная в текстовый онлайн-редактор. Какие возможности нововведение открывает
24.12.2024 Спрос продавцов «Яндекс Маркета» на нейросети вырос за год в 2,5 раза

Более 84 тыс. продавцов «Яндекс Маркета» использовали в 2024 г. бесплатную генеративную нейросеть YandexGPT для создания описаний товаров — с начала 2024 г. их число выросло в 2,5 раза. За это время они сгенерировали описания для почти 5 млн карточек. А количество партнеров, которые создава
13.12.2024 YandexGPT в 3 раза ускорила проверку работ на олимпиаде «Турнир Ломоносова» по физике, химии и астрономии

«Яндекс» и МФТИ научили нейросеть оценивать ответы онлайн-этапа школьной олимпиады «Турнир Ломоносова». Впервые YandexGPT проверила 35 тыс. работ по трем предметам — физике, химии и астрономии. Это позволило сократить этап оценки работ с трех месяцев до одного, сохранив качество проверки на прежнем уровн
11.12.2024 «Яндекс» запустил «Документы» со встроенной YandexGPT

на базе собственной технологической платформы «Яндекса», а в текстовый редактор встроена нейросеть YandexGPT 4, которая упрощает работу с текстом. Оба редактора бесплатные и пока доступны в бе
05.12.2024 «Яндекс» встроил в «Алису» свою самую мощную языковую модель

опцию «Алиса Про», предоставив пользователям доступ к своей самой новой и мощной языковой модели — YandexGPT 4 Pro. Пользователи уже могут опробовать её в чате с «Алисой», а на умных устройств
21.11.2024 Yandex B2B Tech поможет компаниям ускорить разработку собственных ИИ-ассистентов на базе YandexGPT

тах. При этом не во всех компаниях есть выделенные команды data-science, которые могут адаптировать YandexGPT под конкретные бизнес-сценарии. AI Assistant API помогает упростить этот процесс и

05.11.2024 MANGO OFFICE внедрила YandexGPT в сервис Речевая аналитика

нологическое партнерство. Теперь в продуктах MANGO OFFICE используется генеративная языковая модель YandexGPT. Это позволит руководителям колл-центров проводить детальный анализ звонков операто
24.10.2024 Суверенная нейросеть «Яндекса» получила мощное обновление. Что появилось нового? Видео

Четвертое пришествие YandexGPT Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о релизе четвертого поколения сво
24.10.2024 «Яндекс» запускает новое поколение языковых моделей YandexGPT 4

«Яндекс» выпустил новое поколение генеративных нейросетей — YandexGPT 4. Новая линейка включает мощную языковую модель Pro и облегченную версию Lite. Они
30.09.2024 «Юниверс Дата» интегрировала YandexGPT в платформу управления данными «Юниверс DG»

Компания «Юниверс Дата» встроила нейросеть YandexGPT в программный продукт для организации процессов управления данными «Юниверс DG». Искусственный интеллект позволяет пользователям генерировать описания для бизнес-терминов и автоматизи
23.09.2024 «Авто.ру» внедрил YandexGPT в Отчеты: теперь нейросеть кратко пересказывает историю владения автомобилем

Понять, хороший ли автомобиль с пробегом представлен в объявлении стало проще. Нейросеть YandexGPT составит емкое изложение истории машины с акцентом на количестве владельцев, юридической чистоте и наличии ДТП. Тем самым потенциальный покупатель сразу увидит, на что стоит обратить

18.09.2024 В ValueAI стала доступна интеграция YandexGPT для работы с данными

а и интеграции проектов на базе искусственного интеллекта (ИИ), представила новую функцию поддержки YandexGPT 3. Теперь компании могут в полной мере использовать потенциал генеративной текстово
29.08.2024 «Яндекс» разработал нейросеть на основе YandexGPT, которая в шесть раз точнее создаёт описания локаций в «Картах»

«Яндекс» обучил нейросеть на базе YandexGPT самостоятельно проверять сгенерированные тексты на наличие галлюцинаций. Благодаря новому подходу удалось в шесть раз сократить количество неточностей в созданных нейросетью кратких о
07.08.2024 Студенты НИУ ВШЭ успешно защитили дипломы, в работе над которыми применили YandexGPT

ософия», «Медиакоммуникации», «Международные отношения» и «Востоковедение» — впервые использовали нейросеть в процессе написания дипломных и курсовых работ. Университет разрешил применять возможности YandexGPT, генеративной технологии Яндекса, для решения заранее определённого перечня задач, на которые обычно у студента уходит много времени. Она помогала собирать, анализировать и обобщать и
24.07.2024 YandexGPT интегрирован в «Поток Оценка 360» и ускорил развитие сотрудников в четыре раза

Компания «Поток» внедрила технологию YandexGPT для автоматического составления индивидуальных планов развития (ИПР) по результатам оценки 360. Об этом CNews сообщили представители «Поток». Оценка 360 — это инструмент, способный ра
24.06.2024 HRTech-компания «Поток» интегрировала YandexGPT в опросы вовлеченности

HRTech-компания «Поток» заявила о новом запуске генеративной сети YandexGPT в продукте «Поток Вовлеченность». Теперь компаниям требуется всего несколько секунд, чтобы получить глубокий анализ исследования с аргументированными выводами и рекомендациями по повы
10.06.2024 Маркетплейс Vino.Ru запустил «цифрового сомелье» на основе нейросети YandexGPT

который помогает выбрать вино под настроение, повод и предпочтения пользователя. Бот на базе модели YandexGPT 3 Pro создала команда разработчиков Vino.Ru и «Гуреев.Про» – ИИ-студии, которая зан
07.06.2024 «Яндекс» представил новую версию машинного перевода, обученную с помощью YandexGPT

Большая языковая модель YandexGPT подготовила эталонные примеры текстов, на которых обучили нейросеть в «Яндекс Переводчике». Это позволило сервису точнее понимать контекст, распознавать фразеологизмы и ориентироватьс
28.05.2024 «Яндекс» представил YandexGPT Lite третьего поколения

«Яндекс» запустил YandexGPT 3 Lite — облегчённую версию собственной генеративной нейросети третьего поколения.

24.05.2024 ВШЭ поможет выбрать, кем стать, с помощью YandexGPT

сследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) протестировал решение с применением YandexGPT — генеративной языковой модели, доступной на платформе Yandex Cloud. Чат-бот на сай
20.05.2024 «Инфосистемы Джет» разгрузит операторов сервисного центра более чем на 20% с помощью YandexGPT

ИТ-компания «Инфосистемы Джет» создала сервис на основе языковой модели YandexGPT для автоматизации работы своего сервисного центра. Всего за один месяц компания вне
24.04.2024 «Авто.ру Бизнес» открывает дилерам возможность генерации описания автомобилей с помощью YandexGPT

«Авто.ру Бизнес» расширил возможности личного кабинета для дилеров, добавив новую функциональность, которая позволяет создать индивидуальное описание автомобиля с помощью генеративной нейросети YandexGPT. Это упростит создание карточки авто на классифайде и сократит время выхода новых объявлений о продаже. Об этом CNews сообщили представители «Авто.ру Бизнес». Сотрудникам дилерских це
22.04.2024 «Дата инновации» интегрировала YandexGPT в систему управления знаниями «Плюс7 МаяК»

Компания «Дата инновации» встроила нейросеть YandexGPT в систему для централизованного управления знаниями «Плюс7 МаяК». Благодаря этому пользователи непосредственно в интерфейсе системы могут делать запросы и обрабатывать текстовую инфор
10.04.2024 Прежней «Алисы» от «Яндекса» больше нет. Популярный голосовой ассистент обновился по-крупному. Что изменилось

ого голосового помощника «Алиса». Главным изменением в сервисе стал переход ассистента на нейросеть YandexGPT, благодаря чему улучшилось качество ответов. По словам представителей «Яндекса», по
10.04.2024 «Яндекс» представил «Алису» нового поколения

«Яндекс» представил «Алису» нового поколения — на основе нейросети YandexGPT. Впервые с виртуальным ассистентом можно будет общаться, как с умным вдумчивым собе
09.04.2024 YandexGPT напишет резюме айтишников на платформе SkillStaff

SkillStaff добавил на платформу доработку на базе YandexGPT API. Генеративная нейросеть создает обобщенное описание к резюме ИТ-специалистов на
29.03.2024 «Яндекс» обучил нейросеть YandexGPT понимать казахский язык

«Яндекс» в 2024 г. запустит языковую модель YandexGPT, которая умеет писать и перерабатывать тексты на казахском языке, запоминать ход беседы и отвечать на уточняющие вопросы пользователя. YandexGPT станет первой публичной генерат
28.03.2024 «Яндекс» представил третье поколение больших языковых моделей YandexGPT

«Яндекс» анонсировал линейку нейросетей YandexGPT 3. Первая языковая модель линейки — YandexGPT 3 Pro — уже доступна на сайте

04.03.2024 «Яндекс Практикум» научит применять генеративные нейросети в работе

«Яндекс Практикум» запустил новый бесплатный курс «YandexGPT для начинающих», который поможет менеджерам, маркетологам, дизайнерам и всем, кто р
21.02.2024 YandexGPT поможет редактировать тексты на английском в «Яндекс Переводчике»

В «Яндекс Переводчике» появился редактор англоязычных текстов. Он работает на основе нейросети YandexGPT. Она поможет улучшить текст, перепишет его в нужном стиле и исправит ошибки (например, расставит запятые). С новыми нейросетевыми возможностями пользователи смогут работать с текстами
28.12.2023 На конкурсе Роскомнадзора студенты показали, как можно нарушать закон с помощью ChatGPT

ние» провели международный конкурс «Битва искусственных интеллектов», посвященный сравнению результатов работы алгоритмов генеративного искусственного интеллекта: ChatGPT, Phind, Kandinsky, Gigachat, YandexGPT, Lexica, «Шедеврум», Claude, Leonardo, Stable Diffusion и др. В конкурсе приняли участие 43 команды из числа студентов, школьников и молодых специалистов. Задания состояли из трех тре
19.12.2023 «Яндекс недвижимость» начала подбирать квартиры в новостройках с помощью YandexGPT

«Яндекс недвижимость» упростила поиск квартиры с помощью генеративной нейросети YandexGPT. Теперь для того, чтобы подобрать квартиру, соответствующую критериям, пользователю достаточно ввести одно простое предложение с запросом, например «трешка до 15 млн в пределах МКАД»,
14.12.2023 Нейросеть YandexGPT 2 опередила модель GPT 3.5 по качеству ответов на русском языке

Специалисты «Яндекса» сравнили качество ответов YandexGPT 2 и GPT 3.5. Исследование показало, что в 63% случаев собственная языковая модель Я
07.12.2023 Непутевые программисты спасены. Создана российская нейросеть, помогающая исправить ошибки в коде

Спасение для разработчиков «Яндекс» сообщил CNews об интеграции в свою нейросеть YandexGPT функции поиска ошибок в программном коде. Новшество нацелено на начинающих программистов и доступно только тем кто в настоящее время изучает программирование посредством специализиров
07.12.2023 «Яндекс» продает свой искусственный интеллект всем желающим дороже, чем Сбербанк

Сравнение цен «Яндекс» 6 декабря 2023 г. открыл коммерческий доступ к своей генеративной нейросети YandexGPT посредством программного интерфейса (API, позволяет взаимодействовать различным про
06.12.2023 «Яндекс» запустит тестирование новой «Алисы» на основе нейросети YandexGPT 2

Яндекс» открыл приём заявок на бета-тестирование новой «Алисы», созданной на основе языковой модели YandexGPT 2. Особенностью обновлённого ассистента станет то, что он сможет поддерживать связн
06.12.2023 «Яндекс» открывает доступ к YandexGPT API для всех пользователей

«Яндекс» открывает доступ к YandexGPT API через облачную платформу Yandex Cloud для всех пользователей в режиме превью. Т
09.11.2023 Продавцы «Яндекс маркета» теперь могут создавать баннеры для рекламной кампании с помощью YandexGPT

ельно сгенерирует текст и изображение баннера. Изображение товара для баннера «Маркет» возьмет с карточки, которую укажет продавец во время запуска кампании, а составить релевантный заголовок поможет YandexGPT. Дополнительно можно указать скидку или предложить промокод, чтобы сделать предложение привлекательнее для посетителей сервиса. Если первый результат не устроит продавца, решение от «
12.10.2023 YandexGPT 2 набрала на ЕГЭ балл, необходимый для поступления в вуз

Языковая модель YandexGPT 2 решила несколько вариантов ЕГЭ по литературе. Нейросеть приблизились к среднему б
10.10.2023 «Авто.ру» запустил возможность создания объявлений о продаже автомобилей с помощью YandexGPT

Все продавцы «Авто.ру» теперь смогут написать объявление о продаже автомобиля с помощью генеративной нейросети YandexGPT. Новая функциональность позволяет продавцам автомобилей сэкономить время и силы — нейросеть возьмет на себя задачу создания уникального описания автомобиля для продажи. Об этом CNews


Публикаций - 198, упоминаний - 265

Yandex YaLM и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7339 153
OpenAI 217 20
Google LLC 11775 11
Microsoft Corporation 24624 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 8
Telegram Group 1983 8
GitHub 814 6
ИИ-Технологии 104 4
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 4
VK - Mail.ru Group 3455 3
8213 3
Ростелеком 9700 3
Yandex B2B Tech 5 3
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 68 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 2
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 2
Apple Inc 12100 2
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 171 2
Dasha.AI - Даша.АИ 6 2
Samsung Electronics 10254 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 2
WaveAccess - ВейвАксесс - ДевелопментАксесс 38 2
Promt - Промт 293 2
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 45 2
Accenture plc 682 1
Utrace - Ютрэйс 39 1
2domains 4 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 91 1
ESG - Enterprise Strategy Group 239 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
Age of AI 2 1
Age of AI - FreedomGPT 2 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 290 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 1
Google Russia - Гугл Россия 178 1
Solar Staff 8 1
МегаФон 8804 1
Beltel Datanomics - Белтел Датаномикс 6 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 1
ELARI 34 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 19
Лента - Сеть розничной торговли 2080 7
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 6
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 6
Почта России ПАО 2112 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 4
Ralf Ringer - Ральф Рингер 19 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Вкусно — и точка 20 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 32 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
ВЫГОН Консалтинг 2 2
Связной ГК 1369 1
Uber 330 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 197 1
Joom - маркетплейс 19 1
Ренессанс Страхование 160 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 1
Совкомбанк ПАО 256 1
Щука - дизайн-студия 23 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
ВкусВилл - Избёнка 156 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 1
Kari - Кари - сеть магазинов 72 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 39 1
Бристоль - сеть магазинов 30 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 51 1
Увелка 11 1
Lapochka - Лапочка 2 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
ЕПК - Европейская подшипниковая корпорация 11 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 1
Градиент 89 1
Газпром ПАО 1342 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 162 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 17 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 237 1
Минприроды РФ - Роснедра - Федеральное агентство по недропользованию - Роскомнедра 37 1
Роскачество - Российская система качества 36 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
Правительство Республики Ингушетия - органы государственной власти 15 1
АТР АНО - Агентство по технологическому развитию 20 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 55 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 274 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 154
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 98
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 66
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 34
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 33
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 32
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 28
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 27
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 26
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 24
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 23
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 21
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 18
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2901 16
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 234 16
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 14
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 14
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1938 14
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 340 14
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 12
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 12
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 12
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 12
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 12
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 12
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 11
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 11
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 10
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 51
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 36
OpenAI ChatGPT 338 30
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 26
Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology 36 24
СалютДевайсы - GigaChat 190 22
Яндекс - Шедеврум - нейросеть 32 21
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 19
Яндекс.Маркет 937 17
Google Android 13994 15
Apple iOS 7809 14
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 148 14
Midjourney - нейросеть 55 13
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 92 12
Яндекс.Учебник 48 11
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 165 9
Яндекс.Бизнес 34 8
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 30 8
Google YouTube - Видеохостинг 2747 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 7
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 464 7
Python - высокоуровневый язык программирования 927 6
Яндекс.Лавка 231 6
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 157 6
Яндекс.Практикум 53 6
Microsoft 365 Copilot 115 6
Microsoft Windows 15656 5
Baidu 283 5
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 497 5
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 75 5
Яндекс.Плюс 191 5
Яндекс.Директ - Yandex Direct 283 5
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 257 4
Yandex YATI - Yet Another Transformer With Improvements 7 4
Google Play - Google Store - Android Market 3291 4
Apple - App Store 2890 4
CompVis - Stable Diffusion - нейросеть 26 4
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 584 4
Яндекс.Станция Мини 57 4
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 70 4
Козлова Дарья 30 8
Атрепьев Григорий 27 6
Гусаков Алексей 8 4
Ахметов Сергей 8 3
Чернышенко Дмитрий 565 3
Мельник Сергей 16 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 2
Черников Александр 22 2
Краевская Елена 6 2
Кондратенко Кирилл 19 2
Масюк Дмитрий 16 2
Дорохова Марина 7 2
Соколов Евгений 14 2
Рощин Сергей 8 2
Шадаев Максут 1008 2
Назаров Александр 65 2
Путин Владимир 3171 2
Мишустин Михаил 676 2
Максимов Андрей 12 2
Волож Аркадий 251 1
Кудрин Алексей 124 1
Кириенко Сергей 149 1
Толстой Лев 49 1
Серажим Екатерина 2 1
Шицле Ярослав 21 1
Курмаев Рустам 29 1
Попов Петр 9 1
Незнамов Андрей 10 1
Фальков Валерий 14 1
Сидоренко Евгений 4 1
Чеханков Кирилл 12 1
Сергеев Алексей 45 1
Бубнова Елена 2 1
Крылов Сергей 12 1
Пелевин Виктор 13 1
Гранкин Михаил 2 1
Греф Герман 419 1
Стругацкие (братья) 32 1
Воронцов Константин 15 1
Степнов Михаил 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 82
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 12
Германия - Федеративная Республика 12682 8
Франция - Французская Республика 7845 6
Беларусь - Белоруссия 5638 4
Италия - Итальянская Республика 4352 4
Испания - Королевство 3706 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 4
Россия - СФО - Новосибирск 4290 4
Нидерланды 3517 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 3
Канада 4881 3
Казахстан - Республика 5525 2
Индия - Bharat 5432 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 2
Турция - Турецкая республика 2351 2
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 719 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 934 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Япония 13282 2
Европа Восточная 3075 1
Украина 7608 1
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 1
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 94 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 125 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 82 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 414 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3091 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 231 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 53
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 42
Английский язык 6634 27
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 19
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 10
Образование в России 2190 10
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 10
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 9
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 526 9
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 8
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 6
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 5
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 5
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 5
Информатика - computer science - informatique 1053 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 4
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 4
Физика - Physics - область естествознания 2642 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 3
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 272 2
Bloomberg 1286 1
Известия ИД 624 1
Ведомости 996 1
NBC News 182 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
Российская газета 270 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
Рувики - Интернет-энциклопедия АНО 6 1
БРЭ АНО - Большая Российская Энциклопедия - "суверенная Википедия" 21 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Wikipedia - Википедия 502 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 11
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 81 8
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 6
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 56 5
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 3
МГПУ - Московский городской педагогический университет 48 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 2
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 59 2
РАН - Российская академия наук 1870 2
ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений 8 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 161 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 222 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 231 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 100 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 163 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 55 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 153 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 30 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 537 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 311 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 71 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 198 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 102 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 140 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 13 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 12 1
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 43 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 38 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 58 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
CNews AWARDS - награда 519 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще