Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
УФО
Пермский край
Пермь
Публикаций - 767, упоминаний - 979
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Семериков Андрей 29 9
|Балуев Евгений 28 9
|Путин Владимир 1840 9
|Логинов Александр 34 8
|Дырмовский Дмитрий 76 7
|Кузяев Андрей 59 7
|Южаков Алексей 23 6
|Попов Андрей 73 6
|Медведев Дмитрий 1437 6
|Шилов Сергей 61 5
|Кивокурцев Олег 16 5
|Воробьев Михаил 44 5
|Анкилов Константин 62 4
|Венцлавович Елена 41 4
|Шадаев Максут 384 4
|Грибанов Юрий 24 4
|Щеголев Игорь 676 4
|Бызов Дмитрий 31 4
|Казарин Станислав 100 4
|Репин Никита 9 3
|Рудычева Наталья 81 3
|Абызов Михаил 64 3
|Багдасарян Дмитрий 22 3
|Зингерман Борис 35 3
|Агапитов Александр 3 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Прянишников Николай 217 3
|Носков Константин 203 3
|Лысенко Эдуард 209 3
|Макар Герман 9 3
|Чиркунов Олег 6 3
|Кайгородова Оксана 10 3
|Никуличев Андрей 43 3
|Дюбанов Анатолий 86 3
|Малышев Сергей 46 3
|Рычков Андрей 10 3
|Полещук Александр 8 3
|Захаров Павел 55 3
|Соколов Олег 51 3
|Сошников Дмитрий 11 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786292, в очереди разбора - 689968.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786292, в очереди разбора - 689968.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru