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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - УФО - Пермский край - Пермь


05.10.2021 «Ростех» объединился с «Диасофтом» для захвата российского рынка ERP 1
30.09.2021 1 октября в Москве стартует Финал международного чемпионата по программированию 1
21.09.2021 B2b-маркетплейс «на_полке» запустил автозаказ 1
20.09.2021 Водители смогут заказывать еду в машину через «Яндекс.карты» 1
16.09.2021 «Ростелеком» построил более 100 базовых станций по проекту УЦН 2.0 2
10.09.2021 Увольнения по совету Big Data в России: Власти утверждают, что их не было, работники говорят, что они уволены 3
07.09.2021 В иркутском онкодиспансере внедрена технология голосового заполнения медицинских документов группы ЦРТ 1
02.09.2021 «Яндекс.маркет» запустил быструю доставку лекарств, отпускаемых без рецепта 1
26.08.2021 Что такое интеллектуальное предприятие и почему все хотят его построить 1
04.08.2021 Из российской ИТ-компании массово увольняют сотрудников по совету Big Data 2
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
20.07.2021 «Тинькофф» запускает 9 новых Центров разработки в России и Беларуси 1
19.07.2021 B2b-маркетплейс «на_полке» запустил автоподбор поставщиков 1
15.07.2021 «Билайн» подсчитал, что женщины говорят по мобильному телефону на 20% дольше мужчин 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 1
12.07.2021 «Магнит» приступил к масштабированию видеоаналитики очередей 1
08.07.2021 «Яндекс.маркет» и «Яндекс.доставка» запустили экспресс-доставку в новых регионах 1
01.07.2021 Ckassa увеличила инвестиции в развитие платежного сервиса в Казахстане 1
29.06.2021 МТС запустила собственный фитнес-маркетплейс 1
25.06.2021 CNews выпустил рейтинг поставщиков средств аналитики 1
23.06.2021 «Датапакс» представил решение для борьбы с безбилетниками в регионах России 5
21.06.2021 Российский рынок решений для анализа данных продолжил расти, несмотря на пандемию 1
21.06.2021 Metro появился на AliExpress Россия 1
09.06.2021 «Яндекс» запустил безналичную оплату через смартфон курьеров 1
27.05.2021 Syssoft и Cloudflare защитили веб-ресурсы «Циан» 1
29.04.2021 В ВТБ появятся бесконтактные банкоматы 1
21.04.2021 «ЭР-Телеком» начинает реализацию проектов по организации Wi-Fi-сетей 6-го поколения 1
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
08.04.2021 Региональная команда ОТР выросла на 35% 1
07.04.2021 «Евромед» внедрил ИИ-решение Voice2Med группы компаний ЦРТ 1
23.03.2021 Haulmont с нуля построила для НИУ «Высшая школа экономики» образовательный маркетплейс 1
18.03.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» реализует в столице более 20 крупных проектов в сфере электроснабжения 1
17.03.2021 Исследование Mail.ru Group и «Алгоритмики»: подростки-программисты не уверены в превосходстве человека над ИИ 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
15.03.2021 Екатеринбург вошел в десятку городов мира с самым доступным домашним интернетом 3
25.02.2021 Два резидента Сколково разработали сканер документов нового поколения 1
19.02.2021 В Хабаровске запустили систему голосового заполнения медицинских протоколов Voice2Med от группы ЦРТ 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
03.02.2021 Онлайн-продажи «Детского мира» увеличились в 2,3 раза по итогам «Киберпонедельника» 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 3

Публикаций - 767, упоминаний - 979

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 563 70
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 61
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 53
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 44
Microsoft Corporation 11628 32
Yandex - Яндекс 4129 29
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 28
IBM 3677 25
3934 21
ЛайфТелеком - Телфин 97 18
SAP SE 3272 17
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 15
Google LLC 7439 14
Ланит ГК 1185 14
Samsung Electronics 5878 14
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 13
Ростелеком Уралсвязьинформ 213 13
VK - Mail.ru Group 2508 13
Прогноз 198 13
Синтерра - Synterra 602 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 12
Apple Inc - Эппл Рус 7861 11
Oracle Corporation 3466 11
Promobot - Промобот 49 11
Ростелеком Связьинвест 773 10
Крок 1230 10
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 10
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 10
Комстар Регионы 89 9
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 9
Cisco Systems 2158 9
ИВС - Информационно-вычислительные системы 16 8
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 233 8
Intel Corporation 4335 7
NVision Group - Энвижн Груп 552 7
Facebook 3796 7
Softline - Софтлайн 1507 7
Скай Линк - Skylink 548 7
Huawei 2750 7
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 44
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 226 14
РВК - Российская венчурная компания 482 10
Газпром ПАО 538 10
Почта России ПАО 1586 9
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 8
Альфа-Банк 1135 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 8
X5 Group - Пятерочка 561 7
Visa International 1358 7
Аэрофлот 496 7
Связной ГК 897 7
РЖД - Российские железные дороги 1093 7
Бинбанк 184 7
Uber 257 6
Яндекс.Такси 271 6
Евросеть 939 6
Uber Technologies 258 6
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 645 5
Башнефть ПАО АНК 90 5
Техносила 159 5
X5 Group 601 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 724 5
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 58 4
Сургутнефтегаз - СНГ 124 4
Adidas 99 4
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 54 4
ВТБ24 587 4
Лукойл-Информ 77 4
Уралсиб Банк 391 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 4
ВТБ Банк Москвы 379 4
Почта Банк 289 4
Процессинговое Агентство 7 4
Уралкалий ПАО 62 4
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 4
МРСК Урала - Россети Урал - Пермэнерго 9 4
Русфинанс Банк 34 4
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 21 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 21
Президент Российской Федерации 1447 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 14
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 12
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 10
Правительство РФ 2226 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 8
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 6
Федеральное казначейство России 766 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 260 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 6
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 427 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Правительство Москвы 660 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 706 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 154 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 121 4
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 4
Счётная палата РФ 464 4
Роснано 456 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 3
Администрация Президента РФ 274 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 3
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 31 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 460 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 2
BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 155 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 43 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 29 1
code.org - глобальный сайт некоммерческого сообщества 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 44
3G - Стандарт мобильной связи 3835 30
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 24
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 23
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 21
ИТ-аутсорсинг 685 15
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 14
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 12
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 11
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 11
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 11
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 11
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 10
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 10
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1247 10
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 9
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 9
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Apple iOS 5744 24
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Google Play - Google Store - Android Market 2515 13
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 13
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Apple - App Store 2199 10
Apple Pay 385 9
Apple iPad 3263 8
Prognoz Platform 74 7
Microsoft Windows Phone OS 1472 7
Google Pay - Google Android Pay 297 7
Linux OS 4386 7
ЦРТ Voice2Med 16 7
Microsoft Office 2004 6
Microsoft Windows 10 6810 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 6
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 5
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 5
Яндекс.Карты и Транспорт 293 5
Microsoft Skype 1501 5
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 459 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 5
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Сошников Дмитрий 11 3
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Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 308 49
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 19
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 15
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 7
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 7
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 7
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 328 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1478 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 655 5
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 363 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 4
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 317 3
Образование в России 381 3
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 164 3
Торговля розничная 77 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 3
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 259 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 425 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1020 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 171 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 150 2
ТИК - Территориальные избирательные комиссии 19 2
Информационное общество - Государственная программа 282 2
ПВЗ - пункт выдачи заказов 17 2
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 2
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 661 2
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 10
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 310 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 6
Стрим-ТВ - телекомпания 81 5
Прайм - Агентство экономической информации 530 3
РИА Новости 657 3
Bloomberg 789 3
TAdviser - Центр выбора технологий 214 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 534 3
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 61 2
Forbes - Форбс 442 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 401 1
The Wall Street Journal 713 1
Discovery Channel 26 1
ФедералПресс - медиахолдинг 1 1
Mash - telegram-канал 3 1
URA.RU - информагентство 4 1
Омск-информ РИА 1 1
Эхо Москвы - радиостанция 51 1
Россия 24 - телеканал 86 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Комсомольская Правда - Газета 23 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 15 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 193 1
N+1 - Издание 95 1
Reddit 199 1
Ведомости 260 1
Thomson Reuters - Рейтер 1942 1
CNews Analytics 2006 19
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 491 9
IDC - International Data Corporation 2797 9
Gartner 2230 9
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 3
TelecomDaily ИАА 112 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 2
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 6 2
BCG - Boston Consulting Group 43 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 2
CNews Fast рейтинг 31 2
Dow Jones & Company - Доу Джонс 40 1
Интерфакс-100 11 1
Kelly Services 16 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
Sensor Tower 8 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 7 1
The Economist Intelligence Unit 31 1
Gartner Magic Quadrant for International Retail Core Banking Systems 2 1
Forrester Consulting 23 1
ГФК-Русь - GfK Rus 30 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 93 1
Microsoft Research 96 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
Forrester Research 402 1
Markets&Markets Research 78 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 662 11
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 411 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 432 8
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 5
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 4
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 198 4
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 4 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 219 3
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УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 3
Пермский Сетевой ИТ-Университет 4 3
ТПУ - Томский политехнический университет 48 3
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МГСУ - Московский государственный строительный университет 17 1
НГАУ - Новосибирский государственный аграрный университет 3 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 10 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
ICEAW - Institute of Chartered Accountants in England and Wales 1 1
Пекинский университет - БэйДа 5 1
Интеллектуал ГБОУ школа 5 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет 16 1
Сбербанк Школа 21 6 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 33 1
Варшавский университет - University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski 7 1
KTH Royal Institute of Technology in Stockholm - Королевский технологический институт Швеции 4 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 12 1
ТУСУР - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 21 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 22 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 27 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 30 1
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