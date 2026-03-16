Россия - СФО - Омская область - Омск

В Омском политехе разработали систему голосовой аутентификации государственной регистрации программы для ЭВМ. Его разработка – закономерный результат работы сильной научной школы ОмГТУ в области защиты информации и подтверждение того, что фундаментальная наука в Омском политехе обретает конкретное воплощение в технологиях с высоким потенциалом внедрения. Университет ведет системные исследования в сфере биометрической аутентификации и машинного обучения

МТС внедрила комплексную систему цифрового управления в жилом квартале «Зеленая река» в Омске е инструменты для решения повседневных задач, что в целом повышает комфорт и удобство проживания, а сам жилой квартал уже сейчас можно считать одним из ведущих проектов сферы цифрового домостроения в Омске. На его примере можно увидеть, как сотрудничество девелопера и технологического лидера формирует новый стандарт качества на рынке недвижимости», — сказал руководитель направления по цифро

В Омском государственном университете внедрили систему видеоконференцсвязи «Труконф» ет все необходимые функции для обучения, что делает его эффективным инструментом для современного дистанционного образования и взаимодействия» — отметила начальник отдела программ высшего образования Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского Евгения Дмитриева.

«Школа 21» открылась в Омске 21» никогда не пробовали себя в программировании. «Проплыть бассейн» решили преимущественно жители Омска и области (94%). Виталий Хоценко, губернатор Омской области, отметил: «“Школа 21” в Омс

В спальных районах Омска интернет «МегаФона» стал быстрее Жители правобережной части Омска за первый квартал этого года нарастили объём мобильного трафика в 11 раз по сравнению с концом 2024 г. Чтобы обеспечить высокую скорость передачи данных, увеличить ёмкость сети и расширит

RUVDS начал предоставлять услугу аренды серверов в Омске зации стратегии развития регионального присутствия запустил площадку с вычислительными мощностями в Омске. Возможность заказать виртуальный сервер в этом регионе уже доступна на сайте компании.

МТС улучшила покрытие сети LTE в пригороде Омска 900 специалисты МТС обеспечили более устойчивое покрытие сети LTE на участках автодорог в пригороде Омска и вдоль трасс в направлении Тюмени, Черлака и Русской Поляны. Об этом CNews сообщили пр

SuperJob: уехать в небольшой город ради высокой зарплаты чаще всего готовы жители Омска, Краснодара и Новосибирска ный пункт ради трудоустройства с двукратным увеличением заработной платы чаще готовы принять жители Омска (64%), Краснодара (60%), Новосибирска (60%), Перми (59%) и Красноярска (58%): «Численно

МТС расширила сеть LTE на трассе Курган – Омск ПАО «МТС» сообщает о расширении покрытия сети LTE на участке автомобильной федеральной дороги Р-254 «Иртыш» между Курганом и пограничным переходом Петухово в направлении Омска, а также на объездной трассе через город Ишим Тюменской области. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС установила дополнительное телеком-оборудование вдоль трассы «Иртыш» в Варгаш

Волгоград, Омск и Уфа больше всего надеются на увеличение турпотока Увеличению турпотока больше всего обрадуются в Волгограде, Омске и Уфе. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие де

Х5 Media в Приволжье: digital instore-реклама появится в «Пятерочках» Уфы и Омска Group, выходит в новые регионы. Теперь digital instore-реклама будет доступна в «Пятерочках» Уфы и Омска. В 2025 г. планируется увеличить число экранов для запуска видео- и аудиорекламы в два

ТФ «Николь» внедрил Axelot WMS на складе в Омске ие торговые марки, как: «Лада-имидж», «Белмаг», «АкТех», «Трек», Fenox, «Лузар», Yokohama, Dunlop, Viatti и др. Внедрение системы управления складом Axelot WMS прошло на складе компании ТФ «Николь» в Омске. Его площадь составляет 20 тыс. кв.м, ассортимент хранимой продукции достигает более чем 100 тыс. SKU. Внедрение системы позволило: повысить точность выполнения складских операций; эффект

МТС усилила сеть LTE в Омске ПАО «МТС», цифровая экосистема, модернизировала сеть мобильной связи в Омске и пригороде. Компания МТС провела рефарминг (перевод) базовых станций 3G в стандарт LTE, что позволило улучшить покрытие и увеличить скорость мобильного интернета в среднем на 15%. Об это

Роботы Vocamate AI на основе генеративного искусственного интеллекта оценивают работу операторов и повышают качество обслуживания клиентов в энергосбытовой сфере Ресурсоснабжающая компания «Омск РТС», входящая в состав «Интер РАО», внедряет искусственный интеллект (ИИ) для улучшения взаимодействия с клиентами. С 2023 г. компания использует ИИ в коммуникациях с клиентами, а в 2024

«Омск РТС» и Prof IT запустили новый проект по информированию о задолженности с применением генеративного ИИ Ресурсоснабжающая компания «Омск РТС», входящая в состав «Интер РАО», внедряет искусственный интеллект (ИИ) для улучшения взаимодействия с клиентами. С 2023 г. компания использует ИИ в коммуникациях с клиентами, а в 2024

«МегаФон» ускорил мобильный интернет в центре и на окраине Омска У жителей Омска улучшилось качество связи и ускорился интернет. «МегаФон» провел модернизацию LTE-сети

МТС улучшила связь на въезде в Омск со стороны Черлака МТС расширила сеть LTE на въезде в Омск в месте пересечения трассы М38 «Черлакский тракт» и автодороги Р254 «Иртыш». В результате проведенных работ скорость LTE выросла в среднем на 25%. МТС модернизировала сеть в районе автомоб

МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом жителей деревни Нижняя Ильинка Омского района поселке Чернолучинском и многих других. Деревня Нижняя Ильинка – одна из немногих локаций в регионе, где до сих пор не было LTE-покрытия МТС, хотя сам населенный пункт находится всего в часе езды от Омска. Мы продолжим развивать свою сеть в регионе, потому что считаем, что сельским жителям должны быть доступны те же цифровые возможности, что и горожанам», — сказал директор МТС в Омской обл

В омских Черемушках разогнали 4G до 100 Мбит/с Более 8 тыс. жителей пригорода Омска получили новые скорости мобильного интернета в своих смартфонах и уверенный прием LTE-с

МТС включила 4G-интернет в промышленной зоне Омска ПАО «МТС» запустила новые базовые станции в промышленной зоне Омска. В результате проведенных работ высокоскоростная сеть 4G покрыла территорию одного из крупнейших предприятий региона и торгово-промышленные объекты, расположенные неподалеку. Об этом CNew

Жители почти 1,5 тыс. домов Омска получили доступ к домашнему интернету МТС МТС построила сеть фиксированной связи на территории Советского округа Омска. Жители правого берега Иртыша смогут экономить до 40% ежемесячно на домашних, мобильных

МТС в полтора раза ускорила мобильный интернет в Омске 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС. Обновленное оборудование позволит абонентам из Омска и рабочих поселков Тевриз, Русская Поляна и Павлоградка, сел Иртыш, Воскресенка, Соснов

МТС улучшила покрытие 4G для омских грибников ТС обеспечила непрерывное покрытие высокоскоростным мобильным интернетом участка железной дороги из Омска до станции Любинская. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС установила новые ба

«Мегафон» улучшил связь в четырех округах Омска вленная сеть не только повысит комфорт интернет-серфинга, но и расширит возможности для использования современной технологии голосовых звонков VoLTE с высокой четкостью звука. «Мегафон давно создал в Омске надежную и качественную инфраструктура, но мы постоянно изучаем состояние нашей сети, чтобы улучшать ее параметры там, где это необходимо. Инженеры компании пользуются возможностями Big D

МТС обновила городскую систему видеонаблюдения в Омске ПАО «МТС», цифровая экосистема, обновила городскую систему цифрового видеонаблюдения Омска, дополнив ее почти двумя десятками новых камер наружного наблюдения. Это позволяет обеспечить безопасность городских пространств за счет мониторинга и предупреждения возможных угроз. Об э

«Мой офис» создал в Омске центр компетенций по отечественному ПО – это развитие кадров и повышение уровня цифровой грамотности жителей региона. Без крупных ИТ игроков невозможна ускоренная и качественная цифровизация. Приветствую решение «Мой офис» создать на базе омского вуза центр компетенций по отечественному ПО», — сказал Дмитрий Ушаков. «Университет СибАДИ всегда оперативно реагирует на запросы современности. Государство четко поставило задачу по до

«Мегафон» расширил покрытие 4G в Омске 2022 г. «Мегафон» модернизировал более 70 базовых станций в наиболее загруженных городских локациях Омска. Запуск дополнительного слоя LTE позволил оператору увеличить скорость мобильного интер

«Мегафон» построил сеть 4G в новой ледовой арене Омска ектов телеком-инфраструктурой, наши инженеры работали на крупнейших спортивных событиях: Олимпиаде, Чемпионатах Мира, Универсиадах. Весь этот опыт мы применили для запуска сети в новом ледовом дворце Омска. “Мегафон” в кратчайшие сроки завершил все работы, чтобы гости первого хоккейного матча “Авангарда” в день 200-летия Омской области могли делиться своими впечатлениями на скоростях до 200

МТС обеспечила связью ТК «Квадро» и гипермаркет «Окей» в Омске МТС завершила строительство сети LTE внутри крупнейших торговых площадок Омска – ТК «Квадро» и гипермаркета «Окей». Это позволит посетителям и работникам торговых площадок пользоваться мобильным интернетом на скоростях до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представи

МТС закрыла «белые пятна» на двух ключевых автотрассах Омской области по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, запустила LTE вдоль автотрасс Омск-Русская поляна и Омск-Черлак, общей протяженностью почти 350 километров. Об этом

«Датапакс» запустил новое транспортное приложение для жителей Омска поможет улучшить качество работы мобильного приложения и сделать его еще более удобным для жителей Омска. Мобильное приложение «Омск транспорт» разработано компанией «Датапакс» и уже доступно

Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Омске ртуальную SIM-карту на устройствах с технологией eSIM в регионах. Теперь эта опция доступна жителям Омска. Об этом CNews сообщили представители «ГПБ мобайл». С 24 марта 2022 г. подключиться к «

«Крок» создала цифровую среду в офисе ИТ-подразделения Райффайзенбанка в Омске ИТ-компания «Крок» создала условия для работы и обучения сотрудников и обеспечила беспроводную передачу данных в Raiffeisen TechCenter – офисе ИТ-подразделения Райффайзенбанка в Омске. Raiffeisen TechCenter пополнил портфолио мультимедийных проектов «Крок» для крупных банков. Одна из особенностей офиса Raiffeisen TechCenter – отсутствие проводных подключений на рабочих

Softline оснастила Кванториум в Омске Softline приняла участие в создании детского технопарка Кванториум в Омске. С помощью оборудования и программного обеспечения, поставленного компанией, ученики центра могут строить прототипы ракет и другой космической техники, изучать лазерную резку, 3D-моделиро

Softline оснастила площадку «Виртуальная и дополненная реальность» Омского авиационного колледжа по стандартам Worldskills ения по лучшим на рынке ценам. Softline слышит заказчика и понимает все его цели, поэтому мы нацелены на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество», - сказал о преимуществах работы с Softline директор Омского авиационного колледжа Александр Кольцов.

Райффайзенбанк создаст в Омске бизнес-центр для ИТ-подразделения Райффайзенбанк в Омске подписал соглашение с «Технопарк-Омск» о долгосрочной аренде и масштабном обновлении зд

Райффайзенбанк объявил о расширении ИТ-команды в Омске Райффайзенбанк открыл новую площадку для сотрудников своего ИТ-хаба в Омске. Два этажа в бизнес-центре общей площадью около 1 тыс. м2, расположенном по адресу ул.

Tele2 запустила 4G в Омске ах города, но и внутри помещений.Tele2 вводила в строй сеть 4G постепенно: в первом квартале жители Омска могли оценить высокоскоростной интернет в популярных местах города. Реальная нагрузка н

МТС продлил контракт на обеспечение связью омских госструктур МТС сообщил о продлении контракта на предоставление услуг связи администрации Омска в 2017 г. Как рассказали CNews в компании, сумма годового контракта составила 1,25 млн руб.В пакет услуг входит предоставление номера, местная, междугородняя и международная связь, внутри