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Huawei AppGallery

Huawei AppGallery

СОБЫТИЯ

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11.12.2024 Приложение «ББР Онлайн» теперь доступно в AppGallery

Мобильное приложение «ББР Банка» – «ББР Онлайн» - теперь доступно в официальном магазине приложений AppGallery, которым пользуются владельцы смартфонов Huawei и Honor. Об этом CNews сообщили представители «ББР Банка». С помощью приложения пользователи могут осуществлять мониторинг операций по
24.09.2024 В «VK Рекламе» стало доступно продвижение приложений из Huawei AppGallery

Рекламодатели смогут продвигать мобильные приложения для Android из магазина Huawei AppGallery. Интеграция стора с «VK Рекламой» позволит найти новую аудиторию в соцсетях, рекламной сети и проектах VK, увеличить количество установок приложений и анализировать результаты
02.12.2022 «Яндекс» открыл возможность монетизации приложений из магазинов Huawei AppGallery и Xiaomi GetApps

Владельцы и разработчики смогут подключить к рекламной сети «Яндекса» приложения, опубликованные в Huawei AppGallery и Xiaomi GetApps. Ранее рекламная монетизация была доступна только для приложений, опубликованных в App Store и Google Play. Теперь разработчики могут самостоятельно добавить

19.05.2022 В Android-магазине Huawei найдена лазейка, позволяющая бесплатно скачивать платные приложения

аммы, причем без необходимости входить в учетную запись. Об этом сообщил портал 9to5Google. Брешь в Huawei AppGallery в феврале 2022 г. обнаружил разработчик ПО для операционной системы Android
25.04.2022 Приложение «ВСК страхование» доступно в AppGallery от Huawei

Мобильное приложение Страхового дома ВСК стало доступно в AppGallery – фирменном магазине приложений компании Huawei. Сервис предустановлен на всех устройствах бренда. Об этом CNews сообщили представители ВСК. В приложении «ВСК Страхование» можно офор
18.04.2022 Мобильное приложение «Добродел» появилось на платформе AppGallery

смартфонов без доступа к Google Play не могли скачать приложение «Добродел». Сейчас оно доступно в Huawei AppGallery. Чтобы скачать приложение «Добродел», нужно открыть AppGallery на смартфоне
11.04.2022 Huawei требует от российских разработчиков ПО выполнять санкции США

мпаниям («Яндекс» и пр.) соблюдение и исполнение санкций ООН, США, Европейского союза. Надеяться на Huawei AppGallery как на тихую гавань и полноценную замену App Store и Google Play российские
09.02.2022 В AppGallery появилось приложение «Детский мир»

В магазине приложений AppGallery стал доступен мобильный сервис сети магазинов товаров для детей «Детский мир». При
07.02.2022 В AppGallery стала доступна оплата покупок со счета «Билайн»

В магазине приложений AppGallery стала доступна оплата с личного счета оператора сотовой связи «Билайн». Это один из самых простых, быстрых и безопасных способов оплаты покупок. Кроме того, в честь запуска до 20 фев
28.01.2022 В AppGallery стала доступна оплата покупок банковскими картами «Мир»

В магазине приложений AppGallery стала доступна оплата банковскими картами платежной системы «Мир». AppGallery стал одним из первых магазинов приложений в мире, поддерживающий оплату картами этой платежной си
22.12.2021 В Huawei AppGallery появилось приложение «Аэрофлот»

В магазине приложений Huawei AppGallery стало доступно приложение российской авиакомпании «Аэрофлот». В приложении

01.11.2021 Приложение «Честный знак» появилось в магазине Huawei Appgallery

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) расширяет аудиторию пользователей мобильного приложения «Честный знак». Теперь оно выпущено и для смартфонов марки Huawei и Honor и доступно в Appgallery. С помощью приложения «Честный знак» каждый потребитель может проверить легальность приобретаемого товара и убедиться в его качестве. Достаточно отсканировать Datamatrix-код с упаков
18.10.2021 Приложение розничной сети «Магнит» появилось в AppGallery

Приложение сети розничных магазинов «Магнит» стало доступно в AppGallery. Приложение ритейлера представляет собой полноценный сервис с поддержкой HMS (Huawei Mobile Services). Пользователи AppGallery будут первыми узнавать об акциях и спецпредложен
17.09.2021 В AppGallery появилось приложение сервиса городской мобильности «Ситимобил»

Приложение сервиса городской мобильности стало доступно в AppGallery для владельцев устройств Huawei. Теперь «Ситимобил» представляет собой полноценный сервис с поддержкой HMS (Huawei Mobile Services). «Ситимобил» — это сервис городской мобильности, к
16.08.2021 В AppGallery появилось приложение «ЕМИАС.ИНФО»

Мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО» стало доступно в магазине приложений AppGallery. Оно представляет собой полноценный сервис с поддержкой HMS (Huawei Mobile Services). Теперь пользователи AppGallery получат доступ ко всем опциям медицинского приложения: зап
29.06.2021 Мобильное приложение BSS для бизнеса размещено в Huawei AppGallery

Компания BSS объявляет о выходе мобильного приложения Digital2BusinessMobile (D2BM) для третьего по величине магазина приложений в мире AppGallery. В банковской сфере сформировался устойчивый запрос на приложения для экосистемы Huawei. Банки, клиенты BSS, фиксирую значительный рост числа клиентов – пользователей девайсами Huawe
23.06.2021 Банк «Открытие» добавил мобильное приложение для бизнеса в Huawei AppGallery

Банк «Открытие» добавил мобильное приложение для бизнеса в Huawei AppGallery. Мобильное приложение для предпринимателей теперь доступно в Huawei AppG
11.06.2021 Российское музыкальное приложение Boom стало доступно в Huawei Appgallery

Российское мобильное приложение для прослушивания музыки Boom стало доступно в магазине приложений Appgallery. Приложение представляет собой полноценный сервис с поддержкой HMS (Huawei Mobile Services). Теперь пользователи Appgallery могут наслаждаться музыкой в удобном мобильном серв
27.04.2021 Мобильное приложение «Кухня на районе» стало доступно в Huawei Appgallery

Мобильное приложение сервиса доставки готовой еды «Кухня на районе» стало доступно в магазине приложений Appgallery. Приложение представляет собой полноценный сервис с поддержкой HMS (Huawei Mobile Services). Теперь пользователи Appgallery смогут заказывать разнообразные блюда, приготовленн
12.04.2021 Мобильное приложение «Почты России» стало доступно в Huawei Appgallery

Мобильное приложение оператора российской почтовой сети «Почта России» стало доступно в магазине приложений Appgallery. Приложение представляет собой полноценный сервис с поддержкой HMS (Huawei Mobile Services). Мобильное приложение «Почты России» открывает пользователям Appgallery полноценный
20.01.2021 Мобильное приложение Metro Cash & Carry стало доступно в Appgallery

Мобильное приложение Metro Cash & Carry стало доступно в магазине приложений Appgallery для смартфонов Huawei. Приложение Metro Cash & Carry представляет собой полноценный сервис с поддержкой HMS (Huawei Mobile Services). Теперь пользователи Appgallery смогут пол
11.01.2021 Huawei выпускает собственный браузер для ПК, чтобы конкурировать с Google Chrome

профильный портал Huawei Central, вместе с ним на компьютерах появятся фирменный магазин компании (AppGallery), облачный сервис Huawei Cloud, поддержка мобильных сервисов Huawei Media Services
16.12.2020 Игра Gardenscapes стала доступна в магазине приложений Huawei Appgallery

Популярная игра-головоломка Gardenscapes от Playrix стала доступна в магазине приложений Huawei Appgallery. С 16 декабря 2020 г. все пользователи Appgallery могут отправиться в путеш
07.12.2020 Huawei запустила игровую кампанию AppGallery Game Fest

Huawei на базе фирменного магазина приложений AppGallery запускает глобальную кампанию AppGallery Game Fest, которая открывает новые
25.11.2020 Мобильное приложение «Метро Москвы» стало доступно в Huawei AppGallery

Мобильное приложение «Метро Москвы» стало доступно в магазине приложений AppGallery для смартфонов Huawei и Honor. Приложение «Метро Москвы» представляет собой полноценный сервис с поддержкой HMS (Huawei Mobile Services). Теперь пользователи AppGallery смогут
27.10.2020 Мобильное приложение «МойОфис Документы» появилось в AppGallery

Компания «МойОфис» стала первым российским разработчиком офисного ПО, мобильное приложение которого появилось в AppGallery (AG). Пользователи устройств Huawei и Honor могут установить «МойОфис Документы» из магазина приложений и получать автоматические обновления при выходе новых версий. Приложение «МойО
15.10.2020 Приложение банка «Санкт-Петербург» доступно владельцам смартфонов Huawei и Honor

Мобильное приложение банка «Санкт-Петербург» для частных клиентов БСПБ теперь можно установить на телефоны Huawei и Honor. Версия 5.0.1 появилась в магазине приложений AppGallery. Приложение БСПБ для AppGallery не отличается от аналогичных приложений, разработанных для других магазинов. БСПБ сочетает в себе богатый функционал с современным дизайном и в
08.10.2020 Приложение Uber Russia появилось в магазине приложений Huawei Appgallery

Мобильное приложение Uber Russia стало доступно в официальном магазине приложений Appgallery всем владельцам смартфонов Huawei и Honor. Приложение Uber Russia представляет собой полноценный сервис с поддержкой HMS (Huawei Mobile Services). Для пользователей будут доступны вс
10.09.2020 Huawei работает с партнерами для улучшения экосистемы приложений AppGallery

ество с Huawei, чтобы обеспечить наилучшее качество обслуживания клиентов. Инструменты, доступные в Huawei AppGallery, помогут нам наладить более тесное взаимодействие с большим количеством кли
10.08.2020 Приложение GameCenter теперь доступно в AppGallery для всех владельцев устройств Huawei и Honor

Приложение GameCenter стало доступно в официальном магазине приложений AppGallery для владельцев устройств Huawei и Honor. GameCenter – это официальная единая платформа для игровых приложений всех жанров. С помощью GameCenter пользователи могут получить доступ к п
13.05.2020 Мобильные приложения «Дом.ru» появились в магазине Huawei Appgallery

Телеком-оператор «Дом.ru» добавил свои мобильные приложения «Мой Дом.ru» и «Дом.ru Movix» в магазин приложений Appgallery компании Huawei. Теперь пользователи современных моделей смартфонов Huawei и Honor могут управлять телеком-услугами и смотреть цифровое ТВ в любое время и в любом месте, нужен только
08.04.2020 Приложения «Яндекса» интегрированы в магазин приложений Huawei

Huawei объявила о полной интеграции всех мобильных приложений компании «Яндекс» в магазин приложений Appgallery. Теперь такие популярные программы как «Яндекс.такси», «Яндекс.драйв», «Яндекс.карты», «Яндекс.еда», «Кинопоиск» и многие другие доступны на всех смартфонах брендов Huawei и Honor. М
30.03.2020 «Вконтакте» и «Одноклассники» добавлены в магазин приложений Huawei Appgallery

Huawei объявил, что официальные мобильные приложения социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники» теперь доступны для пользователей в магазине приложений Appgallery. Их можно установить на все существующие на рынке смартфоны брендов Huawei и Honor. Платформа Appgallery развивается в России: начиная с августа 2019 г. количество интегрирова
20.06.2019 Huawei развивает собственный магазин приложений Huawei AppGallery

Компания Huawei продолжает развивать собственный магазин приложений Huawei AppGallery, ставший доступным российским пользователям в конце 2018 г. Как часть экоси
22.11.2018 Магазин приложений Huawei получил русскую версию

Huawei открывает российский сегмент фирменного магазина приложений Huawei AppGallery. Huawei AppGallery начнёт работать в середине декабря текущего года.
20.11.2018 Huawei откроет в России интернет-магазин игр и приложений

Huawei Consumer Business Group объявила о планах по открытию в России магазина приложений Huawei Appgallery в середине декабря текущего года. Huawei Appgallery предлагает польз

Публикаций - 353, упоминаний - 389

Huawei AppGallery и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4676 218
Google LLC 12688 122
Apple Inc 13154 65
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 54
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 46
Huawei Mobile Services 75 44
Samsung Electronics 11064 37
Yandex - Яндекс 9216 36
Xiaomi - Сяоми 2231 34
Telegram Group 2940 20
VK - Mail.ru Group 3602 19
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 121 18
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 14
Microsoft Corporation 25775 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
BBK OPPO Electronics 484 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 12
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 10
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 8
RuMarket 14 8
Ростелеком 10948 8
Dropbox 527 7
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 7
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 7
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 6
МегаФон 10742 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 6
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 6
MediaTek - Ralink 595 6
Leica Camera 282 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
Qualcomm Technologies 1974 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
ZTE Corporation 800 5
Dailymotion - Видеохостинг 43 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 4
BBK OnePlus 298 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 43
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 13
Visa International 1993 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 10
TÜV Rheinland Group 181 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 8
Альфа-Банк 1979 8
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
НСПК - Национальная система платежных карт 948 6
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 6
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
ВкусВилл - Избёнка 216 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 3
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 63 3
OneTwoTrip Travel Agency LLP 58 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Почта России ПАО 2370 3
Газпром ПАО 1493 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 122 3
NanduQ - Qiwi 1013 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 182 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 38
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 5
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 40 1
Роскачество - Российская система качества 49 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
Администрация Президента РФ - Государственно-правовое управление Президента Российской Федерации 9 1
Правительство Канады 51 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 1
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 78 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
Базис Консорциум - Ассоциация разработчиков и производителей - Консорциум средств, ресурсов и технологий производства высокотехнологичной продукции 9 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 215
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 130
Application store - магазин приложений 1463 126
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 91
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 89
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 82
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 71
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 66
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 64
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 64
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 60
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 59
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 59
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 56
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 55
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 55
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 53
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 53
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 50
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 47
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 46
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 45
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 43
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 43
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 42
Оповещение и уведомление - Notification 5943 42
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 42
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 41
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 40
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 37
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 37
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 36
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 36
Микрофон - Microphone 2808 36
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 36
Наушники - Headphones 4478 35
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 796 35
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 35
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 34
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1512 33
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 184
Google Android 15243 145
Apple - App Store 3109 143
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