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Нейросетевыми функциями «Яндекс Браузера» воспользовались 55 млн раз В феврале 2024 г. «Яндекс» первым в России нативно встроил генеративные нейросети в массовый пользовательский продукт — «Яндекс Браузер». Теперь он умеет создавать тексты и изображения, пересказывать видео и статьи, а также распознавать QR-коды в видео. К концу квартала пользователи 55 млн раз применили нейросете

ГК Softline заключила стратегическое партнерство с Яндексом для расширенной дистрибуции «Яндекс Браузера» для организаций том CNews сообщили представители Softline. Партнерство позволит Softline предлагать своим клиентам «Яндекс Браузер», разработанный для использования в корпоративной среде как небольших, так кру

Нейросети защитят пользователей «Яндекс Браузера» от мошенников ы, даже если их создали только что и на них еще никто не заходил. С начала тестирования нейросетей «Яндекс Браузер» выявил более 400 тыс. мошеннических сайтов. Об этом CNews сообщили представит

Россияне массово отказываются от Chrome. Начался всероссийский переход на «Яндекс браузер» e в стране наблюдается всплеск числа пользователей самого известного отечественного обозревателя – «Яндекс браузера». Нынешняя его доля в размере 21,75% (27% в настольном и 15,3% в мобильном се

«Яндекс браузер» кратко перескажет видеоролики: пользователи смогут быстро узнать их содержание, а авторы — привлечь новых зрителей казывать тексты, предлагать новые идеи и учитывает контекст беседы с пользователем. Она доступна в режиме «Алисы» «Давай придумаем». Также YandexGPT кратко пересказывает тексты статей из интернета в «Яндекс браузере» и на 300.ya.ru, обобщает информацию из отзывов о товарах в «Поиске» и на «Маркете», помогает создавать описания товаров продавцам «Маркета» и не только. Нейросеть можно протест

«Яндекс браузер» переведет и озвучит любые YouTube-трансляции с пяти популярных европейских языков ций — сложная технологическая задача. Для ее реализации потребовалось создать пять нейросетей. *** «Яндекс браузер» — браузер с функцией закадрового перевода видео с английского, немецкого, фра

«Яндекс браузер» сгенерирует субтитры для любых русскоязычных видео в интернете «Яндекс браузер» научился создавать субтитры для видео и трансляций на русском языке спомощью