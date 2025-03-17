Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

«Магнит Маркет» запускает кросс-докинг на базе РЦ «Магнита»

Маркетплейс «Магнит Маркет» (входит в группу компаний «Магнит») начал открывать кросс-докинговые площадки на базе распределительных центров (РЦ) «Магнита». Первый такой кросс-докинг появился в Ижевске, селлеры из Удмуртии и ближайших регионов уже могут пользоваться им для отправки товаров на склад маркетплейса. Об этом CNews сообщили представители ГК «Магнит».

Это решение сделает «Магнит Маркет» доступным большему количеству селлеров и поможет дальнейшей географической экспансии. На момент сделки с «Магнитом» маркетплейс KazanExpress оперировал пятью кросс-доками в регионах. В 2024 г. маркетплейс открыл кросс-док в Москве, а также запустил в шести РЦ «Магнита» свои сортировочные центры, что не влияло на работу продавцов с маркетплейсом, но было необходимо для быстрого открытия пунктов выдачи заказов и выхода в новые регионы. Всего у «Магнита» 47 распределительных центров по всей стране, которые в перспективе помогут развитию маркетплейса.

В настоящий момент «Магнит Маркет» готовит к запуску модель FBS (Fulfillment by Seller). Кросс-доки в РЦ «Магнита» будут доступны и продавцам, использующим новую схему сотрудничества.

Константин Измайлов, генеральный директор маркетплейса «Магнит Маркет»: «Появление кросс-докинга на РЦ стало важным событием в развитии «Магнита Маркета» и еще одним примером синергии с инфраструктурой «Магнита». Мы строим маркетплейс на развитом рынке, на фоне дефицита складских площадей и дорожающей логистики. Использование возможностей «Магнита» – неотъемлемая составляющая нашей стратегии».

Маркетплейс «Магнит Маркет» представлен в 270 населенных пунктах, его сеть ПВЗ объединяет более 4,6 тыс. точек. Сортировочные центры «Магнит Маркета» в настоящее время открыты в шести РЦ «Магнита»: в Ижевске, Перми, Челябинске, Первоуральске (Свердловская область), Тольятти (Самарская область) и Дзержинске (Нижегородская область).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России близится создание Министерства рекламы

Советский домен .su удалят. На нем зарегистрировано более 100 тысяч сайтов

В России введут лимиты на покупки в интернет-магазинах. Но россиянам это понравится

Wildberries открывает мощного конкурента «Авито» и «Почты России»

Власти США изъяли серверы и домены российской криптобиржи

Прибыль российских ИКТ-компаний за год выросла на 22,6% и достигла 1,17 триллионов

Конференции

Электронный документооборот и управление контентом 2025

Современные контакт-центры 2025

Роботизация бизнес-процессов 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще