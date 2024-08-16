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МТС: Пермь вошла в топ-20 по количеству блогеров на видеоплатформе NUUM

Пермь вошла в топ-20 городов по количеству уникальных блогеров на веб-версии платформы NUUM, обогнав Красноярск, Омск, Барнаул, Пензу и Волгоград. Так, пермские блогеры сделали Пермь одним из самых активных городов в стране по внутренним данным аналитики NUUM. Об этом CNews сообщили представители МТС.

NUUM — новая пользовательская видеоплатформа для просмотра и создания контента любых форматов: горизонтального и вертикального видео, а также стриминга.

Больше всего уникальных блогеров на платформе из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Краснодара и Екатеринбурга. Большой популярностью здесь пользуется контент из таких категорий, как: игры, авто, наука и технологии, образование, блоги, лайфстайл, юмор, животные, спорт, путешествия и множество других. NUUM доступен в web-версии на компьютерах и мобильных устройствах на сайте nuum.ru, а также в магазинах приложений AppStore и Google Play.

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Смотреть и выкладывать видео можно в любых форматах: вертикальные ролики, горизонтальные видео и прямые трансляции.

В декабре 2023 г. видеоплатформа начала свою работу в тестовом режиме. Жители Пермского края могли сами протестировать новый сервис и дать обратную связь команде разработчиков. Сейчас NUUM работает как полноценный продукт, который можно рассматривать как альтернативу иностранным социальным сетям.

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