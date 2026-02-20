Россия - УФО - Пермский край - Пермь

«Красная машина» набирает скорость: «Ростелеком» разогнал интернет на новой ледовой арене в Перми «Ростелеком» в Перми подключил к оптической сети новую ледовую арену «Красная машина» в микрорайоне Ива. Для этого специалисты компании проложили почти километр волоконно-оптических линий связи, произвели мон

«МегаФон» подготовил цифровую основу для тысяч новоселов Перми «МегаФон» обеспечил новые возможности для жителей микрорайона Данилиха в Перми — теперь тысячи новоселов смогут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с в домах и на прилегающей территории. Инженеры «МегаФона» установили здесь новое телеком-оборуд

В окрестностях Перми, Березников и Лысьвы обнаружено больше всего случаев майнинга в крае гласно данным МТС, количество обнаружений случаев майнинга в целом по стране выросло на 44% по сравнению с показателями 2024 г. В Пермском крае чаще всего майнинговые фермы встречались в окрестностях Перми, Березников и Лысьвы. Об этом CNews сообщили представители МТС. Платформа EnergyTool от МТС в режиме реального времени анализирует данные с систем автоматизированного коммерческого учёта

В Перми открыт первый набор в «Школу 21» В Перми стартовал набор на первый отборочный этап в «Школу 21» — школу цифровых технологий от Сбербанка, где все желающие старше 18 лет, независимо от знаний и опыта, могут бесплатно получить вос

МТС подключила к гигабитному интернету еще 400 семей Перми МТС сообщает о развитии фиксированной сети на территории Перми. В результате расширения телеком-инфраструктуры еще почти четыреста семей в Дзержинском районе Перми получили возможность пользоваться домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с.

Гильфанов Рустам Халэфович: вклад в индустрию противогололедных материалов курсе университета занялся торговлей. В 1995 году Рустам Гильфанов основал свою первую компанию — «Пермь АЗС Сервис». Она поставляла оборудование для автомобильных заправок и нефтебаз Пермског

В Перми завершился пилот по применению роверов для мониторинга нефтегазохимического оборудования » завершила пилотный проект по дистанционному патрулированию территории, мониторингу и обследованию уличного нефтегазохимического оборудования на одном из крупнейших нефтегазохимических предприятий в Перми. Об этом CNews сообщили представители «Дронсхаб». Пилотный проект проходил с октября 2024 г. по апрель 2025 г. Проект доказал эффективность использования промышленных роверов для повышени

Скорость интернета в Перми выросла на 15% «МегаФон» модернизировал телеком-оборудование во всех районах Перми. Технические работы увеличили скорость передачи данных на 10-15%. Помимо жилых кварталов, в преддверии летнего сезона инженеры «МегаФона» уделили особое внимание паркам, спортивным сооруж

В Перми запущена в работу отечественная автоматизированная система для управления теплоснабжением В Перми в промышленную эксплуатацию запущена отечественная автоматизированная система для управления теплоснабжением (АСУТ), направленная на повышение эффективности, надежности и прозрачности про

«Яндекс Лавка» начала работать в Перми «Яндекс Лавка» запустилась в Перми ― город стал 14 регионом присутствия сервиса. В ассортименте ― более 4000 позиций, в том числе готовая еда и продукты местных производителей с быстрой доставкой от 15 минут. Об этом CNews

Webbankir: Жители Перми запрашивают самые скромные суммы займов в МФО Средняя сумма запроса на заем у жителей региона оказалась минимальной в России Жители Перми запрашивают в МФО самые скромные суммы займов. Средняя сумма запроса на заем «до зарплаты» в городе составила 12,66 тыс. руб. Наибольшие запросы по размеру займа в МФО отмечены в таких го

Ученые НИУ ВШЭ в Перми учат искусственный интеллект разбираться в фигурном катании Исследователи из НИУ ВШЭ в Перми разработали NeuroSkate — нейросеть, которая распознает движения фигуристов на видео и определяет правильность выполняемых элементов. Алгоритм справляется с базовыми элементами, дальнейшее

«Ростелеком» в Перми запустил первую систему видеонаблюдения с голосовым оповещением «Ростелеком» в Перми установил видеонаблюдение с голосовым оповещением на площади Ветеранов, где расположен

Каждый пятый офисный работник в Перми никогда не проходил инструктаж по информационной безопасности в цифровую экосистему МТС, и портал по поиску работы SuperJob провели совместное исследование, посвященное обучению основам информационной безопасности в российских компаниях. 21% офисных работников Перми отметили, что никогда не проходили подобный инструктаж. Об этом CNews сообщили представители МТС. Представители HR-служб более половины компаний утверждают, что проводили инструктаж по ин

МТС: пермяки начали использовать «Умную оплату» от МТС на общественном транспорте ПАО «МТС» объявляет о первых результатах запуска решения «Умная оплата» на автотранспорте Перми. За два месяца с момента внедрения сервиса автоматической оплаты проезда ею воспользовались более 60 тыс. раз. Об этом CNews сообщили представители МТС. С 1 ноября 2024 г. 300 единиц подв

Ученые Перми и Москвы изучили возможности и сроки службы волоконных световодов в медном покрытии Ученые Перми и Москвы изучили возможности и сроки службы волоконных световодов в медном покрытии. Об этом CNews сообщили представители Пермского Политеха. В нефтегазовой и химической промышленности, м

«Ростелеком» в Перми установит 48 транспортных детекторов на оживленных улицах города время было установлено 439 детекторов транспортного потока. Оборудование появилось на 188 объектах Перми и края. Специалисты компании подключили модуль управления светофорных объектов на трех

МТС: Спрос на складные смартфоны в Перми вырос на 40% за год МТС проанализировала спрос пермяков на складные модели смартфонов. Так, количество проданных устройств с января по сентябрь 2024 г. выросло на 40% в рублях и на 30% в штуках год к году. Также Пермь попала в топ-5 городов, чаще других интересующихся новинками смартфонов. Об этом CNews сообщили представители МТС. Пермь вошла в топ-5 городов по количеству предзаказов новинки, на

В сотне мест Перми выросла скорость мобильного интернета «МегаФон» провел масштабную модернизацию телеком-оборудования в Перми, что позволило увеличить скорость передачи данных на 20%. Технические работы затронули почти 100 локаций во всех районах города. Улучшенное качество мобильного интернета стало доступно жи

«Ростелеком» в Перми установил камеры на перехватывающих парковках «Ростелеком» в Перми установил видеонаблюдение и комплексы фотовидеофиксации на четырех перехватывающих парк

Абоненты МТС в Перми смогут звонить через умные колонки на телефонные номера ПАО «МТС», цифровая экосистема, первой среди российских операторов совместно с «Яндексом» запустила функцию звонков через умные колонки. Теперь абоненты МТС в Перми смогут звонить на номера любых операторов по своему текущему тарифу и принимать вызовы с помощью домашних станций. Об этом CNews сообщили представители МТС. Чтобы совершить звонок посредс

«МегаФон»: у россиян вырос интерес к новостройкам Перми сайтов. Самыми популярными месяцами для подбора новой недвижимости оказались март и апрель 2024 г. «Пермь – активно развивающий город-миллионник, где созданы условия для получения технического

В Перми появился маркетплейс для малого и среднего бизнеса от МТС МТС объявляет о запуске в Перми собственного маркетплейса цифровых решений для малого и среднего бизнеса. Маркетплейс обеспечит выбор новейших технологий для бизнеса и онлайн-покупки цифровых B2B-продуктов в режиме «одн

Каршеринг «Делимобиль» запускается в Пермском крае в апреле мы успешно начали работать в Сочи, в июне – в Уфе, в августе планируем выпустить машины в Пермь. Таким образом, мы усиливаем самое широкое региональное присутствие в России среди серв

МТС: Пермь вошла в топ-20 по количеству блогеров на видеоплатформе NUUM Пермь вошла в топ-20 городов по количеству уникальных блогеров на веб-версии платформы NUUM, обогнав Красноярск, Омск, Барнаул, Пензу и Волгоград. Так, пермские блогеры сделали Пермь одним из самых активных городов в стране по внутренним данным аналитики NUUM. Об этом CNews сообщили представители МТС. NUUM — новая пользовательская видеоплатформа для просмотра и создан

«Ростелеком» в Перми обеспечил свободным интернетом почти 400 участников Ural Digital Weekend 2024 «Ростелеком» в Перми обеспечил безопасный Wi-Fi-доступ для 400 молодых ИT-специалистов – участников Ural Digital Weekend 2024. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Для того чтобы участники, орг

«Ростелеком» в Перми установил 176 комплексов по учету и мониторингу коммунальных услуг «Ростелеком» в Перми установил 176 автоматических систем управления (АСУ) для мониторинга и учета потреблени

«Ростелеком» в Перми подписал пятистороннее соглашение с ресурсоснабжающими организациями я инфраструктура Прикамья», филиал «Пермэнерго» ПАО «Россети Урала» и АО «Газпром газораспределение Пермь»). Документ позволит сократить сроки согласований на выдачу технического присоединения

Электросамокаты на дорогах больше всего раздражают жителей Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска и Перми , Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск. Населенных пунктов: 16. Время

В Перми МТС открыла предзаказ на первые складные смартфоны с функцией искусственного интеллекта МТС объявляет о старте в Перми предзаказа на первые складные смартфоны Samsung и умные часы c функцией искусственного интеллекта. Предзаказ на Samsung Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6 и Galaxy Watch7 продлится до 23 июля

«Ростелеком» и пермская компания АО «Элкам-Нефтемаш» подписали соглашение о сотрудничестве на «Иннопроме» «Ростелеком» и пермская производственно-инжиниринговая компания АО «Элкам-Нефтемаш» подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках документа будут реализованы совместные проекты в направлении ИТ-трансформаци

Аналитика МТС: на Дягилевский фестиваль в Перми жители Китая приезжали чаще остальных зарубежных гостей от общего числа посетителей Дягилевского фестиваля составили жители Новосибирской области. Также в Пермь часто приезжали москвичи и жители Московской области, Удмуртии, Башкортостана и Татарст

МТС в Перми запустила продажи Honor 200 Lite 4000 руб. на покупку, умные часы Honor Choice Watch в подарок или дополнительная выгода на абонемент на связь сроком на 3, 6 или 12 месяцев. Для всех покупателей действует рассрочка 0-0-12. МТС МТС в Перми запустила продажи Honor 200 Lite «Ценовой сегмент, в котором представлена новинка, растет. По итогам первых пяти месяцев 2024 года на российском рынке смартфонов было продано около 600 ты

В Перми теперь можно пользоваться смартфонами по подписке ПАО «МТС» сообщает о запуске в Перми подписки на смартфоны Share It. Теперь у пермяков есть возможность пользоваться телефоном в течение года за 70% от его цены. Через 12 месяцев пользователь может обменять устройство на нов

МТС: Пермь вошла в топ-5 городов по приросту количества туристических апартаментов ь 2024 г., динамика год к году): Геленджик +119%; Ростов-на-Дону +87%; Челябинск +69%; Тюмень +65%; Пермь +64%; Нижний Новгород +61%; Краснодар +56%; Казань +55%; Калининград +53%; Владивосток+

Аналитика МТС: в Перми вырос спрос на системы безопасности к началу сезона отпусков нием пермяков обезопасить жилье в сезон летних отпусков. Об этом CNews сообщили представители МТС. Аналогичная ситуация фиксировалась и в 2023 г., однако в мае 2024 г. продажи камер видеонаблюдения в Перми оказались в два раза выше мая 2023 г., а продажи датчиков движения увеличились на 34% в штуках. Камеры видеонаблюдения становятся все более доступными для покупателей. С начала 2024 г. ср

В Перми запустили речные прогулки на электросудне «ЭкоходЪ 2» производства верфи Emperium Пассажирский катамаран на электродвижении «ЭкоходЪ 2» начал выполнять прогулочные рейсы по Каме, также он будет работать на пассажирской линии Пермь I – Закамск – Пермь I. Оперативное управление перевозками выполняет «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» (аффилированная компания «ВодоходЪ»). Электросудно произвела верфь компании Emperi

Пермь стала лидером по количеству DDoS-атак в I квартале 2024 года пасности, отразила свыше 6,2 тыс. DDoS-атак на веб-ресурсы заказчиков в I квартале 2024 г. Это в 1,5 раза больше, чем за все второе полугодие 2023 г. В число городов-лидеров по количеству атак попала Пермь. Наибольшее количество DDoS-атак на сайты компаний злоумышленники реализовали в марте – на этот месяц пришлось 43% инцидентов. Также в марте была совершена самая продолжительная DDoS-атак

ГК 1520 внедрила киберзащиту на станции Пермь-Сортировочная Свердловской железной дороги Специалисты дивизиона ЖАТ ГК 1520 (входит в «Нацпроектстрой») оснастили комплексной системой киберзащиты станцию Пермь-Сортировочная (парк «Г») Свердловской железной дороги. Российская разработка исключает несанкционированный доступ к критической инфраструктуре, гарантирует информационную безопасность циф