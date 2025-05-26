Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт

Разделы

Яндекс ID — это единый аккаунт для быстрого и безопасного входа на сервисы Яндекса, а также на более чем 27 000 других сайтов и приложений. С Яндекс ID вся важная информация всегда под рукой, включая контакты, платёжные данные, адреса, документы. Все данные надёжно защищены — Яндекс ID соответствует международному стандарту безопасности ISO/IEC 27001.

СОБЫТИЯ

26.05.2025 «Яндекс» вдвое увеличил максимальную награду для этичных хакеров — до 3 млн рублей

ный размер вознаграждения в программе «Охота за ошибками». Теперь за сообщение об ошибке «белые хакеры» могут получить до 3 млн руб. — в случае, если им удастся отыскать уязвимость в «Яндекс Почте», «Яндекс ID» или Yandex Cloud. Размер выплаты зависит от типа найденной ошибки. Самое высокое вознаграждение в «Почте» и «Яндекс ID», 3 млн руб., полагается за уязвимости типа RCE — Remote
25.11.2024 «Кинопоиск» добавил автоматическое включение субтитров для глухих и слабослышащих зрителей в «Яндекс ID»

Все оригинальные проекты «Кинопоиска» выходят сразу с SDH-субтитрами для зрителей с особенностями слуха и тифлокомментариями, которые можно включить по умолчанию в разделе «Специальные возможности» «Яндекс ID». Теперь в разделе «Специальные возможности» в «Яндекс ID» можно включить автоматические субтитры на «Кинопоиске». После этого субтитры активируются во всех фильмах и сериалах,
27.05.2024 Пользователи «Яндекса» смогут проверить и повысить защиту аккаунта

В «Яндекс ID» появился инструмент для простой и удобной настройки уровня безопасности аккаунта. С его помощью пользователи могут проверить, насколько защищён их аккаунт, и настроить дополнительную
27.02.2024 «Яндекс ID» запустил вход по лицу или отпечатку пальца

«Яндекс ID» продолжает развивать беспарольную авторизацию. Теперь входить на сервисы «Яндекса» и внешние сайты можно по отпечатку пальца или по лицу — не нужно вводить пароль или коды. Об этом C
26.01.2024 «Яндекс ID» усилил безопасность и предотвратил 50 млн подозрительных попыток входа в аккаунты за год

«Яндекс ID» усилил систему защиты данных и предотвратил 50 млн подозрительных попыток входа более чем в 20 млн аккаунтов в 2023 г. Команда внедрила новые инструменты, которые повышают безопаснос
26.12.2023 «Яндекс ID» получил международный сертификат безопасности

«Яндекс ID» получил международный сертификат безопасности ISO/IEC 27001. Об этом CNews сообщил представитель «Яндекса». В ходе тестирований и проверок независимыми экспертами изучались организац
25.10.2023 «Яндекс ID» обновил политику по работе с неактивными аккаунтами — спустя 2,5 года без активности они могут быть удалены

«Яндекс ID» усиливает защиту профилей от компрометации. С октября 2023 г. сервис начнет уведомлять пользователей с неактивными аккаунтами о необходимости подтвердить актуальность профиля и повыс
30.08.2022 «Яндекс ID» полностью обновил личный кабинет

Команда «Яндекс ID» представила новый личный кабинет. В нём появилась поисковая строка, а главное — вся информация теперь разложена по полочкам. Пользователи мгновенно найдут нужный раздел: например, гд
21.12.2021 «Яндекс ID» запустил мгновенный вход для сайтов партнеров

«Яндекс» запустил новый инструмент для партнеров — «Мгновенный вход». С его помощью магазины могут подсказывать пользователям, что у них есть возможность авторизоваться через «Яндекс ID». Это ускорит оформление заказов и, как следствие, поможет увеличить конверсию. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Когда человек регистрируется на сайте или оформляет пок
28.09.2021 В «Яндекс ID» появился центр поддержки

В личном кабинете «Яндекс ID» в разделе «Центр поддержки» собрали переписку с «Лавкой», «Музыкой», «Услугами» и другими сервисами. Пользователи смогут найти нужное сообщение, продолжить диалог или начать новый. П
01.06.2021 Пользователи «Яндекса» получили инструмент для управления своими данными

В личном кабинете «Яндекс ID» появился инструмент для управления данными. С его помощью пользователи могут запросить архив с информацией, которую накопили о них разные сервисы «Яндекса», а также удалить свои данн

Публикаций - 103, упоминаний - 105

