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Apple Pay


13.10.2021 Совкомбанк настроил платежи по карте «Мир» через Apple Pay 5
12.10.2021 МКБ запустил сервис Apple Pay для держателей карт «Мир» 2
12.10.2021 Новый сервис «Яндекса» поможет быстро оставить чаевые 1
11.10.2021 Solid объявила о публичном запуске глобальной платежной системы для компаний из Центральной и Восточной Европы 1
08.10.2021 Solid объявил о публичном запуске глобальной платежной системы для компаний из Центральной и Восточной Европы 1
07.10.2021 В Delivery Club появилась возможность оплачивать заказы с помощью SberPay 1
04.10.2021 Готовое мобильное решение для интернет-магазина за три месяца — теперь реальность 1
13.09.2021 С октября поездку на метро в Москве можно будет оплатить «лицом» 1
24.08.2021 Visa, ЮMoney и Yclients запустили новый сервис безналичных чаевых 1
30.07.2021 Смартфоны Samsung могут в ближайшие недели попасть в России под запрет 1
23.07.2021 Сбербанк обновил фирменное мобильное приложение 1
23.07.2021 «ЮKassa» открывает для онлайн-бизнеса возможность принимать карты «Мир» через Apple Pay 5
21.07.2021 Как перенести данные на новый смартфон и сделать бэкап 1
20.07.2021 Apple признала российские карты «Мир» 3
20.07.2021 CENT.APP расширил возможности для бизнеса по приёму платежей для клиентов REG.RU 4
20.07.2021 Власти перекроют платежи иностранным ИТ-компаниям, у которых нет представительства в России 1
20.07.2021 Сервис Apple Pay стал доступен держателям карт «Мир» ВТБ 3
20.07.2021 Сбербанк подключил карты «Мир» к Apple Pay 3
20.07.2021 «Тинькофф» подключил Apple Pay держателям карт «Мир» 5
19.07.2021 «Сбер» внедрил поддержку экспресс-оплаты в метро Казани через Apple Pay 4
29.06.2021 «Билайн», Альфа-Банк и Mastercard выпустили цифровую карту «Кэшбэк 1-5-25» 1
18.06.2021 Пользователи «Битрикс24» смогут принимать платежи в WhatsApp 1
11.06.2021 Биллинговая платформа «Газпром межрегионгаза» получила премию «Инновация года» в номинации «Лучшая ИТ-платформа для промышленности» 1
10.06.2021 ВТБ намерен удвоить долю цифровых кредитных карт 1
09.06.2021 ВТБ объединил весь наземный пассажирский транспорт Москвы единой бесконтактной системой оплаты проезда 1
08.06.2021 Делобанк запустил эквайринг в телефоне 1
04.06.2021 В Чите запущена система «Электронный проездной» 1
04.06.2021 Столичный благотворительный сервис теперь доступен в приложении «Моя Москва» 1
01.06.2021 «Яндекс» создал сервис аренды жилья без посредников и залога 1
27.05.2021 Delivery Club запустил сервис безналичных чаевых 1
20.05.2021 ВТБ обеспечит прием банковских карт на турникетах и валидаторах МЦД 1
12.05.2021 Дизайнеры интерьеров теперь могут получать электронные чаевые 1
21.04.2021 Можно ли украсть деньги со смартфона и что делать, если это произошло? 2
13.04.2021 «Сбер» запустил сервис безналичных чаевых 1
13.04.2021 ВТБ запустил цифровые карты для бизнеса 1
26.03.2021 «Самокат» внедрил систему электронных чаевых сервиса «Чачачай» 2
25.03.2021 «Магнит» запустил оплату услуг связи, ТВ и транспорта через Magnit Pay 1
23.03.2021 Москвичи сэкономили со Сбербанком почти 2 тонны пластика на выпуске цифровых карт 1
17.03.2021 QIWI запустила бесконтактный платежный сервис на базе технологии SoftPOS 1
12.03.2021 «Пятёрочка» расширила географию доступности «Экспресс-скан» в Московском регионе 1

Публикаций - 385, упоминаний - 715

Apple Pay упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 7680 120
Samsung Electronics 5633 41
Yandex - Яндекс 4099 38
Google LLC 7128 35
Microsoft Corporation 11017 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 8
Xiaomi 904 7
Эвотор - Evotor 105 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 5
Ланит ГК 1155 5
Webmoney 329 5
CloudPayments - Клаудпэйментс 28 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 4
Смартфин - 2can&ibox 43 4
LG Electronics 1832 4
Huawei 2726 4
Epic Games 86 3
Lenovo Group 1636 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 3
Telegram Group 702 3
Rambler Group - Рамблер ГК 484 3
РТЛабс 145 3
PayPal 438 3
VK - Mail.ru Group 2482 3
Payture 11 3
Лантер 32 3
Fortnite 47 3
Nvidia Corp 2011 3
INPAS - ИНПАС 107 2
Ankerbox 3 2
Ingenico Group - Инженико 29 2
WeCharge 3 2
NOMO 3 2
Chimpy 3 2
Facebook 3765 2
3727 2
Radario - Радарио 7 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 97
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 56
Visa International 1344 39
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 33
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 24
Альфа-Банк 1123 20
Русский стандарт Банк 302 15
ВТБ24 583 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
Qiwi 783 6
Почта Банк 289 5
Яндекс.Такси 271 5
Магнит - Сеть магазинов 269 5
НСПК - Национальная система платежных карт 257 5
X5 Group - Пятерочка 559 4
О2О Delivery club 153 4
Uber 257 4
Открытие ФК 538 4
Газпромбанк - ГПБ 692 4
Uber Technologies 258 4
American Express 172 4
МТС банк 254 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 4
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 3
JCB International 113 3
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 3
EPIC Telecom Invest 69 3
Auchan Holding - Ашан 148 3
Лента - Сеть розничной торговли 188 3
Diners Club International - платёжная система 52 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 3
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 3
Бери Заряд! 4 3
ПСБ - Промсвязьбанк 613 3
Assist - Ассист 123 3
Связной ГК 877 3
HeadHunter Group - HH Group 336 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 2
СМП банк - Северный морской путь 71 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 11
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Президент Российской Федерации 1439 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 3
Мосгортранс ГУП 68 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 2
МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 31 2
МЦД - Московские центральные диаметры 21 2
Правительство Москвы 649 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 2
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 10 1
Правительство Саратовской области 17 1
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 1
Правительство Ставропольского края 23 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Администрация Смоленской области 19 1
Правительство Воронежской области 12 1
Администрация Красноярского края 25 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
Мариинский театр - Государственный академический 30 1
Правительство Самарской области 48 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 1
Правительство РФ 2200 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 45 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 48
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 24
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 17
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 17
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 17
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 15
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 13
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 13
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 12
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 12
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 10
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 5
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 5
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 5
Виртуальная банковская карта - Цифровая банковская карта 15 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 5
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 334 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 4
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 4
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 4
Lightning 131 4
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 160 4
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 533 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 566 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 3
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 3
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 159 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 211 3
3G - Стандарт мобильной связи 3709 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 2
CVV - Card Verification Value - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 80 2
Open Banking - Открытый банкинг - Концепция создания системы информационно-прозрачного банковского обслуживания 12 2
Google Pay - Google Android Pay 297 133
Apple iOS 5741 85
Samsung Pay 238 84
Google Android 10750 81
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 76
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 71
Apple iPhone 6 547 50
Apple iPad 3263 42
Apple iPad Pro 226 36
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 36
Apple iPad Air - Серия планшетов 194 32
Apple iPad mini 375 31
Apple MacBook - серия ноутбуков 696 25
Google Play - Google Store - Android Market 2515 25
Apple Face ID 118 22
Apple - App Store 2198 18
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 17
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 17
Apple macOS 922 15
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 14
Apple Touch ID 207 12
ВТБ Мультикарта 147 11
Apple iPhone 5 710 11
Apple Mac 1454 11
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 10
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 321 10
Samsung Galaxy Note 558 10
Garmin Pay 18 9
Apple Safari - Браузер 599 8
Apple iPhone 8 157 8
Microsoft Windows 10 6612 8
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 7
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 7
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 154 6
Apple FaceTime 145 6
Google Android M - Google Android 6 Marshmallow 113 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 6
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 157 6
Google Android 5 Lollipop 146 5
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 5
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 15
Кирсанова Светлана 54 6
Киричек Алексей 66 4
Путин Владимир 1820 4
Спиридонов Дмитрий 23 4
Малиновский Алексей 19 4
Кухальский Ян 16 3
Романенко Андрей 76 3
Савченко Алла 15 3
Попов Анатолий 98 3
Свириденко Кирилл 37 3
Глазачев Иван 21 2
Шигапов Антон 10 2
Агафонов Андрей 19 2
Кулаков Кирилл 3 2
Бондаренко Михаил 52 2
Кисляков Кирилл 5 2
Полехина Диана 6 2
Цыбульников Вячеслав 35 2
Дембицкая Марина 9 2
Федосеев Михаил 12 2
Масленникова Анастасия 35 2
Петелина Екатерина 13 2
Хромов Сергей 12 2
Шитиков Евгений 8 2
Петров Алексей 24 2
Дементьева Ирина 9 2
Богдашев Дмитрий 18 2
Коробкина Оксана 18 2
Горелова Юлия 5 2
Ran Tony - Ран Тони 13 1
Новиков Павел 67 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Абрамян Рафаэль 10 1
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 1
Кулешов Сергей 35 1
Комиссаров Дмитрий 157 1
Белоусов Максим 59 1
Пешков Александр 1 1
Чугунов Никита 53 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 176
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 54
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 49
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 36
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 19
Россия - СФО - Новосибирск 1956 15
Россия - ПФО - Казань 1510 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 14
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 12
Беларусь - Белоруссия 2081 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 11
Казахстан - Республика 2621 11
Германия - Федеративная Республика 3614 8
Россия - ПФО - Самара 1287 7
Франция - Французская Республика 2112 7
Россия - Сочи 910 6
Россия - Пермь 737 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 6
Бразилия - Федеративная Республика 1121 6
Европа 3730 6
Япония 2760 5
Россия - Краснодар 1031 5
Россия - Волгоград 539 4
Россия - Уфа 640 4
Канада 1294 4
Австралия - Австралийский Союз 1118 4
Индия - Республика 2161 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 4
Россия - Махачкала 114 3
Россия - Тверь 323 3
Россия - Воронеж 684 3
Россия - Челябинск 768 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 3
Армения - Республика 687 3
Россия - Краснодарский край 913 3
Россия - Калининград 659 3
Россия - Севастополь 420 2
Cashback - Кэшбэк 37 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 4
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 246 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 2
Образование в России 328 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 2
Федеральное законодательство 254 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
POS - point of sale 2 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
МПС - Международные платежные системы 24 1
Болезнь Альцгеймера 26 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
Федеральный закон 131-ФЗ - Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 1 1
Транспорт 62 1
ТСП - Торгово-сервисные предприятия 15 1
Донат - онлайн-вознаграждение - Donations 6 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 17 1
Русский язык 970 1
Lounge Key - Priority Pass - Бизнес-залы в аэропортах VIP-класса 2 1
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 19 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 12
The Wall Street Journal 709 4
КиноПоиск - Портал о кино 118 4
Bloomberg 785 3
WSJ - The Wall Street Journal 161 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 2
NYT - The New York Times 505 1
ShowTime - телеканал 13 1
Axios 6 1
Variety 9 1
Говорит Москва - радиостанция 13 1
CrunchBase 62 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
The Verge - Издание 448 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Forbes - Форбс 441 1
BCG - Boston Consulting Group 43 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 2
CNews Инновация года - награда 26 2
CNews Analytics 1988 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 1
Markets&Markets Research 78 1
Markswebb 21 1
CCS Insight 20 1
IoT Analytics 3 1
B2B International 48 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 3 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 3
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 27 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 2
Metro Expo 7 1
BIG Innovation Awards 5 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756769, в очереди разбора - 660459.
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Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

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Наука

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