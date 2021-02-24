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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Морозов Сергей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 47, упоминаний - 56
Морозов Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дворкович Аркадий 169 2
|Лиходедов Александр 2 2
|Дырмовский Дмитрий 76 2
|Варев Александр 16 2
|Терехов Александр 13 2
|Керенский Федор 1 1
|Юнусов Руслан 16 1
|Гончаров Иван 1 1
|Каштанкин Илья 2 1
|Слесаренко Марина 6 1
|Алексеева Марина 11 1
|Ярушкина Надежда 1 1
|Пугачев Емельян 1 1
|Гайдар Аркадий 1 1
|Кушниренко Алексей 1 1
|Павлов Вадим 8 1
|Юн Вадим 5 1
|Шишкин Вадим 1 1
|Сорокин Сергей 9 1
|Павлов Николай 9 1
|Крысина Ольга 109 1
|Белевский Андрей 1 1
|Балашов Алексей 1 1
|Алехин Алексей 4 1
|Бердников Александр 1 1
|Стуров Дмитрий 25 1
|Суворов Александр 11 1
|Зорин Александр 49 1
|Серебряникова Анна 47 1
|Теплов Олег 17 1
|Кривозубов Павел 26 1
|Вексельберг Виктор 97 1
|Гарбук Сергей 16 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Касперская Наталья 197 1
|Калугин Сергей 162 1
|Опенышева Светлана 54 1
|Лоевский Илья 12 1
|Вильянов Сергей 3 1
|Мальков Павел 2 1
|Гайдаровский форум 4 2
|CeBIT 93 1
|Цифровая прокачка региона 22 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767827, в очереди разбора - 671512.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767827, в очереди разбора - 671512.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru