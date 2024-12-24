Спрос продавцов «Яндекс Маркета» на нейросети вырос за год в 2,5 раза

Более 84 тыс. продавцов «Яндекс Маркета» использовали в 2024 г. бесплатную генеративную нейросеть YandexGPT для создания описаний товаров — с начала 2024 г. их число выросло в 2,5 раза. За это время они сгенерировали описания для почти 5 млн карточек. А количество партнеров, которые создавали названия для товаров с помощью нейросети, выросло за 12 месяцев в три раза: до 739 тыс. карточек. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

С появлением YandexGPT на «Маркете» создавать контент стало еще удобнее ― нейросеть собирает и анализирует данные из карточки товара, после чего предлагает подробный текст. Чтобы подготовить описание товара вручную, у продавца в среднем уходит до трех часов, а с нейросетью можно получить качественный результат за несколько секунд. При этом она подстраивается под требования пользователя — например, может учитывать стиль общения бренда. Благодаря этому некоторые партнеры неоднократно использовали инструмент.

В 2024 г. 15 тыс. партнеров использовали YandexGPT и для массовой генерации названий и описаний. С ее помощью они редактировали не каждую карточку индивидуально, а весь выбранный ассортимент сразу.

В декабре 2023 г. на «Маркете» появилась возможность бесплатно создавать изображения товаров с помощью визуальной нейросети YandexART. Инструмент генерирует контент, который показывает товар в подходящем окружении: например, кофемашину в интерьере кухни или игрушку в детской комнате. Сейчас на витрине «Маркета» уже более 40 тыс. предложений с изображениями от YandexART.

YandexGPT — нейросеть, которая умеет создавать и перерабатывать тексты, предлагать новые идеи и учитывает контекст беседы с пользователем. Она доступна в режиме «Алисы» «Давай придумаем». Также YandexGPT кратко пересказывает тексты статей из интернета в «Яндекс Браузере» и на 300.ya.ru, обобщает информацию из отзывов о товарах в «Поиске» и на «Маркете», помогает создавать описания товаров продавцам «Маркета» и не только.