Торговля RetailTech ESL Electronic shelf labels Электронные ценники Edge Shelf Система цифровых ценников
|25.10.2021
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«Белая Дача» полностью перешла на электронные ценники
иентов, не отвлекаясь на рутину с переписыванием бумажных ценников . Кроме того, каждый электронный ценник имеет QR-код, который можно считать с помощью смартфона и получить исчерпывающую инфор
|05.08.2021
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ЦТР внедрила систему контроля планограмм в сети супермаркетов
ектронных ценников, так как именно на ее основе разворачивается инфраструктура контроля планограмм: электронные ценники — это "мозги", которые аккумулируют всю информацию о продукте и делятся е
|25.12.2020
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КРЭТ начинает поставку электронных ценников в российский ритейл
ков (ESL) в крупные торговые сети страны – «ЭР Телеком-холдинг» и «ДНС Ритейл», «Снежная королева». Электронные ценники КРЭТ не имеют отечественных аналогов: помимо функции автоматического обно
|13.07.2020
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«ЭР-Телеком» предложит ритейлу электронные ценники
мации происходит с использованием технологий e-lnk в трехцветном или монохромном исполнении. Каждый ценник имеет звуковой и световой индикатор, кнопку вызова продавца и облегчает поиск нужного
|20.02.2020
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КРЭТ разработал цифровые ценники для торговых сетей
церн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех» разработал электронные графические ценники для магазинов и супермаркетов. Устройство позволит автоматически обновлять стоимость
|16.03.2018
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«Компо» предложит ритейлу комплексные IT-решения, расширив линейку продуктов для автоматизации торгового зала
ыванию собственного производства с ориентировочными сроками IV квартал 2018 г. - I квартал 2019 г. «Электронные ценники с широким модельным рядом и определенной технологической новизной непрост
|17.01.2018
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Внешэкономбанк вложил 200 миллионов в российские электронные ценники на e-ink
следует упомянуть NCR, которая занимается также выпуском банкоматов и кассовых аппаратов.Зарубежные ценники не особенно популярны в российском ритейле. «Компо» объясняет это однотипностью решен
|19.08.2008
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«Сервис Плюс» локализовала ESL-решение Pricer для России
вою очередь, посылает сигнал ИК-трансиверам, непосредственно управляющим ценниками. При этом каждый ценник подтверждает системе успешное изменение цены, а администратор получает от системы отче
Торговля упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 4
|Ксенин Алекс 314 3
|Суворов Андрей 36 3
|Путин Владимир 2815 3
|Чубайс Анатолий 208 3
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 370 3
|Заржецкий Александр 32 3
|Наумов Максим 97 3
|Майоров Дмитрий 10 3
|Староверов Денис 14 2
|Смирнов Дмитрий 81 2
|Вандышева Татьяна 6 2
|Водянов Владимир 35 2
|Маликин Андрей 11 2
|Граф Аркадий 25 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 271 2
|Мишин Глеб 70 2
|Гуцериев Михаил 111 2
|Собянин Сергей 264 2
|Рязанов Денис 2 2
|Рябченков Денис 16 2
|Шадаев Максут 716 2
|Ермишин Евгений 2 2
|Сологубов Владимир 3 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 1000 2
|Белоусов Александр 10 2
|Козырь Сергей 32 2
|Гурова Наталья 13 2
|Соколов Артем 38 2
|Капустин Вадим 2 2
|Осипов Сергей 31 2
|Рыбакова Любовь 15 2
|Ващенко Эдуард 6 2
|Марин Юрий 4 2
|Ланцов Михаил 3 2
|Митин Андрей 2 2
|Ковалевич Денис 5 2
|Бурачков Михаил 7 2
|Свиридов Владимир 27 1
|Лаврухин Алексей 4 1
|CNews - ZOOM.CNews 1764 64
|DigiTimes - Издание 1300 10
|Коммерсантъ - Издательский дом 1368 7
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5802 6
|Tom’s Hardware 213 4
|РИА Новости 818 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11043 3
|91Mobiles 1736 3
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1255 3
|CMS Magazine 19 3
|Wikipedia - Википедия 444 2
|OnLeaks 17 2
|GizmoChina 103 2
|Ars Technica 393 2
|Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 255 2
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 529 2
|CNET Networks - CNET News 1642 2
|FT - Financial Times 1178 2
|Bloomberg 1147 2
|Reddit 266 2
|The Verge - Издание 512 2
|IDropNews 4 1
|Boy Genius Report - BGR 50 1
|9to5Mac 150 1
|Optics 141 1
|Revü 1 1
|Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ - Avangard TV 21 1
|Quartz 23 1
|ComputerBase 10 1
|Times 655 1
|Dataleak - Утечки данных - telegram-канал 3 1
|CNews Северо-Запад 24 1
|Pocket-Lint 71 1
|WinFuture 13 1
|Yahoo! Finance 118 1
|Daily Mail 53 1
|Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 101 1
|TechRadar 89 1
|Чудо техники 60 1
|SlashGear 134 1
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