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Банк Оранжевый ПромСервисБанк

Банк Оранжевый - ПромСервисБанк


05.08.2020 В банке «Оранжевый» внедрена система MaxPatrol SIEM
21.02.2018 «Диасофт» завершил ИТ-трансформацию в банке «Оранжевый»
18.02.2016 «Инфосистемы Джет» создали интеграционную платформу для банка «Оранжевый»
09.12.2013 Головной офис «ПромСервисБанка» переходит на СЭД «Дело»
25.10.2011 К федеральной системе «Город» подключены все отделения «ПромСервисБанка»

Публикаций - 145, упоминаний - 151
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181540, в очереди разбора - 970264.
Создано именных указателей - 75249.
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