Приложение «ББР Онлайн» теперь доступно в AppGallery Мобильное приложение «ББР Банка» – «ББР Онлайн» - теперь доступно в официальном магазине приложений AppGallery, которым пользуются владельцы смартфонов Huawei и Honor. Об этом CNews сообщили представители «ББР Банка». С помощью приложения пользователи могут осуществлять мониторинг операций по

В «VK Рекламе» стало доступно продвижение приложений из Huawei AppGallery Рекламодатели смогут продвигать мобильные приложения для Android из магазина Huawei AppGallery. Интеграция стора с «VK Рекламой» позволит найти новую аудиторию в соцсетях, рекламной сети и проектах VK, увеличить количество установок приложений и анализировать результаты

«Яндекс» открыл возможность монетизации приложений из магазинов Huawei AppGallery и Xiaomi GetApps Владельцы и разработчики смогут подключить к рекламной сети «Яндекса» приложения, опубликованные в Huawei AppGallery и Xiaomi GetApps. Ранее рекламная монетизация была доступна только для приложений, опубликованных в App Store и Google Play. Теперь разработчики могут самостоятельно добавить

В Android-магазине Huawei найдена лазейка, позволяющая бесплатно скачивать платные приложения аммы, причем без необходимости входить в учетную запись. Об этом сообщил портал 9to5Google. Брешь в Huawei AppGallery в феврале 2022 г. обнаружил разработчик ПО для операционной системы Android

Приложение «ВСК страхование» доступно в AppGallery от Huawei Мобильное приложение Страхового дома ВСК стало доступно в AppGallery – фирменном магазине приложений компании Huawei. Сервис предустановлен на всех устройствах бренда. Об этом CNews сообщили представители ВСК. В приложении «ВСК Страхование» можно офор

Мобильное приложение «Добродел» появилось на платформе AppGallery смартфонов без доступа к Google Play не могли скачать приложение «Добродел». Сейчас оно доступно в Huawei AppGallery. Чтобы скачать приложение «Добродел», нужно открыть AppGallery на смартфоне

Huawei требует от российских разработчиков ПО выполнять санкции США мпаниям («Яндекс» и пр.) соблюдение и исполнение санкций ООН, США, Европейского союза. Надеяться на Huawei AppGallery как на тихую гавань и полноценную замену App Store и Google Play российские

В AppGallery появилось приложение «Детский мир» В магазине приложений AppGallery стал доступен мобильный сервис сети магазинов товаров для детей «Детский мир». При

В AppGallery стала доступна оплата покупок со счета «Билайн» В магазине приложений AppGallery стала доступна оплата с личного счета оператора сотовой связи «Билайн». Это один из самых простых, быстрых и безопасных способов оплаты покупок. Кроме того, в честь запуска до 20 фев

В AppGallery стала доступна оплата покупок банковскими картами «Мир» В магазине приложений AppGallery стала доступна оплата банковскими картами платежной системы «Мир». AppGallery стал одним из первых магазинов приложений в мире, поддерживающий оплату картами этой платежной си

В Huawei AppGallery появилось приложение «Аэрофлот» В магазине приложений Huawei AppGallery стало доступно приложение российской авиакомпании «Аэрофлот». В приложении

Приложение «Честный знак» появилось в магазине Huawei Appgallery Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) расширяет аудиторию пользователей мобильного приложения «Честный знак». Теперь оно выпущено и для смартфонов марки Huawei и Honor и доступно в Appgallery. С помощью приложения «Честный знак» каждый потребитель может проверить легальность приобретаемого товара и убедиться в его качестве. Достаточно отсканировать Datamatrix-код с упаков

Приложение розничной сети «Магнит» появилось в AppGallery Приложение сети розничных магазинов «Магнит» стало доступно в AppGallery. Приложение ритейлера представляет собой полноценный сервис с поддержкой HMS (Huawei Mobile Services). Пользователи AppGallery будут первыми узнавать об акциях и спецпредложен

В AppGallery появилось приложение сервиса городской мобильности «Ситимобил» Приложение сервиса городской мобильности стало доступно в AppGallery для владельцев устройств Huawei. Теперь «Ситимобил» представляет собой полноценный сервис с поддержкой HMS (Huawei Mobile Services). «Ситимобил» — это сервис городской мобильности, к

В AppGallery появилось приложение «ЕМИАС.ИНФО» Мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО» стало доступно в магазине приложений AppGallery. Оно представляет собой полноценный сервис с поддержкой HMS (Huawei Mobile Services). Теперь пользователи AppGallery получат доступ ко всем опциям медицинского приложения: зап

Мобильное приложение BSS для бизнеса размещено в Huawei AppGallery Компания BSS объявляет о выходе мобильного приложения Digital2BusinessMobile (D2BM) для третьего по величине магазина приложений в мире AppGallery. В банковской сфере сформировался устойчивый запрос на приложения для экосистемы Huawei. Банки, клиенты BSS, фиксирую значительный рост числа клиентов – пользователей девайсами Huawe

Банк «Открытие» добавил мобильное приложение для бизнеса в Huawei AppGallery Банк «Открытие» добавил мобильное приложение для бизнеса в Huawei AppGallery. Мобильное приложение для предпринимателей теперь доступно в Huawei AppG

Российское музыкальное приложение Boom стало доступно в Huawei Appgallery Российское мобильное приложение для прослушивания музыки Boom стало доступно в магазине приложений Appgallery. Приложение представляет собой полноценный сервис с поддержкой HMS (Huawei Mobile Services). Теперь пользователи Appgallery могут наслаждаться музыкой в удобном мобильном серв

Мобильное приложение «Кухня на районе» стало доступно в Huawei Appgallery Мобильное приложение сервиса доставки готовой еды «Кухня на районе» стало доступно в магазине приложений Appgallery. Приложение представляет собой полноценный сервис с поддержкой HMS (Huawei Mobile Services). Теперь пользователи Appgallery смогут заказывать разнообразные блюда, приготовленн

Мобильное приложение «Почты России» стало доступно в Huawei Appgallery Мобильное приложение оператора российской почтовой сети «Почта России» стало доступно в магазине приложений Appgallery. Приложение представляет собой полноценный сервис с поддержкой HMS (Huawei Mobile Services). Мобильное приложение «Почты России» открывает пользователям Appgallery полноценный

Мобильное приложение Metro Cash & Carry стало доступно в Appgallery Мобильное приложение Metro Cash & Carry стало доступно в магазине приложений Appgallery для смартфонов Huawei. Приложение Metro Cash & Carry представляет собой полноценный сервис с поддержкой HMS (Huawei Mobile Services). Теперь пользователи Appgallery смогут пол

Huawei выпускает собственный браузер для ПК, чтобы конкурировать с Google Chrome профильный портал Huawei Central, вместе с ним на компьютерах появятся фирменный магазин компании (AppGallery), облачный сервис Huawei Cloud, поддержка мобильных сервисов Huawei Media Services

Игра Gardenscapes стала доступна в магазине приложений Huawei Appgallery Популярная игра-головоломка Gardenscapes от Playrix стала доступна в магазине приложений Huawei Appgallery. С 16 декабря 2020 г. все пользователи Appgallery могут отправиться в путеш

Huawei запустила игровую кампанию AppGallery Game Fest Huawei на базе фирменного магазина приложений AppGallery запускает глобальную кампанию AppGallery Game Fest, которая открывает новые

Мобильное приложение «Метро Москвы» стало доступно в Huawei AppGallery Мобильное приложение «Метро Москвы» стало доступно в магазине приложений AppGallery для смартфонов Huawei и Honor. Приложение «Метро Москвы» представляет собой полноценный сервис с поддержкой HMS (Huawei Mobile Services). Теперь пользователи AppGallery смогут

Мобильное приложение «МойОфис Документы» появилось в AppGallery Компания «МойОфис» стала первым российским разработчиком офисного ПО, мобильное приложение которого появилось в AppGallery (AG). Пользователи устройств Huawei и Honor могут установить «МойОфис Документы» из магазина приложений и получать автоматические обновления при выходе новых версий. Приложение «МойО

Приложение банка «Санкт-Петербург» доступно владельцам смартфонов Huawei и Honor Мобильное приложение банка «Санкт-Петербург» для частных клиентов БСПБ теперь можно установить на телефоны Huawei и Honor. Версия 5.0.1 появилась в магазине приложений AppGallery. Приложение БСПБ для AppGallery не отличается от аналогичных приложений, разработанных для других магазинов. БСПБ сочетает в себе богатый функционал с современным дизайном и в

Приложение Uber Russia появилось в магазине приложений Huawei Appgallery Мобильное приложение Uber Russia стало доступно в официальном магазине приложений Appgallery всем владельцам смартфонов Huawei и Honor. Приложение Uber Russia представляет собой полноценный сервис с поддержкой HMS (Huawei Mobile Services). Для пользователей будут доступны вс

Huawei работает с партнерами для улучшения экосистемы приложений AppGallery ество с Huawei, чтобы обеспечить наилучшее качество обслуживания клиентов. Инструменты, доступные в Huawei AppGallery, помогут нам наладить более тесное взаимодействие с большим количеством кли

Приложение GameCenter теперь доступно в AppGallery для всех владельцев устройств Huawei и Honor Приложение GameCenter стало доступно в официальном магазине приложений AppGallery для владельцев устройств Huawei и Honor. GameCenter – это официальная единая платформа для игровых приложений всех жанров. С помощью GameCenter пользователи могут получить доступ к п

Мобильные приложения «Дом.ru» появились в магазине Huawei Appgallery Телеком-оператор «Дом.ru» добавил свои мобильные приложения «Мой Дом.ru» и «Дом.ru Movix» в магазин приложений Appgallery компании Huawei. Теперь пользователи современных моделей смартфонов Huawei и Honor могут управлять телеком-услугами и смотреть цифровое ТВ в любое время и в любом месте, нужен только

Приложения «Яндекса» интегрированы в магазин приложений Huawei Huawei объявила о полной интеграции всех мобильных приложений компании «Яндекс» в магазин приложений Appgallery. Теперь такие популярные программы как «Яндекс.такси», «Яндекс.драйв», «Яндекс.карты», «Яндекс.еда», «Кинопоиск» и многие другие доступны на всех смартфонах брендов Huawei и Honor. М

«Вконтакте» и «Одноклассники» добавлены в магазин приложений Huawei Appgallery Huawei объявил, что официальные мобильные приложения социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники» теперь доступны для пользователей в магазине приложений Appgallery. Их можно установить на все существующие на рынке смартфоны брендов Huawei и Honor. Платформа Appgallery развивается в России: начиная с августа 2019 г. количество интегрирова

Huawei развивает собственный магазин приложений Huawei AppGallery Компания Huawei продолжает развивать собственный магазин приложений Huawei AppGallery, ставший доступным российским пользователям в конце 2018 г. Как часть экоси

Магазин приложений Huawei получил русскую версию Huawei открывает российский сегмент фирменного магазина приложений Huawei AppGallery. Huawei AppGallery начнёт работать в середине декабря текущего года.