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Магнит Тандер сеть магазинов
Публичное акционерное общество «Магнит» (MOEX и LSE: MGNT, S&P – “BB+”) является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. Сеть магазинов «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России.
- По состоянию на 31 декабря 2021 г. сеть «Магнит» насчитывала 26 077 магазинов, расположенных в 3 898 населенных пунктах Российской Федерации. Около двух третей магазинов Компании работает в городах с населением менее 500 000 человек. Большинство магазинов Группы расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Магазины сети «Магнит» также находятся в Северо-Западном, Уральском и Сибирском Федеральных округах.
- Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 31 декабря 2021 г. 45 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 5 435 автомобилей.
- В соответствии с неаудированными данными управленческой отчетности Компании по МСФО 16, ее выручка за 2021 год составила 1 856,1 млрд руб., EBITDA – 214,2 млрд руб.
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Всего 69 дел, на cумму 41 964 607 540 ₽*
СОБЫТИЯ
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|22.07.2026
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|17.07.2026
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|22.06.2026
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|10.06.2026
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|02.06.2026
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|18.05.2026
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Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад
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|15.05.2026
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«Магнит» тестирует нейротехнологии для анализа работы касс самообслуживания
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|28.04.2026
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«Магнит» запустил ИИ-помощника для поставщиков
«Магнит» запустил ИИ-ассистента, который помогает поставщикам анализировать данные о работе с
|22.04.2026
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|09.04.2026
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«Магнит» в пилотном режиме запускает технологию голосовой инвентаризации, чтобы упростить рабо
|19.03.2026
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Рекламная платформа ритейлера «Магнит», «Магнит ADS», представила новый полноэкранный формат рекламы в своем мобильно
|18.03.2026
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«Магнит» начал интеграцию сервиса Max с программой лояльности
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|06.03.2026
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|25.02.2026
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|18.02.2026
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|04.02.2026
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|20.01.2026
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|15.01.2026
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|25.12.2025
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|23.12.2025
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|22.12.2025
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|19.12.2025
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«Магнит» начал тестировать доставку онлайн-заказов с помощью роверов – роботов-доставщиков. На
|16.12.2025
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|11.12.2025
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|09.12.2025
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«Магнит Маркет» запускает доставку в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Волгограде
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|01.12.2025
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|26.11.2025
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|25.11.2025
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|17.11.2025
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|12.11.2025
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«Магнит» запустил CPO-платформу для продвижения
«Магнит ADS», рекламная платформа российского ритейлера «Магнит», объявила о запуске бе
|23.10.2025
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«Магнит Маркет» успешно автоматизирует ежемесячное закрытие в Optimacros при поддержке Wave Solutions.
ессов является важным инструментом в управлении бизнесом. Компании активнее прибегают к автоматизации, уменьшая трудозатраты и повышая качество принимаемых решений. Активно развивающийся маркетплейс «Магнит Маркет» не стал исключением. В финансовом подразделении компании успешно внедрили ПО Optimacros, благодаря которому удалось оптимизировать процесс ежемесячного закрытия. Уже через нескол
|21.10.2025
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«Магнит Маркет» переводит кадровый документооборот в КЭДО VK HR Tek от VK Tech
«Магнит Маркет» автоматизирует кадровый документооборот с помощью модульной платформы VK HR Tek. На КЭДО уже перешли более одной тыс. сотрудников. Об этом CNews сообщили представители VK. «Ма
Магнит и организации, системы, технологии, персоны:
|Натрусов Артем 313 21
|Jansen Florian - Янсен Флориан 26 18
|Измайлов Константин 17 17
|Ирышков Эдуард 15 15
|Кулик Вадим 206 14
|Джамалов Евгений 17 13
|Кирьянова Александра 169 13
|Черномырдин Сергей 13 13
|Шадаев Максут 1210 12
|Василенко Александр 99 12
|Исмаилов Руслан 13 12
|Васильев Максим 31 12
|Donmez Guvenc - Донмез Гювенч 22 11
|Кулиев Александр 12 11
|Зубов Антон 12 11
|Лигачев Глеб 120 10
|Райгородский Андрей 51 10
|Dunning Jan Gezinyus - Дюннинг Ян Гезинс 10 10
|Шойтов Александр 116 10
|Саркисов Тигран 42 10
|Мисник Юрий 11 10
|Зеленков Юрий 44 10
|Татаренко Игорь 27 10
|Свитнева Ольга 15 10
|Коротенко Павел 10 10
|Чаркин Евгений 317 9
|Дунаев Сергей 63 9
|Чернов Антон 23 9
|Бурнаев Евгений 28 9
|Емельченков Сергей 141 9
|Дей Марья 10 9
|Боев Леонид 10 9
|Богдашкина Анна 14 9
|Кубаев Вячеслав 9 9
|Кичко Дмитрий 69 8
|Сотин Денис 216 8
|Сергеев Сергей 179 8
|Алифанов Кирилл 84 8
|Беляев Владислав 104 8
|Воронин Петр 37 8
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