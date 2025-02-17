Лаборатория Наносемантика Nanosemantics Lab
Наносемантика, («Лаборатория Наносемантика», Nanosemantics Lab) — российская ИТ-компания, которая специализируется на обработке естественного языка (NLP), компьютерном зрении (CV), речевых технологиях (ASR/TTS) и создании интерактивных диалоговых интерфейсов (чат-ботов, виртуальных ассистентов и др.) на основе искусственного интеллекта (ИИ). В своих проектах компания использует современные нейросетевые платформы, включая собственную платформу PuzzleLib, которая работает на российских процессорах «Эльбрус» и операционной системе Astra Linux. Генеральный директор – Станислав Ашманов.
Лаборатория Наносемантика и организации, системы, технологии, персоны:
|Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 17 2
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 667 2
|ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
|Ашманов Станислав 17 14
|Касперская Наталья 292 5
|Кривозубов Павел 27 4
|Суворов Дмитрий 5 3
|Ашманов Игорь 41 3
|Максимов Андрей 12 3
|Кузнецов Евгений 52 3
|Левитан Юрий 5 3
|Сирота Юрий 67 2
|Петров Михаил 138 2
|Зингерман Борис 38 2
|Валиуллин Адель 11 2
|Полунина Полина 5 2
|Модяев Игорь 2 2
|Колыбин Леонид 5 2
|Миролюбов Максим 2 2
|Путин Владимир 3187 2
|Богачев Игорь 180 2
|Рыжиков Сергей 111 2
|Ефимов Альберт 43 2
|Жуков Роман 17 2
|Милек Татьяна 9 2
|Лагода Георгий 59 1
|Горпинченко Роман 13 1
|Воронова Татьяна 2 1
|Степченков Максим 65 1
|Шингарев Павел 16 1
|Гордиенко Татьяна 8 1
|Паршин Константин 63 1
|Бутерин Виталий 30 1
|Адаева Вера 1 1
|Гариев Вячеслав 3 1
|Turing Alan Mathison - Тьюринг Алан Мэтисон 20 1
|Иващенко Андрей 12 1
|Дергунова Ольга 119 1
|Шушкин Дмитрий 95 1
|Кириченко Игорь 49 1
|Сандлер Аркадий 24 1
|Мильнер Юрий 134 1
|Ставринов Яков 7 1
|Forbes - Форбс 827 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1887 1
|Wikipedia - Википедия 511 1
|Ведомости 1018 1
|AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 651 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3222 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 4
|Gartner - Гартнер 3560 2
|SimilarWeb 51 1
|Markets&Markets Research 112 1
|Tractica 7 1
|IDC - International Data Corporation 4911 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341177, в очереди разбора - 768212.
Создано именных указателей - 168780.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.