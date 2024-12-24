Yandex YaLM Yet Another Language Model YandexGPT YaGPT Балабоба генеративная нейросеть YML Yandex Market Language
- YandexGPT (YaLM 2.0) генеративная нейросеть нового поколения была запущена 17 мая 2023 года. Она доступна пользователям в режиме “Давай придумаем” в Алисе, в Яндекс Браузере, сервисе для тезисного пересказа текстов в интернете 300.ya.ru, приложении для генерации изображений Шедевром и личном кабинете продавца в Яндекс Маркете. Нейросеть в два этапа обучали на суперкомпьютерах Яндекса, самых мощных в России и Восточной Европе. Сначала ей показали общедоступные тексты — материалы книг, сайтов, статей. Затем - дообучили на сотнях тысяч примеров содержательных и хорошо написанных ответов. Для сбора и подготовки таких примеров Яндекс задействовал свои технологии краудсорсинга и команду AI-тренеров. YandexGPT работает в Яндекс Браузере, приложении Яндекс, в Алисе, в Шедевруме, а также на главной странице Яндекса (ya.ru). Владельцы бизнес-аккаунтов также могут подать заявку на тестирование нейросети на облачной платформе Yandex Cloud.
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«Яндекс» встроила нейросеть в онлайн-редактор: что получилось?
аботе с текстовыми документами и электронными таблицами. Главным новшеством сервиса стала нейросеть YandexGPT 4, встроенная в текстовый онлайн-редактор. Какие возможности нововведение открывает
|24.12.2024
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Спрос продавцов «Яндекс Маркета» на нейросети вырос за год в 2,5 раза
Более 84 тыс. продавцов «Яндекс Маркета» использовали в 2024 г. бесплатную генеративную нейросеть YandexGPT для создания описаний товаров — с начала 2024 г. их число выросло в 2,5 раза. За это время они сгенерировали описания для почти 5 млн карточек. А количество партнеров, которые создава
|13.12.2024
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YandexGPT в 3 раза ускорила проверку работ на олимпиаде «Турнир Ломоносова» по физике, химии и астрономии
«Яндекс» и МФТИ научили нейросеть оценивать ответы онлайн-этапа школьной олимпиады «Турнир Ломоносова». Впервые YandexGPT проверила 35 тыс. работ по трем предметам — физике, химии и астрономии. Это позволило сократить этап оценки работ с трех месяцев до одного, сохранив качество проверки на прежнем уровн
|11.12.2024
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«Яндекс» запустил «Документы» со встроенной YandexGPT
на базе собственной технологической платформы «Яндекса», а в текстовый редактор встроена нейросеть YandexGPT 4, которая упрощает работу с текстом. Оба редактора бесплатные и пока доступны в бе
|05.12.2024
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«Яндекс» встроил в «Алису» свою самую мощную языковую модель
опцию «Алиса Про», предоставив пользователям доступ к своей самой новой и мощной языковой модели — YandexGPT 4 Pro. Пользователи уже могут опробовать её в чате с «Алисой», а на умных устройств
|21.11.2024
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Yandex B2B Tech поможет компаниям ускорить разработку собственных ИИ-ассистентов на базе YandexGPT
тах. При этом не во всех компаниях есть выделенные команды data-science, которые могут адаптировать YandexGPT под конкретные бизнес-сценарии. AI Assistant API помогает упростить этот процесс и
|05.11.2024
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MANGO OFFICE внедрила YandexGPT в сервис Речевая аналитика
нологическое партнерство. Теперь в продуктах MANGO OFFICE используется генеративная языковая модель YandexGPT. Это позволит руководителям колл-центров проводить детальный анализ звонков операто
|24.10.2024
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Суверенная нейросеть «Яндекса» получила мощное обновление. Что появилось нового? Видео
Четвертое пришествие YandexGPT Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о релизе четвертого поколения сво
|24.10.2024
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«Яндекс» запускает новое поколение языковых моделей YandexGPT 4
«Яндекс» выпустил новое поколение генеративных нейросетей — YandexGPT 4. Новая линейка включает мощную языковую модель Pro и облегченную версию Lite. Они
|30.09.2024
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«Юниверс Дата» интегрировала YandexGPT в платформу управления данными «Юниверс DG»
Компания «Юниверс Дата» встроила нейросеть YandexGPT в программный продукт для организации процессов управления данными «Юниверс DG». Искусственный интеллект позволяет пользователям генерировать описания для бизнес-терминов и автоматизи
|23.09.2024
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«Авто.ру» внедрил YandexGPT в Отчеты: теперь нейросеть кратко пересказывает историю владения автомобилем
Понять, хороший ли автомобиль с пробегом представлен в объявлении стало проще. Нейросеть YandexGPT составит емкое изложение истории машины с акцентом на количестве владельцев, юридической чистоте и наличии ДТП. Тем самым потенциальный покупатель сразу увидит, на что стоит обратить
|18.09.2024
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В ValueAI стала доступна интеграция YandexGPT для работы с данными
а и интеграции проектов на базе искусственного интеллекта (ИИ), представила новую функцию поддержки YandexGPT 3. Теперь компании могут в полной мере использовать потенциал генеративной текстово
|29.08.2024
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«Яндекс» разработал нейросеть на основе YandexGPT, которая в шесть раз точнее создаёт описания локаций в «Картах»
«Яндекс» обучил нейросеть на базе YandexGPT самостоятельно проверять сгенерированные тексты на наличие галлюцинаций. Благодаря новому подходу удалось в шесть раз сократить количество неточностей в созданных нейросетью кратких о
|07.08.2024
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Студенты НИУ ВШЭ успешно защитили дипломы, в работе над которыми применили YandexGPT
ософия», «Медиакоммуникации», «Международные отношения» и «Востоковедение» — впервые использовали нейросеть в процессе написания дипломных и курсовых работ. Университет разрешил применять возможности YandexGPT, генеративной технологии Яндекса, для решения заранее определённого перечня задач, на которые обычно у студента уходит много времени. Она помогала собирать, анализировать и обобщать и
|24.07.2024
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YandexGPT интегрирован в «Поток Оценка 360» и ускорил развитие сотрудников в четыре раза
Компания «Поток» внедрила технологию YandexGPT для автоматического составления индивидуальных планов развития (ИПР) по результатам оценки 360. Об этом CNews сообщили представители «Поток». Оценка 360 — это инструмент, способный ра
|24.06.2024
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HRTech-компания «Поток» интегрировала YandexGPT в опросы вовлеченности
HRTech-компания «Поток» заявила о новом запуске генеративной сети YandexGPT в продукте «Поток Вовлеченность». Теперь компаниям требуется всего несколько секунд, чтобы получить глубокий анализ исследования с аргументированными выводами и рекомендациями по повы
|10.06.2024
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Маркетплейс Vino.Ru запустил «цифрового сомелье» на основе нейросети YandexGPT
который помогает выбрать вино под настроение, повод и предпочтения пользователя. Бот на базе модели YandexGPT 3 Pro создала команда разработчиков Vino.Ru и «Гуреев.Про» – ИИ-студии, которая зан
|07.06.2024
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«Яндекс» представил новую версию машинного перевода, обученную с помощью YandexGPT
Большая языковая модель YandexGPT подготовила эталонные примеры текстов, на которых обучили нейросеть в «Яндекс Переводчике». Это позволило сервису точнее понимать контекст, распознавать фразеологизмы и ориентироватьс
|28.05.2024
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«Яндекс» представил YandexGPT Lite третьего поколения
«Яндекс» запустил YandexGPT 3 Lite — облегчённую версию собственной генеративной нейросети третьего поколения.
|24.05.2024
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ВШЭ поможет выбрать, кем стать, с помощью YandexGPT
сследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) протестировал решение с применением YandexGPT — генеративной языковой модели, доступной на платформе Yandex Cloud. Чат-бот на сай
|20.05.2024
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«Инфосистемы Джет» разгрузит операторов сервисного центра более чем на 20% с помощью YandexGPT
ИТ-компания «Инфосистемы Джет» создала сервис на основе языковой модели YandexGPT для автоматизации работы своего сервисного центра. Всего за один месяц компания вне
|24.04.2024
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«Авто.ру Бизнес» открывает дилерам возможность генерации описания автомобилей с помощью YandexGPT
«Авто.ру Бизнес» расширил возможности личного кабинета для дилеров, добавив новую функциональность, которая позволяет создать индивидуальное описание автомобиля с помощью генеративной нейросети YandexGPT. Это упростит создание карточки авто на классифайде и сократит время выхода новых объявлений о продаже. Об этом CNews сообщили представители «Авто.ру Бизнес». Сотрудникам дилерских це
|22.04.2024
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«Дата инновации» интегрировала YandexGPT в систему управления знаниями «Плюс7 МаяК»
Компания «Дата инновации» встроила нейросеть YandexGPT в систему для централизованного управления знаниями «Плюс7 МаяК». Благодаря этому пользователи непосредственно в интерфейсе системы могут делать запросы и обрабатывать текстовую инфор
|10.04.2024
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Прежней «Алисы» от «Яндекса» больше нет. Популярный голосовой ассистент обновился по-крупному. Что изменилось
ого голосового помощника «Алиса». Главным изменением в сервисе стал переход ассистента на нейросеть YandexGPT, благодаря чему улучшилось качество ответов. По словам представителей «Яндекса», по
|10.04.2024
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«Яндекс» представил «Алису» нового поколения
«Яндекс» представил «Алису» нового поколения — на основе нейросети YandexGPT. Впервые с виртуальным ассистентом можно будет общаться, как с умным вдумчивым собе
|09.04.2024
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YandexGPT напишет резюме айтишников на платформе SkillStaff
SkillStaff добавил на платформу доработку на базе YandexGPT API. Генеративная нейросеть создает обобщенное описание к резюме ИТ-специалистов на
|29.03.2024
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«Яндекс» обучил нейросеть YandexGPT понимать казахский язык
«Яндекс» в 2024 г. запустит языковую модель YandexGPT, которая умеет писать и перерабатывать тексты на казахском языке, запоминать ход беседы и отвечать на уточняющие вопросы пользователя. YandexGPT станет первой публичной генерат
|28.03.2024
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«Яндекс» представил третье поколение больших языковых моделей YandexGPT
«Яндекс» анонсировал линейку нейросетей YandexGPT 3. Первая языковая модель линейки — YandexGPT 3 Pro — уже доступна на сайте
|04.03.2024
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«Яндекс Практикум» научит применять генеративные нейросети в работе
«Яндекс Практикум» запустил новый бесплатный курс «YandexGPT для начинающих», который поможет менеджерам, маркетологам, дизайнерам и всем, кто р
|21.02.2024
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YandexGPT поможет редактировать тексты на английском в «Яндекс Переводчике»
В «Яндекс Переводчике» появился редактор англоязычных текстов. Он работает на основе нейросети YandexGPT. Она поможет улучшить текст, перепишет его в нужном стиле и исправит ошибки (например, расставит запятые). С новыми нейросетевыми возможностями пользователи смогут работать с текстами
|28.12.2023
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На конкурсе Роскомнадзора студенты показали, как можно нарушать закон с помощью ChatGPT
ние» провели международный конкурс «Битва искусственных интеллектов», посвященный сравнению результатов работы алгоритмов генеративного искусственного интеллекта: ChatGPT, Phind, Kandinsky, Gigachat, YandexGPT, Lexica, «Шедеврум», Claude, Leonardo, Stable Diffusion и др. В конкурсе приняли участие 43 команды из числа студентов, школьников и молодых специалистов. Задания состояли из трех тре
|19.12.2023
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«Яндекс недвижимость» начала подбирать квартиры в новостройках с помощью YandexGPT
«Яндекс недвижимость» упростила поиск квартиры с помощью генеративной нейросети YandexGPT. Теперь для того, чтобы подобрать квартиру, соответствующую критериям, пользователю достаточно ввести одно простое предложение с запросом, например «трешка до 15 млн в пределах МКАД»,
|14.12.2023
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Нейросеть YandexGPT 2 опередила модель GPT 3.5 по качеству ответов на русском языке
Специалисты «Яндекса» сравнили качество ответов YandexGPT 2 и GPT 3.5. Исследование показало, что в 63% случаев собственная языковая модель Я
|07.12.2023
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Непутевые программисты спасены. Создана российская нейросеть, помогающая исправить ошибки в коде
Спасение для разработчиков «Яндекс» сообщил CNews об интеграции в свою нейросеть YandexGPT функции поиска ошибок в программном коде. Новшество нацелено на начинающих программистов и доступно только тем кто в настоящее время изучает программирование посредством специализиров
|07.12.2023
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«Яндекс» продает свой искусственный интеллект всем желающим дороже, чем Сбербанк
Сравнение цен «Яндекс» 6 декабря 2023 г. открыл коммерческий доступ к своей генеративной нейросети YandexGPT посредством программного интерфейса (API, позволяет взаимодействовать различным про
|06.12.2023
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«Яндекс» запустит тестирование новой «Алисы» на основе нейросети YandexGPT 2
Яндекс» открыл приём заявок на бета-тестирование новой «Алисы», созданной на основе языковой модели YandexGPT 2. Особенностью обновлённого ассистента станет то, что он сможет поддерживать связн
|06.12.2023
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«Яндекс» открывает доступ к YandexGPT API для всех пользователей
«Яндекс» открывает доступ к YandexGPT API через облачную платформу Yandex Cloud для всех пользователей в режиме превью. Т
|09.11.2023
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Продавцы «Яндекс маркета» теперь могут создавать баннеры для рекламной кампании с помощью YandexGPT
ельно сгенерирует текст и изображение баннера. Изображение товара для баннера «Маркет» возьмет с карточки, которую укажет продавец во время запуска кампании, а составить релевантный заголовок поможет YandexGPT. Дополнительно можно указать скидку или предложить промокод, чтобы сделать предложение привлекательнее для посетителей сервиса. Если первый результат не устроит продавца, решение от «
|12.10.2023
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YandexGPT 2 набрала на ЕГЭ балл, необходимый для поступления в вуз
Языковая модель YandexGPT 2 решила несколько вариантов ЕГЭ по литературе. Нейросеть приблизились к среднему б
|10.10.2023
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«Авто.ру» запустил возможность создания объявлений о продаже автомобилей с помощью YandexGPT
Все продавцы «Авто.ру» теперь смогут написать объявление о продаже автомобиля с помощью генеративной нейросети YandexGPT. Новая функциональность позволяет продавцам автомобилей сэкономить время и силы — нейросеть возьмет на себя задачу создания уникального описания автомобиля для продажи. Об этом CNews
Yandex YaLM и организации, системы, технологии, персоны:
|Козлова Дарья 30 8
|Атрепьев Григорий 27 6
|Гусаков Алексей 8 4
|Ахметов Сергей 8 3
|Чернышенко Дмитрий 565 3
|Мельник Сергей 16 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 2
|Черников Александр 22 2
|Краевская Елена 6 2
|Кондратенко Кирилл 19 2
|Масюк Дмитрий 16 2
|Дорохова Марина 7 2
|Соколов Евгений 14 2
|Рощин Сергей 8 2
|Шадаев Максут 1008 2
|Назаров Александр 65 2
|Путин Владимир 3171 2
|Мишустин Михаил 676 2
|Максимов Андрей 12 2
|Волож Аркадий 251 1
|Кудрин Алексей 124 1
|Кириенко Сергей 149 1
|Толстой Лев 49 1
|Серажим Екатерина 2 1
|Шицле Ярослав 21 1
|Курмаев Рустам 29 1
|Попов Петр 9 1
|Незнамов Андрей 10 1
|Фальков Валерий 14 1
|Сидоренко Евгений 4 1
|Чеханков Кирилл 12 1
|Сергеев Алексей 45 1
|Бубнова Елена 2 1
|Крылов Сергей 12 1
|Пелевин Виктор 13 1
|Гранкин Михаил 2 1
|Греф Герман 419 1
|Стругацкие (братья) 32 1
|Воронцов Константин 15 1
|Степнов Михаил 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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