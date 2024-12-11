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Huawei AppGallery
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|11.12.2024
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Приложение «ББР Онлайн» теперь доступно в AppGallery
Мобильное приложение «ББР Банка» – «ББР Онлайн» - теперь доступно в официальном магазине приложений AppGallery, которым пользуются владельцы смартфонов Huawei и Honor. Об этом CNews сообщили представители «ББР Банка». С помощью приложения пользователи могут осуществлять мониторинг операций по
|24.09.2024
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В «VK Рекламе» стало доступно продвижение приложений из Huawei AppGallery
Рекламодатели смогут продвигать мобильные приложения для Android из магазина Huawei AppGallery. Интеграция стора с «VK Рекламой» позволит найти новую аудиторию в соцсетях, рекламной сети и проектах VK, увеличить количество установок приложений и анализировать результаты
|02.12.2022
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«Яндекс» открыл возможность монетизации приложений из магазинов Huawei AppGallery и Xiaomi GetApps
Владельцы и разработчики смогут подключить к рекламной сети «Яндекса» приложения, опубликованные в Huawei AppGallery и Xiaomi GetApps. Ранее рекламная монетизация была доступна только для приложений, опубликованных в App Store и Google Play. Теперь разработчики могут самостоятельно добавить
|19.05.2022
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В Android-магазине Huawei найдена лазейка, позволяющая бесплатно скачивать платные приложения
аммы, причем без необходимости входить в учетную запись. Об этом сообщил портал 9to5Google. Брешь в Huawei AppGallery в феврале 2022 г. обнаружил разработчик ПО для операционной системы Android
|25.04.2022
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Приложение «ВСК страхование» доступно в AppGallery от Huawei
Мобильное приложение Страхового дома ВСК стало доступно в AppGallery – фирменном магазине приложений компании Huawei. Сервис предустановлен на всех устройствах бренда. Об этом CNews сообщили представители ВСК. В приложении «ВСК Страхование» можно офор
|18.04.2022
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Мобильное приложение «Добродел» появилось на платформе AppGallery
смартфонов без доступа к Google Play не могли скачать приложение «Добродел». Сейчас оно доступно в Huawei AppGallery. Чтобы скачать приложение «Добродел», нужно открыть AppGallery на смартфоне
|11.04.2022
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Huawei требует от российских разработчиков ПО выполнять санкции США
мпаниям («Яндекс» и пр.) соблюдение и исполнение санкций ООН, США, Европейского союза. Надеяться на Huawei AppGallery как на тихую гавань и полноценную замену App Store и Google Play российские
|09.02.2022
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В AppGallery появилось приложение «Детский мир»
В магазине приложений AppGallery стал доступен мобильный сервис сети магазинов товаров для детей «Детский мир». При
|07.02.2022
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В AppGallery стала доступна оплата покупок со счета «Билайн»
В магазине приложений AppGallery стала доступна оплата с личного счета оператора сотовой связи «Билайн». Это один из самых простых, быстрых и безопасных способов оплаты покупок. Кроме того, в честь запуска до 20 фев
|28.01.2022
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В AppGallery стала доступна оплата покупок банковскими картами «Мир»
В магазине приложений AppGallery стала доступна оплата банковскими картами платежной системы «Мир». AppGallery стал одним из первых магазинов приложений в мире, поддерживающий оплату картами этой платежной си
|22.12.2021
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В Huawei AppGallery появилось приложение «Аэрофлот»
В магазине приложений Huawei AppGallery стало доступно приложение российской авиакомпании «Аэрофлот». В приложении
|01.11.2021
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Приложение «Честный знак» появилось в магазине Huawei Appgallery
Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) расширяет аудиторию пользователей мобильного приложения «Честный знак». Теперь оно выпущено и для смартфонов марки Huawei и Honor и доступно в Appgallery. С помощью приложения «Честный знак» каждый потребитель может проверить легальность приобретаемого товара и убедиться в его качестве. Достаточно отсканировать Datamatrix-код с упаков
|18.10.2021
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Приложение розничной сети «Магнит» появилось в AppGallery
Приложение сети розничных магазинов «Магнит» стало доступно в AppGallery. Приложение ритейлера представляет собой полноценный сервис с поддержкой HMS (Huawei Mobile Services). Пользователи AppGallery будут первыми узнавать об акциях и спецпредложен
|17.09.2021
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В AppGallery появилось приложение сервиса городской мобильности «Ситимобил»
Приложение сервиса городской мобильности стало доступно в AppGallery для владельцев устройств Huawei. Теперь «Ситимобил» представляет собой полноценный сервис с поддержкой HMS (Huawei Mobile Services). «Ситимобил» — это сервис городской мобильности, к
|16.08.2021
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В AppGallery появилось приложение «ЕМИАС.ИНФО»
Мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО» стало доступно в магазине приложений AppGallery. Оно представляет собой полноценный сервис с поддержкой HMS (Huawei Mobile Services). Теперь пользователи AppGallery получат доступ ко всем опциям медицинского приложения: зап
|29.06.2021
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Мобильное приложение BSS для бизнеса размещено в Huawei AppGallery
Компания BSS объявляет о выходе мобильного приложения Digital2BusinessMobile (D2BM) для третьего по величине магазина приложений в мире AppGallery. В банковской сфере сформировался устойчивый запрос на приложения для экосистемы Huawei. Банки, клиенты BSS, фиксирую значительный рост числа клиентов – пользователей девайсами Huawe
|23.06.2021
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Банк «Открытие» добавил мобильное приложение для бизнеса в Huawei AppGallery
Банк «Открытие» добавил мобильное приложение для бизнеса в Huawei AppGallery. Мобильное приложение для предпринимателей теперь доступно в Huawei AppG
|11.06.2021
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Российское музыкальное приложение Boom стало доступно в Huawei Appgallery
Российское мобильное приложение для прослушивания музыки Boom стало доступно в магазине приложений Appgallery. Приложение представляет собой полноценный сервис с поддержкой HMS (Huawei Mobile Services). Теперь пользователи Appgallery могут наслаждаться музыкой в удобном мобильном серв
|27.04.2021
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Мобильное приложение «Кухня на районе» стало доступно в Huawei Appgallery
Мобильное приложение сервиса доставки готовой еды «Кухня на районе» стало доступно в магазине приложений Appgallery. Приложение представляет собой полноценный сервис с поддержкой HMS (Huawei Mobile Services). Теперь пользователи Appgallery смогут заказывать разнообразные блюда, приготовленн
|12.04.2021
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Мобильное приложение «Почты России» стало доступно в Huawei Appgallery
Мобильное приложение оператора российской почтовой сети «Почта России» стало доступно в магазине приложений Appgallery. Приложение представляет собой полноценный сервис с поддержкой HMS (Huawei Mobile Services). Мобильное приложение «Почты России» открывает пользователям Appgallery полноценный
|20.01.2021
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Мобильное приложение Metro Cash & Carry стало доступно в Appgallery
Мобильное приложение Metro Cash & Carry стало доступно в магазине приложений Appgallery для смартфонов Huawei. Приложение Metro Cash & Carry представляет собой полноценный сервис с поддержкой HMS (Huawei Mobile Services). Теперь пользователи Appgallery смогут пол
|11.01.2021
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Huawei выпускает собственный браузер для ПК, чтобы конкурировать с Google Chrome
профильный портал Huawei Central, вместе с ним на компьютерах появятся фирменный магазин компании (AppGallery), облачный сервис Huawei Cloud, поддержка мобильных сервисов Huawei Media Services
|16.12.2020
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Игра Gardenscapes стала доступна в магазине приложений Huawei Appgallery
Популярная игра-головоломка Gardenscapes от Playrix стала доступна в магазине приложений Huawei Appgallery. С 16 декабря 2020 г. все пользователи Appgallery могут отправиться в путеш
|07.12.2020
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Huawei запустила игровую кампанию AppGallery Game Fest
Huawei на базе фирменного магазина приложений AppGallery запускает глобальную кампанию AppGallery Game Fest, которая открывает новые
|25.11.2020
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Мобильное приложение «Метро Москвы» стало доступно в Huawei AppGallery
Мобильное приложение «Метро Москвы» стало доступно в магазине приложений AppGallery для смартфонов Huawei и Honor. Приложение «Метро Москвы» представляет собой полноценный сервис с поддержкой HMS (Huawei Mobile Services). Теперь пользователи AppGallery смогут
|27.10.2020
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Мобильное приложение «МойОфис Документы» появилось в AppGallery
Компания «МойОфис» стала первым российским разработчиком офисного ПО, мобильное приложение которого появилось в AppGallery (AG). Пользователи устройств Huawei и Honor могут установить «МойОфис Документы» из магазина приложений и получать автоматические обновления при выходе новых версий. Приложение «МойО
|15.10.2020
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Приложение банка «Санкт-Петербург» доступно владельцам смартфонов Huawei и Honor
Мобильное приложение банка «Санкт-Петербург» для частных клиентов БСПБ теперь можно установить на телефоны Huawei и Honor. Версия 5.0.1 появилась в магазине приложений AppGallery. Приложение БСПБ для AppGallery не отличается от аналогичных приложений, разработанных для других магазинов. БСПБ сочетает в себе богатый функционал с современным дизайном и в
|08.10.2020
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Приложение Uber Russia появилось в магазине приложений Huawei Appgallery
Мобильное приложение Uber Russia стало доступно в официальном магазине приложений Appgallery всем владельцам смартфонов Huawei и Honor. Приложение Uber Russia представляет собой полноценный сервис с поддержкой HMS (Huawei Mobile Services). Для пользователей будут доступны вс
|10.09.2020
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Huawei работает с партнерами для улучшения экосистемы приложений AppGallery
ество с Huawei, чтобы обеспечить наилучшее качество обслуживания клиентов. Инструменты, доступные в Huawei AppGallery, помогут нам наладить более тесное взаимодействие с большим количеством кли
|10.08.2020
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Приложение GameCenter теперь доступно в AppGallery для всех владельцев устройств Huawei и Honor
Приложение GameCenter стало доступно в официальном магазине приложений AppGallery для владельцев устройств Huawei и Honor. GameCenter – это официальная единая платформа для игровых приложений всех жанров. С помощью GameCenter пользователи могут получить доступ к п
|13.05.2020
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Мобильные приложения «Дом.ru» появились в магазине Huawei Appgallery
Телеком-оператор «Дом.ru» добавил свои мобильные приложения «Мой Дом.ru» и «Дом.ru Movix» в магазин приложений Appgallery компании Huawei. Теперь пользователи современных моделей смартфонов Huawei и Honor могут управлять телеком-услугами и смотреть цифровое ТВ в любое время и в любом месте, нужен только
|08.04.2020
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Приложения «Яндекса» интегрированы в магазин приложений Huawei
Huawei объявила о полной интеграции всех мобильных приложений компании «Яндекс» в магазин приложений Appgallery. Теперь такие популярные программы как «Яндекс.такси», «Яндекс.драйв», «Яндекс.карты», «Яндекс.еда», «Кинопоиск» и многие другие доступны на всех смартфонах брендов Huawei и Honor. М
|30.03.2020
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«Вконтакте» и «Одноклассники» добавлены в магазин приложений Huawei Appgallery
Huawei объявил, что официальные мобильные приложения социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники» теперь доступны для пользователей в магазине приложений Appgallery. Их можно установить на все существующие на рынке смартфоны брендов Huawei и Honor. Платформа Appgallery развивается в России: начиная с августа 2019 г. количество интегрирова
|20.06.2019
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Huawei развивает собственный магазин приложений Huawei AppGallery
Компания Huawei продолжает развивать собственный магазин приложений Huawei AppGallery, ставший доступным российским пользователям в конце 2018 г. Как часть экоси
|22.11.2018
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Магазин приложений Huawei получил русскую версию
Huawei открывает российский сегмент фирменного магазина приложений Huawei AppGallery. Huawei AppGallery начнёт работать в середине декабря текущего года.
|20.11.2018
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Huawei откроет в России интернет-магазин игр и приложений
Huawei Consumer Business Group объявила о планах по открытию в России магазина приложений Huawei Appgallery в середине декабря текущего года. Huawei Appgallery предлагает польз
Huawei AppGallery и организации, системы, технологии, персоны:
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 14
|Комков Михаил 14 12
|Куртяник Надежда 441 6
|Ran Tony - Ран Тони 14 5
|Лысенко Эдуард 317 4
|Путин Владимир 3454 4
|Щеглов Петр 85 3
|Закоржевский Вячеслав 94 3
|Шадаев Максут 1210 3
|Zhengfei Ren - Чжэнфэй Рен 34 2
|Володин Вячеслав 108 2
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|Сверчков Илья 14 2
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|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 1
|Паршин Максим 323 1
|Потапов Владимир 43 1
|Гуцериев Михаил 114 1
|Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 20 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
|Солонин Спартак 33 1
|Горелкин Антон 118 1
|Zhao George - Чжао Джордж 17 1
|Терентьев Алексей 25 1
|Голомолзин Анатолий 75 1
|Гвоздев Дмитрий 145 1
|Фенюшин Евгений 26 1
|Горыня Кирилл 25 1
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