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Банк Оранжевый ПромСервисБанк
СОБЫТИЯ
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|25.07.2025
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Банк «Оранжевый» убедился в результативности внутреннего автопентеста c PT Dephaze
Банк «Оранжевый» испытал в своей ИТ-инфраструктуре систему Positive Technologies для автоматического внутреннего тестирования на проникновение — PT Dephaze. В течение нескольких месяцев продукт прово
|05.08.2020
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В банке «Оранжевый» внедрена система MaxPatrol SIEM
Axoft и «Тринити» объявили о завершении внедрения системы MaxPatrol SIEM в банке «Оранжевый». Благодаря проекту заказчик отслеживает события ИБ из множества источников в режим
|21.02.2018
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«Диасофт» завершил ИТ-трансформацию в банке «Оранжевый»
«Диасофт» объявил о завершении проекта по ИТ-трансформации в банке «Оранжевый».Банк «Оранжевый», предоставляющий финансовые услуги малому и среднему бизне
|18.02.2016
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«Инфосистемы Джет» создали интеграционную платформу для банка «Оранжевый»
Банк «Оранжевый» и компания «Инфосистемы Джет» объявили о построении интеграционного решения, котор
|09.12.2013
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Головной офис «ПромСервисБанка» переходит на СЭД «Дело»
«ПромСервисБанк», универсальный коммерческий банк среднего масштаба, завершил первый этап автоматизации документально ориентированных процессов в головном офисе. Для ведения электронного докумен
|25.10.2011
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К федеральной системе «Город» подключены все отделения «ПромСервисБанка»
“одного окна”», — отметила Ольга Мокрякова, начальник Управления розничного бизнеса. Кроме этого, «ПромСервисБанк» присоединился к проекту федеральной системы «Город» «Народная благотворительн
Банк Оранжевый и организации, системы, технологии, персоны:
|Гордеева Анна 36 10
|Барташев Николай 7 7
|Минофьев Сергей 8 5
|Ксенин Алекс 311 5
|Газаров Артур 77 5
|Натрусов Артем 313 4
|Сотин Денис 216 4
|Гревцев Александр 31 4
|Вахнин Павел 53 4
|Плетнев Артем 10 4
|Красильников Михаил 6 4
|Аскаров Тимур 4 4
|Соколовский Александр 40 3
|Голомолзин Анатолий 75 3
|Клушкин Владимир 6 3
|Макеев Дмитрий 19 3
|Соколов Ренат 8 3
|Ромашев Денис 4 3
|Southwood David - Саутвуд Дэвид 12 2
|Inamori Kazuo - Инамори Кадзуо - Инамори Казуо 6 2
|Ежкин Николай 2 2
|Геваль Майя 2 2
|Niemann Hasso - Нейманн Хассо 4 2
|Путин Владимир 3454 2
|Чаркин Евгений 317 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
|Клепиков Алексей 121 2
|Сирота Юрий 67 2
|Рыбаков Александр 35 2
|Лукашкин Сергей 26 2
|Маршанкулов Мурат 19 2
|Солодовников Дмитрий 56 2
|Шадура Максим 17 2
|Уваров Сергей 48 2
|Симонов Игорь 103 2
|Шанев Эдуард 6 2
|Guddala Sriram 1 1
|Холодов Андрей 55 1
|Лисицын Андрей 8 1
|Fiennes Ranulph - Файнес Рэнальф 2 1
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