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Морозов Сергей


24.02.2021 На портале Минздрава России размещен интерактивный образовательный модуль по диагностике и лечению COVID-19 для врачей 1
29.12.2020 Венчурный фонд НТИ инвестирует в платформу для медицинской диагностики на базе ИИ «Цельс» 1
23.12.2020 «Интеллоджик» привлекла 160 млн рублей на развитие платформы Botkin.AI 1
15.12.2020 В Фонде «Сколково» первый выпуск стартапов 1
11.11.2020 ИИ-технология голосового заполнения медпротоколов ЦРТ включена в AI Russia 1
30.09.2020 Российские разработчики создали платформу для самопроверки медицинских сервисов искусственного интеллекта 1
27.09.2020 Искусственный интеллект помогает выявить рак на ранней стадии 1
22.07.2020 Crayon подключилась к проекту по применению ИИ в системе здравоохранения Москвы 1
19.06.2020 ЦРТ реализует проект по голосовому заполнению медицинской документации в Москве 1
17.03.2020 «СКБ Контур» и Ульяновская область реализуют дорожную карту по внедрению цифровых решений 1
26.02.2020 В России будут разработаны стандарты в области ИИ для здравоохранения 2
22.01.2020 ABB модернизирует инфраструктуру Ульяновской области 1
02.08.2019 Решение сколковской компании «Датадванс» внесено в реестр отечественного ПО 1
17.06.2019 Роскачество запускает цифровую экспертизу телемедицинских мобильных приложений 1
30.03.2018 Ульяновская область и «1С» расширят информатизацию региона 2
17.01.2018 «Мегафон» и Ульяновская область займутся совместным развитием цифровой экономики 2
16.01.2018 Симбирская Долина. Как в Ульяновске создали с нуля и развивают ИТ-отрасль мирового уровня 2
19.12.2017 Ульяновская область будет сотрудничать с ГК InfoWatch по развитию ИБ региона 1
12.10.2017 ИТ-компании Ульяновской области получат льготы за введение инновационных методов работы 1
30.05.2017 «Первый в России серьезный тендер»: «Аэрофлот» будет чинить самолеты с помощью больших данных 1
14.12.2016 Datadvance открыла представительство во Франции 1
09.09.2016 Резидент «Сколково» помог оптимизировать пластинчатый радиатор для «Теркон-КТТ» 1
21.06.2016 «Борлас» и Datadvance интегрировали pSeven и Teamcenter для работы с инженерными данными 1
16.06.2016 Подписано семь трехсторонних соглашений в рамках реформы УУС и программы устранения цифрового неравенства 1
10.06.2016 ИТ-директор Ульяновской области: Встречают по погонам, провожают по компетенциям 2
31.05.2016 «Волга-Днепр» применила ПК pSeven для решения ряда аэродинамических задач 1
25.04.2016 Конференция CNews. «Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку» 1
13.04.2016 Конференция CNews. «Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку» 1
03.02.2015 Softline пополнит свой портфель решений ПО для автоматизации инженерных расчетов от Datadvance 1
19.09.2014 «Борлас» пополнит портфель решений продуктом для автоматизации инженерных расчетов от Datadvance 1
31.07.2014 Datadvance присоединилась к партнерской программе PTC PartnerAdvantage 1
31.07.2014 ПО помогает повысить качество медицинской диагностики 1
03.06.2014 Конференция CNews. «Системы ДБО: новые сервисы» 1
08.10.2013 «АвтоВАЗ» использует технологии для инженерной оптимизации от Datadvance 1
07.05.2013 До конца года жители 130 тыс. домохозяйств Ульяновска получат возможность пользоваться услугами ТТК 1
26.04.2013 В Ульяновской области создается ИТ-кластер 1
19.04.2013 Продукция ульяновских ИТ-компаний будет маркироваться знаком «Сделано в Ульяновске» 1
03.07.2012 В Ульяновской области запущен проект «Электронная демократия» 2
01.03.2012 В Ульяновской области растет число пациентов, записавшихся к врачу через интернет 1
13.10.2011 «Ростелеком» до 2014 г. инвестирует в экономику Ульяновской области 1,48 млрд руб. 2

Публикаций - 47, упоминаний - 56

Морозов Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 6
Datadvance - Датадванс 17 2
3770 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 2
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 31 1
Хевел - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи 7 1
TeleMD - Интеллоджик 10 1
Macroscop - Сателлит Инновация 14 1
Simtech Development 5 1
Nvidia Corp 2036 1
Shopify 14 1
АИС Город 2 1
Crayon 10 1
Микротест 177 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
Microsoft Corporation 11143 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 1
InfoWatch - Инфовотч 613 1
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 189 1
Magento Inc 26 1
SimbirSoft - СимбирСофт 19 1
Alibaba Cloud 26 1
СКБ Контур 416 1
GitHub 412 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 1
NetApp 486 1
НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения Москвы 11 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
РВК - Российская венчурная компания 476 2
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 69 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 1
Синара ГК 11 1
Открытие ФК 538 1
Быстроденьги МФК 22 1
Kama Flow 3 1
RBV Capital 1 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 68 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 2
РВК ТК 164 - Технический комитет по стандартизации 164 - Искусственный интеллект 9 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Правительство РФ 2207 1
Правительство Москвы 653 1
Роскачество - Российская система качества 16 1
Правительство и губернатор Республики Алтай 13 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 3
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 47 1
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Безопасный город 347 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
G2C - Government-to-Citizen - Правительство для гражданина 27 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
УЗИ - Ультразвуковое исследование 20 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 35 1
Datadvance pSeven 9 2
ЦРТ Voice2Med 16 2
АН-124 Руслан 1 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
ResNet - Residual Neural Network 6 1
МРТ - Магнитно-резонансная томография 18 1
Simtech CS-Cart 13 1
NetApp ONTAP AI 6 1
Nvidia Clara 6 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 1
ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 7 1
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 40 1
TeleMD Botkin.AI 10 1
Cisco Nexus - Серия коммутаторов 26 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 74 1
Microsoft Windows 10 6670 1
Nvidia GeForce GTX 2079 1
Дворкович Аркадий 169 2
Лиходедов Александр 2 2
Дырмовский Дмитрий 76 2
Варев Александр 16 2
Терехов Александр 13 2
Керенский Федор 1 1
Юнусов Руслан 16 1
Гончаров Иван 1 1
Каштанкин Илья 2 1
Слесаренко Марина 6 1
Алексеева Марина 11 1
Ярушкина Надежда 1 1
Пугачев Емельян 1 1
Гайдар Аркадий 1 1
Кушниренко Алексей 1 1
Павлов Вадим 8 1
Юн Вадим 5 1
Шишкин Вадим 1 1
Сорокин Сергей 9 1
Павлов Николай 9 1
Крысина Ольга 109 1
Белевский Андрей 1 1
Балашов Алексей 1 1
Алехин Алексей 4 1
Бердников Александр 1 1
Стуров Дмитрий 25 1
Суворов Александр 11 1
Зорин Александр 49 1
Серебряникова Анна 47 1
Теплов Олег 17 1
Кривозубов Павел 26 1
Вексельберг Виктор 97 1
Гарбук Сергей 16 1
Никифоров Николай 1126 1
Касперская Наталья 197 1
Калугин Сергей 162 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 2
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Сколково ЦИС - Центр интеллектуальной собственности - Skolkovo Legal 2 1
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Россия - Белгород 245 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 415 1
Китай - Шанхай 246 1
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 150 1
Россия - Пенза 256 1
Россия - Южно-Сахалинск 160 1
Россия - Димитровград 29 1
Россия - Симбирск 2 1
США - Калифорния 975 1
Россия - Грозный 95 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Франция - Французская Республика 2139 1
Россия - Заволжье 19 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 1
США - Кремниевая долина 399 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Япония 2808 1
Дания - Королевство 371 1
Сингапур - Республика 808 1
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