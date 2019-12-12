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Видеокамера Camcorder



12.12.2019 Оптимизация расходов на ИТ: нестандартные решения
30.10.2019 Jabra начинает российские продажи интеллектуальной видеокамеры PanaCast
10.04.2019 Canon представила новые 4K-видеокамеры
20.04.2017 Kraftway выпустит видеокамеру на ОС «Лаборатории Касперского»
13.01.2017 Все поликлиники Москвы до конца года оборудуют видеокамерами
05.12.2016 «Акадо Телеком» установил видеокамеры в 794 дошкольных учреждениях Москвы
15.05.2015 Первый взгляд на универсальную камеру Canon XC10
24.07.2009 Видеокамеры Panasonic: лучшие впечатления лета
18.08.2008 Выбираем видеокамеру высокой четкости
13.02.2008 Видеокамера Canon HG10: миниатюрная камера с огромными возможностями
20.09.2007 HDD-видеокамера Panasonic H250: идеальный баланс
10.09.2007 Sony SR300 — лучшая камера с жестким диском
05.12.2006 Видео High Definition без пленки и дисков! Тест видеокамеры Sanyo Xacti HD1A
07.08.2006 Видеокамера JVC DF570E - суперзум в кармане

Публикаций - 407, упоминаний - 447
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179724, в очереди разбора - 978764.
Создано именных указателей - 73302.
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