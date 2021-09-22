Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СФО
Омская область
Омск
Публикаций - 649, упоминаний - 922
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Валяева Елизавета 72 11
|Сергиенко Андрей 14 11
|Соловьев Александр 62 8
|Кочетков Владислав 142 5
|Мельников Александр 63 5
|Путин Владимир 1840 4
|Кудрявцев Максим 37 4
|Дубинин Александр 16 4
|Бызов Дмитрий 31 4
|Путин Сергей 36 3
|Хасис Лев 96 3
|Медведев Дмитрий 1437 3
|Воробьев Михаил 44 3
|Векилов Тимур 28 3
|Духовницкий Олег 91 3
|Козлов Игорь 36 2
|Дмитриев Кирилл 93 2
|Малышев Сергей 46 2
|Рубин Дмитрий 39 2
|Hughes Oliver - Хьюз Оливер 21 2
|Соколов Дмитрий 45 2
|Страшнов Дмитрий 111 2
|Попов Анатолий 98 2
|Фридман Михаил 56 2
|Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 18 2
|Солонин Спартак 25 2
|Патока Андрей 96 2
|Калинин Денис 66 2
|Филипченко Татьяна 2 2
|Лифшиц Евгений 7 2
|Лапшиков Юрий 3 2
|Хасьянова Гульнара 88 2
|Орловский Виктор 229 2
|Евстифеев Александр 3 2
|Гурко Александр 129 2
|Семериков Андрей 29 2
|Круглов Алексей 18 2
|Павкин Кирилл 5 2
|Слизень Виталий 154 2
|Анкилов Константин 62 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786263, в очереди разбора - 689939.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786263, в очереди разбора - 689939.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru