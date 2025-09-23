Лаборатория Наносемантика - Синтелли - Syntelly

Получите все материалы CNews по ключевому слову

«Синтелли» ‒ технологическая компания, использующая искусственный интеллект для увеличения скорости и эффективности исследований в области органической химии.

В 2023 году компания получила грант Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ входит в группу ВЭБ.РФ) на доработку программного комплекса хемоинформатики для решения задач органической и медицинской химии. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика».

«Синтелли» входит в группу компаний «Наносемантика», которая является ведущим российским производителем решений и продуктов на основе нейросетей.