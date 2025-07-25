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Банк Оранжевый ПромСервисБанк

Банк Оранжевый - ПромСервисБанк

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


25.07.2025 Банк «Оранжевый» убедился в результативности внутреннего автопентеста c PT Dephaze

Банк «Оранжевый» испытал в своей ИТ-инфраструктуре систему Positive Technologies для автоматического внутреннего тестирования на проникновение — PT Dephaze. В течение нескольких месяцев продукт прово
05.08.2020 В банке «Оранжевый» внедрена система MaxPatrol SIEM

Axoft и «Тринити» объявили о завершении внедрения системы MaxPatrol SIEM в банке «Оранжевый». Благодаря проекту заказчик отслеживает события ИБ из множества источников в режим
21.02.2018 «Диасофт» завершил ИТ-трансформацию в банке «Оранжевый»

«Диасофт» объявил о завершении проекта по ИТ-трансформации в банке «Оранжевый».Банк «Оранжевый», предоставляющий финансовые услуги малому и среднему бизне
18.02.2016 «Инфосистемы Джет» создали интеграционную платформу для банка «Оранжевый»

Банк «Оранжевый» и компания «Инфосистемы Джет» объявили о построении интеграционного решения, котор
09.12.2013 Головной офис «ПромСервисБанка» переходит на СЭД «Дело»

«ПромСервисБанк», универсальный коммерческий банк среднего масштаба, завершил первый этап автоматизации документально ориентированных процессов в головном офисе. Для ведения электронного докумен
25.10.2011 К федеральной системе «Город» подключены все отделения «ПромСервисБанка»

“одного окна”», — отметила Ольга Мокрякова, начальник Управления розничного бизнеса. Кроме этого, «ПромСервисБанк» присоединился к проекту федеральной системы «Город» «Народная благотворительн

Публикаций - 285, упоминаний - 292

Банк Оранжевый и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 27
Samsung Electronics 11064 22
Microsoft Corporation 25774 22
Sony 6739 22
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 20
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 14
Yandex - Яндекс 9215 13
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 12
Intel Corporation 12811 12
Google LLC 12687 11
МегаФон 10742 10
Toshiba Corporation 2980 10
Philips 2099 9
Nvidia Corp 4002 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Nikon 646 8
Casio 338 8
Huawei 4675 7
Dell EMC 5180 6
X Corp - Twitter 2938 6
Qualcomm Technologies 1974 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
Ростелеком 10948 5
Western Digital Corporation - WDC 589 5
Xiaomi - Сяоми 2231 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 5
Acer Group - Acer Inc 2776 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 5
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 5
SICK AG 5 4
Lenovo Group 2446 4
BBK OPPO Electronics 484 4
Canon 1439 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 4
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 4
Olympus 475 4
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 335 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 8
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Руснарбанк КБ 9 5
Почта России ПАО 2370 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 4
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Carl Zeiss AG 307 4
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 77 4
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 4
Казахмыс - Kazakhmys 52 4
Благосостояние НПФ 52 4
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 3
Связной ГК 1401 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
Евросеть 1421 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 3
Ак Барс Банк 283 3
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 3
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 72 3
Otto Group - Отто Групп Раша - Директ Каталог Сервис 38 3
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 3
ОНК - Объединенная нефтехимическая компания 10 2
Азот ГК - Аммоний АО - Мелеузовские минеральные удобрения - Ангарский азотно-туковый завод - Промышленные технологии - Волгоград Полимер 23 2
Промсорт - НЛМК Калуга - Калужский научно-производственный электрометаллургический завод 15 2
Fuseproject 5 2
London Symphony Orchestra - Лондонский симфонический оркестр 7 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
МКБ - Московский кредитный банк 657 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Петербургский метрополитен ГУП 150 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 38 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 16
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
IUCN - International Union for Conservation of Nature - МСОП - Международный союз охраны природы 10 1
Symbian Foundation 38 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 87
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 80
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 74
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 66
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 62
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 59
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 55
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 50
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 49
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 48
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 40
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 38
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 36
Наушники - Headphones 4478 36
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 36
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 35
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 35
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Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 29
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 27
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Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 26
Карты памяти - Запоминающее устройство 2314 26
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 24
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 24
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 23
Аксессуары 4282 23
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 22
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1973 22
Контрастность 3042 22
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3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 21
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 21
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Google Android 15243 31
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U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 26
Microsoft Windows 16882 25
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Apple iPhone - серия смартфонов 7622 16
Microsoft Office 4170 11
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VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 10
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Apple iPhone 17 145 7
Apple iPad 4011 7
Linux OS 11533 7
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 7
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 7
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Microsoft Windows 2000 8678 7
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Microsoft Windows 7 2007 6
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Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 6
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 6
HERE Maps 54 6
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 6
Line Corporation - MixRadio - Nokia Music Store - Nokia Music Stand - Nokia Ovi Music Unlimited - Nokia Comes with Music 89 6
ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 67 6
Apple iPhone 16 219 5
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Сотин Денис 216 4
Гревцев Александр 31 4
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Аскаров Тимур 4 4
Соколовский Александр 40 3
Голомолзин Анатолий 75 3
Клушкин Владимир 6 3
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Ромашев Денис 4 3
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Ежкин Николай 2 2
Геваль Майя 2 2
Niemann Hasso - Нейманн Хассо 4 2
Путин Владимир 3454 2
Чаркин Евгений 317 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Клепиков Алексей 121 2
Сирота Юрий 67 2
Рыбаков Александр 35 2
Лукашкин Сергей 26 2
Маршанкулов Мурат 19 2
Солодовников Дмитрий 56 2
Шадура Максим 17 2
Уваров Сергей 48 2
Симонов Игорь 103 2
Шанев Эдуард 6 2
Guddala Sriram 1 1
Холодов Андрей 55 1
Лисицын Андрей 8 1
Fiennes Ranulph - Файнес Рэнальф 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166163 124
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 36
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 21
Япония 13807 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 15
Европа 24962 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 10
Земля - планета Солнечной системы 10865 9
Германия - Федеративная Республика 13220 9
Сатурн - Титан (спутник) 533 9
Азия - Азиатский регион 5920 8
Солнечная система - Solar system 2569 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 7
Италия - Итальянская Республика 4508 7
Южная Корея - Республика 7051 6
Индия - Bharat 5869 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Франция - Французская Республика 8176 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 4
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 4
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Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 3
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Бразилия - Федеративная Республика 2520 3
Великобритания - Лондон 2432 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 3
США - Калифорния 4828 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 3
Германия - Берлин 732 3
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