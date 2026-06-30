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Yandex.Browser Яндекс.Браузер

Yandex.Browser - Яндекс.Браузер

Яндекс Браузер для организаций — безопасное решение с выделенной техподдержкой и удобными инструментами администрирования для компаний любого масштаба. Он входит в реестр российского ПО, работает на Windows, MacOS и совместим с российскими ОС на базе Linux. Корпоративный Браузер  работает в закрытых сетевых контурах, предлагает множество групповых политик для гибкой настройки и поддерживает электронные подписи КриптоПро, сертификаты НУЦ и шифрование TLS по ГОСТ.

 

СОБЫТИЯ

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30.06.2026 «Яндекс Браузер» научился сохранять оригинальные голоса и интонации при переводе видео еще с семи языков

Пользователи «Яндекс Браузера» теперь могут смотреть больше иностранных видео с переводом живыми голосами н
29.06.2026 «Яндекс Браузер для организаций» внедрил активную защиту от киберугроз

«Яндекс Браузер для организаций» научился автоматически реагировать на действия, которые могут
26.06.2026 «Яндекс Браузер» для организаций теперь поддерживает ГОСТ TLS и работает с электронной цифровой подписью на Android

«Яндекс Браузер» для организаций теперь поддерживает российские алгоритмы шифрования (ГОСТ TLS
29.04.2026 «Алиса AI» в «Яндекс Браузере» адаптирует тексты в интернете для людей с особенностями восприятия информации

«Яндекс Браузер» первым в мире запустил перевод материалов в интернете для тех, кому трудно читать и понимать информацию. Теперь «Алиса AI» адаптирует любой текст по общепринятым правилам ясного
26.03.2026 «Яндекс» и UserGate представили совместное решение для киберзащиты по принципу сетевого доверия

ешений в области информационной безопасности, и «Яндекс» объявляют об интеграции своих продуктов — «Яндекс Браузера для организаций» и шлюза веб‑безопасности UserGate SWG. Решение позволит мини
23.12.2025 «Алиса AI» в «Яндекс Браузере» научилась отвечать на вопросы по информации из видео и документов

«Алиса AI» в «Яндекс Браузере» научилась анализировать открытые видео и документы и отвечать на вопросы по их содержанию. ИИ-ассистент знает, что на странице, поэтому ему не нужно объяснять контекст или прид
17.12.2025 В «Яндекс Браузере для организаций» появилась нейросеть «Алиса AI»

ванными функциями, защищают корпоративную информацию на личных устройствах сотрудников. Это делает «Яндекс Браузер для организаций» инструментом для безопасной реализации концепции BYOD в ИT-ин
05.12.2025 «Яндекс Браузер» оптимизировал потребление оперативной памяти с помощью машинного обучения

«Браузер» для компьютеров ML-модель для определения неактивных вкладок, которые не понадобятся в ближайшее время. Это позволяет освобождать от них оперативную память компьютера. По замерам компании, «Яндекс Браузер» теперь тратит до 36% меньше оперативной памяти, чем Google Chrome. А значит, запущенные одновременно с «Браузером» программы — например, офисные приложения, игры и мессенджеры —
23.10.2025 «Яндекс Браузер» для организаций существенно расширил функции безопасности на мобильных устройствах

Мобильный «Яндекс Браузер» для организаций теперь поддерживает обнаружение взлома и проверку безопасност
22.10.2025 Нейросеть «Алиса» в «Яндекс Браузере» научилась описывать изображения для незрячих и слабовидящих пользователей

Нейросеть «Алиса» в «Яндекс Браузере» теперь умеет понимать, что изображено на картинках в интернете, и создавать их описания. Благодаря этому незрячие и слабовидящие пользователи смогут воспринимать визуальный кон
19.09.2025 «Яндекс Браузер»: каждое третье поручение альфа-версии ИИ-агента — просьба помочь с покупками

Пользователи чаще всего используют ИИ-агентов в браузере в качестве помощников для шоппинга, организации путешествий и работы с документами. К такому выводу пришли аналитики «Яндекс Браузера», изучив обезличенные данные участников альфа-тестирования Алисы в режиме ИИ-агента. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Исследование показало, что треть (32%) всех

27.08.2025 «Яндекс Браузер» научился автономно выполнять поручения пользователей с помощью «Алисы» в режиме ИИ-агента

«Яндекс Браузер» открыл прием заявок на альфа-тестирование первого в России бесплатного браузерного ИИ-агента — «Алисы», способной самостоятельно справляться с повседневными задачами разной слож
01.08.2025 «Яндекс Браузер» покажет отзывы и рейтинг интернет-магазинов сразу при их посещении

В «Яндекс Браузере» теперь можно посмотреть рейтинг интернет-магазинов, составленный на основе о
28.04.2025 «Яндекс Браузер» научился передавать оригинальные голоса и интонации при переводе видео

«Яндекс Браузер» запустил перевод видео нового поколения. Нейросети, которые «Яндекс Браузе
10.04.2025 Мобильный «Яндекс Браузер» для организаций стал доступен в магазинах приложений

Мобильная версия «Яндекс Браузера» для организаций появилась в магазинах приложений Google Play, Apple AppStore
01.04.2025 «Яндекс Браузер»: чаще всего пользователи используют пересказ видео для инструкций и лекций

С начала 2025 г. встроенные в «Яндекс Браузер» нейросети более 20 млн раз помогли пользователям быстро узнать, о чем говорит
15.01.2025 Один из десяти пользователей мобильных устройств сталкивается с угрозами безопасности - исследование «Яндекс Браузера»

Каждый месяц «Яндекс Браузер» предупреждает более 9 млн пользователей о потенциальной угрозе при открытии с
20.12.2024 «Яндекс Браузер» для организаций выбрали более 17 тыс. российских бизнесов

По итогам года «Яндекс Браузер» для организаций используют 17,4 тыс. российских бизнесов, работающих в сферах
18.12.2024 «Яндекс Браузер» впервые предложил пользователям узнать их персональные итоги года

«Яндекс Браузер» подвёл итоги 2024 г. Сервис составил рейтинг самых востребованных нейросетевых функций и дал возможность каждому пользователю получить свои персональные результаты. Благодаря сп
21.11.2024 «Яндекс Браузер для образования» расскажет школьникам, как защищать свои данные в интернете

тавители «Яндекса». По статистике, около 72% школьников сталкиваются с мошенничеством в интернете. «Яндекс Браузер» ежедневно блокирует более 600 новых мошеннических доменов, многие из которых

18.11.2024 Нейросети в «Яндекс Браузере» предотвратили более 350 млн переходов на сайты мошенников за полгода

«Яндекс Браузер» за последние шесть месяцев предотвратил более 350 млн переходов пользователей на опасные сайты. Это в три раза больше, чем за весь 2023 г. Браузер научился точнее выявлять угроз
07.11.2024 В «Яндекс Браузере» пользователи смогут получать кешбэк рублями на сайтах магазинов

ступна в десктопной и мобильной версии «Браузера». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». «Яндекс Браузер» позволяет получать кешбэк в магазинах и на маркетплейсах. Среди них «Яндекс М
09.10.2024 «Яндекс Браузер для организаций» заключил стратегическое партнерство с Mont

ся продажей «Яндекс Браузера для организаций». Партнёрство позволит Mont предлагать своим клиентам «Яндекс Браузер», разработанный для использования бизнесом — от малых предприятий до крупных к
07.10.2024 В «Яндекс Браузере» появились функции для выгодных покупок: оплата частями в Сплит и промокоды

жать кнопку «Купить в Сплит» рядом с адресной строкой «Браузера» и следовать подсказкам. С помощью «Яндекс Браузера» также можно купить товар по более привлекательной цене. Браузер находит в ин
25.09.2024 В «Яндекс Браузере» для организаций появилась функция аттестации устройств — она поможет защитить корпоративные данные

В «Яндекс Браузере» для организаций теперь доступна новая функция — аттестации устройств. Она позволяет предоставлять доступ к корпоративным веб-ресурсам только с устройств, соответствующих требов
20.09.2024 В «Яндекс Браузере» появились текстовый нейроредактор и другие инструменты для продуктивности

«Яндекс Браузер» добавил инструменты для повышения продуктивности на основе технологии YandexG
22.08.2024 «Яндекс Браузер» поможет в изучении языка: в нем появились субтитры на английском языке и их перевод

В «Яндекс Браузере» для ноутбуков и компьютеров появились новые нейросетевые функции. Теперь нейросети в режиме реального времени генерируют субтитры для англоязычных видео и предлагают перевод не
20.06.2024 Чаще всего мошенники подделывают сайты инвестиций и популярных брендов

предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов. Весной 2024 г. «МегаФон» и «Яндекс Браузер» запустили проект по обмену найденными фишинговыми ссылками. Специалисты обеих
13.06.2024 Исследование ГК Softline: «Яндекс Браузер» лучше других браузеров защищает от фишинга

ению фишинговых сайтов — онлайн-ресурсов, через которые мошенники пытаются украсть данные пользователей. Эксперты выяснили, какие решения лучше всего справляются с определением таких сайтов: Chrome, «Яндекс Браузер», Firefox, Opera, Edge или Safari. Об это CNews сообщили представители Softline. «Яндекс Браузер» обнаружил в семь раз больше фишинговых сайтов, чем продукты других компан
06.06.2024 Какие ошибки чаще всего исправляют нейросети «Яндекс Браузера»

Ко Дню русского языка аналитики «Яндекс Браузера» составили рейтинг самых распространенных орфографических и пунктуационных ош
22.05.2024 Свои идеи закончились? Microsoft украла особую «фишку» браузера «Яндекса», чтобы хоть немного повысить популярность Edge. Видео

когда нужно почерпнуть информацию из видеоролика, автор которого говорит на незнакомом языке. Все плюсы такой опции уже опробовали на себе многие россияне – переводчик видео встроен в отечественный «Яндекс Браузер». Вопрос о том, кто у кого подсмотрел, даже не возникает. Как сообщал CNews, переводчик «Яндекса» появился намного раньше – в июне 2021 г. Что особенно важно, аналогов у этой тех
20.05.2024 В «Яндекс Браузере» для организаций стало больше возможностей для защиты информации

системы мониторинга информационной безопасности (SIEM) появились дополнительные типы событий. *** «Яндекс Браузер для организаций» — безопасное решение с выделенной техподдержкой и удобными ин
26.04.2024 Нейросетевыми функциями «Яндекс Браузера» воспользовались 55 млн раз

В феврале 2024 г. «Яндекс» первым в России нативно встроил генеративные нейросети в массовый пользовательский продукт — «Яндекс Браузер». Теперь он умеет создавать тексты и изображения, пересказывать видео и статьи, а также распознавать QR-коды в видео. К концу квартала пользователи 55 млн раз применили нейросете
12.04.2024 ГК Softline заключила стратегическое партнерство с Яндексом для расширенной дистрибуции «Яндекс Браузера» для организаций

том CNews сообщили представители Softline. Партнерство позволит Softline предлагать своим клиентам «Яндекс Браузер», разработанный для использования в корпоративной среде как небольших, так кру
29.03.2024 Нейросети защитят пользователей «Яндекс Браузера» от мошенников

ы, даже если их создали только что и на них еще никто не заходил. С начала тестирования нейросетей «Яндекс Браузер» выявил более 400 тыс. мошеннических сайтов. Об этом CNews сообщили представит
06.12.2023 Россияне массово отказываются от Chrome. Начался всероссийский переход на «Яндекс браузер»

e в стране наблюдается всплеск числа пользователей самого известного отечественного обозревателя – «Яндекс браузера». Нынешняя его доля в размере 21,75% (27% в настольном и 15,3% в мобильном се
06.10.2023 «Яндекс браузер» кратко перескажет видеоролики: пользователи смогут быстро узнать их содержание, а авторы — привлечь новых зрителей

казывать тексты, предлагать новые идеи и учитывает контекст беседы с пользователем. Она доступна в режиме «Алисы» «Давай придумаем». Также YandexGPT кратко пересказывает тексты статей из интернета в «Яндекс браузере» и на 300.ya.ru, обобщает информацию из отзывов о товарах в «Поиске» и на «Маркете», помогает создавать описания товаров продавцам «Маркета» и не только. Нейросеть можно протест
21.09.2023 «Яндекс браузер» переведет и озвучит любые YouTube-трансляции с пяти популярных европейских языков

ций — сложная технологическая задача. Для ее реализации потребовалось создать пять нейросетей. *** «Яндекс браузер» — браузер с функцией закадрового перевода видео с английского, немецкого, фра
15.09.2023 «Яндекс браузер» сгенерирует субтитры для любых русскоязычных видео в интернете

«Яндекс браузер» научился создавать субтитры для видео и трансляций на русском языке спомощью

11.09.2023 «Яндекс браузер» для организаций поможет защитить бизнес от утечки данных

зопасности (SIEM), чтобы получать подробные сведения об инцидентах безопасности. Новые возможности «Яндекс браузера» для организаций позволят администраторам разрешить или запретить определённы

Публикаций - 513, упоминаний - 726

Yandex.Browser и организации, системы, технологии, персоны:

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