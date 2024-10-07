В «Яндекс Браузере» появились функции для выгодных покупок: оплата частями в Сплит и промокоды

«Яндекс» добавил в «Браузер» возможности для выгодных покупок. Теперь пользователи могут оплачивать товары по частям и без переплат в большинстве интернет-магазинов — без установки расширений. Это стало возможным благодаря интеграции в Браузер сервиса «Яндекс Сплит». Кроме того, «Браузер» стал показывать посетителям сайта, какие промокоды там можно применить. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Сплит позволяет разбить платеж на четыре равные части и вносить их поэтапно, в течение двух месяцев. При этом пользователь сразу совершает покупку и не платит никаких комиссий. Такой способ оплаты позволяет гибче планировать свой бюджет и делать крупные покупки. Лимиты устанавливаются индивидуально, максимальная сумма заказов — 100 тыс. руб. В «Браузере» оплата частями в «Сплит» будет доступна даже в тех магазинах, где раньше не было такой опции. Чтобы ее использовать, достаточно авторизоваться на сервисе «Сплит» под своим «Яндекс ID». Дальше нужно зайти на сайт магазина, нажать кнопку «Купить в Сплит» рядом с адресной строкой «Браузера» и следовать подсказкам.

С помощью «Яндекс Браузера» также можно купить товар по более привлекательной цене. Браузер находит в интернете промокоды, проверяет на актуальность и предлагает пользователям. Кроме того, магазины могут создавать эксклюзивные промокоды для пользователей «Браузера». Когда покупатель заходит на сайт, Браузер показывает все действующие там промокоды: их можно увидеть, нажав кнопку «Промокоды» рядом с адресной строкой.

Новые опции будут полезны не только покупателям, но и продавцам. Промокоды помогают привлечь клиентов, а оплата частями — увеличить число заказов и средний чек. При оплате заказа частями продавец сразу получает всю сумму. Подробнее о новых опциях можно узнать на сайте «Яндекс Браузера» для интернет-магазинов.

Промокоды доступны в «Яндекс Браузере» для ноутбуков и компьютеров, а «Сплит» — еще и в мобильной версии для Android и iOS. Можно использовать обе опции одновременно. В дальнейшем в «Браузере» появятся новые возможности для выгодных покупок.