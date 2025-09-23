Разделы

Лаборатория Наносемантика Синтелли Syntelly

Лаборатория Наносемантика - Синтелли - Syntelly

«Синтелли» ‒ технологическая компания, использующая искусственный интеллект для увеличения скорости и эффективности исследований в области органической химии

В 2023 году компания получила грант Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ входит в группу ВЭБ.РФ) на доработку программного комплекса хемоинформатики для решения задач органической и медицинской химии. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика». 

«Синтелли» входит в группу компаний «Наносемантика», которая является ведущим российским производителем решений и продуктов на основе нейросетей. 

 

УПОМИНАНИЯ


23.09.2025 Роспатент интегрировал платформу «Синтелли» в свою информационную систему 1
17.02.2025 «Инфамед К» разрабатывает новый лекарственный препарат с помощью платформы «Синтелли» 2
28.12.2024 7 главных технологических прорывов 2024 года: выбор CNews  1
09.08.2024 Компания «Синтелли» выпустила обновленную версию платформы на базе ИИ для органической и медицинской химии 1
09.04.2024 Компания «Наносемантика» синтезировала голос популярного блогера Руслана Усачева 1
21.02.2024 На базе российского ПО создадут единый национальный химический информационный ресурс 1
21.02.2024 Самые продвинутые российские сервисы на основе нейросетей: выбор ZOOM 2
24.04.2023 В России открыли первую дистанционную магистратуру по химии и ИТ 1
14.02.2022 Исследователи научили нейронную сеть распознавать химические формулы из научных статей 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

