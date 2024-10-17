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Можете не возвращаться. В России создан суверенный аналог Apple Pay и Google Pay без NFC. Засилье QR-кодов отменяется

Оператор карт «Мир» создал сервис на замену Apple Pay для россиян, пользующихся iPhone. Оригинальная платежная система Apple не работает в России с весны 2022 г. – ей на замену пришли платежные QR-коды, но далеко не все хотят запускать приложение камеры, запускать приложение банка, сканировать код и только потом производить оплату. Новшество будет работать по протоколу Bluetooth и поддерживать iOS вместе Android, то есть это замена не только Apple Pay, но также Samsung Pay и Google Pay.

Суверенный платежный сервис

Компания «Национальная система платежных карт» (НСПК), официальный оператор платежной системы «Мир», сообщила о разработке технологи оплаты товаров и услуг через iPhone, минуя платежную систему Apple Pay, пишет РБК. Последняя появилась в России в конце 2016 г. и перестала работать весной 2022 г. из-за американских санкций.

Альтернативных штатных платежных систем на iPhone нет, и потому многим российским владельцам смартфонов Apple пришлось перейти на платежные стикеры, которые нужно клеить на смартфон, и которые популярности не сыскали, так как часто из-за них невозможно надеть на телефон чехол.

Более популярной альтернативой Apple Pay стали платежные QR-коды, но оплата по ним – это целый ритуал: достать смартфон, разблокировать его, запустить банковское приложение, отсканировать код при помощи камеры и только потом произвести оплату. И все это получится только при наличии подключения к интернету. В итоге очень многие вернулись к пластиковым картам, которые достаточно просто приложить к терминалу для произведения оплаты.

Одно, но для всех

Предварительное название новой технологии НСПК – «Волна». О создании альтернативы Apple Pay сообщил генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин, пишет РБК. Что важно, работать технология будет по технологии Bluetooth, а не по NFC, как Apple Pay и ее аналоги, что позволит пользоваться ею даже на очень старых смартфонах. Но пока что это лишь прототип, сроки начала работы системы Дубынин не назвал.

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МТС
Возможно, оплачивать получится не только смартфоном, но и умными носимыми устройствами

«Это действительно прототип решения, который мы разработали, – сообщил он РБК. – Мы впервые его представили только вчера, про него никто не знал. Решение действительно реализовано на технологии Bluetooth, есть такая технология Bluetooth Low Energy».

По данным РБК, работать новшество будет еще и на Android-смартфонах, то есть с его помощью можно будет заменить не только Apple Pay, но также Google Pay и Samsung Pay, которые перестали работать в России после ухода компаний Google и Samsung с российского рынка весной 2022 г.

Клиенты уже есть

Как сообщил изданию Дмитрий Дубынин, решение НСПК заключается в том, что обеспечивается бесконтактная оплата по Bluetooth «в малом радиусе действия относительно терминала оплаты». «По сути, это способ идентификации платежа, который нам более недоступен, – сказал он РБК. – На айфонах, к примеру. Мы планируем в будущем с банками запустить такой сервис – к нам уже приходят коллеги, которые готовы включаться в пилотирование технологии, им это интересно. Могу сказать, что уже два десятка банков пришло, которые готовы посмотреть у себя на эту технологию. Мы в будущем точно планируем эту технологию после тестирования передавать банкам для того, чтобы они могли у себя в свои мобильные приложения ее встраивать и предлагать гражданам этот способ оплаты».

Еще одно преимущество перед QR-кодами. И главный недостаток

Новая разработка НСПК окажется более функциональной, нежели платежные QR-коды. Помимо того, что упрощает сам процесс оплаты, она еще и не требует подключения к интернету.

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Но россияне не смогут моментально перейти на новую технологию оплаты, потому что ныне используемые магазинами, ресторанами, кафе и пр. терминалы эту технологию не поддерживают. Вероятно, придется заказывать и устанавливать новые, но в НСПК не сообщили, существуют ли они в принципе.

Зато представители компании рассказали, чем новый способ оплаты лучше Apple Pay и схожих систем, базирующихся на NFC. «В отличие от NFC, «Волной» можно оплачивать на чуть большем расстоянии от терминала, не заботясь о положении смартфона», – сказали они РБК.

Геннадий Ефремов

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