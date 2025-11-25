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Торговля RetailTech ESL Electronic shelf labels Электронные ценники Edge Shelf Система цифровых ценников
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|25.11.2025
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Магазин крупной сети компьютерной техники снял ценники с оперативной памяти. Она дорожает не по дням, а по часам
.com / Andrey Matveev Оперативная память для ПК подорожала троекратно за последние месяцы В октябре ценник на него и другие модели пошел вверх, и к ноябрю 2025 г. вырос чуть ли не в три раза. С
|27.06.2024
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Сеть дискаунтеров «В1» начала тестировать технологию электронных ценников
«жестких» дискаунтеров «В1» («Первый выбор», входит в группу компаний «Магнит») начала тестировать электронные ценники в одном из магазинов в Москве. Об этом CNews сообщили представители «Магн
|12.03.2024
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«Перекрёсток» установит 2 миллиона электронных ценников
показал, что плохо оформленные ценники — это главный фактор, который влияет на их лояльность. Если ценник оформлен некорректно, то покупатель наверняка будет недоволен магазином. Четверть люде
|23.11.2023
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«Дикси» начала тестировать технологию электронных ценников в своих магазинах
влияние новой технологии на сервис покупателей и эффективность работы персонала. В настоящее время электронные ценники внедрены в двух магазинах «Дикси» – в Москве в деловом центре «Москва-Сит
|28.03.2023
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«Октрон» заключила договор о дистрибуции решений для электронных ценников с Bowtz Technology
поддержку инфраструктуры. Михаил Скворцов, менеджер по развитию бизнеса компании «Октрон», сказал: «Электронные ценники набирают обороты в мире, но пока не пользуются большим спросом в РФ. Несм
|25.10.2021
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«Белая Дача» полностью перешла на электронные ценники
иентов, не отвлекаясь на рутину с переписыванием бумажных ценников . Кроме того, каждый электронный ценник имеет QR-код, который можно считать с помощью смартфона и получить исчерпывающую инфор
|05.08.2021
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ЦТР внедрила систему контроля планограмм в сети супермаркетов
ектронных ценников, так как именно на ее основе разворачивается инфраструктура контроля планограмм: электронные ценники — это "мозги", которые аккумулируют всю информацию о продукте и делятся е
|25.12.2020
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КРЭТ начинает поставку электронных ценников в российский ритейл
ков (ESL) в крупные торговые сети страны – «ЭР Телеком-холдинг» и «ДНС Ритейл», «Снежная королева». Электронные ценники КРЭТ не имеют отечественных аналогов: помимо функции автоматического обно
|13.07.2020
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«ЭР-Телеком» предложит ритейлу электронные ценники
мации происходит с использованием технологий e-lnk в трехцветном или монохромном исполнении. Каждый ценник имеет звуковой и световой индикатор, кнопку вызова продавца и облегчает поиск нужного
|20.02.2020
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КРЭТ разработал цифровые ценники для торговых сетей
церн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех» разработал электронные графические ценники для магазинов и супермаркетов. Устройство позволит автоматически обновлять стоимость
|16.03.2018
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«Компо» предложит ритейлу комплексные IT-решения, расширив линейку продуктов для автоматизации торгового зала
ыванию собственного производства с ориентировочными сроками IV квартал 2018 г. - I квартал 2019 г. «Электронные ценники с широким модельным рядом и определенной технологической новизной непрост
|17.01.2018
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Внешэкономбанк вложил 200 миллионов в российские электронные ценники на e-ink
следует упомянуть NCR, которая занимается также выпуском банкоматов и кассовых аппаратов.Зарубежные ценники не особенно популярны в российском ритейле. «Компо» объясняет это однотипностью решен
|19.08.2008
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«Сервис Плюс» локализовала ESL-решение Pricer для России
вою очередь, посылает сигнал ИК-трансиверам, непосредственно управляющим ценниками. При этом каждый ценник подтверждает системе успешное изменение цены, а администратор получает от системы отче
Торговля и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 5
|Гончаренко Марина 35 4
|Путин Владимир 3454 4
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 4
|Заржецкий Александр 37 4
|Ксенин Алекс 311 3
|Майоров Дмитрий 10 3
|Чубайс Анатолий 222 3
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 3
|Кирьянова Александра 169 3
|Суворов Андрей 47 3
|Наумов Максим 100 3
|Врацкий Андрей 175 2
|Староверов Денис 14 2
|Чухонцев Александр 20 2
|Козырь Сергей 32 2
|Рыбакова Любовь 17 2
|Саркисов Тигран 42 2
|Рязанов Денис 3 2
|Бедеров Игорь 103 2
|Водянов Владимир 36 2
|Маликин Андрей 11 2
|Гурова Наталья 13 2
|Бурачков Михаил 7 2
|Ващенко Эдуард 6 2
|Ланцов Михаил 3 2
|Митин Андрей 2 2
|Ефёров Алексей 45 2
|Ермишин Евгений 2 2
|Марин Юрий 4 2
|Скворцов Михаил 9 2
|Сологубов Владимир 3 2
|Мышкин Александр 4 2
|Акифьева Мария 2 2
|Натрусов Артем 313 2
|Собянин Сергей 538 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
|Гуцериев Михаил 114 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
|Смирнов Дмитрий 112 2
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