Лаборатория Наносемантика - Синтелли - Syntelly

«Синтелли» ‒ технологическая компания, использующая искусственный интеллект для увеличения скорости и эффективности исследований в области органической химии.
В 2023 году компания получила грант Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ входит в группу ВЭБ.РФ) на доработку программного комплекса хемоинформатики для решения задач органической и медицинской химии. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика».
«Синтелли» входит в группу компаний «Наносемантика», которая является ведущим российским производителем решений и продуктов на основе нейросетей.
