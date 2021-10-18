Приложение розничной сети «Магнит» появилось в AppGallery

Приложение сети розничных магазинов «Магнит» стало доступно в AppGallery. Приложение ритейлера представляет собой полноценный сервис с поддержкой HMS (Huawei Mobile Services). Пользователи AppGallery будут первыми узнавать об акциях и спецпредложениях. В мобильный сервис «Магнит» также интегрирована карта лояльности. При предъявлении карты на кассе после совершения покупки, пользователям начисляются бонусы, которые можно использовать для оплаты следующих покупок.

Также в приложении можно оформить виртуальную карту Magnit Pay. Оплачивая товары и услуги этой картой, можно получить дополнительные бонусы по программе лояльности «Магнит».

«Магнит» является одной из ведущих розничных сетей в России по торговле продуктами питания, одним из лидеров по количеству магазинов и географии их расположения. Компания представлена в более чем 3 800 населенных пунктах, а число участников программы лояльности сети достигло более 50 млн человек.

«Для нас очень важно постоянно улучшать цифровой опыт наших клиентов на всех доступных платформах и точках взаимодействия. AppGallery и смартфонами Huawei пользуются миллионы людей, и мы надеемся, что с нашим перезапуском в сторе им будет удобнее ходить в наши магазины и узнавать о наших предложениях» — комментирует Кирилл Гришин, директор департамента цифровых продуктов в «Магнит».