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Торговля RetailTech ESL Electronic shelf labels Электронные ценники Edge Shelf Система цифровых ценников

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


25.11.2025 Магазин крупной сети компьютерной техники снял ценники с оперативной памяти. Она дорожает не по дням, а по часам

.com / Andrey Matveev Оперативная память для ПК подорожала троекратно за последние месяцы В октябре ценник на него и другие модели пошел вверх, и к ноябрю 2025 г. вырос чуть ли не в три раза. С
27.06.2024 Сеть дискаунтеров «В1» начала тестировать технологию электронных ценников

«жестких» дискаунтеров «В1» («Первый выбор», входит в группу компаний «Магнит») начала тестировать электронные ценники в одном из магазинов в Москве. Об этом CNews сообщили представители «Магн
12.03.2024 «Перекрёсток» установит 2 миллиона электронных ценников

показал, что плохо оформленные ценники — это главный фактор, который влияет на их лояльность. Если ценник оформлен некорректно, то покупатель наверняка будет недоволен магазином. Четверть люде
23.11.2023 «Дикси» начала тестировать технологию электронных ценников в своих магазинах

влияние новой технологии на сервис покупателей и эффективность работы персонала. В настоящее время электронные ценники внедрены в двух магазинах «Дикси» – в Москве в деловом центре «Москва-Сит
28.03.2023 «Октрон» заключила договор о дистрибуции решений для электронных ценников с Bowtz Technology

поддержку инфраструктуры. Михаил Скворцов, менеджер по развитию бизнеса компании «Октрон», сказал: «Электронные ценники набирают обороты в мире, но пока не пользуются большим спросом в РФ. Несм
25.10.2021 «Белая Дача» полностью перешла на электронные ценники

иентов, не отвлекаясь на рутину с переписыванием бумажных ценников . Кроме того, каждый электронный ценник имеет QR-код, который можно считать с помощью смартфона и получить исчерпывающую инфор
05.08.2021 ЦТР внедрила систему контроля планограмм в сети супермаркетов

ектронных ценников, так как именно на ее основе разворачивается инфраструктура контроля планограмм: электронные ценники — это "мозги", которые аккумулируют всю информацию о продукте и делятся е
25.12.2020 КРЭТ начинает поставку электронных ценников в российский ритейл

ков (ESL) в крупные торговые сети страны – «ЭР Телеком-холдинг» и «ДНС Ритейл», «Снежная королева». Электронные ценники КРЭТ не имеют отечественных аналогов: помимо функции автоматического обно
13.07.2020 «ЭР-Телеком» предложит ритейлу электронные ценники

мации происходит с использованием технологий e-lnk в трехцветном или монохромном исполнении. Каждый ценник имеет звуковой и световой индикатор, кнопку вызова продавца и облегчает поиск нужного

20.02.2020 КРЭТ разработал цифровые ценники для торговых сетей

церн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех» разработал электронные графические ценники для магазинов и супермаркетов. Устройство позволит автоматически обновлять стоимость

16.03.2018 «Компо» предложит ритейлу комплексные IT-решения, расширив линейку продуктов для автоматизации торгового зала

ыванию собственного производства с ориентировочными сроками IV квартал 2018 г. - I квартал 2019 г. «Электронные ценники с широким модельным рядом и определенной технологической новизной непрост
17.01.2018 Внешэкономбанк вложил 200 миллионов в российские электронные ценники на e-ink

следует упомянуть NCR, которая занимается также выпуском банкоматов и кассовых аппаратов.Зарубежные ценники не особенно популярны в российском ритейле. «Компо» объясняет это однотипностью решен
19.08.2008 «Сервис Плюс» локализовала ESL-решение Pricer для России

вою очередь, посылает сигнал ИК-трансиверам, непосредственно управляющим ценниками. При этом каждый ценник подтверждает системе успешное изменение цены, а администратор получает от системы отче

Публикаций - 446, упоминаний - 506

Торговля и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 78
Samsung Electronics 11064 68
Intel Corporation 12811 51
Google LLC 12688 46
Microsoft Corporation 25775 39
LG Electronics 3735 32
Nvidia Corp 4002 32
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HP Inc. 5883 30
Acer Group - Acer Inc 2776 30
Lenovo Group 2446 29
Sony 6739 29
Huawei 4676 26
9594 23
AMD - Advanced Micro Devices 4641 23
Amazon Inc - Amazon.com 3277 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 21
Dell EMC 5180 20
Xiaomi - Сяоми 2231 18
Yandex - Яндекс 9216 16
Meta Platforms - Facebook 4621 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 14
HTC Corporation 1512 12
SAP SE 5601 11
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Toshiba Corporation 2980 11
МегаФон 10742 10
X Corp - Twitter 2938 10
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Western Digital Corporation - WDC 589 9
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ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
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Oracle Corporation 7074 8
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Эвотор - Evotor 231 7
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 25
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 21
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 16
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 16
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 15
X5 Group - Перекрёсток 640 14
Связной ГК 1401 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
МТС Трэвел - MTS Travel 292 10
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 8
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 8
Walmart - Wal-Mart Stores 405 7
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 7
Евросеть 1421 7
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 5
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 5
Верный - торговая сеть 326 5
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 5
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Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 4
Лента - Утконос 180 4
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 4
IKEA - ИКЕА 171 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Магнолия - сеть супермаркетов 20 3
Белый Ветер 365 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Visa International 1993 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
Композит 99 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 15
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 3
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 2
Роскачество - Российская система качества 49 2
МИК - Московский инновационный кластер 185 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 2
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 10
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 146
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 126
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 119
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 109
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 102
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 100
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 96
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 94
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 93
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 89
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 80
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Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 70
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Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 45
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HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 44
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 44
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 44
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SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 42
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 41
Google Android 15243 73
Microsoft Windows 16882 41
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 40
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 31
Apple iOS 8583 29
Apple iPad 4011 28
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 28
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 25
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 24
Apple iPhone 6 4861 24
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 23
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 20
Linux OS 11533 19
Samsung Galaxy 1035 18
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Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 18
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Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 17
Apple - App Store 3109 15
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Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 14
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 13
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 13
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 13
Intel Core i - Cерия процессоров 534 12
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 12
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 12
Microsoft Office 4170 11
Samsung Galaxy Note 702 11
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 11
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 11
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Imagination Technologies - PowerVR - серия видеокарт 220 10
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Apple iPhone 5 783 10
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 10
Microsoft Windows 2000 8678 10
Шадаев Максут 1210 5
Гончаренко Марина 35 4
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 102
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 79
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 68
Европа 24964 50
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 33
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 26
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