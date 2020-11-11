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ИИ-технология голосового заполнения медпротоколов ЦРТ включена в AI Russia

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Группа компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбера) совместно с Центром диагностики и телемедицины реализовала проект по автоматическому оформлению протоколов лучевой диагностики. Кейс вошел в AI Russia — библиотеку успешных ИИ проектов.

В проекте используется продукт на основе искусственного интеллекта Voice2Med от ЦРТ, который позволяет преобразовать голос врача в текст: врач лучевой диагностики диктует системе необходимые для заполнения протокола сведения непосредственно во время просмотра и анализа снимков. Voice2Med распознает речь врача, включая специфическую лексику, размещает текст в полях структурированного медицинского протокола, правильно оформляет документ. Врачу остается проверить протокол и при необходимости внести незначительные правки.

«Внедрение интеллектуальных речевых технологий позволило сократить время на подготовку медицинских протоколов на 22%, что позволило увеличить число пациентов, обслуживаемых врачом за смену на 17%. Кроме того, внедрение искусственного интеллекта имеет яркий социальный эффект: улучшилась эргономика работы врача лучевой диагностики, повысилась доступность диагностики для пациентов», — сказал Сергей Морозов, главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины.

«Современный голосовой интерфейс Voice2Med является естественным и интуитивным. Точность распознавания речи на данный момент составляет 97-98%. Благодаря тематическим модулям система распознает все медицинские термины и выражения, включая аббревиатуры и сокращения. Добавление кейса в библиотеку успешных проектов AI Russia — признание его эффективности не только медицинским сообществом, но и экспертами Альянса по развитию искусственного интеллекта. Работа Альянса, создание библиотеки AI Russia, со столь детальной верификацией эффектов каждого кейса, а также прорывы технологических компаний могут иметь синергетический эффект, развивая российский и мировой рынок искусственного интеллекта», — сказал Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ.

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