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Магнит Тандер сеть магазинов

Магнит - Тандер - сеть магазинов

Публичное акционерное общество «Магнит» (MOEX и LSE: MGNT, S&P – “BB+”) является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. Сеть магазинов «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России.

  • По состоянию на 31 декабря 2021 г. сеть «Магнит» насчитывала 26 077 магазинов, расположенных в 3 898 населенных пунктах Российской Федерации. Около двух третей магазинов Компании работает в городах с населением менее 500 000 человек. Большинство магазинов Группы расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Магазины сети «Магнит» также находятся в Северо-Западном, Уральском и Сибирском Федеральных округах.

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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22.07.2026 «Магнит» внедрил компьютерное зрение в магазинах больших форматов для контроля выкладки и улучшения сервиса

«Магнит» внедрил технологию на основе компьютерного зрения и машинного обучения в 430 магазина
17.07.2026 «Магнит Доставка» во II квартале 2026 г. увеличила число заказов в 1,7 раза

Сервис «Магнит Доставка» во II квартале 2026 г. увеличил количество заказов на 73% по сравнению с ана
22.06.2026 «Магнит» внедряет GitFlic — российскую альтернативу GitLab

«Магнит», один из ритейлеров России, начал внедрять в свои процессы разработки платформу GitFl
15.06.2026 «Магнит ADS» утроила объем digital in-store инвентаря

«Магнит ADS», рекламная платформа «Магнита», объявляет о масштабировании своей digital in-stor
10.06.2026 «Группа Астра» переходит на корпоративный мессенджер от компании «Магнит»

зависимость от вендора и внешних провайдеров. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». «Магнит» начал внедрять собственный корпоративный мессенджер в компаниях-партнерах. Первой ком
02.06.2026 Т2 и «Магнит» договорились об эксклюзивных кросс-предложениях для клиентов

T2, российский оператор мобильной связи, и «Магнит», российский ритейлер, займутся созданием экосистемы взаимных привилегий для клиентов.
02.06.2026 Аудитория игр в приложении «Магнит» выросла в 1,5 раза и превысила 10 млн пользователей

Ритейлер «Магнит» развивает игровые и геймификационные механики в своем мобильном приложении. В 2025 г.
01.06.2026 «Магнит» и «Авито Реклама» запустили совместное решение для продвижения брендов

ть размещения с продажами в розничной сети. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Показывать кампании можно как сегментам аудитории «Авито», так и 92 млн держателям карт программы лояльности «Магнита» – «М+», которые также являются пользователями российского сайта с объявлениями. Для этого используются таргетинги обеих площадок. После клика по рекламе аудитория переходит в приложени
22.05.2026 Hybrid Platform обновила интеграции с АТОЛ, Магнитом, X5 Dialog и «МегаФоном» для повышения точности таргетинга

Hybrid Platform интегрирована с решениями для автоматизации торговли разработчика АТОЛ, ритейлерами Магнит и X5 Dialog, а также оператором связи «МегаФон». Эти изменения позволяют рекламодателя
19.05.2026 «Магнит» и «Росатом» запустили первые проекты по раннему применению квантовых вычислений в ритейле

Госкорпорация «Росатом» и группа компаний «Магнит» начали реализацию инициатив в области практического применения квантовых вычислений в
18.05.2026 Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

ний (прежде всего, в различных областях разработки ПО и автоматизации рутинных операций), и сейчас «Магнит» входит в фазу масштабирования внедрения таких решений в охвате всей компании. Вячесла
15.05.2026 «Магнит» тестирует нейротехнологии для анализа работы касс самообслуживания

«Магнит» начал применять технологию айтрекинга (eye tracking) для диагностики эффективности вз
28.04.2026 «Магнит» запустил ИИ-помощника для поставщиков

«Магнит» запустил ИИ-ассистента, который помогает поставщикам анализировать данные о работе с

22.04.2026 «Магнит Доставка» увеличила число заказов на 82% в I квартале 2026 г.

Сервис «Магнит Доставка» по итогам I квартала 2026 г. увеличил количество заказов на 82% год к году,

09.04.2026 «Магнит» запускает голосового ассистента для инвентаризации товаров в магазинах

«Магнит» в пилотном режиме запускает технологию голосовой инвентаризации, чтобы упростить рабо
19.03.2026 Рекламная платформа «Магнита» добавила новый формат на экран запуска мобильного приложения

Рекламная платформа ритейлера «Магнит», «Магнит ADS», представила новый полноэкранный формат рекламы в своем мобильно
18.03.2026 «Магнит» начал интеграцию сервиса Max с программой лояльности

Ритейлер «Магнит» объявил о начале интеграции сервиса подтверждения статуса покупателей через националь
06.03.2026 «Магнит» и Центральный университет будут готовить ИТ-специалистов будущего для ритейла

Ритейлер «Магнит» и Центральный университет договорились о долгосрочном о сотрудничестве. Компания и ву
27.02.2026 «Магнит» внедрил технологию подтверждения статуса пенсионера через мессенджер Max во всех магазинах

«Магнит» запустил функционал подтверждения социального статуса пенсионера с помощью мессенджер
25.02.2026 «Магнит» внедряет решения на основе ИИ в производственном комплексе

«Магнит», ведущий ритейлер в России, владеющий собственными сельскохозяйственными и промышленн
18.02.2026 «Магнит» и РЭУ им. Г.В. Плеханова заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области образования и инноваций в ритейле

Ритейлер «Магнит» заключил соглашение о сотрудничестве с Российским экономическим университетом имени Г
04.02.2026 «Магнит Доставка» нарастила число заказов почти вдвое в 2025 году

Российский ритейлер «Магнит» подвел итоги работы бизнес-формата «Фудтех» («Магнит Доставка») в 2025 г. В пр
20.01.2026 Сеть «М.Косметик» открыла первый даркстор

го ритейла, запускает доставку из дарксторов для усиления предложения в онлайне. Первый даркстор «М.Косметик» открылся в Краснодаре по адресу: ул. Васнецова, 39. Об этом CNews сообщили представители «Магнита». Ассортимент даркстора почти в три раза больше, чем в среднем в магазинах (8 тыс.): здесь представлено около 23 тыс. SKU, из них более 10 тыс. позиций ранее были недоступны клиентам «М
15.01.2026 «Магнит» запускает собственную блогерскую платформу

«Магнит ADS», рекламная платформа российского ритейлера, запустила Magnit Influencer Platform — автоматизированную платформу для сотрудничества поставщиков «Магнита» с блогерами. Это следующий шаг в масштабировании рекламной экосистемы компании. Блогеры являются устойчивым драйвером как продаж, так и узнаваемости брендов: 70% компаний включили их в
25.12.2025 «Магнит» внедрил технологию цифровой идентификации через Max во всех магазинах с КСО

Российский ритейлер «Магнит» реализовал возможность подтверждения возраста покупателей через национальный мессендж
23.12.2025 «Магнит» запустил возможность подтверждения возраста по биометрии в собственном приложении

«Магнит» в пилотном режиме запустил возможность подтверждения возраста по биометрии в собствен
22.12.2025 «Магнит ADS» заключил партнерство с Adserving

«Магнит ADS», рекламная платформа ритейлера «Магнит» подключила еще одного верификатора
19.12.2025 «Магнит» тестирует доставку с помощью роверов

«Магнит» начал тестировать доставку онлайн-заказов с помощью роверов – роботов-доставщиков. На
16.12.2025 «Магнит» запустил «Мэджик» в мобильном приложении

Ритейлер «Магнит» запустил ИИ-ассистента «Мэджик» для покупателей. В базовой версии «Мэджик» помогает в
11.12.2025 «Магнит» совместно с Navio провел первые испытания автономных грузоперевозок по трассе М-12

Компания «Магнит», расширяет сеть автономных грузоперевозок. Для повышения эффективности компания объед
09.12.2025 «Магнит Маркет» запускает доставку в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Волгограде

Маркетплейс «Магнит Маркет» (входит в группу компаний «Магнит») запускает доставку сразу в четырех крупных городах – Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Волгограде. Об этом CNews сообщили
05.12.2025 «Т-Банк» и «Магнит» запустили первый в России пилотный проект по онлайн-продаже энергетических напитков с подтверждением возраста по биометрии

«Т-Банк» и «Магнит» первыми на российском рынке запустили пилотный проект по онлайн-продаже энергетически
01.12.2025 «Магнит» тестирует новый сервис подтверждения возраста по биометрии на кассах самообслуживания

«Магнит» первым в России начал тестировать сервис подтверждения возраста покупателей по биомет
26.11.2025 «Магнит» протестирует «умные» весы на кассах самообслуживания в магазинах «у дома»

«Магнит» протестирует технологию «умных» весов на кассах самообслуживания (КСО). «Умные» весы автоматически распознают продукт, который взвешивает покупатель, что позволяет сократить время, затр
25.11.2025 Компания «Магнит» запустила открытую программу для поиска уязвимостей на Standoff Bug Bounty

Российская розничная сеть «Магнит» объявила о переводе своей программы для поиска уязвимостей, запущенной на площадке St
17.11.2025 «Магнит» запустил сервис «Касса в телефоне»

Ритейлер «Магнит» запустил новый способ оплаты товаров в магазине. Функционал «Касса в телефоне» позвол
17.11.2025 Розничная сеть «Магнит» и Avanpost автоматизировали управление сертификатами и электронными подписями

пания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, и розничная сеть«Магнит» объявляют о завершении проекта по автоматизации выпуска и централизованному управлени
12.11.2025 «Магнит» запустил CPO-платформу для продвижения

«Магнит ADS», рекламная платформа российского ритейлера «Магнит», объявила о запуске бе
23.10.2025 «Магнит Маркет» успешно автоматизирует ежемесячное закрытие в Optimacros при поддержке Wave Solutions.

ессов является важным инструментом в управлении бизнесом. Компании активнее прибегают к автоматизации, уменьшая трудозатраты и повышая качество принимаемых решений. Активно развивающийся маркетплейс «Магнит Маркет» не стал исключением. В финансовом подразделении компании успешно внедрили ПО Optimacros, благодаря которому удалось оптимизировать процесс ежемесячного закрытия. Уже через нескол
21.10.2025 «Магнит Маркет» переводит кадровый документооборот в КЭДО VK HR Tek от VK Tech

«Магнит Маркет» автоматизирует кадровый документооборот с помощью модульной платформы VK HR Tek. На КЭДО уже перешли более одной тыс. сотрудников. Об этом CNews сообщили представители VK. «Ма

Публикаций - 1060, упоминаний - 1535

Магнит и организации, системы, технологии, персоны:

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Yandex - Яндекс 9215 63
Ростелеком 10948 55
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 55
Apple Inc 13154 50
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 47
Microsoft Corporation 25775 44
SAP SE 5601 42
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 38
МегаФон 10742 38
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 27
IBM - International Business Machines Corp 9699 27
Samsung Electronics 11064 26
Telegram Group 2940 24
Intel Corporation 12811 24
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 22
Huawei 4675 20
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 19
Крок - Croc 1964 18
Google LLC 12688 18
Магнит - Magnit Tech - AI.Lab Лаборатория искусственного интеллекта 19 18
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 18
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 17
Softline - Софтлайн 3743 17
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 16
Тензор 173 15
Oracle Corporation 7074 15
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 15
VK - Mail.ru Group 3602 15
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 15
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 14
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 14
Эвотор - Evotor 231 13
Nvidia Corp 4002 13
CraftTalk - Крафт-Толк 81 13
Neovox - Неовокс - New Contact - Ньюконтакт 22 13
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 13
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 12
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 12
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 113
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 98
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 77
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 71
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 66
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 64
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 56
Почта России ПАО 2370 55
X5 Group - Перекрёсток 640 52
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 52
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 51
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 48
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 44
Магнит Косметик - М.Косметик 49 44
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 44
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 43
ВкусВилл - Избёнка 216 39
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 38
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 64 37
Альфа-Банк 1979 36
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 35
РЖД - Российские железные дороги 2096 32
Северсталь ПАО - Severstal 629 30
МКБ - Московский кредитный банк 657 29
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 28
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 25
ГПБ - Газпромбанк 1273 25
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 24
ПСБ - Промсвязьбанк 963 23
Газпром нефть 725 23
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 23
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 22
GFG - Lamoda - Купишуз 219 20
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 20
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 122 20
Связной ГК 1401 20
Русагро Группа Компаний 379 19
Лента - Утконос 180 18
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 17
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 50
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 45
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 38
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 20
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 19
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РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
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PEX Network - Process Excellence Network 16 1
Электрокабель 13 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
American Heart Association - Американская кардиологическая ассоциация 2 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 217
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 189
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 180
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 169
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 150
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 129
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 128
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 127
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 116
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 115
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 112
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 111
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 110
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 106
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 87
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 84
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 83
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 82
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 81
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 77
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 76
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 73
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 73
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 70
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 69
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 68
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 66
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 65
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 64
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 62
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 62
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3256 61
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 60
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 58
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9356 56
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 56
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 56
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 56
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 55
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 54
Google Android 15243 52
Apple iOS 8583 45
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 220 43
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 29
Microsoft Windows 16882 27
Магнит Доставка 27 26
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 24
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 24
Apple iPhone 6 4861 20
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 18
Linux OS 11533 18
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 16
Коммуникационная платформа - МАКС - MAX - Национальный мессенджер (нацмессенджер) - Цифровой ID 53 16
Apple iPad 4011 15
Microsoft Azure 1526 15
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 14
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 14
Microsoft Office 4170 14
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 13
Intel Core - Семейство процессоров 1251 13
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 13
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 12
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 12
МТС Big Data 324 12
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 12
Microsoft Surface - Планшет 450 12
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 11
Apple MagSafe 107 11
Intel Core i - Cерия процессоров 534 11
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 10
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 10
FreePik 1841 10
Microsoft Windows 10 1938 10
Apple - App Store 3109 10
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 9
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 9
Apple Pay 519 9
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 9
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 9
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 9
Натрусов Артем 313 21
Jansen Florian - Янсен Флориан 26 18
Измайлов Константин 17 17
Ирышков Эдуард 15 15
Кулик Вадим 206 14
Джамалов Евгений 17 13
Кирьянова Александра 169 13
Черномырдин Сергей 13 13
Шадаев Максут 1210 12
Василенко Александр 99 12
Исмаилов Руслан 13 12
Васильев Максим 31 12
Donmez Guvenc - Донмез Гювенч 22 11
Кулиев Александр 12 11
Зубов Антон 12 11
Лигачев Глеб 120 10
Райгородский Андрей 51 10
Dunning Jan Gezinyus - Дюннинг Ян Гезинс 10 10
Шойтов Александр 116 10
Саркисов Тигран 42 10
Мисник Юрий 11 10
Зеленков Юрий 44 10
Татаренко Игорь 27 10
Свитнева Ольга 15 10
Коротенко Павел 10 10
Чаркин Евгений 317 9
Дунаев Сергей 63 9
Чернов Антон 23 9
Бурнаев Евгений 28 9
Емельченков Сергей 141 9
Дей Марья 10 9
Боев Леонид 10 9
Богдашкина Анна 14 9
Кубаев Вячеслав 9 9
Кичко Дмитрий 69 8
Сотин Денис 216 8
Сергеев Сергей 179 8
Алифанов Кирилл 84 8
Беляев Владислав 104 8
Воронин Петр 37 8
Россия - РФ - Российская федерация 166164 635
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 225
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 103
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 100
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 89
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 52
Европа 24963 46
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 45
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 43
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 40
Земля - планета Солнечной системы 10865 31
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 31
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 29
Узбекистан - Республика 2005 28
Германия - Федеративная Республика 13221 28
Япония 13807 27
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 27
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 24
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 362 24
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 24
Украина 7928 23
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 23
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 21
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 21
Россия - СФО - Новосибирск 4875 21
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 20
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 752 19
Беларусь - Белоруссия 6289 19
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 19
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 17
Казахстан - Республика 6047 16
Франция - Французская Республика 8177 16
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 15
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 14
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 14
Южная Корея - Республика 7051 13
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 12
Нидерланды 3745 12
Азия - Азиатский регион 5920 12
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 507
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 185
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 144
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 121
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 99
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 95
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 93
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 79
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 75
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 75
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 72
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 55
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 53
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 52
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 49
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 47
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 44
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 44
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 43
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 41
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 40
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 38
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 505 38
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 36
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 36
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 35
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 34
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 33
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 31
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 31
Физика - Physics - область естествознания 2940 31
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 31
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 31
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 31
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 30
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 29
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 445 28
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 28
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 28
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 28
CNews - ZOOM.CNews 1866 21
New Scientist 1448 17
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 16
Nature 832 12
Ведомости 1466 8
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 7
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 6
Известия ИД 770 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 5
Phys.org 972 4
EurekAlert 291 4
CNET Networks - CNET News 1643 4
CERN Courier 28 4
Forbes - Форбс 1002 4
Wikipedia - Википедия 650 4
TAdviser - Центр выбора технологий 468 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 3
РИА Новости 1033 3
Physical Review Letters 164 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
ZDnet 663 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
Gizmodo 133 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
NewsFactor 127 2
The Engineer 79 2
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 2
Bloomberg 1627 1
Tom’s Hardware 600 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
N+1 - Издание 188 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
SlashGear 134 1
Fortune 211 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
AppleInsider 400 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 60
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 30
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 8
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 8
CNews Инновация года - награда 155 7
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 7
IDC - International Data Corporation 4975 7
Gartner - Гартнер 3658 7
INFOLine-Аналитика 78 6
IBM Research 111 5
CNews Мишень ОФД 6 5
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 4
BCG - Boston Consulting Group 117 4
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 3
IDC Russia - IDC Россия 183 3
IDC Russia Cloud Services Market 16 3
Markets&Markets Research 113 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
Internet Stock Report 994 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Fortune Global 500 295 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
SimilarWeb 62 1
Рустелеком ТК 305 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
CNews Мишень 186 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
Forbes Global 2000 50 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
IMARC Group 7 1
AdIndex 13 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 19 1
Mobile Research Group 87 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Microsoft Dynamics ERP Index 7 1
Gartner IT Spending and Staffing 4 1
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 12 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 14
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 13
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 13
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 11
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 62 11
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 10
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 9
РАН - Российская академия наук 2122 8
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 7
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 6
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 6
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 6
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 41 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 4
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 4
Universiteit Utrecht - Rijksuniversiteit Utrecht - Utrecht University - Утрехтский университет 23 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 3
University of Oxford - Оксфордский университет 211 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 52 3
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 3
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 3
КубГУ - Кубанский государственный университет 38 3
University of Nottingham - Ноттингемский университет 30 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
VK - Skillbox - Скилбокс 146 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
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