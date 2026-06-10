Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Harvard University Harvard Medical School Гарвардская медицинская школа
СОБЫТИЯ
Публикаций - 42, упоминаний - 44
Harvard University и организации, системы, технологии, персоны:
|Huawei 4475 5
|Microsoft Corporation 25651 2
|Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 902 2
|Samsung Electronics 10966 1
|Dell EMC 5157 1
|Cisco Systems 5329 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3236 1
|Apple Inc 13030 1
|LG Electronics 3719 1
|Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 927 1
|Hitachi - Хитачи 1498 1
|Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3081 1
|Canon 1436 1
|Red Hat 1367 1
|Sony 6715 1
|Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 273 1
|Salesforce 484 1
|AOL Inc - America Online 1883 1
|3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 1
|InterSystems - ИнтерСистемз 136 1
|Google LLC 12566 1
|Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 1
|Best Buy 222 1
|Siemens AG - Siemens Group 2657 1
|Digital Angel - Applied Digital Solutions - ADS 35 1
|Phys.org 972 4
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6069 3
|AP - Associated Press 2007 2
|Nature 827 2
|LiveScience 154 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11526 1
|Reddit 386 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1333 1
|Business Insider - Бизнес инсайдер 262 1
|NYT - The New York Times 1097 1
|The Washington Post 349 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
|PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448475, в очереди разбора - 727346.
Создано именных указателей - 196033.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448475, в очереди разбора - 727346.
Создано именных указателей - 196033.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.