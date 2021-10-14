Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Yandex.Browser
Яндекс.Браузер
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 178, упоминаний - 307
Yandex.Browser упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 10
|Ющенко Александр 25 7
|Волож Аркадий 181 4
|Иванов Роман 14 4
|Тимко Дмитрий 7 3
|Худавердян Тигран 66 3
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Лаптев Максим 6 2
|Волин Алексей 113 2
|Филиппов Денис 12 2
|Василевский Андрей 18 2
|Бугрецов Антон 5 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Martin George R.R. - Мартин Джордж 16 1
|Толстой Лев 15 1
|Schuh Justin - Шух Джастин 3 1
|Бырдин Алексей 21 1
|Mehdi Yusuf - Мехди Юсуф 6 1
|Дербенков Сергей 5 1
|Vlcek Ondrej - Влчек Ондржей 9 1
|Conroy Avril - Конрой Аврил 2 1
|Готальский Михаил 91 1
|Канаев Алексей 3 1
|Калугин Алексей 2 1
|Тошин Сергей 1 1
|Грачева Мария 8 1
|Горский Константин 1 1
|Свириденко Владислав 5 1
|Бутенко Владимир 11 1
|Голованов Сергей 37 1
|Савков Леонид 32 1
|Массух Илья 192 1
|Новодворский Алексей 95 1
|Козлов Дмитрий 10 1
|Хасис Лев 96 1
|Белозеров Олег 19 1
|Шадаев Максут 384 1
|Сергунина Наталья 163 1
|Wikipedia - Википедия 276 6
|CNews - ZOOM.CNews 1093 2
|The Verge - Издание 448 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|NYT - The New York Times 509 1
|Windows Central 16 1
|Softpedia.com 6 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
|НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 19 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760951, в очереди разбора - 664640.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760951, в очереди разбора - 664640.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru