Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 93538
ИКТ 8196
Организации 6221
Ведомства 1318
Ассоциации 665
Технологии 2929
Системы 17672
Персоны 33260
География 1535
Статьи 1219
Пресса 885
ИАА 594
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1544
Мероприятия 819

Магнит Тандер сеть магазинов

Магнит - Тандер - сеть магазинов

Публичное акционерное общество «Магнит» (MOEX и LSE: MGNT, S&P – “BB+”) является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. Сеть магазинов «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 31 декабря 2021 г. сеть «Магнит» насчитывала 26 077 магазинов, расположенных в 3 898 населенных пунктах Российской Федерации.

Около двух третей магазинов Компании работает в городах с населением менее 500 000 человек. Большинство магазинов Группы расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Магазины сети «Магнит» также находятся в Северо-Западном, Уральском и Сибирском Федеральных округах.

Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 31 декабря 2021 г. 45 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 5 435 автомобилей.

В соответствии с неаудированными данными управленческой отчетности Компании по МСФО 16, ее выручка за 2021 год составила 1 856,1 млрд руб., EBITDA – 214,2 млрд руб.


15.02.2022 Большие данные и нейросети позволили «Магниту» увеличить EBITDA НА 1,5 млрд рублей
09.02.2022 Светлана Медведева: «Магнит» переходит на новое цифровое ядро на базе решений SAP
17.01.2022 Компания CTI модернизирует контактный центр розничной сети «Магнит»
14.12.2021 «Магнит» персонализирует работу с покупателями на основе искусственного интеллекта
13.12.2021 «Магнит» запустил деловую медиаплатформу Shopper’s
10.12.2021 Wildberries запустил экспресс-доставку продуктов из сети «Магнит» в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Самаре
07.12.2021 «Корус консалтинг» автоматизировал складской учет на новом предприятии «Магнита»
02.12.2021 «Магнит доставка» перейдет на собственную платформу
16.11.2021 «Магнит» тестирует экзоскелет из «Сколково» для работы в распределительных центрах
29.10.2021 «Магнит» протестирует фудпринтер из «Сколково»
21.10.2021 «Магнит» пилотирует аудиоаналитику в торговых точках
19.10.2021 «Магнит» начал внедрять SAP в промышленную эксплуатацию
18.10.2021 Приложение розничной сети «Магнит» появилось в AppGallery
13.10.2021 «Магнит» тестирует управление теплицами на основе искусственного интеллекта
07.10.2021 «Магнит» установит в магазинах кассы-трансформеры
04.10.2021 «Магнит» нанял директора по цифровым технологиям. Им стал выходец из Microsoft и Amazon
04.10.2021 «Магнит» объявил о назначении директора по цифровым технологиям
27.09.2021 «Магнит» протестирует распознавание товаров на полке
22.09.2021 «Магнит» запустил онлайн-аптеку в регионах
30.07.2021 «Магнит» и «Крок» провели аудит ИТ-систем ритейлера
26.07.2021 «Магнит» и Wildberries запустили совместную экспресс-доставку продуктов
15.07.2021 «Магнит» ускоряет развитие электронной коммерции и цифровой трансформации
13.07.2021 «Магнит» объявляет о назначении директора по электронной коммерции
12.07.2021 «Магнит» приступил к масштабированию видеоаналитики очередей
09.07.2021 «Магнит» начнет тестировать логистических роботов
05.07.2021 Валентин Щитов -

ИТ-директор «Магнита» в интервью CNews — о супераппе, опыте распознавания эмоций и датчиках температуры хранения
02.07.2021 «Магнит» выпустил пять миллионов платежных карт Magnit Pay
18.06.2021 LeverX Group внедрит SAP-решение для розничной сети «Магнит»
10.06.2021 «Магнит» начал тестировать технологию распознаванию эмоций
14.05.2021 «Магнит» начал тестировать робота-уборщика
28.04.2021 «Магнит» запустил чат-бота для поставщиков в Telegram
22.04.2021 Биометрия «Сбера» появится в магазинах «Магнит»
20.04.2021 «Магнит» внедряет ИТ-систему управления учетом рабочего времени сотрудников
20.04.2021 Сеть «Магнит» использует решения Trend Micro для анализа трафика и защиты от кибератак
13.04.2021 «Магнит» и фонд «Сколково» объявили второй отбор стартапов в акселератор MGNTech
09.04.2021 «Магнит» начал тестировать робота-дезинфектора
08.04.2021 «Магнит» запустил технологию виртуального тестирования макияжа E-Visage
02.04.2021 «Магнит» и «Корус консалтинг» выпустили первых студентов образовательной программы по моделированию в Llamasoft
25.03.2021 «Магнит» запустил оплату услуг связи, ТВ и транспорта через Magnit Pay
19.03.2021 Резидент «Сколково» ИРЦЭ «мобилизует» автопарк сети «Магнит»

Публикаций - 447, упоминаний - 641

Магнит упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 38
Apple Inc 10683 34
Microsoft Corporation 22497 32
SAP SE 4595 27
IBM - International Business Machines Corp 8941 24
Элемент ГК - Elementec 1523 24
Yandex - Яндекс 5015 24
6072 22
Intel Corporation 11262 21
Samsung Electronics 9333 20
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 19
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 15
Крок - Croc 1616 14
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 14
Nvidia Corp 3118 12
Huawei 3222 11
VK - Mail.ru Group 3057 11
Lenovo Group 2077 10
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 272 10
Программный продукт ГК 3960 9
Xiaomi 1095 9
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 155 9
LG Electronics 3372 8
Корус Консалтинг ГК 1014 8
Google LLC 10352 8
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 96 8
NVision Group - Энвижн Груп 660 8
Amazon Inc - Amazon.com 2650 8
Dell EMC 4736 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 7
Oracle Corporation 6035 7
Telegram Group 805 7
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 243 7
Meta Platforms - Facebook 4267 6
Сбер - Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 118 6
Softline - Софтлайн 1870 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 6
Лента - Сеть розничной торговли 912 42
X5 Group 709 40
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 34
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 28
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 27
Почта России ПАО 1853 25
Auchan Holding - Ашан Ритейл 184 25
РЖД - Российские железные дороги 1458 24
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 19
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 19
Альфа-Банк 1476 18
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 16
Связной ГК 1190 16
Магнит Косметик 18 16
Дикси - Сеть магазинов 108 15
VK Delivery club 171 14
Мегаполис ТК 152 12
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 185 12
X5 Group - Перекрёсток 340 12
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 125 11
ВТБ - ВТБ24 658 11
Русагро Группа Компаний 182 11
Открытие ФК 2713 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 10
Роснефть НК 434 9
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 181 9
GFG - Lamoda - Купишуз 90 9
Окей - О'Кей - Гипермаркет 139 9
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 9
Лента - Утконос 124 9
AliExpress 327 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 9
Северсталь Менеджмент 29 9
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 311 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 8
ПСБ - Промсвязьбанк 682 8
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 115 8
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 8
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 8
Газпром ПАО 1008 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 29
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 28
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 5
Президент Российской Федерации 3770 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 182 4
Счётная палата РФ 628 4
Федеральное казначейство России 1345 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 4
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 608 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 3
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 104 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 3
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 110 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 3
Правительство Москвы 1640 2
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 65 2
ФНС РФ ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России 101 2
ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 22 2
NAB - National Australia Bank - Национальный банк Австралии 6 2
Роскачество - Российская система качества 22 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 25 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 14 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 17 1
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 4 1
Linux Foundation 167 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 43 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 32 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 91
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 90
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 53
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 50
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 49
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 4966 48
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 46
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 45
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 44
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 44
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 42
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 35
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 33
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 33
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 30
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 28
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 28
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 25
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2185 25
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 25
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 23
Big Data - Большие данные 3520 22
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 22
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 22
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 1072 21
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 1413 21
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 21
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 20
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 20
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 19
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 19
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 1590 18
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 18
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 15
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 15
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 3186 15
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 15
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 14
ЦРПТ Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 210 14
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 14
Google Android 11959 32
Apple iOS 6422 14
Microsoft Azure 1276 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 10
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 205 10
Microsoft Windows 2000 2856 9
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 8
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 169 8
Linux OS 7669 7
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 7
Microsoft Office 365 834 7
Магнит Доставка 7 7
Магнит Magnit Pay 7 7
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 83 6
Microsoft Windows 7 1780 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 6
Microsoft Office 3247 6
Apple Pay 427 6
Intel SGX - Intel Software Guard Extensions 38 5
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 5
Яндекс Go 73 4
Microsoft Teams 309 4
Samsung Pay 270 4
SAP CAR - SAP Customer Activity Repository 6 4
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 146 4
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 366 4
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 18 4
SAP S/4HANA Retail 6 4
Google Play - Google Store - Android Market 2732 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 4
Aggregion - Автоматизация лицензионного процессинга - Лицензирование цифрового контента, управления доступа к нему, защиты авторских прав 11 4
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 4
ONYX BOOX - серия букридеров - электронная книга 78 4
Apple iPhone 6 2649 4
Profindustry Moniron Cash Connect - единая федеральная платформа наличного оборота - Moniron MOST - Moniron ADM - Moniron Service Desk 8 4
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 110 3
Microsoft Xbox One - игровая приставка 246 3
Натрусов Артем 142 17
Jansen Florian - Янсен Флориан 25 17
Джамалов Евгений 15 12
Dunning Jan Gezinyus - Дюннинг Ян Гезинс 10 10
Лигачев Глеб 61 9
Дунаев Сергей 34 9
Чернов Антон 23 8
Чаркин Евгений 203 8
Беляев Владислав 66 8
Алексин Михаил 18 8
Воронин Петр 35 8
Алифанов Кирилл 62 8
Дей Марья 8 7
Кудашев Константин 12 7
Емельченков Сергей 87 7
Дворкович Аркадий 196 7
Митенков Алексей 20 7
Помбухчан Хачатур 11 7
Кузин Вадим 34 7
Белоусов Максим 73 6
Дьяченко Валерий 70 6
Репьева Алина 6 6
Валчев Стоян 48 6
Успенский Александр 8 6
Казанцев Сергей 11 6
Малов Владимир 7 6
Слуцкий Александр 14 6
Аитов Тимур 188 6
Казарин Станислав 115 6
Гришин Дмитрий 185 6
Платонов Михаил 42 6
Фридкин Станислав 7 6
Залманов Андрей 29 5
Исмаилов Руслан 6 5
Путятинский Сергей 59 5
Трояновский Владимир 42 5
Киричек Алексей 66 5
Меджитов Тимур 63 5
Бурилов Андрей 26 5
Клявин Владимир 30 5
Россия - РФ - Российская федерация 108428 199
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 101
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 80
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 41
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 41
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 35
Земля - планета Солнечной системы 7427 21
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 19
Япония 10069 19
Украина 6212 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 12
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 12
Казахстан - Республика 4467 11
Германия - Федеративная Республика 8903 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 11
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 10
Россия - ПФО - Казань 2085 9
Россия - СФО - Новосибирск 3269 9
Австралия - Австралийский Союз 2791 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 8
Беларусь - Белоруссия 3525 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 8
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 7
Европа 12319 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 5
Грузия 1064 5
Америка 2011 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 600 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1199 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 4
Монголия 261 4
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 230 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 4
Франция - Французская Республика 5665 4
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 562 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 110
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 110
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 51
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 25
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 22
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 21
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 20
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 20
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 4 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 17
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 11
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 8
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 8
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 89 7
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 7
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 7
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 6
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 6
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 6
Ergonomics - Эргономика 840 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 6
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 5
Физика - Physics - область естествознания 889 5
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 5
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 5
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 4
Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 47 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 624 4
Водород - Hydrogenium - химический элемент 0 4
Экономический эффект 694 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 4
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 10
Nature 770 5
Phys.org 972 4
CNews RND - R&D.CNews 2112 3
New Scientist 1447 3
TAdviser - Центр выбора технологий 243 2
CERN Courier 28 2
NewsFactor 127 2
Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
Physical Review Letters 111 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 2
Ведомости 375 2
Forbes - Форбс 591 2
Fortune 196 1
CNews TV 524 1
N+1 - Издание 121 1
Известия ИД 307 1
WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
Nowhereelse.fr 19 1
Gizmodo 118 1
NE Asia Online 313 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 1
PhysicsWeb 180 1
Nikkei Electronics 78 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 12
IDC - International Data Corporation 4671 7
CNews Инновация года - награда 41 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 4
Gartner - Гартнер 3301 3
IBM Research 107 3
Data Insight - Исследовательское агентство 86 3
IDC Russia Cloud Services Market 9 3
IDC Russia - IDC Россия 161 3
BCG - Boston Consulting Group 85 2
CNews Мишень ОФД 4 2
500 Startups 4742 2
Markets&Markets Research 97 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 101 1
Forbes Global 2000 32 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 41 1
S&P - Standard and Poor’s 470 1
SimilarWeb 28 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 1
Fortune Global 500 280 1
Juniper Research 468 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 9
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 99 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 2
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 0 2
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 91 2
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 40 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 1
UF - University of Florida - MagLab - National High Magnetic Field Laboratory - Национальная лаборатория сильных магнитных полей 0 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 62 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 115 1
University of Manchester - Манчестерский университет 52 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 151 1
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 58 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 26 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 1
Columbia University - Колумбийский университет 143 1
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 1
ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 60 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 6 1
UC San Francisco, UCSF - University of California San Francisco - Калифорнийский университет Сан-Франциско 8 1
РАН - Российская академия наук 1397 1
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 6 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 89 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 13
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 9
CNews ИТ-стратегия 14 7
CNews AWARDS - награда 347 6
CNews Баттл 39 6
CNews FORUM Кейсы 53 5
Nobel Prize - Нобелевская премия 214 3
GeekBrains 49 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 2
ISR - Integrated Systems Russia 24 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 180 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 306 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 1
ComNews Awards 4 1
Microsoft Inspire 4 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 85 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 292 1
AI Russia Awards 4 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 19 1
Чёрная пятница (распродажи) 89 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 1
Прямая линия с Президентом РФ 4 1
Startup Village - международная стартап-конференция 46 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1199878, в очереди разбора - 926251.
Создано именных указателей - 93538.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Недорогие и надежные ноутбуки для учебы: выбор ZOOM

Обзор itel Vision 3 Plus: недорогой смартфон с большим аккумулятором

Обзор аккумуляторной техники для сада Greenworks

Показать еще

Наука

Шутка над беспилотными автомобилями выявила у машин серьезные проблемы

Ликбез RnD.CNews: 15 самых странных фактов о Солнечной системе

Мамонты, подвиньтесь — ученые знают, как воскресить вымершего тасманийского волка
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября