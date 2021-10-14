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Yandex.Browser
Яндекс.Браузер


14.10.2021 «Росатом» переводит контроль теплоотвода на АЭС с софта Oracle и Windows на российское ПО 1
01.10.2021 Минтранс за полмиллиарда сократит оформление транспортных документов с нескольких недель до 15 минут 1
28.09.2021 Власти принудительно сделали «Яндекс» поисковиком по умолчанию на всех гаджетах 2
07.09.2021 «Яндекс» снабдил англоязычные видео закадровым переводом 2
06.09.2021 «Яндекс» обвинили в краже идеи популярного сервиса 2
27.08.2021 В «Яндекс.браузере» появилась встроенная функция для создания скриншотов 2
23.08.2021 Что делать, если вам досталась SIM-карта с чужим номером телефона: советы ZOOM 1
19.08.2021 Windows 11 мешает сменить браузер на Chrome, Firefox и Opera. Все должны пользоваться Edge 1
18.08.2021 Яндекс.Браузер усовершенствовал защиту от сторонних трекеров 1
11.08.2021 Утвержден новый список российского ПО для предустановки на гаджеты. Приложений стало больше 1
22.07.2021 Google удалила из поисковой выдачи сотни тысяч ссылок из-за российского «закона о VPN» 1
16.07.2021 «Яндекс» создал автоматический перевод видеороликов на русский язык. Аналогов в мире нет 1
16.07.2021 Технологии «Яндекса» переведут видео в интернете 2
17.06.2021 В России начались блокировки VPN. Первые жертвы - Opera VPN и VyprVPN 1
10.06.2021 Список техники с предустановленным российским ПО станет длиннее, а отечественной ОС обяжут пользоваться даже врачей 1
09.06.2021 «Яндекс» заплатит до 750 тысяч рублей за сообщение об ошибке в своих продуктах 1
13.05.2021 «Дзен» обновил интерфейс и подход к формированию ленты контента 1
29.04.2021 Создан сверхбыстрый браузер, требующий очень мало памяти, но много денег 1
06.04.2021 Выпущен официальный каталог российских мобильных приложений. На iPhone он не работает 1
01.04.2021 Каждый третий россиянин будет сразу удалять предустановленное отечественное ПО 1
31.03.2021 Samsung начал предустанавливать на смартфоны приложения «Яндекса». Их нельзя удалить 1
22.01.2021 Разработчики знаменитых Linux-дистрибутивов готовят бойкот Google из-за его драконовских правил 1
18.01.2021 Google прогонит со своих сервисов конкурентов браузера Chrome 4
14.01.2021 Сбербанк создал «убийцу» Zoom 2
08.01.2021 Власти выпустили итоговый список ПО, которое в России будут предустанавливать на смартфоны и ПК 1
24.12.2020 «Лаборатория Касперского» и «Яндекс» обнаружили потенциально вредоносный код в популярных расширениях для браузера 1
24.12.2020 «Яндекс.Почта 360» добавила запись видеовстреч 2
22.12.2020 В России создан первый православный «антивирус», но от вирусов он не защищает. Видео 1
11.12.2020 В Сети развернута охота на популярные браузеры. В опасности пользователи Chrome, Firefox, «Яндекс.браузера» и MS Edge 2
30.11.2020 Какой браузер лучше выбрать для Windows: сравнение программ 4
10.11.2020 Лучшие VPN-расширения для браузеров: выбор ZOOM 1
06.11.2020 Водители заправляются через «Яндекс.Заправки» 100 тысяч раз в день 1
28.10.2020 Браузер Opera становится китайским. Пекин овладевает его разработчиками и технологиями 1
22.09.2020 Подтверждена совместимость СДУ «Приоритет» и ОС Astra Linux 1
02.09.2020 Госкомпании и госкорпорации загонят на отечественное ПО и «железо» 1
31.08.2020 Российские госсайты беспечно делятся данными о посетителях с иностранцами 1
22.06.2020 РЖД переехали на «Яндекс.браузер» и российскую почту 1
15.06.2020 «Яндекс» создал «убийцу» Zoom 1
03.06.2020 Яндекс.Еда усиливает присутствие в регионах 1
02.06.2020 Голосовой помощник «Яндекса» научился рисовать картины на любые темы 1

Публикаций - 178, упоминаний - 307

Yandex.Browser упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4101 107
Google LLC 7148 29
VK - Mail.ru Group 2483 21
Microsoft Corporation 11077 21
Apple Inc - Эппл Рус 7701 10
Samsung Electronics 5666 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 4
Rambler Group - Рамблер ГК 485 3
Xiaomi 904 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Dr.Web - Доктор Веб 976 3
Ланит ГК 1156 2
Philips 711 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
Ланит Интеграция 101 2
Twitter 2204 2
Nvidia Corp 2019 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 444 1
Sipnet 42 1
Wexler 54 1
РЖД Технологии 4 1
pCloud AG 4 1
Docsvision - ДоксВижн 773 1
McKinsey & Company 121 1
Movavi 21 1
Yahoo! 1092 1
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 1
EA - Electronic Arts 908 1
Polymatica - Полиматика 41 1
Dialog - Диалог 33 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 371 1
Blink 28 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 1
Seldon - Селдон 14 1
Wrike 20 1
Comodo 25 1
SUSE 167 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 6
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 4
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 2
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 2
Uber 257 2
Skoda - Škoda Auto 24 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 105 2
Renault - Рено Россия 88 2
Uber Technologies 258 2
Nissan - Японский автопроизводитель 137 2
Hyundai Motor 145 2
KIA Motors 72 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 1
Роснефть НК 367 1
Русский стандарт Банк 302 1
АвтоВАЗ 118 1
Фонд информационной демократии 27 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 13
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Правительство РФ 2203 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 49 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 1
РПЦ - Русская православная церковь 23 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 8 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 10 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 53
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 382 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 10
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 4
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 3
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 3
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 3
Website - Вебсайт 116 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 2
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 2
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 382 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2960 2
Web Interface - Веб-интерфейс 177 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 2
ТСПУ - технические средства противодействия угрозам 12 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
WSL - Windows Subsystem for Linux 36 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2356 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 1
MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 95 1
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Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 1
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 21 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 438 1
Google Android 10751 56
Microsoft Windows 10 6635 55
Apple iOS 5742 33
Opera - Браузер 632 31
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 21
Apple macOS 925 18
Google Play - Google Store - Android Market 2515 16
Linux OS 4257 13
Google Chrome - браузер 1117 12
VK - Mail.ru Одноклассники 857 10
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 9
Apple iPad 3263 9
Microsoft Windows 7 1662 7
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 7
Apple macOS X 901 6
VK - Mail.ru Амиго (Amigo) - браузер 17 6
Chromium - Браузер 166 6
Microsoft Windows 853 6
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1170 6
Yandex.Launcher - Яндекс.Лончер 10 5
VK - Mail.ru Одноклассники OK Live 12 5
VK - Mail.Ru Почта 164 5
Яндекс.Радар 25 5
Яндекс.Телефон 16 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
Microsoft Windows 8 1228 4
Microsoft Edge - Браузер 974 4
WhatsApp Messenger 654 4
Vivaldi - Браузер 45 4
Ланит Treolan Irbis A - умный домашний голосовой помощник 14 3
Statcounter 171 3
Google YouTube - Видеохостинг 1715 3
JavaScript - Язык программирования 628 3
Microsoft Store 229 3
Microsoft Office 1939 3
ICQ 496 3
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 3
Microsoft EdgeHTML - Проприетарный браузерный движок 52 3
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 2
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Волож Аркадий 181 4
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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