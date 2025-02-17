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Лаборатория Наносемантика Nanosemantics Lab

Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab

Наносемантика, («Лаборатория Наносемантика», Nanosemantics Lab) — российская ИТ-компания, которая специализируется на обработке естественного языка (NLP), компьютерном зрении (CV), речевых технологиях (ASR/TTS) и создании интерактивных диалоговых интерфейсов (чат-ботов, виртуальных ассистентов и др.) на основе искусственного интеллекта (ИИ). В своих проектах компания использует современные нейросетевые платформы, включая собственную платформу PuzzleLib, которая работает на российских процессорах «Эльбрус» и операционной системе Astra Linux. Генеральный директор – Станислав Ашманов.


17.02.2025 «Инфамед К» разрабатывает новый лекарственный препарат с помощью платформы «Синтелли» 1
07.11.2024 «Наносемантика» участвует в проекте по созданию виртуального ассистента космонавта 2
07.10.2024 Строим диалог: как создать коммуникативный ИИ и настроить его под свои задачи 2
02.10.2024 «Наносемантика» и «Литрес» озвучили книгу Аркадия Гайдара синтезированным голосом Юрия Левитана 2
09.08.2024 Компания «Синтелли» выпустила обновленную версию платформы на базе ИИ для органической и медицинской химии 1
10.06.2024 Компания «Наносемантика» разработала детекторы объектов дорожной инфраструктуры для компании «Цифровые дороги» 2
09.04.2024 Компания «Наносемантика» синтезировала голос популярного блогера Руслана Усачева 3
12.03.2024 «Наносемантика» объявляет о начале партнерства со школой ИТ-профессий Skillfactory 2
19.02.2024 «Наносемантика» обновила функциональность диалоговой ИИ-платформы DialogOS 1
05.12.2023 Компания «Наносемантика» синтезирует «голос Победы» Юрия Левитана к юбилею диктора 2
14.11.2023 Новая технология «Наносемантики» повышает точность распознавания голосовых запросов в 12 раз 3
25.09.2023 Обновленная платформа компании «Наносемантика» ускорила процесс разметки в 240 раз 3
Искусственный интеллект 2022 1
03.04.2023 Власти создали венчурный фонд, чтобы «озолотить» стартапы в области БПЛА и связи 1
10.10.2022 Чат-бот Beeline Uzbekistan сэкономил компании более 18 млн рублей 4
15.08.2022 Станислав Ашманов -

Станислав Ашманов, «Наносемантика»: Через 2-3 месяца эксплуатации робот уже приносит пользу

 3
21.03.2022 ВТБ внедрил систему для разметки данных «Маркер», разработанную компанией «Наносемантика» 3
17.03.2021 В Ассоциации «Отечественный софт» создали комитеты по цифровой трансформации, искусственному интеллекту и телекоммуникациям 1
15.03.2021 «Наносемантика» презентовала голосовую технологию NLab Speech 2
19.11.2020 Резидент «Сколково» запустил четвертый тест Тьюринга 3
08.09.2020 Платформа резидента «Сколково» поможет собрать данные для обучения ИИ 1
20.08.2020 В RuSIEM назначен коммерческий директор 1
04.03.2020 Почему 95% внедрений искусственного интеллекта неудачные 1
04.02.2020 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020: опыт, технологии, прогнозы» состоится 18 февраля 1
23.08.2019 Стартап сына Игоря Ашманова получит от государства 300 миллионов 4
04.07.2019 Чат-бот от резидента «Сколково» поможет выбрать автомобиль BMW 3
15.11.2018 Сын Игоря Ашманова разрабатывает «убийцу» «Алисы» и Amazon Alexa на блокчейне 1
17.08.2018 В Сколково запущен новый акселератор для финтех и ритейл стартапов 1
26.09.2017 МТС вложит сотни миллионов в искусственный интеллект и чат-боты 1
10.01.2017 Группа ВТБ отбирает стартапы «Сколково» для сотрудничества 1
21.12.2016 Конструктор чат-ботов Inf.Ai от «Наносемантики» интегрирован с Viber 3
05.12.2016 Путина попросили создать в России Web 4.0 1
24.06.2016 «Наносемантика» запустила сервис по созданию «умных» чат-ботов для e-commerce 3
23.06.2016 В «Сколково» разработали конструктор для создания интеллектуальных чат-ботов 2
27.04.2016 Топ-20 ИТ-резидентов Сколково: Чемпионы по выручке 1
03.03.2016 «Битрикс24» стал частично бесплатным 2
02.03.2016 «Битрикс24» стал бесплатным и неограниченным для пользователей 1
17.11.2015 Новый робот-консультант «Билайна» будет угадывать желания клиентов 3
27.01.2015 «Умные» роботы идут на краудфандинг 1
22.07.2014 На сайте ВТБ24 заработал виртуальный консультант 2

Публикаций - 46, упоминаний - 87

Лаборатория Наносемантика и организации, системы, технологии, персоны:

Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 9
Yandex - Яндекс 7410 5
Telegram Group 2015 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4909 4
InfoWatch - Инфовотч 1017 4
Нейросети Ашманова - Нейронные сети Ашманова 7 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3946 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8769 4
Триколор - Национальная спутниковая компания 327 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 456 3
Kribrum - Крибрум 31 3
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 139 3
Лаборатория Наносемантика - Синтелли 8 3
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 633 2
VK - Mail.ru Group 3458 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 919 2
Центр2М - Center2М 67 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12731 2
Meta Platforms - Facebook 4444 2
VisionLabs - ВижнЛабс 222 2
Softline - Софтлайн 2841 2
1С-Битрикс - Bitrix 581 2
Webmoney 542 2
Antor - Антор Бизнес Решения 13 2
8259 2
Сколково - Skolkovo Robotics Center - Робототехнический центр 28 2
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 66 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 420 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 1
Айтеко ИЦ - Айтеко Инновационный центр 17 1
Nvidia Corp 3508 1
Heedbook Cloud - Хидбук Клауд 4 1
timebook - таймбук 6 1
HintEd 3 1
Код Безопасности 621 1
RDP.RU - РДП.ру - РДП Инновации - RDP - Research & Development Partners 27 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 194 1
МегаФон 8925 1
Dr.Web - Доктор Веб 1256 1
SAP SE 5280 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1184 6
ВТБ - ВТБ24 665 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 380 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2812 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 2
ГПБ - Газпромбанк 1086 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2381 2
Русагро Группа Компаний 278 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 445 2
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 111 2
РВК - Российская венчурная компания 549 1
BMW Group 448 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
Kickstarter 127 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
DST Global - Digital Sky Technologies 220 1
КонсультантПлюс 135 1
ЯКласс 68 1
Avineuro - Авинейро 1 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1092 1
Runa Capital 158 1
General Atlantic - GA 27 1
СильверФарм ИФК - Инновационная Фармацевтическая компания 1 1
Газпром нефть 622 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7363 1
LEGO 245 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 98 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 984 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 22 1
МКР - Межгосударственная корпорация развития 2 1
Сколково - МММK - Московский международный медицинский кластер 11 1
НТИ ФСТ - Фонд суверенных технологий 2 1
Дом-музей Исаака Ильича Левитана 3 1
Newbridge Capital 4 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 51 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 1
Капитал Лайф Страхование Жизни 10 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3061 13
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2900 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5951 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 223 1
Судебная власть - Judicial power 2318 1
Федеральное казначейство России 1783 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 245 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 190 1
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