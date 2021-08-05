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Ритейл Розница
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ЦТР внедрила систему контроля планограмм в сети супермаркетов

Компания «Цифровые технологии ритейла» внедрила решение для контроля планограмм на основе инфраструктуры электронных ценников в одной из крупнейших торговых сетей в России. Пока оно запущено в опытно-промышленную эксплуатацию в одном магазине в Москве, но компании планируют масштабировать технологию и на другие магазины торговой сети.

Новый инструмент от ЦТР определяет расположение продукта с помощью электронных ценников и системы маяков, которые прикрепляются к каждому стеллажу. Система получает от магазина информацию о том, как сейчас выглядит планограмма (схема расположения товаров на полке с указанием количества), сравнивает ее с эталонной и оповещает торговую точку, если товары расставлены неправильно.

По оценке экспертов, потери от несоблюдения планограмм составляют 2−5% от товарооборота. В настоящее время торговые сети контролируют планограмму выборочно, так как сотрудникам не хватает времени на регулярную и полную проверку большого магазина. Система ЦТР позволяет следить за расположением всех товаров ежедневно, а сотрудникам остается только анализировать отклонения фактической планограммы от эталонной, что сильно сокращает их времязатраты. Также решение учитывает параметры стеллажей и сообщает сотрудникам магазина, если у него в базе указаны некорректные размеры. Из-за таких неточностей заданное количество товаров может просто не умещаться, и сотрудники магазина выкладывают товар по-своему.

С помощью новой системы ЦТР торговая сеть может нарастить товарооборот и снизить потери от неисполнения планограммы. Технология не использует видеокамеры и бюджетна с точки зрения внедрения. Для магазина с 5 тысячами товаров стоимость составит 25 тысяч рублей без НДС. Если магазин уже оборудован электронными ценниками — монтаж маяков займет 1−2 рабочих дня.

«Мы первыми на российском рынке реализовали автоматизированное решение для сбора и обработки информации о планограммах и уже видим спрос от многих сетей. В ближайшее время планируем запуск в магазинах "Магнит", “Красный яр”, “Покупочка”, "ВинЛаб", Hoff. Важно, что во всех этих сетях уже внедрена наша технология электронных ценников, так как именно на ее основе разворачивается инфраструктура контроля планограмм: электронные ценники — это "мозги", которые аккумулируют всю информацию о продукте и делятся ею с другими сервисами. Сейчас доля ЦТР на рынке электронных ценников составляет 30−35%, и мы планируем увеличить ее до 40−50%», — рассказал Михаил Ланцов, генеральный директор «Цифровых технологий ритейла».

Рынок автоматизированного контроля планограмм в России оценивается в 6 млрд рублей в год. А мировой рынок умных полок, по прогнозам MarketsandMarkets, вырастет до $7,1 млрд к 2026 году. Многие ритейлеры, включая Walmart и Amazon, реализуют аналогичные решения с помощью технологий компьютерного зрения. В таком случае магазин нужно оборудовать большим количеством камер высокого разрешения 8К и поддерживать высокую пропускную способность каналов связи и высокую производительность центрального сервера. Это увеличивает стоимость внедрения и обслуживания и затрудняет расчет сроков окупаемости. Кроме того, система на основе компьютерного зрения технически не может распознать некоторые виды упаковок, например, мягкую или блестящую.

Владимир Бахур

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