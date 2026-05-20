Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Морозов Сергей

СОБЫТИЯ


20.05.2026 На ЦИПР обсудили ключевые результаты цифровизации девелопмента 1
20.05.2026 ДОМ.РФ и Нижегородская область договорились о сотрудничестве в цифровой трансформации жилищного строительства 1
20.11.2024 Нижегородская область среди первых регионов страны внедрит новые сервисы на основе «ЭРА-ГЛОНАСС» для повышения безопасности и комфорта пассажиров 1
30.11.2023 Резидент «Сколково» получил сертификат на систему менеджмента качества по межгосударственному стандарту 1
17.04.2023 Власти собрались штрафовать до 700 тыс. руб. за отсутствие маркировки рекламы в интернете 1
18.11.2022 X5 Group и «Триколор» договорились о партнерстве 1
06.12.2021 Голосовой ввод помог московским рентгенологам заполнить более 100 тыс. протоколов 1
24.02.2021 На портале Минздрава России размещен интерактивный образовательный модуль по диагностике и лечению COVID-19 для врачей 1
29.12.2020 Венчурный фонд НТИ инвестирует в платформу для медицинской диагностики на базе ИИ «Цельс» 1
23.12.2020 «Интеллоджик» привлекла 160 млн рублей на развитие платформы Botkin.AI 1
15.12.2020 В Фонде «Сколково» первый выпуск стартапов 1
11.11.2020 ИИ-технология голосового заполнения медпротоколов ЦРТ включена в AI Russia 1
30.09.2020 Российские разработчики создали платформу для самопроверки медицинских сервисов искусственного интеллекта 1
27.09.2020 Искусственный интеллект помогает выявить рак на ранней стадии 1
22.07.2020 Crayon подключилась к проекту по применению ИИ в системе здравоохранения Москвы 1
19.06.2020 ЦРТ реализует проект по голосовому заполнению медицинской документации в Москве 1
17.03.2020 «СКБ Контур» и Ульяновская область реализуют дорожную карту по внедрению цифровых решений 1
26.02.2020 В России будут разработаны стандарты в области ИИ для здравоохранения 1
22.01.2020 ABB модернизирует инфраструктуру Ульяновской области 1
02.08.2019 Решение сколковской компании «Датадванс» внесено в реестр отечественного ПО 1
17.06.2019 Роскачество запускает цифровую экспертизу телемедицинских мобильных приложений 1
30.03.2018 Ульяновская область и «1С» расширят информатизацию региона 1
17.01.2018 «Мегафон» и Ульяновская область займутся совместным развитием цифровой экономики 1
16.01.2018 Симбирская Долина. Как в Ульяновске создали с нуля и развивают ИТ-отрасль мирового уровня 2
19.12.2017 Ульяновская область будет сотрудничать с ГК InfoWatch по развитию ИБ региона 1
12.10.2017 ИТ-компании Ульяновской области получат льготы за введение инновационных методов работы 1
30.05.2017 «Первый в России серьезный тендер»: «Аэрофлот» будет чинить самолеты с помощью больших данных 1
14.12.2016 Datadvance открыла представительство во Франции 1
09.09.2016 Резидент «Сколково» помог оптимизировать пластинчатый радиатор для «Теркон-КТТ» 1
21.06.2016 «Борлас» и Datadvance интегрировали pSeven и Teamcenter для работы с инженерными данными 1
16.06.2016 Подписано семь трехсторонних соглашений в рамках реформы УУС и программы устранения цифрового неравенства 1
10.06.2016 ИТ-директор Ульяновской области: Встречают по погонам, провожают по компетенциям 2
31.05.2016 «Волга-Днепр» применила ПК pSeven для решения ряда аэродинамических задач 1
25.04.2016 Конференция CNews. «Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку» 1
13.04.2016 Конференция CNews. «Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку» 1
03.02.2015 Softline пополнит свой портфель решений ПО для автоматизации инженерных расчетов от Datadvance 1
19.09.2014 «Борлас» пополнит портфель решений продуктом для автоматизации инженерных расчетов от Datadvance 1
31.07.2014 Datadvance присоединилась к партнерской программе PTC PartnerAdvantage 1
31.07.2014 ПО помогает повысить качество медицинской диагностики 1
31.07.2014 Сергей Морозов - «Второе мнение» позволяет обеспечить экспертное заключение по любому радиологическому исследованию 1

Публикаций - 61, упоминаний - 66

Морозов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Datadvance - Датадванс 22 11
Ростелеком 10948 6
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 3
Huawei 4677 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
9594 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 2
SimbirSoft - СимбирСофт 124 2
ЭР-Телеком Холдинг - Unicorn - Юникорн 72 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 128 1
Микротест 284 1
TÜV 77 1
Crayon. 19 1
Ростелеком - Netris - Нетрис 59 1
АИС Город 2 1
Shopify 36 1
Nvidia Corp 4002 1
Simtech Development - Симтек Девелопмент 6 1
Macroscop - Макроскоп Трейд - Сателлит Инновация - Eocortex 27 1
Beorg - Биорг 130 1
Цельс - TeleMD - Интеллоджик 13 1
Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 98 1
Хевел - Хевел Энергосервис - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи - Avelar Energy Group 16 1
Катарсис НПК - Научно-производственная компания 18 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 1
VolgaBlob - ВолгаБлоб 54 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 65 1
МТС Поволжье макрорегион - МТС Поволжье СЗ - МТС Поволжье Северо-Запад - МТС Поволжье ЮВ - МТС Поволжье Юго-Восток 70 1
MediaSoft - МедиаСофт 6 1
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 37 1
МТС - Таском - Tascom - ВессоТелеком 23 1
Наукасофт Экспериментальная мастерская 2 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 113 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Airbus Group - Airbus Industries 249 5
Orano - Areva 24 3
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 3
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 27 2
Michelin - Мишлен 36 2
DuPont - Дюпон 101 2
Газпром - Севернефтегазпром 15 2
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиастар - Ульяновском авиационном заводе 23 2
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 28 2
Airbus Helicopters SAS - Eurocopter Group 10 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Победа - Кондитерская фабрика 15 1
Tashir Group - Ташир ГК 31 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Kama Flow - КФ Венчурс 32 1
RBV Capital 2 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Orbita Capital Partners - Орбита Капитал Партнерз 18 1
Primer Capital - Праймер Кэпитал- венчурный фонд 3 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
Пробизнесбанк АКБ 135 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 1
ББР банк - Балтийский Банк Развития 43 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - ТГК-9 - Территориальная генерирующая компания №9 - ВоТГК, Волжская ТГК - Волжская территориальная генерирующая компания 33 1
Сколково ЦИС - Центр интеллектуальной собственности - Skolkovo Legal & Patent Services 14 1
ФИЗИКОН - издательство цифрового образовательного контента в России 12 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 8
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 7
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Мосгортранс ГУП 139 2
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 2
Росстандарт - РВК ТК 164 - Технический комитет по стандартизации 164 - Искусственный интеллект 14 2
Гознак ММД - Московский монетный двор 15 2
Администрация Санкт-Петербурга - Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 20 2
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 55 2
МФЦ-112 2 2
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Оборонсервис - Авиаремонт, Спецремонт, Ремвооружение, Оборонстрой, Агропром, Оборонэнерго, Военторг, Красная звезда, Славянка 16 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
НПС НП - Национальный платежный совет 31 1
РВК Инфрафонд - Infra Fund 18 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Правительство Чеченской Республики 29 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 126 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
European Society of Cardiology (ESC) - Европейское общество кардиорадиологии 1 1
ФРИТ - Фонд развития интернет-технологий 3 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 18
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 9
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 8
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 6
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 649 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 4
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2082 4
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 3
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 324 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 3
Стандартизация - Standardization 2339 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 3
Здравоохранение - Рентгенология - КТ - Компьютерная томография 103 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 3
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 659 3
MedTech - DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - PACS - Picture Archiving and Communication System - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 190 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 2
Datadvance pSeven 13 9
ЦРТ Voice2Med 38 3
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 25 2
PTC Inc - Creo - Parametric - Creo Elements/Pro - Pro/Engineer Wildfire 79 1
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 45 1
Cisco Nexus - Серия коммутаторов 43 1
Цельс - TeleMD Botkin.AI 13 1
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 104 1
Siemens Teamcenter 73 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 1
Nvidia Clara 9 1
NetApp ONTAP AI - NetApp AI Control Plane 8 1
Simtech CS-Cart CMS 14 1
X5 Group - X5ID - X5 Ключ 17 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
ResNet - Residual Neural Network 17 1
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ЕРИР - Единый реестр интернет-рекламы - ЕИС УРИ - Eдиная информационная система учета рекламы в интернете 30 1
MasterCard MoneySend 44 1
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 128 1
Visa VisaNet - Visa Money Transfer 31 1
VK Реклама - ВК Рекламные Технологии 145 1
X5 Group - X5 Клуб 8 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 1
ГЛОНАСС - ФНИС - Федеральная навигационно-информационная система 16 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Microsoft Windows 16882 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 163 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 78 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 1
Amazon Echo - Amazon Dot - Amazon Tap 101 1
Nokia PSE - Photonic Service Engine - Оптические когерентные цифровые сигнальные процессоры 14 1
Опенышева Светлана 64 6
Терехов Александр 17 2
Козлов Михаил 182 2
Козак Николай 209 2
Васильев Дмитрий 76 2
Осипов Олег 26 2
Егоров Ярослав 3 2
Варев Александр 17 2
Лиходедов Александр 2 2
Герман Андрей 24 2
Дурыгин Виктор 10 2
Тимофеев Илья 10 2
Малярчук Юрий 8 2
Горшков Дмитрий 10 2
Черныш Сергей 6 2
Канаев Евгений 7 2
Грунтов Антон 8 2
Митин Сергей 8 2
Рылов Сергей 8 2
Андрианов Михаил 9 2
Панфилов Виталий 4 2
Подлеснов Владимир 2 2
Гаранин Дмитрий 2 2
Висленев Сергей 8 2
Кузнецов Игорь 22 2
Мальцев Игорь 2 2
Найденов Борис 2 2
Большаков Владимир 2 2
Мавлютов Альберт 4 2
Деркач Вячеслав 2 2
Плетнев Олег 2 2
Нижников Михаил 2 2
Муха Николай 2 2
Путин Владимир 3454 2
Дворкович Аркадий 216 2
Дырмовский Дмитрий 149 2
Головин Дмитрий 51 2
Калугин Сергей 169 1
Лоевский Илья 13 1
Евтушенков Феликс 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 41
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 17
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 531 11
Европа 24964 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 4
Россия - СФО - Новосибирск 4876 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Индия - Bharat 5870 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 3
Россия - ПФО - Ульяновская область - Димитровград 68 2
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 263 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Европа Восточная 3138 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2
Нидерланды 3746 2
Россия - СЗФО - Новгородская область 718 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 2
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 643 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Заволжье 34 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 111 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Франция - Тулуза 78 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Ярцево 23 1
Германия - Баден-Вюртемберг - Фрайбург-им-Брайсгау 18 1
Нидерланды - Эйндховен 37 1
Китай - Хэйлунцзян 19 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 17
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 16
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 4
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 3
Электронная демократия - облачная демократия 98 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 2
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 213 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 2
Энергетика - Energy - Energetically 5855 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 2
Аудит - аудиторский услуги 1265 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
Известия ИД 770 1
Nature 832 1
NBC News 188 1
АиФ - Аргументы и факты 52 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
РАН - Российская академия наук 2122 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 33 3
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 32 3
УлГУ - Ульяновский государственный университет 14 2
УлГТУ ФГБОУ ВО - Ульяновский государственный технический университет 10 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 17 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 1
University of Manchester - Манчестерский университет 77 1
РАН ИПТМ - Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук 9 1
University of Freiburg - Фрайбургский университет - Университет Фрайбурга 7 1
УлГПУ им. И.Н. Ульянова ВО ФГБОУ - Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова 4 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
Гайдаровский форум 9 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
CeBIT 614 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
Час кода - международное движение 11 1
Цифровая прокачка региона 29 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще