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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия УФО Пермский край Пермь

Россия - УФО - Пермский край - Пермь

Равиль Исмагилов "Грузовой двор станции Пермь I" (1983) Равиль Исмагилов "Грузовой двор станции Пермь I" (1983)
Игорь Одинцов "Пермь. Дом Мешкова" (1991) Игорь Одинцов "Пермь. Дом Мешкова" (1991)
Виктор Кузин "Улица Карла Маркса в Перми" (1963) Виктор Кузин "Улица Карла Маркса в Перми" (1963)
Александр Зырянов "Панорамный кинотеатр Кристалл" (1962) Александр Зырянов "Панорамный кинотеатр Кристалл" (1962)
Виктор Кузин "Старая и новая Пермь" (1972) Виктор Кузин "Старая и новая Пермь" (1972)
Николай Глущенко "Возвращение на родную землю" (1990) Николай Глущенко "Возвращение на родную землю" (1990)
Равиль Исмагилов "Грузовой двор станции Пермь I" (1983)

СОБЫТИЯ


20.02.2026 «Красная машина» набирает скорость: «Ростелеком» разогнал интернет на новой ледовой арене в Перми

«Ростелеком» в Перми подключил к оптической сети новую ледовую арену «Красная машина» в микрорайоне Ива. Для этого специалисты компании проложили почти километр волоконно-оптических линий связи, произвели мон
04.02.2026 «МегаФон» подготовил цифровую основу для тысяч новоселов Перми

«МегаФон» обеспечил новые возможности для жителей микрорайона Данилиха в Перми — теперь тысячи новоселов смогут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с в домах и на прилегающей территории. Инженеры «МегаФона» установили здесь новое телеком-оборуд
16.01.2026 В окрестностях Перми, Березников и Лысьвы обнаружено больше всего случаев майнинга в крае

гласно данным МТС, количество обнаружений случаев майнинга в целом по стране выросло на 44% по сравнению с показателями 2024 г. В Пермском крае чаще всего майнинговые фермы встречались в окрестностях Перми, Березников и Лысьвы. Об этом CNews сообщили представители МТС. Платформа EnergyTool от МТС в режиме реального времени анализирует данные с систем автоматизированного коммерческого учёта

10.10.2025 В Перми открыт первый набор в «Школу 21»

В Перми стартовал набор на первый отборочный этап в «Школу 21» — школу цифровых технологий от Сбербанка, где все желающие старше 18 лет, независимо от знаний и опыта, могут бесплатно получить вос
25.09.2025 МТС подключила к гигабитному интернету еще 400 семей Перми

МТС сообщает о развитии фиксированной сети на территории Перми. В результате расширения телеком-инфраструктуры еще почти четыреста семей в Дзержинском районе Перми получили возможность пользоваться домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с.

07.08.2025 Гильфанов Рустам Халэфович: вклад в индустрию противогололедных материалов

курсе университета занялся торговлей. В 1995 году Рустам Гильфанов основал свою первую компанию — «Пермь АЗС Сервис». Она поставляла оборудование для автомобильных заправок и нефтебаз Пермског
05.06.2025 В Перми завершился пилот по применению роверов для мониторинга нефтегазохимического оборудования

» завершила пилотный проект по дистанционному патрулированию территории, мониторингу и обследованию уличного нефтегазохимического оборудования на одном из крупнейших нефтегазохимических предприятий в Перми. Об этом CNews сообщили представители «Дронсхаб». Пилотный проект проходил с октября 2024 г. по апрель 2025 г. Проект доказал эффективность использования промышленных роверов для повышени
23.05.2025 Скорость интернета в Перми выросла на 15%

«МегаФон» модернизировал телеком-оборудование во всех районах Перми. Технические работы увеличили скорость передачи данных на 10-15%. Помимо жилых кварталов, в преддверии летнего сезона инженеры «МегаФона» уделили особое внимание паркам, спортивным сооруж
22.05.2025 В Перми запущена в работу отечественная автоматизированная система для управления теплоснабжением

В Перми в промышленную эксплуатацию запущена отечественная автоматизированная система для управления теплоснабжением (АСУТ), направленная на повышение эффективности, надежности и прозрачности про
22.05.2025 «Яндекс Лавка» начала работать в Перми

«Яндекс Лавка» запустилась в Перми ― город стал 14 регионом присутствия сервиса. В ассортименте ― более 4000 позиций, в том числе готовая еда и продукты местных производителей с быстрой доставкой от 15 минут. Об этом CNews
22.04.2025 Webbankir: Жители Перми запрашивают самые скромные суммы займов в МФО

Средняя сумма запроса на заем у жителей региона оказалась минимальной в России Жители Перми запрашивают в МФО самые скромные суммы займов. Средняя сумма запроса на заем «до зарплаты» в городе составила 12,66 тыс. руб. Наибольшие запросы по размеру займа в МФО отмечены в таких го
10.04.2025 Ученые НИУ ВШЭ в Перми учат искусственный интеллект разбираться в фигурном катании

Исследователи из НИУ ВШЭ в Перми разработали NeuroSkate — нейросеть, которая распознает движения фигуристов на видео и определяет правильность выполняемых элементов. Алгоритм справляется с базовыми элементами, дальнейшее
17.02.2025 «Ростелеком» в Перми запустил первую систему видеонаблюдения с голосовым оповещением

«Ростелеком» в Перми установил видеонаблюдение с голосовым оповещением на площади Ветеранов, где расположен

17.01.2025 Каждый пятый офисный работник в Перми никогда не проходил инструктаж по информационной безопасности

в цифровую экосистему МТС, и портал по поиску работы SuperJob провели совместное исследование, посвященное обучению основам информационной безопасности в российских компаниях. 21% офисных работников Перми отметили, что никогда не проходили подобный инструктаж. Об этом CNews сообщили представители МТС. Представители HR-служб более половины компаний утверждают, что проводили инструктаж по ин
15.01.2025 МТС: пермяки начали использовать «Умную оплату» от МТС на общественном транспорте

ПАО «МТС» объявляет о первых результатах запуска решения «Умная оплата» на автотранспорте Перми. За два месяца с момента внедрения сервиса автоматической оплаты проезда ею воспользовались более 60 тыс. раз. Об этом CNews сообщили представители МТС. С 1 ноября 2024 г. 300 единиц подв
25.12.2024 Ученые Перми и Москвы изучили возможности и сроки службы волоконных световодов в медном покрытии

Ученые Перми и Москвы изучили возможности и сроки службы волоконных световодов в медном покрытии. Об этом CNews сообщили представители Пермского Политеха. В нефтегазовой и химической промышленности, м
26.11.2024 «Ростелеком» в Перми установит 48 транспортных детекторов на оживленных улицах города

время было установлено 439 детекторов транспортного потока. Оборудование появилось на 188 объектах Перми и края. Специалисты компании подключили модуль управления светофорных объектов на трех

30.10.2024 МТС: Спрос на складные смартфоны в Перми вырос на 40% за год

МТС проанализировала спрос пермяков на складные модели смартфонов. Так, количество проданных устройств с января по сентябрь 2024 г. выросло на 40% в рублях и на 30% в штуках год к году. Также Пермь попала в топ-5 городов, чаще других интересующихся новинками смартфонов. Об этом CNews сообщили представители МТС. Пермь вошла в топ-5 городов по количеству предзаказов новинки, на
26.09.2024 В сотне мест Перми выросла скорость мобильного интернета

«МегаФон» провел масштабную модернизацию телеком-оборудования в Перми, что позволило увеличить скорость передачи данных на 20%. Технические работы затронули почти 100 локаций во всех районах города. Улучшенное качество мобильного интернета стало доступно жи
20.09.2024 «Ростелеком» в Перми установил камеры на перехватывающих парковках

«Ростелеком» в Перми установил видеонаблюдение и комплексы фотовидеофиксации на четырех перехватывающих парк
05.09.2024 Абоненты МТС в Перми смогут звонить через умные колонки на телефонные номера

ПАО «МТС», цифровая экосистема, первой среди российских операторов совместно с «Яндексом» запустила функцию звонков через умные колонки. Теперь абоненты МТС в Перми смогут звонить на номера любых операторов по своему текущему тарифу и принимать вызовы с помощью домашних станций. Об этом CNews сообщили представители МТС. Чтобы совершить звонок посредс
28.08.2024 «МегаФон»: у россиян вырос интерес к новостройкам Перми

сайтов. Самыми популярными месяцами для подбора новой недвижимости оказались март и апрель 2024 г. «Пермь – активно развивающий город-миллионник, где созданы условия для получения технического

27.08.2024 В Перми появился маркетплейс для малого и среднего бизнеса от МТС

МТС объявляет о запуске в Перми собственного маркетплейса цифровых решений для малого и среднего бизнеса. Маркетплейс обеспечит выбор новейших технологий для бизнеса и онлайн-покупки цифровых B2B-продуктов в режиме «одн
26.08.2024 Каршеринг «Делимобиль» запускается в Пермском крае

в апреле мы успешно начали работать в Сочи, в июне – в Уфе, в августе планируем выпустить машины в Пермь. Таким образом, мы усиливаем самое широкое региональное присутствие в России среди серв
16.08.2024 МТС: Пермь вошла в топ-20 по количеству блогеров на видеоплатформе NUUM

Пермь вошла в топ-20 городов по количеству уникальных блогеров на веб-версии платформы NUUM, обогнав Красноярск, Омск, Барнаул, Пензу и Волгоград. Так, пермские блогеры сделали Пермь одним из самых активных городов в стране по внутренним данным аналитики NUUM. Об этом CNews сообщили представители МТС. NUUM — новая пользовательская видеоплатформа для просмотра и создан
05.08.2024 «Ростелеком» в Перми обеспечил свободным интернетом почти 400 участников Ural Digital Weekend 2024

«Ростелеком» в Перми обеспечил безопасный Wi-Fi-доступ для 400 молодых ИT-специалистов – участников Ural Digital Weekend 2024. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Для того чтобы участники, орг
30.07.2024 «Ростелеком» в Перми установил 176 комплексов по учету и мониторингу коммунальных услуг

«Ростелеком» в Перми установил 176 автоматических систем управления (АСУ) для мониторинга и учета потреблени
26.07.2024 «Ростелеком» в Перми подписал пятистороннее соглашение с ресурсоснабжающими организациями

я инфраструктура Прикамья», филиал «Пермэнерго» ПАО «Россети Урала» и АО «Газпром газораспределение Пермь»). Документ позволит сократить сроки согласований на выдачу технического присоединения

16.07.2024 Электросамокаты на дорогах больше всего раздражают жителей Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска и Перми

, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск. Населенных пунктов: 16. Время
11.07.2024 В Перми МТС открыла предзаказ на первые складные смартфоны с функцией искусственного интеллекта

МТС объявляет о старте в Перми предзаказа на первые складные смартфоны Samsung и умные часы c функцией искусственного интеллекта. Предзаказ на Samsung Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6 и Galaxy Watch7 продлится до 23 июля
08.07.2024 «Ростелеком» и пермская компания АО «Элкам-Нефтемаш» подписали соглашение о сотрудничестве на «Иннопроме»

«Ростелеком» и пермская производственно-инжиниринговая компания АО «Элкам-Нефтемаш» подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках документа будут реализованы совместные проекты в направлении ИТ-трансформаци
05.07.2024 Аналитика МТС: на Дягилевский фестиваль в Перми жители Китая приезжали чаще остальных зарубежных гостей

от общего числа посетителей Дягилевского фестиваля составили жители Новосибирской области. Также в Пермь часто приезжали москвичи и жители Московской области, Удмуртии, Башкортостана и Татарст
27.06.2024 МТС в Перми запустила продажи Honor 200 Lite

4000 руб. на покупку, умные часы Honor Choice Watch в подарок или дополнительная выгода на абонемент на связь сроком на 3, 6 или 12 месяцев. Для всех покупателей действует рассрочка 0-0-12. МТС МТС в Перми запустила продажи Honor 200 Lite «Ценовой сегмент, в котором представлена новинка, растет. По итогам первых пяти месяцев 2024 года на российском рынке смартфонов было продано около 600 ты
25.06.2024 В Перми теперь можно пользоваться смартфонами по подписке

ПАО «МТС» сообщает о запуске в Перми подписки на смартфоны Share It. Теперь у пермяков есть возможность пользоваться телефоном в течение года за 70% от его цены. Через 12 месяцев пользователь может обменять устройство на нов
18.06.2024 МТС: Пермь вошла в топ-5 городов по приросту количества туристических апартаментов

ь 2024 г., динамика год к году): Геленджик +119%; Ростов-на-Дону +87%; Челябинск +69%; Тюмень +65%; Пермь +64%; Нижний Новгород +61%; Краснодар +56%; Казань +55%; Калининград +53%; Владивосток+
07.06.2024 Аналитика МТС: в Перми вырос спрос на системы безопасности к началу сезона отпусков

нием пермяков обезопасить жилье в сезон летних отпусков. Об этом CNews сообщили представители МТС. Аналогичная ситуация фиксировалась и в 2023 г., однако в мае 2024 г. продажи камер видеонаблюдения в Перми оказались в два раза выше мая 2023 г., а продажи датчиков движения увеличились на 34% в штуках. Камеры видеонаблюдения становятся все более доступными для покупателей. С начала 2024 г. ср
03.06.2024 В Перми запустили речные прогулки на электросудне «ЭкоходЪ 2» производства верфи Emperium

Пассажирский катамаран на электродвижении «ЭкоходЪ 2» начал выполнять прогулочные рейсы по Каме, также он будет работать на пассажирской линии Пермь I – Закамск – Пермь I. Оперативное управление перевозками выполняет «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» (аффилированная компания «ВодоходЪ»). Электросудно произвела верфь компании Emperi
24.04.2024 Пермь стала лидером по количеству DDoS-атак в I квартале 2024 года

пасности, отразила свыше 6,2 тыс. DDoS-атак на веб-ресурсы заказчиков в I квартале 2024 г. Это в 1,5 раза больше, чем за все второе полугодие 2023 г. В число городов-лидеров по количеству атак попала Пермь. Наибольшее количество DDoS-атак на сайты компаний злоумышленники реализовали в марте – на этот месяц пришлось 43% инцидентов. Также в марте была совершена самая продолжительная DDoS-атак
23.04.2024 ГК 1520 внедрила киберзащиту на станции Пермь-Сортировочная Свердловской железной дороги

Специалисты дивизиона ЖАТ ГК 1520 (входит в «Нацпроектстрой») оснастили комплексной системой киберзащиты станцию Пермь-Сортировочная (парк «Г») Свердловской железной дороги. Российская разработка исключает несанкционированный доступ к критической инфраструктуре, гарантирует информационную безопасность циф
18.04.2024 МТС в Перми открыла продажи флагманского смартфона Honor Magic 6 Pro

ый». В дальнейшем мы ожидаем, что уже со старта продаж интерес к новинке будет не менее высоким, чем в период предзаказа», – сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов. МТС МТС в Перми открыла продажи флагманского смартфона Honor Magic 6 Pro *** Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированно

Публикаций - 1689, упоминаний - 1865

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 171
Ростелеком 10948 129
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 105
Promobot - Промобот 168 95
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 89
МегаФон 10742 88
Yandex - Яндекс 9216 83
Microsoft Corporation 25775 62
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 59
9594 42
IBM - International Business Machines Corp 9699 41
Samsung Electronics 11064 39
Google LLC 12688 36
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 30
Apple Inc 13154 30
Oracle Corporation 7074 29
SAP SE 5601 28
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 25
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 25
Intel Corporation 12811 24
Telegram Group 2940 24
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 22
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 22
Cisco Systems 5372 21
ЛайфТелеком - Телфин 290 20
Ростелеком - Связьинвест 1719 19
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 19
Huawei 4676 18
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 17
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 17
Крок - Croc 1964 17
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 16
Softline - Софтлайн 3743 16
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 16
Xiaomi - Сяоми 2231 15
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 15
VK - Mail.ru Group 3602 15
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 15
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 14
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 131
Dubai Mall - Дубай Молл 51 51
BWI - Baltimore/Washington International Airport - Международный аэропорт Балтимор-Вашингтон - ИАТА: BWI, ИКАО: KBWI, FAA LID: BWI 51 51
Газпром ПАО 1493 30
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 28
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 26
Superjob - Суперджоб 858 21
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 19
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 19
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 18
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 79 18
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 17
Евросеть 1421 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 15
Россети Ленэнерго 1699 13
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 13
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 12
Почта России ПАО 2370 12
Связной ГК 1401 12
Альфа-Банк 1979 12
ПФП-группа - Пермская финансово-производственная группа 12 11
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 11
РЖД - Российские железные дороги 2096 11
РВК - Российская венчурная компания 571 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 11
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 11
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 10
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 10
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 9
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 9
Яндекс.Лавка 315 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 9
Большое Савино - международный аэропорт федерального значения города Перми - ИАТА: PEE – ИКАО: USPP – Внутр. код: ПРЬ – МО РФ: ЬСПП 11 9
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 8
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 8
Сургутнефтегаз - СНГ 288 8
Uber 357 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 108
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 84
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 82 77
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 60
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 51
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 43
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 40
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 36
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 35
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 29
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 23
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 20
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 20
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 19
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 18
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 18
Администрация Перми 23 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 17
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 14
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 13
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 12
Федеральное казначейство России 1949 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 11
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 10
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 10
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 10
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 10
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 9
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 9
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 8
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 37
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 6
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 3
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 2
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 2
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 2
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 2
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 2
Российский Союз Молодежи - Общероссийская общественная организация 9 2
Электрокабель 13 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
code.org - глобальный сайт некоммерческого сообщества 5 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 257
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 206
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 204
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 170
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 162
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 143
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 132
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 128
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 125
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 122
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 118
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 111
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 100
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 100
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 94
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 92
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 91
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 90
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 86
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 85
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 83
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 81
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 79
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 78
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 76
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 74
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 71
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 69
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 69
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 67
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 67
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 57
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 56
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 55
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 50
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 50
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 49
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 49
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 48
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 48
Google Android 15243 43
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 42
Apple iOS 8583 40
Microsoft Windows 2000 8678 26
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 25
Microsoft Windows 16882 25
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 20
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 20
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 20
Linux OS 11533 18
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 17
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 16
Apple - App Store 3109 16
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 15
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 14
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 151 14
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 14
Promobot Nested Chat 14 14
Rakuten Viber 665 14
Apple iPhone 6 4861 12
Amazon Echo - Amazon Dot - Amazon Tap 101 12
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 83 12
Microsoft Office 4170 12
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 10
FreePik 1841 10
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 10
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 9
Форсайт Prognoz Platform 97 9
Google Earth - Google Планета Земля 490 9
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 9
Apple iPad 4011 9
Apple Pay 519 9
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 8
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 8
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 8
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 7
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 7
МТС Big Data 324 7
Кивокурцев Олег 100 79
Кайгородова Оксана 102 39
Путин Владимир 3454 20
Фахрутдинов Ильдар 25 19
Шмалев Андрей 41 16
Логинов Александр 54 15
Южаков Алексей 36 14
Махонин Дмитрий 21 13
Балуев Евгений 31 13
Семериков Андрей 37 12
Рейман Леонид 1065 12
Шиловских Петр 25 10
Кузяев Андрей 72 9
Медведев Дмитрий 1665 9
Козловский Петр 9 8
Исхизова Александра 100 8
Дырмовский Дмитрий 149 7
Попов Андрей 116 7
Шилов Сергей 99 6
Агапитов Александр 8 6
Воробьев Михаил 53 6
Чиркунов Олег 11 6
Грибанов Юрий 30 6
Чугунов Максим 11 6
Мишустин Михаил 787 6
Губанов Андрей 117 5
Рычков Андрей 12 5
Перминова Светлана 52 5
Сенюк Надежда 33 5
Чемоданова Валентина 5 5
Андрианов Дмитрий 20 5
Фомин Павел 61 5
Смильгевич Александр 10 5
Измайлов Константин 17 5
Щеголев Игорь 699 5
Шадаев Максут 1210 5
Никифоров Николай 1138 4
Зингерман Борис 39 4
Захаров Павел 60 4
Кириенко Сергей 149 4
Россия - РФ - Российская федерация 166167 1172
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 800
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 629
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 524
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 435
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 405
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 405
Россия - СФО - Новосибирск 4876 396
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 372
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 365
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 293
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 291
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 263
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 256
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 246
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 239
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 225
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 216
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 171
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 134
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 133
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 126
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 122
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 120
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 120
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 109
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 104
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 485 96
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 95
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 94
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 519 91
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 91
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 88
Европа 24964 88
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 87
Россия - УФО - Свердловская область 1951 86
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 531 83
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 571 74
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 404 72
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 365 72
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 368
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 267
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 13
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 12
CNews RND - R&D.CNews 2274 10
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Ведомости 1466 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 8
Стрим-ТВ - телекомпания 166 8
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 7
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 6
TAdviser - Центр выбора технологий 468 6
Forbes - Форбс 1002 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 4
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 4
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 4
Bloomberg 1627 4
РИА Новости 1033 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 3
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 3
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
FT - Financial Times 1296 3
NYT - The New York Times 1100 2
Комсомольская правда ИД 83 2
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 2
ComNews - Медиа-бизнес 142 2
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 2
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 2
National Geographic 95 2
URA.RU - информагентство 12 2
Нецифровая экономика - telegram-канал 43 2
NEWSru.com 229 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 2
Спорт 1 HD - телеканал 44 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 2
ИФСИ - Kanobu - Канобу - Игромания 21 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
N+1 - Издание 188 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 65
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 40
IDC - International Data Corporation 4975 13
Gartner - Гартнер 3658 12
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 7
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 4
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 4
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 3
Рустелеком ТК 305 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 19 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 3
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 3
CNews Fast рейтинг 55 2
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 2
Интерфакс-100 21 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 2
Mobile Research Group 87 2
Deloitte Technology Fast 16 2
Волга-Инфо ИА - ВолгаИнформ ИА 19 2
Markets&Markets Research 113 2
BCG - Boston Consulting Group 117 2
Forrester Research 834 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
IAOP Global Outsourcing 100 18 1
Microsoft Research 144 1
IBM Research 111 1
Forrester Consulting 26 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
Gartner Magic Quadrant International Retail Core Banking Systems 3 1
IDC FinTech Ranking 8 1
IDC Financial Insights 10 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Synergy Research Group 48 1
Fortune Global 100 142 1
Sensor Tower 16 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 26 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 30
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 28
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 22
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 20
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 16
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 11
РАН - Российская академия наук 2122 10
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 10
ТГУ - Томский государственный университет 233 10
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 10
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 9
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 8
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 8
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 8
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 7
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 7
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 6
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 5
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 4
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 4
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 4
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 4
Пермский Сетевой ИТ-Университет 5 4
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 3
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 48 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 3
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 3
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 3
СамГУ - Самарский государственный университет 34 3
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 3
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 3
ПГГПУ - Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 8 3
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