Индексная книга (каталог) CNews*
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Морозов Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 61, упоминаний - 66
Морозов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Опенышева Светлана 64 6
|Терехов Александр 17 2
|Козлов Михаил 182 2
|Козак Николай 209 2
|Васильев Дмитрий 76 2
|Осипов Олег 26 2
|Егоров Ярослав 3 2
|Варев Александр 17 2
|Лиходедов Александр 2 2
|Герман Андрей 24 2
|Дурыгин Виктор 10 2
|Тимофеев Илья 10 2
|Малярчук Юрий 8 2
|Горшков Дмитрий 10 2
|Черныш Сергей 6 2
|Канаев Евгений 7 2
|Грунтов Антон 8 2
|Митин Сергей 8 2
|Рылов Сергей 8 2
|Андрианов Михаил 9 2
|Панфилов Виталий 4 2
|Подлеснов Владимир 2 2
|Гаранин Дмитрий 2 2
|Висленев Сергей 8 2
|Кузнецов Игорь 22 2
|Мальцев Игорь 2 2
|Найденов Борис 2 2
|Большаков Владимир 2 2
|Мавлютов Альберт 4 2
|Деркач Вячеслав 2 2
|Плетнев Олег 2 2
|Нижников Михаил 2 2
|Муха Николай 2 2
|Путин Владимир 3454 2
|Дворкович Аркадий 216 2
|Дырмовский Дмитрий 149 2
|Головин Дмитрий 51 2
|Калугин Сергей 169 1
|Лоевский Илья 13 1
|Евтушенков Феликс 30 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.