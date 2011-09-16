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Canon DIGIC серия процессоров

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


16.09.2011 Canon показала новые фотокамеры PowerShot S100 и SX40 HS на процессорах Digic 5

нта. Речь идет об устройствах PowerShot S100 и SX40 HS, которые будут работать на новых процессорах Digic 5. Первый фотоаппарат является продолжением модели S95 – обновление процессора позволяе
07.12.2007 Самые продаваемые фотокамеры октября

троенный оптический видоискатель. Среди фотокамер PowerShot серии A это первая модель с процессором DIGIC III, В камере появилась функция распознания лиц (Face Detection), автоматическое устран
04.12.2007 Зеркальные фотокамеры: лучшие из лучших

во обработки и скорость (5 кадров в секунду в серии до 56 кадров в JPG) обеспечивают два процессора DIGIC III. В формате RAW длина серии составляет до 12 кадров. Видоискатель более яркий и с ра
04.12.2007 Выбор ZOOM.CNews: Лучшие фотокамеры

n EOS-1D Mark III. Это фото-аппарат экстра-класса для репортеров. Он оснащен двумя (!) процессорами DIGIC III (напо-добие серверных станций), что позволяет снимать и обрабатывать фотографии на

13.11.2007 Хиты-продаж: самые популярные фотокамеры сентября

ся технология распознавания лиц, определяющая до 9 лиц в кадре. В камере установлен новый процессор DIGIC III, что заметно сказывается на скорости работы камеры и на качестве изображения. Разре
22.08.2007 Самые продаваемые фотокамеры июля

ащен 5-мегапиксельной матрицей и 3.2-кратным оптическим зумом. Для обработки используется процессор DIGIC II. Разработанная Canon технология iSAPS позволяет даже в автоматическом режиме получат
21.08.2007 Canon EOS 40D и EOS 1Ds Mark III: долгожданные премьеры

енсором с максимальной чувствительностью ISO 3200. Обработку изображения выполняет мощный процессор DIGIC III, который обеспечивает максимальную скорость съемки 6,5 кадров в секунду и позволяет
21.08.2007 Canon потряс фоторынок: грандиозное обновление линейки

во обработки и скорость (5 кадров в секунду в серии до 56 кадров в JPG) обеспечивают два процессора DIGIC III. В формате RAW длина серии составляет до 12 кадров. Новый видоискатель более яркий

10.08.2007 Canon HV20: лучшая бытовая камера 2007 года

и, сама карточка в комплект поставки видеокамеры не входит, так что если вы хотите делать фотографии с помощью этой камеры — вам придется эту самую карточку покупать отдельно. Ну а наличие процессора Canon Digic DV II гарантирует традиционно высокое у видеокамер Canon качество фотографий (впрочем, как и видео — процессор ведь работает на оба «фронта»). Зум-объектив снабжен весьма эффективно
05.07.2007 Фотокамеры: самые продаваемые модели начала лета

тарую модель - IXUS 65. Новая камера оснащена более совершенным процессором обработки изображения - DIGIC III. Камера очень быстрая, простая в использовании, но результаты при этом впечатлят да
14.09.2006 Canon выпустил три новых фотокомпакта

льным сенсором, 3-кратным оптическим зум-объективом и новым процессором обработки изображений Canon DIGIC III с улучшенной технологией подавления шума и распознавания лиц. Кроме того, интересно
27.06.2006 Фотокамеры: майские хиты продаж

т предшествующей модели, PowerShot A400, A410 имеет более современный дизайн и оснащена процессором DIGIC II, повышающим скорость и производительность работы камеры, и объективом с 3,2-кратным

11.02.2004 Canon выпустил новую серию видеокамер

серии MVX100. Во всех моделях предусмотрены режим высокого разрешения 16:9 и новый процессор Canon Digic DV для обработки отдельно видеозаписи и отдельно – фотоснимков. Это первые видеокамеры


Публикаций - 200, упоминаний - 275

Canon DIGIC и организации, системы, технологии, персоны:

Canon 1442 194
Sony 6742 66
Nikon 648 57
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 38
Olympus 475 38
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1836 28
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 19
Samsung Electronics 11077 18
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 17
Fujifilm - Fuji Photo Film 351 14
Konica Minolta 423 11
Leica Camera 282 10
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 7
Casio 338 6
Utinet - Корпоративная компания - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 58 5
Шахты 0 5
Eastman Kodak - Кодак 509 4
JVC Kenwood 422 3
Tamron 21 3
Fujitsu 2105 3
Canon Europe 41 2
Google LLC 12715 2
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 2
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 66 2
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 2
Microsoft Corporation 25789 2
Meta Platforms - Facebook 4622 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1694 2
Canon Россия - Канон Ру 8 1
Болид НВП - Bolid 104 1
Blackmagic Design 15 1
Best Buy 223 1
Polaroid 71 1
Сенсорные технологии 28 1
Демос - Демос Датаком 60 1
Parallax - Параллакс 21 1
Росатом - НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля - Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 31 1
LifeView 3 1
Торгтехника 1 1
Schneider Kreuznach - Jos. Schneider Optische Werke GmbH 43 1
Белый Ветер 365 14
Dixis - Диксис - Dиксис 371 9
Россети Ленэнерго 1699 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 5
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2957 4
Имидж.ру 12 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1926 3
Carl Zeiss AG 307 3
Hansa - Ханса 114 2
Связной ГК 1401 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 2
Верный - торговая сеть 328 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 1
Геометрия НПО 166 1
Резонанс НПП 407 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 1
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 533 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 363 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 155 1
Assist - Ассист 218 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1523 93
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 56 5
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22624 166
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4900 143
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2492 125
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11553 112
Фотокамеры - Объектив - Lens 1434 99
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1115 93
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2017 88
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6618 84
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 936 81
RAW - Формат цифровых файлов изображения 608 80
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13268 75
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14787 74
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 73
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6273 73
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10719 70
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6468 70
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 542 61
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 61
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 748 58
Электроника - APS-C CMOS - Advanced Photo System type-C - формат сенсора цифровых фотоаппаратов 236 56
Карты памяти - Запоминающее устройство 2318 48
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10610 47
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6417 46
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7906 45
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13504 43
Видеокамера - Camcorder - Камкордер 2447 38
Фотокамеры - Цифровой зум - ультразум - масштабирование изображения - апскейлинг, upscaling - даунскейлинг, downscaling 475 38
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 38
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4214 36
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2064 35
OIS - Optical Image Stabilization - Optical Image Stabilizer - Оптическая стабилизация изображения - Оптический стабилизатор изображения 387 35
EMCCD - Electron Multiplication Charge Coupled Device - CCD - Charge Coupled Device - ПЗС-матрица - прибор с зарядовой связью 418 30
Аксессуары 4288 30
Фотокамеры - Беззеркальный фотоаппарат - Беззеркалка - Mirrorless Camera 256 27
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26860 25
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1636 24
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 23
Контрастность 3045 23
Фотокамеры - Баланс белого - White Balance 451 23
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3946 23
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 289 108
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 195 79
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 140 58
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 39
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 34
Canon Digital IXUS 87 34
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 27
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 25
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5257 24
Canon EF - серия объективов 50 24
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 22
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 21
Canon Dual Pixel CMOS AF 29 16
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 15
Microsoft Windows 2000 8678 10
Nikon NIKKOR - серия фотообъективов 114 10
Sony SteadyShot - Технология стабилизации изображения 57 10
Olympus xD-Picture Card 122 9
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Pentax K 51 9
Canon Speedlite 20 9
Sony BIONZ - процессор обработки изображений 62 8
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Nikon Expeed 63 8
Canon EOS R - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 14 8
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 7
Sony SLT - Sony Single-Lens Translucent 31 7
Canon HV HDV - видеокамера 16 7
Nikon D-Lighting 38 7
Microsoft Windows 16913 7
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Casio Exilim 108 6
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Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 545 5
Nikon 1 - Nikon One - серия цифровых беззеркальных камер 45 5
Konica Minolta Dynax/Maxxum D - цифровая зеркальная камера 20 5
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 443 5
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Pentax Optio 64 5
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Овсянников Денис 23 3
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Солнце - звезда Солнечной системы 5498 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47670 9
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