Магнит Тандер сеть магазинов
Публичное акционерное общество «Магнит» (MOEX и LSE: MGNT, S&P – “BB+”) является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. Сеть магазинов «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 31 декабря 2021 г. сеть «Магнит» насчитывала 26 077 магазинов, расположенных в 3 898 населенных пунктах Российской Федерации.
Около двух третей магазинов Компании работает в городах с населением менее 500 000 человек. Большинство магазинов Группы расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Магазины сети «Магнит» также находятся в Северо-Западном, Уральском и Сибирском Федеральных округах.
Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 31 декабря 2021 г. 45 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 5 435 автомобилей.
В соответствии с неаудированными данными управленческой отчетности Компании по МСФО 16, ее выручка за 2021 год составила 1 856,1 млрд руб., EBITDA – 214,2 млрд руб.
Магнит упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Натрусов Артем 142 17
|Jansen Florian - Янсен Флориан 25 17
|Джамалов Евгений 15 12
|Dunning Jan Gezinyus - Дюннинг Ян Гезинс 10 10
|Лигачев Глеб 61 9
|Дунаев Сергей 34 9
|Чернов Антон 23 8
|Чаркин Евгений 203 8
|Беляев Владислав 66 8
|Алексин Михаил 18 8
|Воронин Петр 35 8
|Алифанов Кирилл 62 8
|Дей Марья 8 7
|Кудашев Константин 12 7
|Емельченков Сергей 87 7
|Дворкович Аркадий 196 7
|Митенков Алексей 20 7
|Помбухчан Хачатур 11 7
|Кузин Вадим 34 7
|Белоусов Максим 73 6
|Дьяченко Валерий 70 6
|Репьева Алина 6 6
|Валчев Стоян 48 6
|Успенский Александр 8 6
|Казанцев Сергей 11 6
|Малов Владимир 7 6
|Слуцкий Александр 14 6
|Аитов Тимур 188 6
|Казарин Станислав 115 6
|Гришин Дмитрий 185 6
|Платонов Михаил 42 6
|Фридкин Станислав 7 6
|Залманов Андрей 29 5
|Исмаилов Руслан 6 5
|Путятинский Сергей 59 5
|Трояновский Владимир 42 5
|Киричек Алексей 66 5
|Меджитов Тимур 63 5
|Бурилов Андрей 26 5
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|Phys.org 972 4
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