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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 196033
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Harvard University Harvard Medical School Гарвардская медицинская школа

СОБЫТИЯ


10.06.2026 Человеку впервые в истории ввели препарат, перепрограммирующий клетки и препятствующий старению 1
14.05.2019 Huawei объявила о старте продаж фитнес-браслета Band 3 в России. Цена 1
23.10.2018 Huawei объявила о старте продаж умного браслета Band 3 Pro в России. Цена 2
12.10.2018 Honor Band 4 - сон и финтес под контролем 1
20.07.2018 Huawei представила браслет-гарнитуру TalkBand B5 1
20.07.2017 Huawei представила спортивный браслет Honor Band 3. Цена 1
17.07.2017 Редактирование генов превратит клетки в флешки 1
01.07.2015 Импульсное поле регенерирует кожу 1
17.09.2013 В Москве пройдет международная конференция по инновационным обучающим технологиям в медицине 1
06.09.2013 В Москве пройдет международная конференция по инновационным обучающим технологиям в медицине 1
04.09.2013 В Москве пройдет международная конференция по инновационным обучающим технологиям в медицине 1
27.09.2012 Части мозга могут развиваться сами по себе 1
24.11.2011 Белковая инъекция: летальная доза радиации не смертельна 1
03.08.2011 Самая подробная "карта" ДНК: что "раскопали" ученые? 1
19.04.2011 Публичные облака собираются на Западе 1
24.12.2010 ДНК подтверждает: на Алтае найден новый вид человека 1
30.11.2010 Генетики смогли вернуть мышам молодость 1
12.01.2010 ИТ на службе медицины. Изучаем опыт ОАЭ 2
25.12.2008 HealthMap.org: Неогеография для эпидемиологов 1
06.10.2008 Состоялась 18-я церемония вручения Антинобелевской премии 1
23.07.2008 Китайские лягушки прячут в ушах "переключатели" 1
21.09.2007 Низкокалорийная диета продлевает жизнь любым организмам 1
08.06.2007 Новые органы и ткани можно выращивать из клеток кожи 1
13.04.2007 Тиранозавр был предком современных кур 1
06.04.2007 Астрономы и медики обучают друг друга 1
22.02.2007 У вируса ВИЧ найдено уязвимое место 1
21.11.2006 Генетика и боевые приемы: новое исследование 1
21.11.2006 Генетика и боевые приемы: новое исследование 1
18.10.2006 Портативные плееры губят слух 1
31.08.2006 Локализован "центр классификации изображений" мозга 1
31.08.2006 Локализован "центр классификации изображений" мозга 1
17.07.2006 Дайджест. Война HD-DVD и BlueRay закончена 1
12.07.2006 Емкость DVD-дисков увеличили до 50 ТБ 1
12.07.2006 Емкость DVD-дисков увеличили до 50 ТБ 1
12.07.2006 Сон помогает запомнить последовательность фактов 1
12.07.2006 Сон помогает запомнить последовательность фактов 1
02.02.2006 Голубой цвет приносит бодрость 1
02.02.2006 Голубой цвет приносит бодрость 1
09.12.2005 Наночастицы: новый метод борьбы с раком 1
09.12.2005 Наночастицы: новый метод борьбы с раком 1

Публикаций - 42, упоминаний - 44

Harvard University и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4475 5
Microsoft Corporation 25651 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 902 2
Samsung Electronics 10966 1
Dell EMC 5157 1
Cisco Systems 5329 1
Amazon Inc - Amazon.com 3236 1
Apple Inc 13030 1
LG Electronics 3719 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 927 1
Hitachi - Хитачи 1498 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3081 1
Canon 1436 1
Red Hat 1367 1
Sony 6715 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 273 1
Salesforce 484 1
AOL Inc - America Online 1883 1
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 1
InterSystems - ИнтерСистемз 136 1
Google LLC 12566 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 1
Best Buy 222 1
Siemens AG - Siemens Group 2657 1
Digital Angel - Applied Digital Solutions - ADS 35 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 142 1
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 39 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
AstraZeneca - АстраЗенека 64 1
Lockheed Martin 777 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 501 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 22 1
Mars Wrigley 21 1
Резонанс НПП 403 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 283 1
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 1
DHCC - Dubai Healthcare City - Дубайский медицинский комплекс 1 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1485 4
Минздрав РФ - Совет НМО - Координационный совет по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования 4 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 541 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3439 1
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 12 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 124 1
Japan Post Holdings - Japan Post Service - Japan Post Network - Почта Японии - Государственная почтовая служба Японии 9 1
UEMS - European Union of Medical Specialists - Европейский союз медицинских специалистов 3 3
РОСОМЕД - Российское общество симуляционного обучения в медицине 3 3
АСМОК - Ассоциация медицинских обществ по качеству 3 3
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7289 4
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1384 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6362 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6297 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11420 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26430 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13423 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14064 3
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1359 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3617 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5621 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2817 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34036 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63649 2
Умные платформы 1961 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27889 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9066 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1812 2
HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Полевой персонал - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 703 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18161 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4753 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13137 2
Оповещение и уведомление - Notification 5757 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13357 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10491 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7860 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4962 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17835 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9181 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6533 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12618 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22297 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1230 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4360 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3731 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6387 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35491 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5011 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3192 1
MedTech - HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 76 1
Huawei TruSleep 21 4
Huawei TruSeen 16 3
Honor Band - Фитнес-трекер 44 2
Huawei Band - Умный браслет 33 2
Google Android 15102 1
Apple iOS 8511 1
Microsoft Windows 16737 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1206 1
Microsoft Azure 1507 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6139 1
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 255 1
Apple iPhone 6 4861 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 293 1
Apple iPod 1551 1
Huawei Watch - Умные часы 141 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 706 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 1
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 733 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3515 1
Google App Engine 36 1
Salesforce Heroku 23 1
Huawei TalkBand B 6 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
SmugMug 8 1
Salesforce CRM Cloud 38 1
InterSystems Ensemble 59 1
Huawei Здоровье 29 1
Salesforce - Force.com - PaaS-платформа 2 1
РАН ФИАН RadioAstron - Телескоп Спектр-РадиоАстрон - Спектр-РГ, Спектр-Рентген-Гамма, СРГ - Спектр-УФ Всемирная космическая обсерватория - Спектр-М, Миллиметрон 31 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 220 1
Kelly Kimberly - Келли Кимберли 2 2
Sinclair David - Синклер Дэвид 3 1
Рудычева Наталья 95 1
Симонов Игорь 103 1
Гребнев Егор 41 1
Halamka John - Халамка Джон 1 1
Takahashi Kazutoshi - Такахаши Казатоши 1 1
Feng Albert - Фенг Альберт 1 1
Borman Edwin - Борман Эдвин 1 1
Patricio Madalena - Патрисио Мадалена 1 1
Levy Ofer - Леви Офер 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54252 10
Россия - РФ - Российская федерация 163723 9
Европа 24873 7
Германия - Федеративная Республика 13098 5
Франция - Французская Республика 8105 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47112 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13719 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18867 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4175 3
Швеция - Королевство 3760 3
Австрия - Австрийская Республика 1349 3
США - Массачусетс - Бостон 383 3
Казахстан - Республика 5975 2
Южная Корея - Республика 6995 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3636 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2577 2
Африка - Африканский регион 3623 2
Австрия - Вена 260 2
Украина 7897 2
Испания - Королевство 3813 2
Португалия - Португальская Республика 948 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3317 2
США - Массачусетс 517 2
США - Северная Каролина 327 2
США - Флорида - Орландо 128 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1228 1
Земля - планета Солнечной системы 10819 1
Азия - Азиатский регион 5872 1
Япония 13734 1
Армения - Республика 2428 1
Беларусь - Белоруссия 6225 1
Индия - Bharat 5819 1
Канада 5040 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 457 1
Италия - Итальянская Республика 4484 1
Россия - СФО - Новосибирск 4823 1
Китай - Тайвань 4220 1
Индонезия - Республика 1046 1
США - Калифорния 4803 1
Нидерланды 3708 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10119 22
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11125 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33179 13
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4914 10
Зоология - наука о животных 2847 9
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1706 8
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1319 7
Сон - Somnus 469 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6627 6
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2996 5
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2011 5
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1361 4
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 691 4
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 283 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56808 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10766 3
Бактериородопсин - Семейство мембранных светочувствительных белков археот 7 3
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 835 3
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1274 3
Молекула - Molecula 1097 3
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1443 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6620 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26882 2
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 199 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15763 2
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1374 2
Биология - Циркадный ритм - биологические часы 62 2
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 873 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2239 2
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1178 2
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 877 2
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 239 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3096 2
Зоология - Энтомология - Насекомые - Дрозофилы - Drosophila - плодовые мухи 37 2
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 485 2
Биология молекулярная - Стволовые клетки - Эмбриональные стволовые клетки - Stem cells 242 2
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины - иммунопрофилактика 524 2
Здравоохранение - Психиатрия - Шизофрения - Аутизм - Синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ 108 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4456 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1558 1
Phys.org 972 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6069 3
AP - Associated Press 2007 2
Nature 827 2
LiveScience 154 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11526 1
Reddit 386 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1333 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 262 1
NYT - The New York Times 1097 1
The Washington Post 349 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8498 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 470 34
Northwestern University - Северо-Западный университет 119 2
UCF - University of Central Florida - Университет Центральной Флориды 30 2
РАН - Российская академия наук 2089 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 264 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 65 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 255 1
ГНЦ ПМБ - Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии 14 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 131 1
Kyoto University - Киотский университет 29 1
University of Manchester - Манчестерский университет 77 1
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси - 39 1
University of Melbourne - Мельбурнский университет 29 1
Scripps Research - Исследовательский институт Скриппс 32 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 661 1
Высокие технологии XXI века 78 1
Неогеография XXI - форум 65 1
День молодёжи - 27 июня 1059 1
Ig Nobel Prize - Шнобелевская (Игнобелевская, Антинобелевская) премия - пародия на Нобелевскую премию 10 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

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