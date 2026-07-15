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Apple Pay

Apple Pay

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


15.07.2026 «Ростелеком» задумал платежную платформу для внедрения в российских банках. В замысле поддержка Apple Pay и Google Pay

и пластиковые карты, управлять их жизненным циклом (блокировка, перевыпуск), а также поддерживать токенизацию — технологию, которая скрывает реальные данные карты при оплате через смартфон (например, Apple Pay или Google Pay). Есть и антифрод-система, которая в реальном времени отслеживает подозрительные транзакции и блокирует их. Она использует машинное обучение и правила безопасности. Так
29.09.2025 Apple Pay перестал работать в России даже с зарубежными картами

Остановка работы ИТ-сервиса Иностранные карты больше не добавляются в Apple Pay из России, пишет издание «Код Дурова». В некоторых случаях появляется ошибка, извещая о недоступности карты Apple Cash в этом регионе. При попытке добавить зарубежную банковскую карту
17.10.2024 Можете не возвращаться. В России создан суверенный аналог Apple Pay и Google Pay без NFC. Засилье QR-кодов отменяется

ервис Компания «Национальная система платежных карт» (НСПК), официальный оператор платежной системы «Мир», сообщила о разработке технологи оплаты товаров и услуг через iPhone, минуя платежную систему Apple Pay, пишет РБК. Последняя появилась в России в конце 2016 г. и перестала работать весной 2022 г. из-за американских санкций. Альтернативных штатных платежных систем на iPhone нет, и потом
02.10.2024 Конверсия оплаты по SberPay в онлайн покупках побила рекорд ApplePay

ты и только 16% на на быстрые оплаты с помощью pay-методов, которые не требовали ввода реквизитов - Apple Pay, Google Pay и т.д. С 2022 по 2024 гг. игроки финтех рынка России активно развивали

14.09.2023 «Яндекс» выпустил полноценную замену Apple Pay и Samsung Pay, бежавших из России

Вместо Apple Pay Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о запуске обновленной версии своего платежного сервиса «Пэй» (от англ. Pay – платить). Теперь это универсальное решение для оплаты см
18.08.2023 Платежи по QR-кодам заменили россиянам Apple Pay

После приостановки работы платежных сервисов Apple Pay и Google Pay в России, а также ухода международных платежных систем Visa и MasterCard россияне стали значительно чаще совершать расчеты по QR-кодам. Только за июль 2023 г. клиенты 8 и
22.09.2022 Оператор системы «Мир» строит платформу на замену Apple Pay и Google Pay

НСПК и ассоциации «Финтех». Оператором и расчетным центром СБП является Банк России. До 1 апреля 2022 г. российские банки должны были внедрить сервис «СБПэй», который НСПК позиционировала как аналог Apple Pay и Google Pay. Платформу разработали на основе системы быстрых платежей Банка России, однако совершать покупки в одно касание она все же не позволяла. Так, пользователи должны были уст
19.07.2022 Apple Pay хотят лишить статуса безальтернативного ПО для iPhone и iPad

Apple отправится в суд Компания Apple получила судебный иск за то, что в экосистеме iOS нет ни одной платежной системы, помимо, собственно, Apple Pay. Как пишет Bloomberg, автором иска выступило канадское финансовое объединение Affinity Credit Union. Организация обвиняет Apple в создании фактически монополии в собственной экосистем
13.07.2022 В России строят суверенного «убийцу» Apple Pay и Google Pay

Российский Apple Pay Оператор связи МТС из состава «Большой четверки» работает над созданием платежной системы МТС Pay. Как пишут «Ведомости», это будет полноценный аналог американских систем Apple Pay
09.05.2022 Отечественные альтернативы Apple Pay и Google Pay: как платить смартфоном во времена санкций

Apple Pay и Samsung Pay работают с картами МИР Обновление: с 26 марта оплата картами МИР через Apple Pay не работает.  Несмотря на блокировку сервисов Apple Pay и Samsung Pay, они продолжают работать с картами отечественной системы МИР. Если у вас еще нет такой карты, обязательно

27.04.2022 Apple придется ответить за ее бесчинства в России. Ее завалили исками за отключение Apple Pay

За Apple Pay придется заплатить Компания Apple стала ответчиком по новому судебному иску в Росси
25.04.2022 В автобусах Твери выросла доля оплаты проезда по QR-коду после прекращения работы Apple Pay и Google Pay

полнить «Кошелек». Для оплаты необходимо навести камеру смартфона на QR-код, подтвердить списание денежных средств и получить электронный билет в мобильном приложении. «Несмотря на прекращение работы Apple Pay и Google Pay в России, у пассажиров есть возможность оплачивать проезд удобным безналичным способом. Оплата с помощью QR-кода экономит время и делает поездку более комфортной, ведь дл
12.04.2022 Благодаря русской смекалке карты «Мир» снова можно привязать к Apple Pay. Как это сделать

Козни Apple россиянам нипочем Найден способ подключить к платежной системе Apple Pay карты российских банков. Россияне лишены такой возможности по причине массовых американских санкций. Отечественные эксперты выявили действенный способ обхода. Лазейку в системе Apple

30.03.2022 Российские банки внедряют сервис «СБПэй», суверенного «убийцу» Apple Pay и Google Pay

или ссылка на оплату. Сервис создан на базе СБП Банка России, функционирование которой обеспечивает «Национальная система платежных карт». Новый инструмент НСПК позиционирует как аналог Google Pay и Apple Pay, пользоваться которыми россияне не могут в результате введения западных санкций. Покупателям теперь действительно не придется носить с собой пластиковую карту или вручную вводить ее д
18.03.2022 В России создана платежная система «на замену Apple Pay и Google Pay»

торые поддержали, в том числе, и крупные зарубежные ИТ-компании. В первую очередь это Apple, которая прекратила продажи своих устройств и внесла целый ряд ограничений в работу своей платежной системы Apple Pay на территории России. Россияне пользовались ею с октября 2016 г. Название GPay также носит платежная система Google Почти одновременно с американской Apple Pay в России запусти
15.02.2022 Сервис Apple Pay стал доступен держателям карт «Мир» банка «Дом.РФ»

Держатели карт «Мир» банка «Дом.РФ» получили возможность пользоваться Apple Pay – платёжным инструментом, который позволяет не прикасаться к кнопкам платёжного тер
10.02.2022 Промсвязьбанк интегрировал Apple Pay и Google Pay в Telegram для бизнеса

Промсвязьбанк создал полноценный продукт для приема платежей в Telegram – теперь в мессенджере можно производить оплату не только картой, но и при помощи платежных сервисов Apple Pay и Google Pay. Также для продвижения бизнеса в Telegram банк предоставил предпринимателям готовый конструктор интернет-магазина, позволяющий создать его в несколько кликов в формате ча
04.02.2022 Пассажиры ЦППК стали на 7% чаще платить за проезд с помощью Apple Pay

(ЦППК) составила рейтинг самых популярных бесконтактных технологий оплаты проезда в мобильном приложении. В 2021 г. пассажиры ЦППК чаще всего оплачивали билеты в мобильном приложении с использованием Apple Pay. На втором месте — оплата банковской картой, на третьем — платежная система Google Pay. Замыкает рейтинг Samsung Pay. Оплачивая в мобильном приложении проезд на электропоездах без пре
24.01.2022 С помощью Apple Pay на портале мэра Москвы теперь можно оплатить городские услуги

Пользователи сервиса «Мои платежи» получили возможность оплачивать счета с помощью Apple Pay на устройствах с операционной системой iOS — iPhone, iPad или Mac в браузере Safari. Благодаря новому способу больше не нужно вводить данные карты и ждать СМС с проверочным кодом при

16.11.2021 Платежи через Apple Pay стали доступны держателям карт «Мир» банка «Русский стандарт»

Держатели карт «Мир» банка Русский стандарт получили возможность пользоваться Apple Pay – безопасным, защищённым и конфиденциальным платёжным инструментом, который позволя
13.10.2021 Совкомбанк настроил платежи по карте «Мир» через Apple Pay

Скидки не сгорают Совкомбанк предоставил держателям карт «Мир» возможность пользоваться сервисом Apple Pay. Подключить карту к сервису можно прямо в мобильном приложении «Халва – Совкомбанк». Для оплаты покупок достаточно поднести iPhone или Apple Watch к платежному терминалу. Каждая транз
12.10.2021 МКБ запустил сервис Apple Pay для держателей карт «Мир»

«Московский кредитный банк» (МКБ) запустил Apple Pay для держателей карт платежной системы «Мир». Apple Pay – безопасный, защищён
23.07.2021 «ЮKassa» открывает для онлайн-бизнеса возможность принимать карты «Мир» через Apple Pay

«ЮKassa» (платежный сервис «ЮMoney», входит в экосистему «Сбера») стала провайдером онлайн-платежей, через который интернет-магазины и сервисы могут принимать оплату картами «Мир», привязанными к Apple Pay. Карты «Мир» можно добавить в Apple Pay с 20 июля 2021 г. Такую возможность получили клиенты — физические лица восьми банков, включая клиентов «Сбера». Расплатиться добавленной
20.07.2021 Apple признала российские карты «Мир»

20 июля 2021 г. держатели банковских карт «Мир» получили доступ к бесконтактному платежному сервису Apple Pay, сообщили CNews в пресс-службе российской платежной системы. Первыми о доступности

20.07.2021 Сервис Apple Pay стал доступен держателям карт «Мир» ВТБ

С 20 июля 2021 г. держатели карт «Мир» ВТБ получили возможность пользоваться сервисом Apple Pay. Теперь они смогут расплачиваться в торговых точках с помощью устройств на базе iOS
20.07.2021 Сбербанк подключил карты «Мир» к Apple Pay

ербанк совместно с Apple и «Национальной системой платежных карт» реализовал поддержку карт «Мир» в Apple Pay. Держателям карт «Мир» — владельцам iPhone и Apple Watch стали доступны: бесконтакт
20.07.2021 «Тинькофф» подключил Apple Pay держателям карт «Мир»

«Тинькофф» с 20 июля 2021 г. сделал доступным Apple Pay держателям карт «Мир». Сервис доступен держателям карт «Мир» на iPhone, iPad, Mac,

19.07.2021 «Сбер» внедрил поддержку экспресс-оплаты в метро Казани через Apple Pay

ни. Специально для этого были модернизированы все турникеты метрополитена, поддерживающие оплату проезда бесконтактными банковскими картами. Теперь владельцы iPhone могут оплачивать проезд, используя Apple Pay, просто приложив смартфон к турникету: подтверждать оплату отпечатком пальца (Touch ID), лицом (Face ID) или паролем не нужно. Оплата проходит мгновенно, даже при низком заряде аккуму
02.03.2021 «Ренессанс кредит» запустил Apple Pay для карт Mastercard

арт Mastercard, эмитированных банком «Ренессанс кредит», теперь могут оплачивать покупки при помощи Apple Pay, используя свои смартфоны и гаджеты. Для подключения Apple Pay нужно добавит
10.02.2021 «Яндекс» создаст конкурента Apple Pay и Google Pay

ноценный сервис, позволяющий оплачивать товары и услуги при помощи своего мобильного устройства Samsung, в котором должен присутствовать чип NFC. 4 октября 2016 г. в Россию пришла и платежная система Apple Pay. Общий принцип ее работы тот же, только вместо телефонов Samsung в ней используются iPhone. Google значительно задержался с запуском собственной платежной системой GPay в России. В на
15.10.2020 Сервис «Максим» внедрил оплату поездок с помощью Apple Pay

Сервис «Максим» внедрил оплату поездок с помощью Apple Pay. Новый способ доступен в приложении «Максим». Чтобы рассчитаться за поездку таким способом, в разделе «Оплата» нужно выбрать пункт Apple Pay. После создания заказа система попр
17.07.2020 «Тинькофф Оплата» упростила подключение Apple Pay и Google Pay для клиентов интернет-эквайринга

Эквайринговый сервис «Тинькофф Оплата» упростил подключение платежных сервисов Apple Pay и Google Pay к платежным формам на сайтах интернет-магазинов. Теперь клиенты интернет-эквайринга смогут подключать сервисы к своим e-commerce-площадкам всего в несколько кликов — «Тин
18.12.2019 Центробанк собирается запустить «убийцу» Apple Pay и Google Pay

х платежей (СБП) возможность бесконтактной оплаты с помощью смартфона. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники на рынке. Оплата будет осуществляться по технологии NFC, как это происходит в системах Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay, а также при бесконтактной оплате банковскими картами. Внедрение уже обсуждается с Национальной системой платежных карт (НСПК), которая подтвердила факт разр
18.11.2019 Умные часы с NFC, которыми можно платить: выбор ZOOM

тежей. Дело в том, что чип у них есть – но нет поддержки подходящей платежной системы. В настоящее время в России можно использовать для оплаты только мобильные устройства, поддерживающие Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay. Около 15 российских банков позволяют оплачивать покупки с помощью Garmin Pay. Всем, кто собирается купить смарт-часы не только из-за их спортивных и умных функций, но и
08.11.2019 CloudPayments запустил прием онлайн-платежей Apple Pay в Казахстане

CloudPayments объявил о начале приема онлайн-платежей Apple Pay в Казахстане. Возможность интегрировать способ бесконтактной оплаты получили партнеры платежного сервиса CloudPayments. Форма оплаты в один клик подключается в личном кабинете CloudPa
16.10.2019 Банк БКС запустил возможность пополнения счета через Apple Pay

Банк БКС объявил о запуске возможности пополнения счета через Apple Pay. В мобильном приложении «БКС Банк» интегрировано решение по пополнению банковского счета через Apple Pay с карты любого стороннего банка, которая хранится в мобильном кошельке

16.10.2019 Apple Pay стал доступен держателям карт «Абсолют банка»

Держатели карт «Абсолют банка» платежной системы Visa получили возможность пользоваться Apple Pay. Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. Когда держатель
15.10.2019 Apple Pay стал доступен держателям карт Mastercard «Почта банка»

Держатели карт Mastercard, выпущенных «Почта банком», получили возможность пользоваться Apple Pay. Владельцы карт Visa «Почта банка» подключились к Apple Pay еще раньше – с и
21.08.2019 Apple Pay становится доступен держателям карт Mastercard СДМ-Банка

августа 2019 г. держатели карт Mastercard, выпущенных СДМ-Банком, получили возможность пользоваться Apple Pay – безопасным платежным инструментом, который полностью меняет сферу мобильных плате
29.04.2019 «Домклик» Сбербанка теперь поддерживает Apple Pay

«Домклик», онлайн-сервис Сбербанка для решения вопросов по приобретению недвижимости и ипотечному кредитованию, объявил о запуске возможности оплаты с помощью Apple Pay. Теперь для быстрого и удобного продвижения объявлений на «Домклик» клиентам вместо ввода реквизитов карты и СМС-кода достаточно иметь под рукой только смартфон или любое другое устро

Публикаций - 519, упоминаний - 557

Apple Pay и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 248
Google LLC 12688 93
Samsung Electronics 11064 78
Yandex - Яндекс 9216 57
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 23
Huawei 4676 21
Xiaomi - Сяоми 2231 21
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 20
X Corp - Twitter 2938 18
Microsoft Corporation 25775 17
Webmoney - Вебмани.Ру 547 14
Код Безопасности 812 14
МегаФон 10742 14
Meta Platforms - Facebook 4621 13
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 12
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 76 11
Ростелеком 10948 11
LG Electronics 3735 11
Intel Corporation 12811 11
Telegram Group 2940 11
PayPal 671 10
Sony 6739 9
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 57 9
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
Эвотор - Evotor 231 8
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 7
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 222 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 7
Amazon Inc - Amazon.com 3277 7
HTC Corporation 1512 6
Garmin - Гармин 233 6
Stripe 33 6
AMD - Advanced Micro Devices 4641 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 6
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 5
Epic Games 172 5
Robokassa - Робокасса 54 5
Nvidia Corp 4002 5
Cisco Systems 5372 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 138
Visa International 1993 110
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 87
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 43
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 40
НСПК - Национальная система платежных карт 948 29
Альфа-Банк 1979 29
NanduQ - Qiwi 1013 24
Русский стандарт Банк 509 20
American Express - Amex 338 16
ВТБ - ВТБ24 671 14
ВТБ - Почта Банк 514 14
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 13
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 12
Assist - Ассист 218 12
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 11
JCB International 146 11
ГПБ - Газпромбанк 1273 11
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 10
Diners Club International - платёжная система 82 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 9
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 9
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 8
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 8
ПСБ - Промсвязьбанк 963 8
X5 Group - Перекрёсток 640 7
Совкомбанк ПАО 316 7
Uber 357 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 6
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 6
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 5
Евросеть 1421 5
Ак Барс Банк 283 5
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 40
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 13
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 11
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