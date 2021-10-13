Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Apple Pay
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 385, упоминаний - 715
Apple Pay упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Apple Inc - Эппл Рус 7680 120
|Samsung Electronics 5633 41
|Yandex - Яндекс 4099 38
|Google LLC 7128 35
|Microsoft Corporation 11017 12
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 10
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 8
|Xiaomi 904 7
|Эвотор - Evotor 105 5
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 5
|Ланит ГК 1155 5
|Webmoney 329 5
|CloudPayments - Клаудпэйментс 28 4
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 4
|Смартфин - 2can&ibox 43 4
|LG Electronics 1832 4
|Huawei 2726 4
|Epic Games 86 3
|Lenovo Group 1636 3
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
|Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 3
|Telegram Group 702 3
|Rambler Group - Рамблер ГК 484 3
|РТЛабс 145 3
|PayPal 438 3
|VK - Mail.ru Group 2482 3
|Payture 11 3
|Лантер 32 3
|Fortnite 47 3
|Nvidia Corp 2011 3
|INPAS - ИНПАС 107 2
|Ankerbox 3 2
|Ingenico Group - Инженико 29 2
|WeCharge 3 2
|NOMO 3 2
|Chimpy 3 2
|Facebook 3765 2
|1С 3727 2
|Radario - Радарио 7 2
|OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
|РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 45 1
|Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
|АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 15
|Кирсанова Светлана 54 6
|Киричек Алексей 66 4
|Путин Владимир 1820 4
|Спиридонов Дмитрий 23 4
|Малиновский Алексей 19 4
|Кухальский Ян 16 3
|Романенко Андрей 76 3
|Савченко Алла 15 3
|Попов Анатолий 98 3
|Свириденко Кирилл 37 3
|Глазачев Иван 21 2
|Шигапов Антон 10 2
|Агафонов Андрей 19 2
|Кулаков Кирилл 3 2
|Бондаренко Михаил 52 2
|Кисляков Кирилл 5 2
|Полехина Диана 6 2
|Цыбульников Вячеслав 35 2
|Дембицкая Марина 9 2
|Федосеев Михаил 12 2
|Масленникова Анастасия 35 2
|Петелина Екатерина 13 2
|Хромов Сергей 12 2
|Шитиков Евгений 8 2
|Петров Алексей 24 2
|Дементьева Ирина 9 2
|Богдашев Дмитрий 18 2
|Коробкина Оксана 18 2
|Горелова Юлия 5 2
|Ran Tony - Ран Тони 13 1
|Новиков Павел 67 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Абрамян Рафаэль 10 1
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 1
|Кулешов Сергей 35 1
|Комиссаров Дмитрий 157 1
|Белоусов Максим 59 1
|Пешков Александр 1 1
|Чугунов Никита 53 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756769, в очереди разбора - 660459.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756769, в очереди разбора - 660459.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru