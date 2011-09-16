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Canon DIGIC серия процессоров
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|16.09.2011
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Canon показала новые фотокамеры PowerShot S100 и SX40 HS на процессорах Digic 5
нта. Речь идет об устройствах PowerShot S100 и SX40 HS, которые будут работать на новых процессорах Digic 5. Первый фотоаппарат является продолжением модели S95 – обновление процессора позволяе
|07.12.2007
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Самые продаваемые фотокамеры октября
троенный оптический видоискатель. Среди фотокамер PowerShot серии A это первая модель с процессором DIGIC III, В камере появилась функция распознания лиц (Face Detection), автоматическое устран
|04.12.2007
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Зеркальные фотокамеры: лучшие из лучших
во обработки и скорость (5 кадров в секунду в серии до 56 кадров в JPG) обеспечивают два процессора DIGIC III. В формате RAW длина серии составляет до 12 кадров. Видоискатель более яркий и с ра
|04.12.2007
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Выбор ZOOM.CNews: Лучшие фотокамеры
n EOS-1D Mark III. Это фото-аппарат экстра-класса для репортеров. Он оснащен двумя (!) процессорами DIGIC III (напо-добие серверных станций), что позволяет снимать и обрабатывать фотографии на
|13.11.2007
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Хиты-продаж: самые популярные фотокамеры сентября
ся технология распознавания лиц, определяющая до 9 лиц в кадре. В камере установлен новый процессор DIGIC III, что заметно сказывается на скорости работы камеры и на качестве изображения. Разре
|22.08.2007
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Самые продаваемые фотокамеры июля
ащен 5-мегапиксельной матрицей и 3.2-кратным оптическим зумом. Для обработки используется процессор DIGIC II. Разработанная Canon технология iSAPS позволяет даже в автоматическом режиме получат
|21.08.2007
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Canon EOS 40D и EOS 1Ds Mark III: долгожданные премьеры
енсором с максимальной чувствительностью ISO 3200. Обработку изображения выполняет мощный процессор DIGIC III, который обеспечивает максимальную скорость съемки 6,5 кадров в секунду и позволяет
|21.08.2007
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Canon потряс фоторынок: грандиозное обновление линейки
во обработки и скорость (5 кадров в секунду в серии до 56 кадров в JPG) обеспечивают два процессора DIGIC III. В формате RAW длина серии составляет до 12 кадров. Новый видоискатель более яркий
|10.08.2007
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Canon HV20: лучшая бытовая камера 2007 года
и, сама карточка в комплект поставки видеокамеры не входит, так что если вы хотите делать фотографии с помощью этой камеры — вам придется эту самую карточку покупать отдельно. Ну а наличие процессора Canon Digic DV II гарантирует традиционно высокое у видеокамер Canon качество фотографий (впрочем, как и видео — процессор ведь работает на оба «фронта»). Зум-объектив снабжен весьма эффективно
|05.07.2007
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Фотокамеры: самые продаваемые модели начала лета
тарую модель - IXUS 65. Новая камера оснащена более совершенным процессором обработки изображения - DIGIC III. Камера очень быстрая, простая в использовании, но результаты при этом впечатлят да
|14.09.2006
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Canon выпустил три новых фотокомпакта
льным сенсором, 3-кратным оптическим зум-объективом и новым процессором обработки изображений Canon DIGIC III с улучшенной технологией подавления шума и распознавания лиц. Кроме того, интересно
|27.06.2006
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Фотокамеры: майские хиты продаж
т предшествующей модели, PowerShot A400, A410 имеет более современный дизайн и оснащена процессором DIGIC II, повышающим скорость и производительность работы камеры, и объективом с 3,2-кратным
|11.02.2004
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Canon выпустил новую серию видеокамер
серии MVX100. Во всех моделях предусмотрены режим высокого разрешения 16:9 и новый процессор Canon Digic DV для обработки отдельно видеозаписи и отдельно – фотоснимков. Это первые видеокамеры
Canon DIGIC и организации, системы, технологии, персоны:
|Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
|ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
|Газаров Артур 77 14
|Бровкин Дмитрий 55 5
|Принцевская Людмила 34 5
|Попов Алексей 339 3
|Овсянников Денис 23 3
|Виноградов Александр 65 2
|Поляков Анатолий 8 2
|Москалева Татьяна 73 2
|Евстигнеев Денис 9 2
|Онищук Александр 12 1
|Гордеева Анна 36 1
|Ефремов Сергей 18 1
|Дюма Александр 16 1
|Демидов Михаил 134 1
|Лаптева Марина 114 1
|Маев Ярослав 1 1
|Никитин Николай 24 1
|Яновский Кирилл 5 1
|Пан Иннокентий 3 1
|Милехин Сергей 4 1
|Токаренко Сергей 4 1
|Шведов Никита 1 1
|Никитков Михаил 1 1
|Дашкевич Анастасия 1 1
|Захир Максим 22 1
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|VideoSite 1 1
|Canon Rumors 4 1
|TBS Television - JNN - Japan News Network - JCNN - Japan Corporate News Network 25 1
|Engadget - Блог о технологиях 429 1
|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 495 1
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