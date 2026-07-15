«Ростелеком» задумал платежную платформу для внедрения в российских банках. В замысле поддержка Apple Pay и Google Pay и пластиковые карты, управлять их жизненным циклом (блокировка, перевыпуск), а также поддерживать токенизацию — технологию, которая скрывает реальные данные карты при оплате через смартфон (например, Apple Pay или Google Pay). Есть и антифрод-система, которая в реальном времени отслеживает подозрительные транзакции и блокирует их. Она использует машинное обучение и правила безопасности. Так

Apple Pay перестал работать в России даже с зарубежными картами Остановка работы ИТ-сервиса Иностранные карты больше не добавляются в Apple Pay из России, пишет издание «Код Дурова». В некоторых случаях появляется ошибка, извещая о недоступности карты Apple Cash в этом регионе. При попытке добавить зарубежную банковскую карту

Можете не возвращаться. В России создан суверенный аналог Apple Pay и Google Pay без NFC. Засилье QR-кодов отменяется ервис Компания «Национальная система платежных карт» (НСПК), официальный оператор платежной системы «Мир», сообщила о разработке технологи оплаты товаров и услуг через iPhone, минуя платежную систему Apple Pay, пишет РБК. Последняя появилась в России в конце 2016 г. и перестала работать весной 2022 г. из-за американских санкций. Альтернативных штатных платежных систем на iPhone нет, и потом

Конверсия оплаты по SberPay в онлайн покупках побила рекорд ApplePay ты и только 16% на на быстрые оплаты с помощью pay-методов, которые не требовали ввода реквизитов - Apple Pay, Google Pay и т.д. С 2022 по 2024 гг. игроки финтех рынка России активно развивали

«Яндекс» выпустил полноценную замену Apple Pay и Samsung Pay, бежавших из России Вместо Apple Pay Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о запуске обновленной версии своего платежного сервиса «Пэй» (от англ. Pay – платить). Теперь это универсальное решение для оплаты см

Платежи по QR-кодам заменили россиянам Apple Pay После приостановки работы платежных сервисов Apple Pay и Google Pay в России, а также ухода международных платежных систем Visa и MasterCard россияне стали значительно чаще совершать расчеты по QR-кодам. Только за июль 2023 г. клиенты 8 и

Оператор системы «Мир» строит платформу на замену Apple Pay и Google Pay НСПК и ассоциации «Финтех». Оператором и расчетным центром СБП является Банк России. До 1 апреля 2022 г. российские банки должны были внедрить сервис «СБПэй», который НСПК позиционировала как аналог Apple Pay и Google Pay. Платформу разработали на основе системы быстрых платежей Банка России, однако совершать покупки в одно касание она все же не позволяла. Так, пользователи должны были уст

Apple Pay хотят лишить статуса безальтернативного ПО для iPhone и iPad Apple отправится в суд Компания Apple получила судебный иск за то, что в экосистеме iOS нет ни одной платежной системы, помимо, собственно, Apple Pay. Как пишет Bloomberg, автором иска выступило канадское финансовое объединение Affinity Credit Union. Организация обвиняет Apple в создании фактически монополии в собственной экосистем

В России строят суверенного «убийцу» Apple Pay и Google Pay Российский Apple Pay Оператор связи МТС из состава «Большой четверки» работает над созданием платежной системы МТС Pay. Как пишут «Ведомости», это будет полноценный аналог американских систем Apple Pay

Отечественные альтернативы Apple Pay и Google Pay: как платить смартфоном во времена санкций Apple Pay и Samsung Pay работают с картами МИР Обновление: с 26 марта оплата картами МИР через Apple Pay не работает. Несмотря на блокировку сервисов Apple Pay и Samsung Pay, они продолжают работать с картами отечественной системы МИР. Если у вас еще нет такой карты, обязательно

Apple придется ответить за ее бесчинства в России. Ее завалили исками за отключение Apple Pay За Apple Pay придется заплатить Компания Apple стала ответчиком по новому судебному иску в Росси

В автобусах Твери выросла доля оплаты проезда по QR-коду после прекращения работы Apple Pay и Google Pay полнить «Кошелек». Для оплаты необходимо навести камеру смартфона на QR-код, подтвердить списание денежных средств и получить электронный билет в мобильном приложении. «Несмотря на прекращение работы Apple Pay и Google Pay в России, у пассажиров есть возможность оплачивать проезд удобным безналичным способом. Оплата с помощью QR-кода экономит время и делает поездку более комфортной, ведь дл

Благодаря русской смекалке карты «Мир» снова можно привязать к Apple Pay. Как это сделать Козни Apple россиянам нипочем Найден способ подключить к платежной системе Apple Pay карты российских банков. Россияне лишены такой возможности по причине массовых американских санкций. Отечественные эксперты выявили действенный способ обхода. Лазейку в системе Apple

Российские банки внедряют сервис «СБПэй», суверенного «убийцу» Apple Pay и Google Pay или ссылка на оплату. Сервис создан на базе СБП Банка России, функционирование которой обеспечивает «Национальная система платежных карт». Новый инструмент НСПК позиционирует как аналог Google Pay и Apple Pay, пользоваться которыми россияне не могут в результате введения западных санкций. Покупателям теперь действительно не придется носить с собой пластиковую карту или вручную вводить ее д

В России создана платежная система «на замену Apple Pay и Google Pay» торые поддержали, в том числе, и крупные зарубежные ИТ-компании. В первую очередь это Apple, которая прекратила продажи своих устройств и внесла целый ряд ограничений в работу своей платежной системы Apple Pay на территории России. Россияне пользовались ею с октября 2016 г. Название GPay также носит платежная система Google Почти одновременно с американской Apple Pay в России запусти

Сервис Apple Pay стал доступен держателям карт «Мир» банка «Дом.РФ» Держатели карт «Мир» банка «Дом.РФ» получили возможность пользоваться Apple Pay – платёжным инструментом, который позволяет не прикасаться к кнопкам платёжного тер

Промсвязьбанк интегрировал Apple Pay и Google Pay в Telegram для бизнеса Промсвязьбанк создал полноценный продукт для приема платежей в Telegram – теперь в мессенджере можно производить оплату не только картой, но и при помощи платежных сервисов Apple Pay и Google Pay. Также для продвижения бизнеса в Telegram банк предоставил предпринимателям готовый конструктор интернет-магазина, позволяющий создать его в несколько кликов в формате ча

Пассажиры ЦППК стали на 7% чаще платить за проезд с помощью Apple Pay (ЦППК) составила рейтинг самых популярных бесконтактных технологий оплаты проезда в мобильном приложении. В 2021 г. пассажиры ЦППК чаще всего оплачивали билеты в мобильном приложении с использованием Apple Pay. На втором месте — оплата банковской картой, на третьем — платежная система Google Pay. Замыкает рейтинг Samsung Pay. Оплачивая в мобильном приложении проезд на электропоездах без пре

С помощью Apple Pay на портале мэра Москвы теперь можно оплатить городские услуги Пользователи сервиса «Мои платежи» получили возможность оплачивать счета с помощью Apple Pay на устройствах с операционной системой iOS — iPhone, iPad или Mac в браузере Safari. Благодаря новому способу больше не нужно вводить данные карты и ждать СМС с проверочным кодом при

Платежи через Apple Pay стали доступны держателям карт «Мир» банка «Русский стандарт» Держатели карт «Мир» банка Русский стандарт получили возможность пользоваться Apple Pay – безопасным, защищённым и конфиденциальным платёжным инструментом, который позволя

Совкомбанк настроил платежи по карте «Мир» через Apple Pay Скидки не сгорают Совкомбанк предоставил держателям карт «Мир» возможность пользоваться сервисом Apple Pay. Подключить карту к сервису можно прямо в мобильном приложении «Халва – Совкомбанк». Для оплаты покупок достаточно поднести iPhone или Apple Watch к платежному терминалу. Каждая транз

МКБ запустил сервис Apple Pay для держателей карт «Мир» «Московский кредитный банк» (МКБ) запустил Apple Pay для держателей карт платежной системы «Мир». Apple Pay – безопасный, защищён

«ЮKassa» открывает для онлайн-бизнеса возможность принимать карты «Мир» через Apple Pay «ЮKassa» (платежный сервис «ЮMoney», входит в экосистему «Сбера») стала провайдером онлайн-платежей, через который интернет-магазины и сервисы могут принимать оплату картами «Мир», привязанными к Apple Pay. Карты «Мир» можно добавить в Apple Pay с 20 июля 2021 г. Такую возможность получили клиенты — физические лица восьми банков, включая клиентов «Сбера». Расплатиться добавленной

Apple признала российские карты «Мир» 20 июля 2021 г. держатели банковских карт «Мир» получили доступ к бесконтактному платежному сервису Apple Pay, сообщили CNews в пресс-службе российской платежной системы. Первыми о доступности

Сервис Apple Pay стал доступен держателям карт «Мир» ВТБ С 20 июля 2021 г. держатели карт «Мир» ВТБ получили возможность пользоваться сервисом Apple Pay. Теперь они смогут расплачиваться в торговых точках с помощью устройств на базе iOS

Сбербанк подключил карты «Мир» к Apple Pay ербанк совместно с Apple и «Национальной системой платежных карт» реализовал поддержку карт «Мир» в Apple Pay. Держателям карт «Мир» — владельцам iPhone и Apple Watch стали доступны: бесконтакт

«Тинькофф» подключил Apple Pay держателям карт «Мир» «Тинькофф» с 20 июля 2021 г. сделал доступным Apple Pay держателям карт «Мир». Сервис доступен держателям карт «Мир» на iPhone, iPad, Mac,

«Сбер» внедрил поддержку экспресс-оплаты в метро Казани через Apple Pay ни. Специально для этого были модернизированы все турникеты метрополитена, поддерживающие оплату проезда бесконтактными банковскими картами. Теперь владельцы iPhone могут оплачивать проезд, используя Apple Pay, просто приложив смартфон к турникету: подтверждать оплату отпечатком пальца (Touch ID), лицом (Face ID) или паролем не нужно. Оплата проходит мгновенно, даже при низком заряде аккуму

«Ренессанс кредит» запустил Apple Pay для карт Mastercard арт Mastercard, эмитированных банком «Ренессанс кредит», теперь могут оплачивать покупки при помощи Apple Pay, используя свои смартфоны и гаджеты. Для подключения Apple Pay нужно добавит

«Яндекс» создаст конкурента Apple Pay и Google Pay ноценный сервис, позволяющий оплачивать товары и услуги при помощи своего мобильного устройства Samsung, в котором должен присутствовать чип NFC. 4 октября 2016 г. в Россию пришла и платежная система Apple Pay. Общий принцип ее работы тот же, только вместо телефонов Samsung в ней используются iPhone. Google значительно задержался с запуском собственной платежной системой GPay в России. В на

Сервис «Максим» внедрил оплату поездок с помощью Apple Pay Сервис «Максим» внедрил оплату поездок с помощью Apple Pay. Новый способ доступен в приложении «Максим». Чтобы рассчитаться за поездку таким способом, в разделе «Оплата» нужно выбрать пункт Apple Pay. После создания заказа система попр

«Тинькофф Оплата» упростила подключение Apple Pay и Google Pay для клиентов интернет-эквайринга Эквайринговый сервис «Тинькофф Оплата» упростил подключение платежных сервисов Apple Pay и Google Pay к платежным формам на сайтах интернет-магазинов. Теперь клиенты интернет-эквайринга смогут подключать сервисы к своим e-commerce-площадкам всего в несколько кликов — «Тин

Центробанк собирается запустить «убийцу» Apple Pay и Google Pay х платежей (СБП) возможность бесконтактной оплаты с помощью смартфона. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники на рынке. Оплата будет осуществляться по технологии NFC, как это происходит в системах Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay, а также при бесконтактной оплате банковскими картами. Внедрение уже обсуждается с Национальной системой платежных карт (НСПК), которая подтвердила факт разр

Умные часы с NFC, которыми можно платить: выбор ZOOM тежей. Дело в том, что чип у них есть – но нет поддержки подходящей платежной системы. В настоящее время в России можно использовать для оплаты только мобильные устройства, поддерживающие Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay. Около 15 российских банков позволяют оплачивать покупки с помощью Garmin Pay. Всем, кто собирается купить смарт-часы не только из-за их спортивных и умных функций, но и

CloudPayments запустил прием онлайн-платежей Apple Pay в Казахстане CloudPayments объявил о начале приема онлайн-платежей Apple Pay в Казахстане. Возможность интегрировать способ бесконтактной оплаты получили партнеры платежного сервиса CloudPayments. Форма оплаты в один клик подключается в личном кабинете CloudPa

Банк БКС запустил возможность пополнения счета через Apple Pay Банк БКС объявил о запуске возможности пополнения счета через Apple Pay. В мобильном приложении «БКС Банк» интегрировано решение по пополнению банковского счета через Apple Pay с карты любого стороннего банка, которая хранится в мобильном кошельке

Apple Pay стал доступен держателям карт «Абсолют банка» Держатели карт «Абсолют банка» платежной системы Visa получили возможность пользоваться Apple Pay. Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. Когда держатель

Apple Pay стал доступен держателям карт Mastercard «Почта банка» Держатели карт Mastercard, выпущенных «Почта банком», получили возможность пользоваться Apple Pay. Владельцы карт Visa «Почта банка» подключились к Apple Pay еще раньше – с и

Apple Pay становится доступен держателям карт Mastercard СДМ-Банка августа 2019 г. держатели карт Mastercard, выпущенных СДМ-Банком, получили возможность пользоваться Apple Pay – безопасным платежным инструментом, который полностью меняет сферу мобильных плате