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Торговля RetailTech ESL Electronic shelf labels Электронные ценники Edge Shelf Система цифровых ценников



25.10.2021 «Белая Дача» полностью перешла на электронные ценники

иентов, не отвлекаясь на рутину с переписыванием бумажных ценников . Кроме того, каждый электронный ценник имеет QR-код, который можно считать с помощью смартфона и получить исчерпывающую инфор
05.08.2021 ЦТР внедрила систему контроля планограмм в сети супермаркетов

ектронных ценников, так как именно на ее основе разворачивается инфраструктура контроля планограмм: электронные ценники — это "мозги", которые аккумулируют всю информацию о продукте и делятся е
25.12.2020 КРЭТ начинает поставку электронных ценников в российский ритейл

ков (ESL) в крупные торговые сети страны – «ЭР Телеком-холдинг» и «ДНС Ритейл», «Снежная королева». Электронные ценники КРЭТ не имеют отечественных аналогов: помимо функции автоматического обно
13.07.2020 «ЭР-Телеком» предложит ритейлу электронные ценники

мации происходит с использованием технологий e-lnk в трехцветном или монохромном исполнении. Каждый ценник имеет звуковой и световой индикатор, кнопку вызова продавца и облегчает поиск нужного

20.02.2020 КРЭТ разработал цифровые ценники для торговых сетей

церн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех» разработал электронные графические ценники для магазинов и супермаркетов. Устройство позволит автоматически обновлять стоимость

16.03.2018 «Компо» предложит ритейлу комплексные IT-решения, расширив линейку продуктов для автоматизации торгового зала

ыванию собственного производства с ориентировочными сроками IV квартал 2018 г. - I квартал 2019 г. «Электронные ценники с широким модельным рядом и определенной технологической новизной непрост
17.01.2018 Внешэкономбанк вложил 200 миллионов в российские электронные ценники на e-ink

следует упомянуть NCR, которая занимается также выпуском банкоматов и кассовых аппаратов.Зарубежные ценники не особенно популярны в российском ритейле. «Компо» объясняет это однотипностью решен
19.08.2008 «Сервис Плюс» локализовала ESL-решение Pricer для России

вою очередь, посылает сигнал ИК-трансиверам, непосредственно управляющим ценниками. При этом каждый ценник подтверждает системе успешное изменение цены, а администратор получает от системы отче

Публикаций - 367, упоминаний - 411

Торговля упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 11408 74
Samsung Electronics 9842 59
Intel Corporation 11760 47
Google LLC 11145 44
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6437 40
Microsoft Corporation 23785 36
Sony 6495 31
LG Electronics 3556 29
Zoom Int - Zoom Video Communications 1358 29
ASUS - AsusTek Computer Inc 1981 28
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2441 28
Nvidia Corp 3251 26
HP Inc. 5590 25
Lenovo Group 2204 25
Huawei 3591 23
7279 20
1С-ИЖТИСИ 31 20
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 682 20
Dell EMC 4956 19
AMD - Advanced Micro Devices 3918 19
Amazon Inc - Amazon.com 2842 17
Xiaomi 1386 15
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5623 15
Meta Platforms - Facebook 4356 14
ДОК 779 14
Цифра ГК 2194 12
Yandex - Яндекс 6004 12
HTC Corporation 1495 11
Toshiba Corporation 2903 11
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2636 10
IBM - International Business Machines Corp 9267 10
X Corp - Twitter 2759 9
4A Games 770 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9919 9
MediaTek 472 9
SAP SE 4988 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7257 8
Qualcomm Technologies 1734 8
Прогноз 1684 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8194 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1909 19
X5 Group 863 17
Лента - Сеть розничной торговли 1786 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6334 13
Открытие ФК - Банк Открытие 2847 12
Связной ГК 1351 12
X5 Group - Перекрёсток 465 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6131 11
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6722 11
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 369 10
Магнит - Тандер - сеть магазинов 699 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 976 7
Евросеть 1402 7
Россети Ленэнерго 2402 6
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 454 6
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 191 5
Auchan Holding - Ашан Ритейл 248 5
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 392 5
Верный - торговая сеть 265 5
Лента - Утконос 164 4
eBay Inc 1605 4
Техносила - СервисТрейд 241 4
Окей - О'Кей - Гипермаркет 199 4
Карусель - Сеть гипермаркетов 210 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 452 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 398 4
IKEA - ИКЕА 148 4
Walmart - Wal-Mart Stores 370 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2553 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 618 3
Магнолия - сеть супермаркетов 16 3
Белый Ветер 354 3
Visa International 1888 3
Tesla Motors 355 3
Роснефть НК - нефтяная компания 488 2
BMW Group 415 2
Miele - Миле 134 2
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 72 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 143 2
GFG - Lamoda - Купишуз 123 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18514 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9640 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3895 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2559 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 717 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4693 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2059 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 734 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5375 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1996 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 305 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2476 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1556 3
Правительство Москвы 2099 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2436 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2529 3
Роскачество - Российская система качества 30 2
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 56 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 434 2
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 62 2
Президент Российской Федерации 3833 2
МВД РФ Управление К 118 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3081 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 705 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3083 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1356 1
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного регулирования в экономике - Департамент регулирования государственных закупок - Департамент бюджетного планирования и государственных программ - Департамент оценки регулирующего воздействия 24 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1094 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 484 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 236 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 309 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 128 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 199 1
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 12 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 266 1
ФРИИ Акселератор 37 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1001 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 248 1
МИК - Московский инновационный кластер 116 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 390 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1812 17
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6158 10
4CIO 737 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1377 3
8K Association - Ассоциация 8K 165 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2610 2
CIPA - Camera & Imaging Products Association 48 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 36 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 235 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 28 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 65 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 18 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 257 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 101 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 252 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 584 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 477 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21978 138
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12022 124
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19553 112
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11479 103
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8850 97
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17755 94
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11744 93
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8616 89
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9441 89
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13458 88
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41100 83
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22629 82
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5726 74
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17851 73
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6597 68
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55599 68
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5752 66
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6828 62
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12962 62
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26896 57
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 1855 50
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9547 50
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12495 50
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3901 49
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22757 48
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13781 47
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 6669 47
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2469 45
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3549 44
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5836 43
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6766 42
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15290 42
Наушники - Headphones 3642 40
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей 3886 39
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 1962 38
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18103 38
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10294 37
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7008 37
Аксессуары 3563 36
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6232 36
Google Android 12922 69
Apple iPhone - серия смартфонов 6733 39
Apple iPhone 6 6297 35
Microsoft Windows 14717 35
Apple iOS 7040 28
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4402 28
Apple iPad 3768 27
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1298 25
Google Play - Google Store - Android Market 3042 22
1С:ERP Управление предприятием 368 21
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 346 21
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1241 20
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1452 20
Intel Core - Семейство процессоров 1181 18
Samsung Galaxy 1067 18
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 938 18
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 772 17
Google YouTube - Видеохостинг 2495 17
Microsoft Windows 2000 12853 16
Linux OS 8581 15
Apple - App Store 2679 15
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 681 15
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 409 14
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1348 14
Яндекс.Маркет 705 14
Microsoft Skype 1998 13
Apple MacBook Air - Ноутбук 440 12
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 656 12
Intel Core i - Cерия процессоров 479 12
Samsung Galaxy Note 686 11
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 296 11
Apple MacBook - серия ноутбуков 868 11
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 183 11
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 868 10
Microsoft Windows 10 1561 10
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2552 10
Nvidia GeForce GTX 475 9
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 479 9
VK - Mail.ru Одноклассники 1517 9
Microsoft Office 3518 9
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 4
Ксенин Алекс 314 3
Суворов Андрей 36 3
Путин Владимир 2815 3
Чубайс Анатолий 208 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 370 3
Заржецкий Александр 32 3
Наумов Максим 97 3
Майоров Дмитрий 10 3
Староверов Денис 14 2
Смирнов Дмитрий 81 2
Вандышева Татьяна 6 2
Водянов Владимир 35 2
Маликин Андрей 11 2
Граф Аркадий 25 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 271 2
Мишин Глеб 70 2
Гуцериев Михаил 111 2
Собянин Сергей 264 2
Рязанов Денис 2 2
Рябченков Денис 16 2
Шадаев Максут 716 2
Ермишин Евгений 2 2
Сологубов Владимир 3 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 2
Белоусов Александр 10 2
Козырь Сергей 32 2
Гурова Наталья 13 2
Соколов Артем 38 2
Капустин Вадим 2 2
Осипов Сергей 31 2
Рыбакова Любовь 15 2
Ващенко Эдуард 6 2
Марин Юрий 4 2
Ланцов Михаил 3 2
Митин Андрей 2 2
Ковалевич Денис 5 2
Бурачков Михаил 7 2
Свиридов Владимир 27 1
Лаврухин Алексей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 127020 194
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50731 80
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15490 57
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40313 54
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13846 41
Европа 21529 40
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13089 25
Япония 13039 24
Солнце - звезда Солнечной системы 4955 22
Южная Корея - Республика 6357 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15642 20
Германия - Федеративная Республика 12198 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13425 17
Китай - Тайвань 3820 13
Франция - Французская Республика 7627 12
Азия - Азиатский регион 5174 10
США - Калифорния 4688 8
Канада 4742 8
Индия - Республика 5160 8
Испания - Каталония - Барселона 719 6
Беларусь - Белоруссия 4566 6
Америка Северная 3123 6
Казахстан - Республика 5089 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2404 5
Украина 7387 5
Германия - Берлин 705 5
Швеция - Королевство 3548 5
Турция - Турецкая республика 2137 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3426 4
Бельгия - Королевство 935 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2707 4
Африка - Африканский регион 3319 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3449 4
Россия - СФО - Новосибирск 3823 4
Европа Восточная 3015 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1018 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2449 3
Сингапур - Республика 1790 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6554 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1378 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21342 106
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4380 50
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43289 44
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11138 44
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11237 30
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4836 29
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43181 25
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9617 23
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15688 22
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1282 20
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14463 19
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4811 19
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4413 18
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4384 18
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10201 17
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