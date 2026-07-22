Магнит - Тандер - сеть магазинов

«Магнит» внедрил компьютерное зрение в магазинах больших форматов для контроля выкладки и улучшения сервиса «Магнит» внедрил технологию на основе компьютерного зрения и машинного обучения в 430 магазина

«Магнит Доставка» во II квартале 2026 г. увеличила число заказов в 1,7 раза Сервис «Магнит Доставка» во II квартале 2026 г. увеличил количество заказов на 73% по сравнению с ана

«Магнит» внедряет GitFlic — российскую альтернативу GitLab «Магнит», один из ритейлеров России, начал внедрять в свои процессы разработки платформу GitFl

«Магнит ADS» утроила объем digital in-store инвентаря «Магнит ADS», рекламная платформа «Магнита», объявляет о масштабировании своей digital in-stor

«Группа Астра» переходит на корпоративный мессенджер от компании «Магнит» зависимость от вендора и внешних провайдеров. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». «Магнит» начал внедрять собственный корпоративный мессенджер в компаниях-партнерах. Первой ком

Т2 и «Магнит» договорились об эксклюзивных кросс-предложениях для клиентов T2, российский оператор мобильной связи, и «Магнит», российский ритейлер, займутся созданием экосистемы взаимных привилегий для клиентов.

Аудитория игр в приложении «Магнит» выросла в 1,5 раза и превысила 10 млн пользователей Ритейлер «Магнит» развивает игровые и геймификационные механики в своем мобильном приложении. В 2025 г.

«Магнит» и «Авито Реклама» запустили совместное решение для продвижения брендов ть размещения с продажами в розничной сети. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Показывать кампании можно как сегментам аудитории «Авито», так и 92 млн держателям карт программы лояльности «Магнита» – «М+», которые также являются пользователями российского сайта с объявлениями. Для этого используются таргетинги обеих площадок. После клика по рекламе аудитория переходит в приложени

Hybrid Platform обновила интеграции с АТОЛ, Магнитом, X5 Dialog и «МегаФоном» для повышения точности таргетинга Hybrid Platform интегрирована с решениями для автоматизации торговли разработчика АТОЛ, ритейлерами Магнит и X5 Dialog, а также оператором связи «МегаФон». Эти изменения позволяют рекламодателя

«Магнит» и «Росатом» запустили первые проекты по раннему применению квантовых вычислений в ритейле Госкорпорация «Росатом» и группа компаний «Магнит» начали реализацию инициатив в области практического применения квантовых вычислений в

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад ний (прежде всего, в различных областях разработки ПО и автоматизации рутинных операций), и сейчас «Магнит» входит в фазу масштабирования внедрения таких решений в охвате всей компании. Вячесла

«Магнит» тестирует нейротехнологии для анализа работы касс самообслуживания «Магнит» начал применять технологию айтрекинга (eye tracking) для диагностики эффективности вз

«Магнит» запустил ИИ-помощника для поставщиков «Магнит» запустил ИИ-ассистента, который помогает поставщикам анализировать данные о работе с

«Магнит Доставка» увеличила число заказов на 82% в I квартале 2026 г. Сервис «Магнит Доставка» по итогам I квартала 2026 г. увеличил количество заказов на 82% год к году,

«Магнит» запускает голосового ассистента для инвентаризации товаров в магазинах «Магнит» в пилотном режиме запускает технологию голосовой инвентаризации, чтобы упростить рабо

Рекламная платформа «Магнита» добавила новый формат на экран запуска мобильного приложения Рекламная платформа ритейлера «Магнит», «Магнит ADS», представила новый полноэкранный формат рекламы в своем мобильно

«Магнит» начал интеграцию сервиса Max с программой лояльности Ритейлер «Магнит» объявил о начале интеграции сервиса подтверждения статуса покупателей через националь

«Магнит» и Центральный университет будут готовить ИТ-специалистов будущего для ритейла Ритейлер «Магнит» и Центральный университет договорились о долгосрочном о сотрудничестве. Компания и ву

«Магнит» внедрил технологию подтверждения статуса пенсионера через мессенджер Max во всех магазинах «Магнит» запустил функционал подтверждения социального статуса пенсионера с помощью мессенджер

«Магнит» внедряет решения на основе ИИ в производственном комплексе «Магнит», ведущий ритейлер в России, владеющий собственными сельскохозяйственными и промышленн

«Магнит» и РЭУ им. Г.В. Плеханова заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области образования и инноваций в ритейле Ритейлер «Магнит» заключил соглашение о сотрудничестве с Российским экономическим университетом имени Г

«Магнит Доставка» нарастила число заказов почти вдвое в 2025 году Российский ритейлер «Магнит» подвел итоги работы бизнес-формата «Фудтех» («Магнит Доставка») в 2025 г. В пр

Сеть «М.Косметик» открыла первый даркстор го ритейла, запускает доставку из дарксторов для усиления предложения в онлайне. Первый даркстор «М.Косметик» открылся в Краснодаре по адресу: ул. Васнецова, 39. Об этом CNews сообщили представители «Магнита». Ассортимент даркстора почти в три раза больше, чем в среднем в магазинах (8 тыс.): здесь представлено около 23 тыс. SKU, из них более 10 тыс. позиций ранее были недоступны клиентам «М

«Магнит» запускает собственную блогерскую платформу «Магнит ADS», рекламная платформа российского ритейлера, запустила Magnit Influencer Platform — автоматизированную платформу для сотрудничества поставщиков «Магнита» с блогерами. Это следующий шаг в масштабировании рекламной экосистемы компании. Блогеры являются устойчивым драйвером как продаж, так и узнаваемости брендов: 70% компаний включили их в

«Магнит» внедрил технологию цифровой идентификации через Max во всех магазинах с КСО Российский ритейлер «Магнит» реализовал возможность подтверждения возраста покупателей через национальный мессендж

«Магнит» запустил возможность подтверждения возраста по биометрии в собственном приложении «Магнит» в пилотном режиме запустил возможность подтверждения возраста по биометрии в собствен

«Магнит ADS» заключил партнерство с Adserving «Магнит ADS», рекламная платформа ритейлера «Магнит» подключила еще одного верификатора

«Магнит» тестирует доставку с помощью роверов «Магнит» начал тестировать доставку онлайн-заказов с помощью роверов – роботов-доставщиков. На

«Магнит» запустил «Мэджик» в мобильном приложении Ритейлер «Магнит» запустил ИИ-ассистента «Мэджик» для покупателей. В базовой версии «Мэджик» помогает в

«Магнит» совместно с Navio провел первые испытания автономных грузоперевозок по трассе М-12 Компания «Магнит», расширяет сеть автономных грузоперевозок. Для повышения эффективности компания объед

«Магнит Маркет» запускает доставку в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Волгограде Маркетплейс «Магнит Маркет» (входит в группу компаний «Магнит») запускает доставку сразу в четырех крупных городах – Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Волгограде. Об этом CNews сообщили

«Т-Банк» и «Магнит» запустили первый в России пилотный проект по онлайн-продаже энергетических напитков с подтверждением возраста по биометрии «Т-Банк» и «Магнит» первыми на российском рынке запустили пилотный проект по онлайн-продаже энергетически

«Магнит» тестирует новый сервис подтверждения возраста по биометрии на кассах самообслуживания «Магнит» первым в России начал тестировать сервис подтверждения возраста покупателей по биомет

«Магнит» протестирует «умные» весы на кассах самообслуживания в магазинах «у дома» «Магнит» протестирует технологию «умных» весов на кассах самообслуживания (КСО). «Умные» весы автоматически распознают продукт, который взвешивает покупатель, что позволяет сократить время, затр

Компания «Магнит» запустила открытую программу для поиска уязвимостей на Standoff Bug Bounty Российская розничная сеть «Магнит» объявила о переводе своей программы для поиска уязвимостей, запущенной на площадке St

«Магнит» запустил сервис «Касса в телефоне» Ритейлер «Магнит» запустил новый способ оплаты товаров в магазине. Функционал «Касса в телефоне» позвол

Розничная сеть «Магнит» и Avanpost автоматизировали управление сертификатами и электронными подписями пания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, и розничная сеть«Магнит» объявляют о завершении проекта по автоматизации выпуска и централизованному управлени

«Магнит» запустил CPO-платформу для продвижения «Магнит ADS», рекламная платформа российского ритейлера «Магнит», объявила о запуске бе

«Магнит Маркет» успешно автоматизирует ежемесячное закрытие в Optimacros при поддержке Wave Solutions. ессов является важным инструментом в управлении бизнесом. Компании активнее прибегают к автоматизации, уменьшая трудозатраты и повышая качество принимаемых решений. Активно развивающийся маркетплейс «Магнит Маркет» не стал исключением. В финансовом подразделении компании успешно внедрили ПО Optimacros, благодаря которому удалось оптимизировать процесс ежемесячного закрытия. Уже через нескол