Торговля RetailTech ESL Electronic shelf labels Электронные ценники Edge Shelf Система цифровых ценников

«Белая Дача» полностью перешла на электронные ценники иентов, не отвлекаясь на рутину с переписыванием бумажных ценников . Кроме того, каждый электронный ценник имеет QR-код, который можно считать с помощью смартфона и получить исчерпывающую инфор

ЦТР внедрила систему контроля планограмм в сети супермаркетов ектронных ценников, так как именно на ее основе разворачивается инфраструктура контроля планограмм: электронные ценники — это "мозги", которые аккумулируют всю информацию о продукте и делятся е

КРЭТ начинает поставку электронных ценников в российский ритейл ков (ESL) в крупные торговые сети страны – «ЭР Телеком-холдинг» и «ДНС Ритейл», «Снежная королева». Электронные ценники КРЭТ не имеют отечественных аналогов: помимо функции автоматического обно

«ЭР-Телеком» предложит ритейлу электронные ценники мации происходит с использованием технологий e-lnk в трехцветном или монохромном исполнении. Каждый ценник имеет звуковой и световой индикатор, кнопку вызова продавца и облегчает поиск нужного

КРЭТ разработал цифровые ценники для торговых сетей церн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех» разработал электронные графические ценники для магазинов и супермаркетов. Устройство позволит автоматически обновлять стоимость

«Компо» предложит ритейлу комплексные IT-решения, расширив линейку продуктов для автоматизации торгового зала ыванию собственного производства с ориентировочными сроками IV квартал 2018 г. - I квартал 2019 г. «Электронные ценники с широким модельным рядом и определенной технологической новизной непрост

Внешэкономбанк вложил 200 миллионов в российские электронные ценники на e-ink следует упомянуть NCR, которая занимается также выпуском банкоматов и кассовых аппаратов.Зарубежные ценники не особенно популярны в российском ритейле. «Компо» объясняет это однотипностью решен