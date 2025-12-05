Анонимные SIM-карты живее всех живых. Их продавцов не пугают запреты

Трафик неофициально зарегистрированных SIM-карт продолжает оставаться серьезной проблемой для российских операторов и правоохранительных органов, хоть прошло с ноября 2025 г. уже больше месяца с момента вступления в силу новых правил верификации. Однако на российском черном рынке по-прежнему можно купить анонимный номер даже с возможностью восстановления в случае утери.

Спрос и предложение

Россиянам рассказали, как распространяются анонимные SIM-карты и кто стоит за схемами их оборота, пишут «Известия». Самый актуальный канал нелегальных SIM-карт — оформление корпоративных пакетов связи на фирмы-однодневки.

Несмотря на усилия законодателей и правоохранителей по борьбе с дропперством, о чем писал CNews, и ужесточение правил верификации SIM-карт, рынок анонимных номеров практически не просел, об этом говорит ассортимент в декабре 2025 г. на московских радиорынках.

Информацию о продавцах анонимных номеров корреспонденты «Известий» получили из комментариев к соответствующим видеороликам в социальных сетях. На крупном столичном рынке электроники на западе Москвы ориентироваться непросто, ведь нужный ряд удалось найти только с помощью интерактивных карт и опроса торговцев.

В интересующем журналистов секторе рынка располагается множество небольших торговых точек с витринного типа, при этом ценники на товар отсутствуют; стоимость можно уточнить только непосредственно у продавца. После вопроса о продаже анонимных SIM-карт первый торговец без слов указал на находившегося позади мужчину, а уже тот тихо начал презентовать имеющийся у него ассортимент.

«Есть всякие карты, в основном корпоративные. Например, если случайно бабулю на дороге собьете, никто вас не найдет», — приводит пример торговец анонимного номера.

Ценообразование на товар

Простая корпоративная SIM-карта стоит в декабре 2025 г. 4 тыс. руб. Красивый номер может стоить несколько десятков тысяч рублей и более. К примеру, +7 (978) 888-**-88 от 250 тыс. руб., такие номера приобретают злоумышлении для фишинговых сайтов, чтобы подчернуть свой статус для пользователей-жертв.

На месте журналистам «Известий» продавец продавать SIM-карту не стал, сославшись, что за ней нужно куда-то идти, но оставил контактный номер. Он явно проявлял осторожность в общении с непроверенными покупателями, впрочем, он уверял, что вся его деятельность абсолютно законна на территории России.

По легенде, корреспондент покупал симку своему тревожному боссу, а заодно приглядывал на рынке скрытую видеокамеру. Напомним, что свободный оборот спецтехники такого рода в России под запретом, но ушлый продавец передал гостей своему коллеге, но и тот постеснялся предлагать незнакомцам шпионскую аппаратуру.

Как рассказал один из собеседников «Известий», подобная торговля ведется и на других рынках. «Неконтролируемый поток серых SIM-карт приходится на иностранных граждан. Для них черный рынок номеров и не черный вовсе, многие на нелегальном положении в нашей стране. Дилеры не очень-то опасаются продавать SIM-карты незнакомцам, действуют, как правило, через доверенных лиц», — свидетельствует источник.

Как попадают SIM-карты на рынок

Руководитель отдела информационной безопасности (ИБ) группы компаний «Гарда» Виктор Иевлев объяснил это тем, что операторы подключают корпоративных клиентов и выдают сразу большие пакеты SIM-карт. Это позволяет регистрировать фирмы-однодневки, производить разные, в том числе мошеннические, действия, выдавать эти карты в розницу как анонимные, хотя на бумаге они принадлежат организации.

Один из способов, по словам Иевлева, связан с внутренними нарушениями внутри самих операторов связи. Сотрудники могут сознательно оформлять SIM-карты в обход требований, получая за это вознаграждение или действуя под давлением. Такие действия позволяют передавать карты третьим лицам без привязки к реальным данным покупателя, рассказал эксперт газете «Известия»

Другой распространенный канал — оформление SIM-карт на людей, которые либо уже умерли, либо не имеют постоянного места жительства. Кроме того, для таких целей активно используются персональные данные, ставшие доступными после утечек на государственных и коммерческих ИТ‑платформах. Эксперт указал, что такие SIM-карты можно приобрести за небольшую сумму, но последствия использования могут быть весьма значительными.

Третий способ связан с корпоративным сегментом. Господин Иевлев сообщил, что операторы, заключая контракты с юридическими лицами, часто выдают крупные пакеты SIM-карт. Эти SIM-карты затем распространяются через фирмы-однодневки. Формально они принадлежат зарегистрированной организации, но по факту поступают в розничную продажу под видом анонимных. Такая схема позволяет обходить ограничения на количество SIM-карт, оформленных на одного гражданина, и затрудняет контроль за реальными пользователями.

Необходимо ужесточение правил

Виктор Иевлев также заявил, что решить проблему оборота SIM-карт с поддельными данными возможно только на уровне государства. 5 декабря 2025 г. уже действующее ограничение на количество SIM-карт, оформленных на одного человека, стало важным шагом, но требуется дальнейшее ужесточение правил.

«Безопасно и разумно использовать только те сим-карты, которые вы оформляете на себя официально», — говорит специалист в области кибербезопасности.

ИБ-эксперт напомнил, что в случае выявления фиктивной информации оператор или надзорные органы в России могут заблокировать номер, а это приведет к потере доступа ко всем ИТ-сервисам, которые были к нему привязаны.