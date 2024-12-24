Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language

«Яндекс» встроила нейросеть в онлайн-редактор: что получилось? аботе с текстовыми документами и электронными таблицами. Главным новшеством сервиса стала нейросеть YandexGPT 4, встроенная в текстовый онлайн-редактор. Какие возможности нововведение открывает

Спрос продавцов «Яндекс Маркета» на нейросети вырос за год в 2,5 раза Более 84 тыс. продавцов «Яндекс Маркета» использовали в 2024 г. бесплатную генеративную нейросеть YandexGPT для создания описаний товаров — с начала 2024 г. их число выросло в 2,5 раза. За это время они сгенерировали описания для почти 5 млн карточек. А количество партнеров, которые создава

YandexGPT в 3 раза ускорила проверку работ на олимпиаде «Турнир Ломоносова» по физике, химии и астрономии «Яндекс» и МФТИ научили нейросеть оценивать ответы онлайн-этапа школьной олимпиады «Турнир Ломоносова». Впервые YandexGPT проверила 35 тыс. работ по трем предметам — физике, химии и астрономии. Это позволило сократить этап оценки работ с трех месяцев до одного, сохранив качество проверки на прежнем уровн

«Яндекс» запустил «Документы» со встроенной YandexGPT на базе собственной технологической платформы «Яндекса», а в текстовый редактор встроена нейросеть YandexGPT 4, которая упрощает работу с текстом. Оба редактора бесплатные и пока доступны в бе

«Яндекс» встроил в «Алису» свою самую мощную языковую модель опцию «Алиса Про», предоставив пользователям доступ к своей самой новой и мощной языковой модели — YandexGPT 4 Pro. Пользователи уже могут опробовать её в чате с «Алисой», а на умных устройств

Yandex B2B Tech поможет компаниям ускорить разработку собственных ИИ-ассистентов на базе YandexGPT тах. При этом не во всех компаниях есть выделенные команды data-science, которые могут адаптировать YandexGPT под конкретные бизнес-сценарии. AI Assistant API помогает упростить этот процесс и

MANGO OFFICE внедрила YandexGPT в сервис Речевая аналитика нологическое партнерство. Теперь в продуктах MANGO OFFICE используется генеративная языковая модель YandexGPT. Это позволит руководителям колл-центров проводить детальный анализ звонков операто

Суверенная нейросеть «Яндекса» получила мощное обновление. Что появилось нового? Видео Четвертое пришествие YandexGPT Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о релизе четвертого поколения сво

«Яндекс» запускает новое поколение языковых моделей YandexGPT 4 «Яндекс» выпустил новое поколение генеративных нейросетей — YandexGPT 4. Новая линейка включает мощную языковую модель Pro и облегченную версию Lite. Они

«Юниверс Дата» интегрировала YandexGPT в платформу управления данными «Юниверс DG» Компания «Юниверс Дата» встроила нейросеть YandexGPT в программный продукт для организации процессов управления данными «Юниверс DG». Искусственный интеллект позволяет пользователям генерировать описания для бизнес-терминов и автоматизи

«Авто.ру» внедрил YandexGPT в Отчеты: теперь нейросеть кратко пересказывает историю владения автомобилем Понять, хороший ли автомобиль с пробегом представлен в объявлении стало проще. Нейросеть YandexGPT составит емкое изложение истории машины с акцентом на количестве владельцев, юридической чистоте и наличии ДТП. Тем самым потенциальный покупатель сразу увидит, на что стоит обратить

В ValueAI стала доступна интеграция YandexGPT для работы с данными а и интеграции проектов на базе искусственного интеллекта (ИИ), представила новую функцию поддержки YandexGPT 3. Теперь компании могут в полной мере использовать потенциал генеративной текстово

«Яндекс» разработал нейросеть на основе YandexGPT, которая в шесть раз точнее создаёт описания локаций в «Картах» «Яндекс» обучил нейросеть на базе YandexGPT самостоятельно проверять сгенерированные тексты на наличие галлюцинаций. Благодаря новому подходу удалось в шесть раз сократить количество неточностей в созданных нейросетью кратких о

Студенты НИУ ВШЭ успешно защитили дипломы, в работе над которыми применили YandexGPT ософия», «Медиакоммуникации», «Международные отношения» и «Востоковедение» — впервые использовали нейросеть в процессе написания дипломных и курсовых работ. Университет разрешил применять возможности YandexGPT, генеративной технологии Яндекса, для решения заранее определённого перечня задач, на которые обычно у студента уходит много времени. Она помогала собирать, анализировать и обобщать и

YandexGPT интегрирован в «Поток Оценка 360» и ускорил развитие сотрудников в четыре раза Компания «Поток» внедрила технологию YandexGPT для автоматического составления индивидуальных планов развития (ИПР) по результатам оценки 360. Об этом CNews сообщили представители «Поток». Оценка 360 — это инструмент, способный ра

HRTech-компания «Поток» интегрировала YandexGPT в опросы вовлеченности HRTech-компания «Поток» заявила о новом запуске генеративной сети YandexGPT в продукте «Поток Вовлеченность». Теперь компаниям требуется всего несколько секунд, чтобы получить глубокий анализ исследования с аргументированными выводами и рекомендациями по повы

Маркетплейс Vino.Ru запустил «цифрового сомелье» на основе нейросети YandexGPT который помогает выбрать вино под настроение, повод и предпочтения пользователя. Бот на базе модели YandexGPT 3 Pro создала команда разработчиков Vino.Ru и «Гуреев.Про» – ИИ-студии, которая зан

«Яндекс» представил новую версию машинного перевода, обученную с помощью YandexGPT Большая языковая модель YandexGPT подготовила эталонные примеры текстов, на которых обучили нейросеть в «Яндекс Переводчике». Это позволило сервису точнее понимать контекст, распознавать фразеологизмы и ориентироватьс

«Яндекс» представил YandexGPT Lite третьего поколения «Яндекс» запустил YandexGPT 3 Lite — облегчённую версию собственной генеративной нейросети третьего поколения.

ВШЭ поможет выбрать, кем стать, с помощью YandexGPT сследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) протестировал решение с применением YandexGPT — генеративной языковой модели, доступной на платформе Yandex Cloud. Чат-бот на сай

«Инфосистемы Джет» разгрузит операторов сервисного центра более чем на 20% с помощью YandexGPT ИТ-компания «Инфосистемы Джет» создала сервис на основе языковой модели YandexGPT для автоматизации работы своего сервисного центра. Всего за один месяц компания вне

«Авто.ру Бизнес» открывает дилерам возможность генерации описания автомобилей с помощью YandexGPT «Авто.ру Бизнес» расширил возможности личного кабинета для дилеров, добавив новую функциональность, которая позволяет создать индивидуальное описание автомобиля с помощью генеративной нейросети YandexGPT. Это упростит создание карточки авто на классифайде и сократит время выхода новых объявлений о продаже. Об этом CNews сообщили представители «Авто.ру Бизнес». Сотрудникам дилерских це

«Дата инновации» интегрировала YandexGPT в систему управления знаниями «Плюс7 МаяК» Компания «Дата инновации» встроила нейросеть YandexGPT в систему для централизованного управления знаниями «Плюс7 МаяК». Благодаря этому пользователи непосредственно в интерфейсе системы могут делать запросы и обрабатывать текстовую инфор

Прежней «Алисы» от «Яндекса» больше нет. Популярный голосовой ассистент обновился по-крупному. Что изменилось ого голосового помощника «Алиса». Главным изменением в сервисе стал переход ассистента на нейросеть YandexGPT, благодаря чему улучшилось качество ответов. По словам представителей «Яндекса», по

«Яндекс» представил «Алису» нового поколения «Яндекс» представил «Алису» нового поколения — на основе нейросети YandexGPT. Впервые с виртуальным ассистентом можно будет общаться, как с умным вдумчивым собе

YandexGPT напишет резюме айтишников на платформе SkillStaff SkillStaff добавил на платформу доработку на базе YandexGPT API. Генеративная нейросеть создает обобщенное описание к резюме ИТ-специалистов на

«Яндекс» обучил нейросеть YandexGPT понимать казахский язык «Яндекс» в 2024 г. запустит языковую модель YandexGPT, которая умеет писать и перерабатывать тексты на казахском языке, запоминать ход беседы и отвечать на уточняющие вопросы пользователя. YandexGPT станет первой публичной генерат

«Яндекс» представил третье поколение больших языковых моделей YandexGPT «Яндекс» анонсировал линейку нейросетей YandexGPT 3. Первая языковая модель линейки — YandexGPT 3 Pro — уже доступна на сайте

«Яндекс Практикум» научит применять генеративные нейросети в работе «Яндекс Практикум» запустил новый бесплатный курс «YandexGPT для начинающих», который поможет менеджерам, маркетологам, дизайнерам и всем, кто р

YandexGPT поможет редактировать тексты на английском в «Яндекс Переводчике» В «Яндекс Переводчике» появился редактор англоязычных текстов. Он работает на основе нейросети YandexGPT. Она поможет улучшить текст, перепишет его в нужном стиле и исправит ошибки (например, расставит запятые). С новыми нейросетевыми возможностями пользователи смогут работать с текстами

На конкурсе Роскомнадзора студенты показали, как можно нарушать закон с помощью ChatGPT ние» провели международный конкурс «Битва искусственных интеллектов», посвященный сравнению результатов работы алгоритмов генеративного искусственного интеллекта: ChatGPT, Phind, Kandinsky, Gigachat, YandexGPT, Lexica, «Шедеврум», Claude, Leonardo, Stable Diffusion и др. В конкурсе приняли участие 43 команды из числа студентов, школьников и молодых специалистов. Задания состояли из трех тре

«Яндекс недвижимость» начала подбирать квартиры в новостройках с помощью YandexGPT «Яндекс недвижимость» упростила поиск квартиры с помощью генеративной нейросети YandexGPT. Теперь для того, чтобы подобрать квартиру, соответствующую критериям, пользователю достаточно ввести одно простое предложение с запросом, например «трешка до 15 млн в пределах МКАД»,

Нейросеть YandexGPT 2 опередила модель GPT 3.5 по качеству ответов на русском языке Специалисты «Яндекса» сравнили качество ответов YandexGPT 2 и GPT 3.5. Исследование показало, что в 63% случаев собственная языковая модель Я

Непутевые программисты спасены. Создана российская нейросеть, помогающая исправить ошибки в коде Спасение для разработчиков «Яндекс» сообщил CNews об интеграции в свою нейросеть YandexGPT функции поиска ошибок в программном коде. Новшество нацелено на начинающих программистов и доступно только тем кто в настоящее время изучает программирование посредством специализиров

«Яндекс» продает свой искусственный интеллект всем желающим дороже, чем Сбербанк Сравнение цен «Яндекс» 6 декабря 2023 г. открыл коммерческий доступ к своей генеративной нейросети YandexGPT посредством программного интерфейса (API, позволяет взаимодействовать различным про

«Яндекс» запустит тестирование новой «Алисы» на основе нейросети YandexGPT 2 Яндекс» открыл приём заявок на бета-тестирование новой «Алисы», созданной на основе языковой модели YandexGPT 2. Особенностью обновлённого ассистента станет то, что он сможет поддерживать связн

«Яндекс» открывает доступ к YandexGPT API для всех пользователей «Яндекс» открывает доступ к YandexGPT API через облачную платформу Yandex Cloud для всех пользователей в режиме превью. Т

Продавцы «Яндекс маркета» теперь могут создавать баннеры для рекламной кампании с помощью YandexGPT ельно сгенерирует текст и изображение баннера. Изображение товара для баннера «Маркет» возьмет с карточки, которую укажет продавец во время запуска кампании, а составить релевантный заголовок поможет YandexGPT. Дополнительно можно указать скидку или предложить промокод, чтобы сделать предложение привлекательнее для посетителей сервиса. Если первый результат не устроит продавца, решение от «

YandexGPT 2 набрала на ЕГЭ балл, необходимый для поступления в вуз Языковая модель YandexGPT 2 решила несколько вариантов ЕГЭ по литературе. Нейросеть приблизились к среднему б