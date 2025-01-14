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Гайдар Аркадий



14.01.2025 «МегаФон» разогнал интернет в местах отдыха Константина Паустовского 1
16.01.2018 Симбирская Долина. Как в Ульяновске создали с нуля и развивают ИТ-отрасль мирового уровня 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Гайдар Аркадий и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
8213 1
SimbirSoft - СимбирСофт 75 1
Magento Inc 37 1
АИС Город 2 1
Shopify 21 1
Simtech Development - Симтек Девелопмент 6 1
MediaSoft - МедиаСофт 6 1
МегаФон 8804 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
Ростех - Техмаш - Завод имени Серго Производственное объединение ФГУП - ПОЗиС - Pozis - Свияга, Мир 11 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиастар - Ульяновском авиационном заводе 23 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 80 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 2
G2C - Government-to-Citizen - Правительство для гражданина 42 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
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Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 1
Simtech CS-Cart CMS 14 1
Microsoft Windows 15656 1
Путин Владимир 3171 1
Морозов Сергей 59 1
Опенышева Светлана 64 1
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Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
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Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
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Россия - ПФО - Ульяновская область 610 1
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Нидерланды 3517 1
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Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 452 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 324 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 590 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Симбирск 3 1
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Известия ИД 624 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 537 1
УлГУ - Ульяновский государственный университет 10 1
УлГТУ ФГБОУ ВО - Ульяновский государственный технический университет 7 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 138 1
УлГПУ им. И.Н. Ульянова ВО ФГБОУ - Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова 3 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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