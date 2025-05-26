Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт

ный размер вознаграждения в программе «Охота за ошибками». Теперь за сообщение об ошибке «белые хакеры» могут получить до 3 млн руб. — в случае, если им удастся отыскать уязвимость в «Яндекс Почте», « Яндекс ID » или Yandex Cloud. Размер выплаты зависит от типа найденной ошибки. Самое высокое вознаграждение в «Почте» и « Яндекс ID », 3 млн руб., полагается за уязвимости типа RCE — Remote

«Кинопоиск» добавил автоматическое включение субтитров для глухих и слабослышащих зрителей в «Яндекс ID» Все оригинальные проекты «Кинопоиска» выходят сразу с SDH-субтитрами для зрителей с особенностями слуха и тифлокомментариями, которые можно включить по умолчанию в разделе «Специальные возможности» «Яндекс ID». Теперь в разделе «Специальные возможности» в «Яндекс ID» можно включить автоматические субтитры на «Кинопоиске». После этого субтитры активируются во всех фильмах и сериалах,