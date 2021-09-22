Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46513
ИКТ 4540
Организации 3080
Ведомства 1083
Ассоциации 322
Технологии 2037
Системы 10673
Персоны 15465
Местоположение 1006
Статьи 671
Пресса 439
ИАА 388
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 623
Мероприятия 554

Россия
СФО
Омская область
Омск

Россия - СФО - Омская область - Омск


22.09.2021 Масштабная роботизация — роботы-пылесосы стали доступнее для россиян на 49% 1
20.09.2021 Водители смогут заказывать еду в машину через «Яндекс.карты» 1
10.08.2021 Уцелевший со времен СССР радиозавод решил занять треть российского рынка сотовых антенн 2
09.08.2021 Российских водителей завалят новыми штрафами. Их начала выписывать умная нейросеть 1
06.08.2021 Провайдеры услуг ЦОД определяются с региональной стратегией 2
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 1
08.07.2021 «Яндекс.маркет» и «Яндекс.доставка» запустили экспресс-доставку в новых регионах 1
21.06.2021 Metro появился на AliExpress Россия 1
18.06.2021 Аналитика «М.видео-Эльдорадо»: продажи смартфонов с поддержкой 5G за год увеличились в 30 раз 1
07.06.2021 «Яндекс.маркет» открыл сортировочные центры в 10 городах России 1
03.06.2021 «Сбер» представил технологическую платформу для цифровой трансформации регионов 1
27.05.2021 Syssoft и Cloudflare защитили веб-ресурсы «Циан» 1
24.05.2021 Контакт-центры «Ростелекома» получили сертификат качества международного образца ISO 1
13.05.2021 В России заочно арестован сын основателя «Билайна» 1
26.04.2021 Orange Business Services развернула для «Икеа» омниканальный контакт-центр на сотни рабочих мест 1
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
08.04.2021 Региональная команда ОТР выросла на 35% 1
02.04.2021 Новая компания основателя IBS хочет подмять под себя рынок ПО для общения с государством 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
04.02.2021 «Ростелеком» и ПФР подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» в 2020 году 1
28.01.2021 Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 1
14.01.2021 Программисты на Python в России получают до 400 тыс. руб. Но девушки к ним работать не идут 1
25.12.2020 MCN Telecom объединил в домашней сети 18 крупных регионов России за три месяца 1
25.12.2020 Konica Minolta перевела российские и зарубежные офисы Ancor на аутсорсинг печати 1
16.12.2020 «2ГИС» запустила бесплатный грузовой навигатор в 99 городах России 1
14.12.2020 Mail.ru Group и «Сбер» организуют бесплатное такси для врачей 1
03.12.2020 Проект «Гейминг для всех» поможет людям с инвалидностью играть в видеоигры 1
23.11.2020 «Газинформсервис» трансформировал процессы сервисного управления на базе решения Naumen Service Desk 1
19.11.2020 Технологии «1С» успешно представлены на международном чемпионате BRICS Future Skills Challenge 1
19.11.2020 CNews назвал лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 года 1
16.11.2020 В «Билайне» назначен исполнительный вице-президент по развитию корпоративного бизнеса 1
23.10.2020 Такси с рециркуляторами «Росэлектроники» появились на дорогах страны 1
16.10.2020 ВТБ начал принимать электронные документы для открытия счета в рамках выездного сервиса 1
15.10.2020 Hyundai подвела итоги первого года Hyundai Mobility 1
15.10.2020 Сеть гипермаркетов «О’кей» подключилась к «Сбермаркету» 1
01.10.2020 Назван зарплатный потолок для сисадминов Windows в России 1
01.10.2020 Разработчики «1С» из 36 регионов приняли участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы» 2
26.08.2020 ФСБ арестовала ИТ-советника Госдумы, когда он выманивал $3 млн у подследственного главы НКК 1

Публикаций - 649, упоминаний - 922

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 69
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 57
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 50
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 29
3934 27
Ростелеком Сибирьтелеком 337 26
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 24
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 563 21
Microsoft Corporation 11628 21
Yandex - Яндекс 4129 20
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 19
Telenor 325 17
SAP SE 3272 15
Samsung Electronics 5878 14
Softline - Софтлайн 1507 13
Cisco Systems 2158 13
Ростех - Ростехнологии 2230 12
IBM 3677 11
Синтерра - Synterra 602 11
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 11
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 10
Скай Линк - Skylink 548 10
Альфа-Групп - Altimo 265 10
Oracle Corporation 3466 10
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 9
Google LLC 7439 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 8
VK - Mail.ru Group 2508 8
Luxoft - Люксофт 236 7
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 7
Avaya Inc - Avaya СНГ 575 7
Apple Inc - Эппл Рус 7861 7
NVision Group - Энвижн Груп 552 7
Yota - Скартел 623 6
Астерос - Asteros 531 6
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 6
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 6
Huawei 2750 6
IBS - ИБС ИТ Услуги 1011 5
Ростелеком Связьинвест 773 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 26
Farimex - Фэримекс 14 11
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 724 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 10
РЖД - Российские железные дороги 1093 8
Почта России ПАО 1586 6
Альфа-Банк 1135 6
Auchan Holding - Ашан 148 6
Росводоканал 44 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 6
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 5
Альфа-Групп 353 5
УЭК - Универсальная электронная карта 512 5
Связной ГК 897 5
Аэрофлот 496 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 5
Газпром ПАО 538 4
Deutsche Bank 136 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 645 4
Metro Cash&Carry - Metro C&C 226 4
Ситимобил - Служба такси 113 4
Visa International 1358 3
Транснефть 159 3
Интер РАО ПАО 167 3
HeadHunter Group - HH Group 339 3
Яндекс.Такси 271 3
Uber 257 3
Газпром нефть 384 3
Евросеть 939 3
Uber Technologies 258 3
Boeing 102 3
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 186 2
X5 Group - Пятерочка 561 2
OTP Group - ОТП Банк 125 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 143 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 2
Газпромбанк - ГПБ 696 2
Ак Барс Банк 174 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 20
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 17
Правительство РФ 2226 14
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 11
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 10
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 9
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 8
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 7
Администрация города Омска 8 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 706 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 6
Президент Российской Федерации 1447 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 4
Правительство Москвы 660 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 358 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 4
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 521 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 3
Правительство и губернатор Омской области 14 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 427 3
Арбитражный суд города Москвы 347 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 110 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 101 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 3 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 50 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 181 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 43 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 21 1
ФЛМ - Федерация лабораторной медицины 3 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 42
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 28
3G - Стандарт мобильной связи 3835 26
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 20
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 17
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 17
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 12
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1247 9
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 9
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1505 8
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 6
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 234 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 6
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 452 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1259 5
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 5
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 410 5
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 66 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 5
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3110 5
Big Data - Большие данные 1136 5
Agile software development - Гибкая методология разработки 223 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1298 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1041 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 4
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 272 4
Superjob 172 33
Google Android 10752 31
Apple iOS 5744 21
Microsoft Windows 10 6810 17
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 13
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 13
Google Play - Google Store - Android Market 2515 10
ЭОС Дело СЭД 649 10
Яндекс.Карты и Транспорт 293 9
Linux OS 4386 8
Apple - App Store 2199 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 7
Java - Язык программирования 1221 6
Apple Pay 385 5
МТС Мобильные сотрудники 40 5
Google YouTube - Видеохостинг 1833 5
Microsoft SQL Server 814 5
Tele2 Praktik 6 5
Microsoft Office 2004 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 447 5
Apple iPhone 5 710 5
ЭОС Дело-web 134 4
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 4
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 4
Symbian OS 803 4
Apple iPad 3263 4
Microsoft Skype 1501 4
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1034 4
SQL - Язык программирования 439 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 804 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 3
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 3
Microsoft SharePoint Products and Technologies 840 3
Python - Высокоуровневый язык программирования 392 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 491 3
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 3
Apple iPad mini 375 3
Яндекс.Маркет 439 3
Валяева Елизавета 72 11
Сергиенко Андрей 14 11
Соловьев Александр 62 8
Кочетков Владислав 142 5
Мельников Александр 63 5
Путин Владимир 1840 4
Кудрявцев Максим 37 4
Дубинин Александр 16 4
Бызов Дмитрий 31 4
Путин Сергей 36 3
Хасис Лев 96 3
Медведев Дмитрий 1437 3
Воробьев Михаил 44 3
Векилов Тимур 28 3
Духовницкий Олег 91 3
Козлов Игорь 36 2
Дмитриев Кирилл 93 2
Малышев Сергей 46 2
Рубин Дмитрий 39 2
Hughes Oliver - Хьюз Оливер 21 2
Соколов Дмитрий 45 2
Страшнов Дмитрий 111 2
Попов Анатолий 98 2
Фридман Михаил 56 2
Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 18 2
Солонин Спартак 25 2
Патока Андрей 96 2
Калинин Денис 66 2
Филипченко Татьяна 2 2
Лифшиц Евгений 7 2
Лапшиков Юрий 3 2
Хасьянова Гульнара 88 2
Орловский Виктор 229 2
Евстифеев Александр 3 2
Гурко Александр 129 2
Семериков Андрей 29 2
Круглов Алексей 18 2
Павкин Кирилл 5 2
Слизень Виталий 154 2
Анкилов Константин 62 2
Россия - Российская федерация - РФ 58975 348
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 294
Россия - СФО - Новосибирск 2037 289
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 233
Россия - УФО - Екатеринбург 2129 186
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 872 176
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1509 176
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1339 165
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 797 157
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1145 155
Россия - ПФО - Казань 1548 152
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 661 125
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 716 115
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 767 114
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 558 112
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 512 105
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1066 105
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 373 101
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 320 99
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 482 92
Россия - СФО - Томская область - Томск 464 92
Россия - СФО - Омская область 395 73
Россия - Сибирь 899 68
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 631 67
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 423 64
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 880 62
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 263 54
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 695 53
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 610 52
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 323 52
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 301 45
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 254 45
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 413 44
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 924 41
Россия - Новокузнецк 179 39
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 365 38
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 264 34
Россия - СФО - Республика Алтай 712 34
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 265 33
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 33
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 17
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 16
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 11
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 7
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 5
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 363 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1020 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 4
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 4
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 172 4
Федеральное законодательство 254 3
Торговля розничная 77 3
Космодром Байконур 99 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1478 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
Русский язык 1028 2
Региональное законодательство 45 2
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 69 2
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 2
Образование в России 381 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 2
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 25 2
ФЦП - Федеральная целевая программа 75 2
Информационное общество - Государственная программа 282 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 425 2
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 2
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 146 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 655 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 171 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 317 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 2
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
Государственный план подготовки управленческих кадров - Президентская программа подготовки управленческих кадров 2 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 154 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 121 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 310 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 193 3
Прайм - Агентство экономической информации 530 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 534 2
Руспрофайл 3 2
РИА Новости 657 2
Коммерсантъ - Издательский дом 483 1
Стрим-ТВ - телекомпания 81 1
Коммерческие вести 1 1
News Corp 102 1
Россия-1 - телеканал 20 1
Der Standard 2 1
Омск-информ РИА 1 1
Деловой Петербург 6 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 60 1
Рен ТВ - телеканал 48 1
Медуза - Meduza 18 1
The Bell - Издание 34 1
НТВ - Телекомпания 170 1
NYT - The New York Times 525 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 236 1
Ведомости 260 1
The Wall Street Journal 713 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Forbes - Форбс 442 1
CNews Analytics 2006 9
IDC - International Data Corporation 2797 7
Gartner 2230 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 2
AC&M Consulting 70 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
ГФК-Русь - GfK Rus 30 1
TelecomDaily ИАА 112 1
Медиалогия 37 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 432 4
Росэлектроника ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 38 3
ТГУ - Томский государственный университет 67 3
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 140 3
РАН - Российская академия наук 326 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 51 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 136 2
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 52 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 662 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 411 2
СибАДИ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 6 2
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 70 2
АГУ - Астраханский государственный университет 7 1
NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 13 1
Сириус - Образовательный центр 86 1
ПГУ - Пензенский государственный университет 32 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 27 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 20 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 13 1
ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 5 1
ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 3 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 27 1
Ростех Росэлектроника НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 47 1
ОмГУПС - Омский государственный университет путей сообщения 1 1
ОмГПУ - Омский государственный педагогический университет 2 1
Академгородок Новосибирск 29 1
НГУЭУ - Новосибирский государственный университет экономики и управления 4 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 16 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
СевГУ - Севастопольский государственный университет 4 1
МГСУ - Московский государственный строительный университет 17 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
Университет Минстроя НИИСФ РААСН 1 1
University of Virginia - Виргинский университет 4 1
École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 8 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет 3 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 219 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 4
CNews AWARDS 296 2
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 27 2
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 2
Олимпийские игры - Olympic Games 307 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
100+ Forum Russia 2 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 26 1
Tech Breakthrough - AgTech Breakthrough Awards - Agriculture Technology Breakthrough Awards 2 1
Паралимпиада - Паралимпийские игры - Paralympic Games 7 1
Global mobileGov Awards 5 1
Worldskills - IT Software Solutions for Business 3 1
Международный день инвалидов - International Day of Disabled Persons - 3 декабря каждого года 2 1
РИФ - Российский Интернет Форум 22 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 21 1
Лучший пользователь 1С:ИТС - Всероссийский профессиональный конкурс 1 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
Digital October - конференционное пространство 86 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 96 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1144 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786263, в очереди разбора - 689939.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Плюсы и минусы новой Windows 11: стоит ли обновлять систему

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Показать еще

Наука

Электронный лед существует — физики смогли сделать первое фото

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам
Показать еще