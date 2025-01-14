Гайдар Аркадий
|14.01.2025
|«МегаФон» разогнал интернет в местах отдыха Константина Паустовского 1
|16.01.2018
|Симбирская Долина. Как в Ульяновске создали с нуля и развивают ИТ-отрасль мирового уровня 1
Гайдар Аркадий и организации, системы, технологии, персоны:
|IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
|1С 8213 1
|SimbirSoft - СимбирСофт 75 1
|Magento Inc 37 1
|АИС Город 2 1
|Shopify 21 1
|Simtech Development - Симтек Девелопмент 6 1
|MediaSoft - МедиаСофт 6 1
|МегаФон 8804 1
|Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
|Ростех - Техмаш - Завод имени Серго Производственное объединение ФГУП - ПОЗиС - Pozis - Свияга, Мир 11 1
|Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиастар - Ульяновском авиационном заводе 23 1
|Путин Владимир 3171 1
|Морозов Сергей 59 1
|Опенышева Светлана 64 1
|Суворов Александр 19 1
|Мальков Павел 2 1
|Гавришин Артем 1 1
|Ульянов Александр 1 1
|Егоров Ярослав 2 1
|Вильянов Сергей 14 1
|Гончаров Иван 2 1
|Каштанкин Илья 3 1
|Ярушкина Надежда 1 1
|Пугачев Емельян 1 1
|Кушниренко Алексей 1 1
|Шишкин Вадим 1 1
|Керенский Федор 1 1
|Насочевский Виктор 1 1
|Паустовский Константин 3 1
|Известия ИД 624 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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