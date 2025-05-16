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Huawei Здоровье


УПОМИНАНИЯ


16.05.2025 2ГИС обновил приложение для Huawei Watch 1
09.12.2024 Обзор умных часов HUAWEI WATCH D2: почти тонометр 1
05.10.2024 Обзор HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46 мм: умные часы, которые умеют все 1
19.09.2024 Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 5 46 мм: первый тест в России 1
12.09.2024 Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 4 41 мм: образец элегантности 1
29.05.2024 Обзор HUAWEI WATCH FIT 3: умные часы или фитнес-браслет? 1
24.05.2024 Обзор умных часов HUAWEI Watch 4 Pro Космический дизайн: звезда первой величины 1
07.05.2024 Обзор фитнес-браслета Huawei Band 9: легкий и умный 1
27.09.2023 10 гаджетов для улучшения сна: выбор ZOOM 1
11.05.2021 Сервис «Huawei Музыка» запускается на российском рынке 1
08.12.2020 Выбираем подарки на Новый год: лучшие смарт-часы 1
26.10.2020 Лучшие фитнес-браслеты 2020 года: выбор ZOOM 1
25.02.2019 Обзор смарт-часов Honor Watch Magic: магия спорта 1
20.07.2017 Huawei представила спортивный браслет Honor Band 3. Цена 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Huawei Здоровье и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4015 13
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 742 4
Samsung Electronics 10365 3
Apple Inc 12256 3
Xiaomi 1812 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 394 1
Garmin - Гармин 204 1
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 45 1
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 24 1
Aqara - Акара.Ру 30 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4120 1
Цифра ГК 2468 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 391 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 312 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2872 1
МКБ - Московский кредитный банк 575 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1230 1
Альфа-Банк 1795 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
ПСБ - Промсвязьбанк 870 1
Русский стандарт Банк 449 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 36 1
Nike 187 1
Кредит Европа банк 66 1
Beurer - Бойрер 18 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 471 1
Лента - Сеть розничной торговли 2138 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 889 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5563 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24655 13
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1193 11
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1238 10
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9826 10
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7790 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7413 8
Оповещение и уведомление - Notification 4856 8
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12629 7
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6127 7
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2147 7
AOD - Always On Display 200 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24728 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25949 5
Микрофон - Microphone 2559 5
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1910 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3009 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14003 4
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 792 4
Часы - Безель - внешнее поворотное кольцо (рамка) вокруг циферблата часов 35 4
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3956 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12577 3
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1449 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7400 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24875 3
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2285 3
Наушники - Headphones 4109 3
Wearable devices - Fitness tracker - Фитнес-трекер - Фитнес-браслет - Трекер активности - Смарт-браслет - Фитнес-приложение 173 3
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 165 3
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 238 3
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3942 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10116 2
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1296 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14746 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21152 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67711 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5149 2
Часы - Будильник - Alarm clock 224 2
Часы - Секундомер 97 2
Часы - Watch 958 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2230 2
Huawei Watch - Умные часы 104 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5024 8
Apple iOS 7950 8
Google Android 14236 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7164 5
Huawei TruSleep 19 5
Apple - App Store 2930 3
Honor Band - Фитнес-трекер 44 3
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 497 3
Huawei AppGallery 294 3
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 197 3
Google Play - Google Store - Android Market 3343 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2794 2
Apple Music 111 2
Honor Watch Magic - умные часы 54 2
Huawei Band - Умный браслет 24 2
Huawei TruSport 4 2
Huawei TruSense 6 2
Huawei TruSeen 15 2
Huawei Watch Fit 36 2
Huawei Mate - серия смартфонов 367 1
Apple Pay 492 1
Samsung Pay 292 1
Google Android 7 - Android Nougat 219 1
Huawei Histen 13 1
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 77 1
Samsung Galaxy Watch - умные часы 54 1
Samsung Health - Samsung Galaxy Health 22 1
Samsung Galaxy Fit 8 1
Garmin Connect 32 1
Huawei Музыка 3 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 847 1
Samsung Galaxy 966 1
Xiaomi - Zepp Health - Huami PAI 3 1
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit GTS 11 1
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit GTR - серия умных часов 14 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 685 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 178 1
Aqara Home 8 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 419 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 359 1
Россия - РФ - Российская федерация 148426 8
Солнце - звезда Солнечной системы 5237 8
Луна - спутник Земли 1487 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17423 1
Саудовская Аравия - Королевство 601 1
Япония 13359 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9018 9
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6025 9
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 846 9
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 718 8
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 361 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24716 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5073 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10130 3
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1844 3
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 189 3
Спорт - Ходьба 58 3
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 582 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1091 2
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 596 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30015 2
Ergonomics - Эргономика 1621 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 699 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49096 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1778 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 899 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1404 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4125 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4485 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 605 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1708 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1606 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 462 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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