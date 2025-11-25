Торговля RetailTech ESL Electronic shelf labels Электронные ценники Edge Shelf Система цифровых ценников

Магазин крупной сети компьютерной техники снял ценники с оперативной памяти. Она дорожает не по дням, а по часам .com / Andrey Matveev Оперативная память для ПК подорожала троекратно за последние месяцы В октябре ценник на него и другие модели пошел вверх, и к ноябрю 2025 г. вырос чуть ли не в три раза. С