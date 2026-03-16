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Россия СФО Омская область Омск

Россия - СФО - Омская область - Омск

Римма Камкина-Панова "Омск. Ленинградский мост" (1985) Римма Камкина-Панова "Омск. Ленинградский мост" (1985)
Тимофей Козлов "Омск. После грозы" (1973) Тимофей Козлов "Омск. После грозы" (1973)
"На Жукова, Омск", 1995г. Геймран Баймуханов (род. 1961) "На Жукова, Омск", 1995г. Геймран Баймуханов (род. 1961)
Римма Камкина-Панова "Омск. Ленинградский мост" (1985)

СОБЫТИЯ


16.03.2026 В Омском политехе разработали систему голосовой аутентификации

государственной регистрации программы для ЭВМ. Его разработка – закономерный результат работы сильной научной школы ОмГТУ в области защиты информации и подтверждение того, что фундаментальная наука в Омском политехе обретает конкретное воплощение в технологиях с высоким потенциалом внедрения. Университет ведет системные исследования в сфере биометрической аутентификации и машинного обучения
04.02.2026 МТС внедрила комплексную систему цифрового управления в жилом квартале «Зеленая река» в Омске

е инструменты для решения повседневных задач, что в целом повышает комфорт и удобство проживания, а сам жилой квартал уже сейчас можно считать одним из ведущих проектов сферы цифрового домостроения в Омске. На его примере можно увидеть, как сотрудничество девелопера и технологического лидера формирует новый стандарт качества на рынке недвижимости», — сказал руководитель направления по цифро
09.10.2025 В Омском государственном университете внедрили систему видеоконференцсвязи «Труконф»

ет все необходимые функции для обучения, что делает его эффективным инструментом для современного дистанционного образования и взаимодействия» — отметила начальник отдела программ высшего образования Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского Евгения Дмитриева.
25.09.2025 «Школа 21» открылась в Омске

21» никогда не пробовали себя в программировании. «Проплыть бассейн» решили преимущественно жители Омска и области (94%). Виталий Хоценко, губернатор Омской области, отметил: «“Школа 21” в Омс
03.06.2025 В спальных районах Омска интернет «МегаФона» стал быстрее

Жители правобережной части Омска за первый квартал этого года нарастили объём мобильного трафика в 11 раз по сравнению с концом 2024 г. Чтобы обеспечить высокую скорость передачи данных, увеличить ёмкость сети и расширит
26.05.2025 RUVDS начал предоставлять услугу аренды серверов в Омске

зации стратегии развития регионального присутствия запустил площадку с вычислительными мощностями в Омске. Возможность заказать виртуальный сервер в этом регионе уже доступна на сайте компании.
31.03.2025 МТС улучшила покрытие сети LTE в пригороде Омска

900 специалисты МТС обеспечили более устойчивое покрытие сети LTE на участках автодорог в пригороде Омска и вдоль трасс в направлении Тюмени, Черлака и Русской Поляны. Об этом CNews сообщили пр
27.03.2025 SuperJob: уехать в небольшой город ради высокой зарплаты чаще всего готовы жители Омска, Краснодара и Новосибирска

ный пункт ради трудоустройства с двукратным увеличением заработной платы чаще готовы принять жители Омска (64%), Краснодара (60%), Новосибирска (60%), Перми (59%) и Красноярска (58%): «Численно
11.03.2025 МТС расширила сеть LTE на трассе Курган – Омск

ПАО «МТС» сообщает о расширении покрытия сети LTE на участке автомобильной федеральной дороги Р-254 «Иртыш» между Курганом и пограничным переходом Петухово в направлении Омска, а также на объездной трассе через город Ишим Тюменской области. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС установила дополнительное телеком-оборудование вдоль трассы «Иртыш» в Варгаш
04.03.2025 Волгоград, Омск и Уфа больше всего надеются на увеличение турпотока

Увеличению турпотока больше всего обрадуются в Волгограде, Омске и Уфе. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие де
18.02.2025 Х5 Media в Приволжье: digital instore-реклама появится в «Пятерочках» Уфы и Омска

Group, выходит в новые регионы. Теперь digital instore-реклама будет доступна в «Пятерочках» Уфы и Омска. В 2025 г. планируется увеличить число экранов для запуска видео- и аудиорекламы в два

13.02.2025 ТФ «Николь» внедрил Axelot WMS на складе в Омске

ие торговые марки, как: «Лада-имидж», «Белмаг», «АкТех», «Трек», Fenox, «Лузар», Yokohama, Dunlop, Viatti и др. Внедрение системы управления складом Axelot WMS прошло на складе компании ТФ «Николь» в Омске. Его площадь составляет 20 тыс. кв.м, ассортимент хранимой продукции достигает более чем 100 тыс. SKU. Внедрение системы позволило: повысить точность выполнения складских операций; эффект
21.01.2025 МТС усилила сеть LTE в Омске

ПАО «МТС», цифровая экосистема, модернизировала сеть мобильной связи в Омске и пригороде. Компания МТС провела рефарминг (перевод) базовых станций 3G в стандарт LTE, что позволило улучшить покрытие и увеличить скорость мобильного интернета в среднем на 15%. Об это
04.12.2024 Роботы Vocamate AI на основе генеративного искусственного интеллекта оценивают работу операторов и повышают качество обслуживания клиентов в энергосбытовой сфере

Ресурсоснабжающая компания «Омск РТС», входящая в состав «Интер РАО», внедряет искусственный интеллект (ИИ) для улучшения взаимодействия с клиентами. С 2023 г. компания использует ИИ в коммуникациях с клиентами, а в 2024

04.12.2024 «Омск РТС» и Prof IT запустили новый проект по информированию о задолженности с применением генеративного ИИ

Ресурсоснабжающая компания «Омск РТС», входящая в состав «Интер РАО», внедряет искусственный интеллект (ИИ) для улучшения взаимодействия с клиентами. С 2023 г. компания использует ИИ в коммуникациях с клиентами, а в 2024

25.10.2024 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в центре и на окраине Омска

У жителей Омска улучшилось качество связи и ускорился интернет. «МегаФон» провел модернизацию LTE-сети

10.09.2024 МТС улучшила связь на въезде в Омск со стороны Черлака

МТС расширила сеть LTE на въезде в Омск в месте пересечения трассы М38 «Черлакский тракт» и автодороги Р254 «Иртыш». В результате проведенных работ скорость LTE выросла в среднем на 25%. МТС модернизировала сеть в районе автомоб
15.08.2024 МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом жителей деревни Нижняя Ильинка Омского района

поселке Чернолучинском и многих других. Деревня Нижняя Ильинка – одна из немногих локаций в регионе, где до сих пор не было LTE-покрытия МТС, хотя сам населенный пункт находится всего в часе езды от Омска. Мы продолжим развивать свою сеть в регионе, потому что считаем, что сельским жителям должны быть доступны те же цифровые возможности, что и горожанам», — сказал директор МТС в Омской обл
15.04.2024 В омских Черемушках разогнали 4G до 100 Мбит/с

Более 8 тыс. жителей пригорода Омска получили новые скорости мобильного интернета в своих смартфонах и уверенный прием LTE-с
04.04.2024 МТС включила 4G-интернет в промышленной зоне Омска

ПАО «МТС» запустила новые базовые станции в промышленной зоне Омска. В результате проведенных работ высокоскоростная сеть 4G покрыла территорию одного из крупнейших предприятий региона и торгово-промышленные объекты, расположенные неподалеку. Об этом CNew
02.11.2023 Жители почти 1,5 тыс. домов Омска получили доступ к домашнему интернету МТС

МТС построила сеть фиксированной связи на территории Советского округа Омска. Жители правого берега Иртыша смогут экономить до 40% ежемесячно на домашних, мобильных
15.09.2023 МТС в полтора раза ускорила мобильный интернет в Омске

50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС. Обновленное оборудование позволит абонентам из Омска и рабочих поселков Тевриз, Русская Поляна и Павлоградка, сел Иртыш, Воскресенка, Соснов
18.07.2023 МТС улучшила покрытие 4G для омских грибников

ТС обеспечила непрерывное покрытие высокоскоростным мобильным интернетом участка железной дороги из Омска до станции Любинская. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС установила новые ба
26.04.2023 «Мегафон» улучшил связь в четырех округах Омска

вленная сеть не только повысит комфорт интернет-серфинга, но и расширит возможности для использования современной технологии голосовых звонков VoLTE с высокой четкостью звука. «Мегафон давно создал в Омске надежную и качественную инфраструктура, но мы постоянно изучаем состояние нашей сети, чтобы улучшать ее параметры там, где это необходимо. Инженеры компании пользуются возможностями Big D
24.03.2023 МТС обновила городскую систему видеонаблюдения в Омске

ПАО «МТС», цифровая экосистема, обновила городскую систему цифрового видеонаблюдения Омска, дополнив ее почти двумя десятками новых камер наружного наблюдения. Это позволяет обеспечить безопасность городских пространств за счет мониторинга и предупреждения возможных угроз. Об э
28.02.2023 «Мой офис» создал в Омске центр компетенций по отечественному ПО

– это развитие кадров и повышение уровня цифровой грамотности жителей региона. Без крупных ИТ игроков невозможна ускоренная и качественная цифровизация. Приветствую решение «Мой офис» создать на базе омского вуза центр компетенций по отечественному ПО», — сказал Дмитрий Ушаков. «Университет СибАДИ всегда оперативно реагирует на запросы современности. Государство четко поставило задачу по до
21.10.2022 «Мегафон» расширил покрытие 4G в Омске

2022 г. «Мегафон» модернизировал более 70 базовых станций в наиболее загруженных городских локациях Омска. Запуск дополнительного слоя LTE позволил оператору увеличить скорость мобильного интер
27.09.2022 «Мегафон» построил сеть 4G в новой ледовой арене Омска

ектов телеком-инфраструктурой, наши инженеры работали на крупнейших спортивных событиях: Олимпиаде, Чемпионатах Мира, Универсиадах. Весь этот опыт мы применили для запуска сети в новом ледовом дворце Омска. “Мегафон” в кратчайшие сроки завершил все работы, чтобы гости первого хоккейного матча “Авангарда” в день 200-летия Омской области могли делиться своими впечатлениями на скоростях до 200
26.08.2022 МТС обеспечила связью ТК «Квадро» и гипермаркет «Окей» в Омске

МТС завершила строительство сети LTE внутри крупнейших торговых площадок Омска – ТК «Квадро» и гипермаркета «Окей». Это позволит посетителям и работникам торговых площадок пользоваться мобильным интернетом на скоростях до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представи
09.06.2022 МТС закрыла «белые пятна» на двух ключевых автотрассах Омской области

по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, запустила LTE вдоль автотрасс Омск-Русская поляна и Омск-Черлак, общей протяженностью почти 350 километров. Об этом

26.05.2022 «Датапакс» запустил новое транспортное приложение для жителей Омска

поможет улучшить качество работы мобильного приложения и сделать его еще более удобным для жителей Омска. Мобильное приложение «Омск транспорт» разработано компанией «Датапакс» и уже доступно

24.03.2022 Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Омске

ртуальную SIM-карту на устройствах с технологией eSIM в регионах. Теперь эта опция доступна жителям Омска. Об этом CNews сообщили представители «ГПБ мобайл». С 24 марта 2022 г. подключиться к «
23.11.2021 «Крок» создала цифровую среду в офисе ИТ-подразделения Райффайзенбанка в Омске

ИТ-компания «Крок» создала условия для работы и обучения сотрудников и обеспечила беспроводную передачу данных в Raiffeisen TechCenter – офисе ИТ-подразделения Райффайзенбанка в Омске. Raiffeisen TechCenter пополнил портфолио мультимедийных проектов «Крок» для крупных банков. Одна из особенностей офиса Raiffeisen TechCenter – отсутствие проводных подключений на рабочих
19.08.2020 Softline оснастила Кванториум в Омске

Softline приняла участие в создании детского технопарка Кванториум в Омске. С помощью оборудования и программного обеспечения, поставленного компанией, ученики центра могут строить прототипы ракет и другой космической техники, изучать лазерную резку, 3D-моделиро
30.07.2020 Softline оснастила площадку «Виртуальная и дополненная реальность» Омского авиационного колледжа по стандартам Worldskills

ения по лучшим на рынке ценам. Softline слышит заказчика и понимает все его цели, поэтому мы нацелены на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество», - сказал о преимуществах работы с Softline директор Омского авиационного колледжа Александр Кольцов.
13.11.2019 Райффайзенбанк создаст в Омске бизнес-центр для ИТ-подразделения

Райффайзенбанк в Омске подписал соглашение с «Технопарк-Омск» о долгосрочной аренде и масштабном обновлении зд
29.08.2019 Райффайзенбанк объявил о расширении ИТ-команды в Омске

Райффайзенбанк открыл новую площадку для сотрудников своего ИТ-хаба в Омске. Два этажа в бизнес-центре общей площадью около 1 тыс. м2, расположенном по адресу ул.

07.04.2017 Tele2 запустила 4G в Омске

ах города, но и внутри помещений.Tele2 вводила в строй сеть 4G постепенно: в первом квартале жители Омска могли оценить высокоскоростной интернет в популярных местах города. Реальная нагрузка н
10.01.2017 МТС продлил контракт на обеспечение связью омских госструктур

МТС сообщил о продлении контракта на предоставление услуг связи администрации Омска в 2017 г. Как рассказали CNews в компании, сумма годового контракта составила 1,25 млн руб.В пакет услуг входит предоставление номера, местная, междугородняя и международная связь, внутри
09.12.2016 «Телфин» начал продажу телефонных номеров Омска

Российский телеком-провайдер «Телфин» объявил о старте продаж телефонных номеров города Омска. Таким образом, компания расширяет список городских номеров, доступных для подключения.

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ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 90
Ростелеком 10948 78
МегаФон 10742 70
Yandex - Яндекс 9216 63
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 46
9594 45
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 42
Microsoft Corporation 25775 42
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 31
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 29
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 28
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 26
IBM - International Business Machines Corp 9699 26
Softline - Софтлайн 3743 26
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 24
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 23
SAP SE 5601 23
Huawei 4676 23
Oracle Corporation 7074 22
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 21
Samsung Electronics 11064 21
Apple Inc 13154 21
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 20
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 20
Intel Corporation 12811 20
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 284 19
Cisco Systems 5372 18
Google LLC 12688 16
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ВымпелКом - Билайн Сибирский регион 52 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 14
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 14
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 12
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 12
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 11
VK - Mail.ru Group 3602 10
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 10
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 10
Superjob - Суперджоб 858 48
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 41
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 21
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 20
Farimex - Фэримекс 30 19
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 17
Газпром ПАО 1493 17
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 17
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 15
Газпром нефть 725 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 14
РЖД - Российские железные дороги 2096 13
Газпромнефть ОНПЗ - Омский НПЗ - Омский нефтеперерабатывающий завод - Газпромнефть Омск 18 12
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 12
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Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 10
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 10
Россети Ленэнерго 1699 10
Альфа-Банк 1979 9
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Связной ГК 1401 8
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 7
Альфа-Групп 745 7
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ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
ФЛМ - Федерация лабораторной медицины 11 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
Союз пенсионеров России 9 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
WiMAX Forum 69 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 10 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
Коминтерн - Коммунистический интернационал 16 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 188
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 183
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 154
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 133
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 124
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 100
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 93
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 88
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 87
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 85
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 84
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 75
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 70
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 70
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 69
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 68
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 67
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 64
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 64
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 63
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 62
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 59
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 56
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 52
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 52
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 50
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 49
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 47
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 44
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 44
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 44
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 43
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 43
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 42
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 39
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 37
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 37
Google Android 15243 47
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 44
Apple iOS 8583 38
Microsoft Windows 16882 27
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 23
Linux OS 11533 21
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 20
Microsoft Windows 2000 8678 20
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 18
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 17
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 17
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 16
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 14
Apple - App Store 3109 14
Microsoft Office 4170 13
Oracle Java - язык программирования 3469 11
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 11
Google YouTube - Видеохостинг 3002 11
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 10
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 10
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 62 9
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 8
Apple iPhone 6 4861 8
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 8
Apple iPad 4011 8
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 8
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 7
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 7
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 7
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 7
Avito - Авито услуги 142 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 7
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 7
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 6
Apple Pay 519 6
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 6
НКТ - Р7-Офис 543 6
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 220 6
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 6
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 6
Синюгин Михаил 55 23
Беззубкин Игорь 40 15
Копосов Максим 74 12
Валяева Елизавета 72 12
Березовский Владимир 18 11
Сергиенко Андрей 14 11
Путин Владимир 3454 11
Соловьев Александр 120 9
Кудрявцев Максим 43 8
Цаплин Никита 87 7
Thygesen Jan Edvard - Тигесен Ян Эдвард 35 7
Рязанов Кирилл 6 6
Южаков Александр 10 6
Мельников Александр 98 5
Кочетков Владислав 248 5
Покровский Иван 136 5
Дубинин Александр 20 4
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Бызов Дмитрий 38 4
Хоценко Виталий 12 4
Дадыкин Иван 31 4
Михайлов Владимир 40 4
Айгистов Александр 9 4
Назаров Виктор 7 4
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Диркс Яков 14 4
Рейман Леонид 1065 4
Хасьянова Гульнара 156 4
Мишустин Михаил 787 3
Греф Герман 485 3
Поляков Сергей 75 3
Хасис Лев 105 3
Трушкин Константин 60 3
Иванов Сергей 405 3
Духовницкий Олег 91 3
Попов Андрей 116 3
Слизень Виталий 244 3
Кравченко Константин 101 3
Соловенчук Александр 156 3
Анкилов Константин 121 3
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Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Деловой Петербург 40 1
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Gartner - Гартнер 3658 6
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 4
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
Forrester Research 834 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
Рустелеком ТК 305 1
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Synergy Research Group 48 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
Интерфакс-100 21 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
Moody's Investors Service 136 1
MForum Analytics 20 1
ACSI - American Customer Satisfaction Index - Американский индекс удовлетворенности потребителей 19 1
Gartner IT Spending and Staffing 4 1
Т-Банк - Тинькофф - Tinkoff Data 5 1
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
ИЭГ - Институт экономики города - Фонд 1 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
Эвотор - Платформа ОФД - Чек индекс 26 1
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CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 24 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 1
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 7
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 6
ОмГУПС - Омский государственный университет путей сообщения 8 6
СибАДИ ВО ФГБОУ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 12 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 6
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 5
ТГУ - Томский государственный университет 233 5
ОмГПУ - Омский государственный педагогический университет 6 5
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 5
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 4
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 4
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 4
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 51 4
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 4
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 3
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 37 3
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 3
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 3
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 3
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 3
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 34 3
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 3
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ОмГАУ - Омский ГАУ - Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина 8 3
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