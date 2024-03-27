Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Samsung Pay

Samsung Pay

Samsung Pay - сервис для оплаты с помощью мобильного устройства Samsung, который работает везде, где принимаются банковские карты. Для совершения оплаты нужно привязать к сервису кредитную или дебетовую банковскую карту партнеров Samsung Pay в России. Сервис Samsung Pay использует комбинацию технологии NFC (Near Field Communication) и разработки – MST (Magnetic Secure Transmission). Технология MST работает по принципу создания динамически меняющегося магнитного поля для передачи на платежный терминал данных, аналогичных данным магнитной полосы банковской карты, когда владелец смартфона и карты инициирует оплату через Samsung Pay. Эта технология позволяет превратить платежный терминал в средство бесконтактной оплаты .

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.03.2024 Samsung вводит новые санкции против россиян. Samsung Pay внезапно прекратила поддержку карт «Мир». Опрос

Samsung Pay всё Корейская компания Samsung ввела новые санкции против россиян. Ее платежная система Samsung Pay перестанет работать с российскими картами «Мир» всего через несколько дней. Россияне больше не смогут подключать новые банковские карты «Мир» к этой платежной системе. Более того, и
14.09.2023 «Яндекс» выпустил полноценную замену Apple Pay и Samsung Pay, бежавших из России

CNews о запуске обновленной версии своего платежного сервиса «Пэй» (от англ. Pay – платить). Теперь это универсальное решение для оплаты смартфоном, представляющее собой полноценную замены Apple Pay, Samsung Pay и других платежных систем компаний, бойкотирующих российский рынок. «Пэй» доступен как на Android, так и на iOS. Оригинальный сервис, носивший название Yandex Pay, появился в марте

21.03.2023 Русская смекалка выше санкций. Найден хитрый способ вернуть россиянам Samsung Pay

я по возвращению в смартфоны Samsung функций, которых россияне лишились после 24 февраля 2022 г. Как пишет «Коммерсант», в стране стали массово интегрировать в эти гаджеты поддержку платежной системы Samsung Pay, которая перестала корректно работать еще весной 2022 г. Реализовать это можно путем смены региона в прошивке, что в устройствах Samsung — процедура весьма нетривиальная. Но делают

06.09.2022 Сломалась знаменитая российская замена Google Pay и Samsung Pay. Виноваты разработчики

анские Visa и MasterCard. Смежное с Mir Pay приложение тоже не располагает высокими оценками пользователей Mir Pay – это, в свою очередь аналог иностранных платежных систем, в особенности Google Pay, Samsung Pay и Apple Pay. Первая появилась весной 2017 г., а две другие – осенью 2016 г. После начала спецоперации Samsung моментально прекратила поставки своих устройств в Россию, в том числе и
29.08.2022 Модульбанк запустил оплату картой «Мир» через Samsung Pay

запустил новый способ оплаты. Теперь владельцы смартфонов Samsung могут оплачивать свои покупки в офлайн-магазинах с помощью цифровой бизнес-карты «Мир». Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе Samsung Pay и добавить в него свою карту «Мир». Оплата с помощью Samsung Pay безопаснее оплаты пластиковой картой, поскольку вместо номера карты используется токен — специальный цифровой
01.08.2022 Клиенты «Точки» смогут расплатиться картой «Мир» через Samsung Pay

для предпринимателей и предприятий «Точка» запустил бесконтактную оплату бизнес-картой «Мир» через Samsung Pay. Воспользоваться новой услугой смогут все клиенты банка, у которых настроен платё
30.05.2022 Модульбанк подключил сервис Samsung Pay для карт «Мир»

Клиенты Модульбанка теперь могут оплачивать покупки по карте «Мир» с помощью мобильного сервиса Samsung Pay. Сервис доступен для владельцев смартфонов Samsung и реализован при технологической поддержке процессингового центра «Картстандарт». Samsung Pay – мобильный платежный сервис,
30.07.2021 Смартфоны Samsung могут в ближайшие недели попасть в России под запрет

онов компании Samsung, пишет «Коммерсант». Лишить россиян возможности покупать новые мобильники Samsung хочет швейцарская компания Sqwin SA, и связано это с патентными спорами из-за платежной системы Samsung Pay. Sqwin SA подала иск против российского представительства Samsung (ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани») и к Samsung Electronics Co Ltd. за использование компаниями ее запатентован
18.06.2021 Держателям карт «Мир» банка «Ренессанс кредит» стал доступен сервис платежей Samsung Pay

«Ренессанс кредит» запустил сервис бесконтактных платежей Samsung Pay, с помощью которого держатели карт «Мир» могут оплачивать покупки, используя смартфон. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо открыть предустановленное приложение Samsung Pay
25.05.2021 Абоненты МТC cмогут пополнить мобильный счет в push-уведомлениях с помощью Samsung Pay

МТС, «МТС банк» и Samsung Electronics запустили оплату услуг мобильной связи МТС в push-уведомлениях с помощью сервиса Samsung Pay. Абоненты МТС — пользователи смартфонов Samsung, совместимых с Samsung Pay, получив push-уведомление из приложения «МТС банка» о снижении баланса телефона, смогут в один клик
18.11.2019 Умные часы с NFC, которыми можно платить: выбор ZOOM

в том, что чип у них есть – но нет поддержки подходящей платежной системы. В настоящее время в России можно использовать для оплаты только мобильные устройства, поддерживающие Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay. Около 15 российских банков позволяют оплачивать покупки с помощью Garmin Pay. Всем, кто собирается купить смарт-часы не только из-за их спортивных и умных функций, но и для замены

13.11.2019 «Росгосстрах банк» подключил платежные сервисы Mir Pay и Samsung Pay

«Росгосстрах банк» предложил держателям карт «Мир» возможность подключить сервисы бесконтактных платежей Mir Pay и Samsung Pay и совершать покупки в одно касание. Mir Pay – это сервис платежной системы «Мир», который позволяет совершать оплату с помощью смартфонов на операционной системе Android (версии 6.0
28.08.2019 Держателям карт «Мир» Сбербанка стал доступен сервис Samsung Pay

Держатели карт «Мир» Сбербанка получили возможность оплачивать покупки смартфонами с помощью платежного сервиса Samsung Pay. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Сбербанка. Чтобы использовать Samsung Pay в магазине, достаточно запустить Samsung Pay и приложить телефон к платежному терминал
22.07.2019 ВТБ предоставил платежный сервис Samsung Pay держателям карт «Мир»

Банк ВТБ предложил своим клиентам-держателям «Мультикарт» национальной платежной системы «Мир» доступ к мобильному платежному сервису Samsung Pay. Воспользоваться современным способом оплаты покупок смогут держатели карт «Мир» и «Мир»-Maestro – владельцы смартфонов Samsung Galaxy, совместимых с Samsung Pay. Чтобы добав
09.07.2019 Сбербанк расширил возможности переводов в сервисе Samsung Pay

Сбербанк и Samsung Electronics объявили о новых возможностях по переводам для клиентов Сбербанка, которые используют сервис Samsung Pay. Теперь клиенты Сбербанка могут продолжить перевод, начатый в сервисе Samsung Pay, в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» с сохранением ранее введенной клиентом информации

21.06.2019 Samsung Pay стал доступен держателям карт Mastercard Почта Банка

Почта Банк реализовал поддержку сервиса Samsung Pay для держателей карт платежной системы Mastercard. Технологическим провайдером стала компания «Мультикарта» – ведущий российский разработчик решений в области платёжных технологий и

20.06.2019 Пользователи «МКБ Онлайн» смогут подключить Google Pay и Samsung Pay

С 20 июня 2019 г. клиентам Московского кредитного банка (МКБ) стало доступно добавление карты в Google Pay и Samsung Pay прямо из мобильного приложения. Для этого необходимо выбрать карту и нажать кнопку «Подключить Google Pay» или «Подключить Samsung Pay». При добавлении карт через приложение,
04.04.2019 Клиентам Промсвязьбанка стал доступен сервис Samsung Pay для карт «Мир»

Держатели карт «Мир» Промсвязьбанка (ПСБ) получили возможность подключения к популярному в России мобильному платежному сервису Samsung Pay. Об этом CNews сообщили в пресс-службе банка. Теперь оплата с помощью Samsung Pay доступна для всех карт платежной системы «Мир», эмитированных Промсвязьбанком. Подключив кар
13.12.2018 Держателям карт «Мир» Почта Банка стал доступен сервис Samsung Pay

Держатели карт национальной платежной системы «Мир», выпущенных Почта Банком, получили возможность совершать платежи с помощью сервиса Samsung Pay. Клиенты Почта Банка могут использовать бесконтактную оплату картами «Мир» даже на тех платежных терминалах, которые не поддерживают технологию бесконтактных платежей NFC (Near Fiel
06.12.2018 «Аэрофлот» добавил в мобильное приложение функцию оплаты при помощи Samsung Pay

«Аэрофлот» обновил мобильное приложение, добавив возможность оплаты с использованием сервиса Samsung Pay. Samsung Pay — это простой и безопасный платежный инструмент, который освобождает от необходимости многократного ввода данных банковской карты. Для использования сервиса необ
22.11.2018 ВТБ: ежедневный оборот денежных переводов в Samsung Pay превысил 20 млн рублей

Банк ВТБ и Samsung Electronics подвели первые итоги работы проекта денежных переводов на базе технологии токенизации с помощью приложения Samsung Pay. С сентября 2018 г. пользователи сервиса совершили более 250 тысяч денежных переводов. Ежедневный оборот по ним составляет более 20 млн рублей. Сервис, запущенный при поддержке проц
12.09.2018 Банк «Санкт-Петербург» присоединился к сервису денежных переводов Samsung Pay

Клиенты банка «Санкт-Петербург» – владельцы смартфонов Samsung и держатели карт Mastercard – теперь могут делать переводы с карты, добавленной в Samsung Pay, на любую карту российского банка. При этом не имеет значения, является ли получатель пользователем приложения или смартфона Samsung. Достаточно указать только номер телефона того,

06.09.2018 Samsung запускает сервис «Денежные переводы Samsung Pay»

Samsung Electronics совместно с международными платежными системами Mastercard и Visa и банком ВТБ представляет сервис «Денежные переводы Samsung Pay», который позволяет владельцам смартфонов Samsung переводить деньги с любой карты на любую карту по номеру телефона в любое время и в любом месте. Операции списания/зачисления денеж
25.07.2018 Владельцам карты «Билайн» доступны покупки через Samsung Pay

«Вымпелком» (торговая марка «Билайн») объявил о доступности пользователям карты «Билайн» возможности оплаты покупок с помощью сервиса Samsung Pay, который позволяет совершать платежи в любом месте по всему миру, где принимают платежные карты. Samsung Pay, помимо технологии бесконтактных платежей NFC, поддерживает собст
29.01.2018 «МультиКарта» подключила сервис Samsung Pay трем банкам-партнерам

«МультиКарта» объявила о подключении мобильного сервиса Samsung Pay косвенным банкам-участникам платежной системы MasterCard. Теперь клиенты банка «Вологжанин», Петербургского социального коммерческого банка и Русского ипотечного банка, использующие
28.12.2017 Банк «Открытие» запустил платежный сервис Samsung Pay для банков-партнеров

Банк «Открытие» объявил о том, что первым в России запустил платежный сервис Samsung Pay для банков-партнеров. Теперь держатели карт MasterСard банков-партнеров, владеющие мобильными телефонами Samsung, могут добавить карту в приложение Samsung Pay в своем смартф
26.12.2017 Samsung и Сбербанк предоставили Samsung Pay Web Checkout для оплаты онлайн-покупок

s и Сбербанк предоставили интернет-магазинам и их клиентам новый инструмент оплаты онлайн-покупок — Samsung Pay Web Checkout.Процесс оплаты с Samsung Pay Web Checkout становится проще: д
03.11.2017 «Почта Банк» запустил сервис бесконтактных платежей Samsung Pay

С 1 ноября клиенты «Почта Банка» могут добавлять банковские карты Visa в Samsung Pay и оплачивать покупки устройствами Samsung в торговых точках и в интернете. Добавить дебетовую, кредитную или виртуальную карту Visa «Почта Банка» в Samsung Pay могут пользова
05.10.2017 Группа ВТБ обеспечила эквайринг по оплате покупок в интернете через Samsung Pay

Группа ВТБ обеспечила технологическую реализацию проекта по оплате покупок онлайн с помощью сервиса Samsung Pay.  Сервис, запущенный при поддержке процессинговой компании «МультиКарта», доступен пользователям смартфонов Samsung в России.Для оплаты покупки необходимо открыть страницу интернет-
05.10.2017 Assist реализовала поддержку Samsung Pay для интернет-платежей

Assist обеспечила поддержку платежного сервиса Samsung Pay для оплаты покупок в интернете, расширив таким образом линейку мобильных платежных сервисов для платежей при помощи веб-интерфейса и/или в мобильном приложении.Владельцы совместимых
20.07.2017 Samsung Pay стал доступен держателям карт Visa «Бинбанка»

Держатели карт Visa «Бинбанка» получили возможность совершать бесконтактные платежи с Samsung Pay. Платежный сервис доступен всем клиентам банка, владеющим совместимыми с Samsung Pay смартфонами линейки Samsung Galaxy и носимыми устройствами Samsung Gear S3. «Платежный се
19.06.2017 Сбербанк подключил карты к Samsung Pay через мобильное приложение

Сбербанк объявил о том, что «Сбербанк Онлайн» стал первым в России банковским приложением, где появилась возможность привязки карты к сервису Samsung Pay напрямую. Для подключения нужно перейти на экран карты в Сбербанк Онлайн, выбрать раздел «Добавить в Samsung Pay» и пройти несколько простых шагов. Сканировать карту или указ
11.05.2017 Платежный сервис Samsung Pay теперь доступен держателям карт Visa и Mastercard банка «АК БАРС»

Samsung объявила о том, что мобильный платежный сервис Samsung Pay стал доступен держателям карт платежных систем Visa и Mastercard банка Татарстана «АК БАРС». Доступ к удобному и безопасному мобильному платежному сервису получат все клиенты банка,
25.04.2017 Платежный сервис Samsung Pay стал доступен держателям карт Visa Сбербанка

Samsung Electronics объявила о том, что мобильный платежный сервис Samsung Pay теперь доступен держателям карт платежной системы Visa, выпущенных Сбербанком России.«С декабря 2016 года, когда к Samsung Pay подключился Сбербанк, мы с нашим партнером прош
12.04.2017 Samsung Pay работает как часы!

Сервис Samsung Pay начинает работать на смарт-часах Samsung Gear S3 frontier и Gear S3 сlassic. С 11 апреля российские владельцы смарт-часов Samsung Gear S3 frontier и Gear S3 сlassic смогут пользоват
11.04.2017 Платежный сервис Samsung Pay теперь доступен на устройствах Samsung Gear S3

Samsung объявила о том, что с 11 апреля 2017 г. владельцы устройств Samsung Gear S3 frontier и Gear S3 сlassic смогут оплачивать свои покупки, используя мобильный платежный сервис Samsung Pay. Как рассказали CNews в компании, благодаря технологии Samsung MST c помощью устройства Gear S3 можно совершать оплату не только на NFC терминалах, но и там, где бесконтактные карты
17.01.2017 ВТБ24 подключил карты Visa к Samsung Pay

С 17 января 2017 г. владельцы карт Visa ВТБ24 смогут оплачивать покупки c помощью системы бесконтактной оплаты Samsung Pay. Таким образом, теперь обладатели всех (за исключением владельцев карт «Мир») карт банка имеют возможность пользоваться инновационным способом совершения платежей, сообщили CNews в

28.12.2016 Сервис Samsung Pay начал работать с картами Visa «Тинькофф Банка»

Samsung Electronics объявил о начале работы сервиса Samsung Pay с дебетовыми и кредитными картами платежной системы Visa, выпущенными «Тинькофф Банком». Ранее банками, чьи платежные карты Visa совместимы с платежными сервисом Samsung Pay,
05.12.2016 Москвичам предложили выбрать, в каких уголках столицы появятся платежные терминалы

В Москве стартовал совместный проект Samsung Pay и банка ВТБ24 — «Апдейт Москвы». Его цель — оснастить новыми технологиями любимые горожанами места мегаполиса и сделать его удобнее и мобильнее. В рамках проекта жители столицы выбе
01.12.2016 Samsung Electronics объявил о новых банках-партнерах Samsung Pay

Samsung Electronics объявил о новых банках-партнерах сервиса Samsung Pay. Теперь клиенты «Бинбанка», банка «ФК Открытие», банка «Санкт-Петербург», Рокетба

Публикаций - 296, упоминаний - 303

Samsung Pay и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 159
Apple Inc 13156 70
Google LLC 12690 52
Yandex - Яндекс 9216 33
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 28
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 18
Xiaomi - Сяоми 2232 18
Huawei 4677 15
Microsoft Corporation 25775 10
Webmoney - Вебмани.Ру 547 9
X Corp - Twitter 2938 8
LG Electronics 3735 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
PayPal 671 7
AKG 66 7
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 7
Meta Platforms - Facebook 4621 7
Garmin - Гармин 233 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
Sony 6739 6
МегаФон 10742 5
Эвотор - Evotor 231 5
Код Безопасности 812 4
Смартфин - 2can&ibox 48 4
BBK OnePlus 298 4
Ростелеком 10948 4
Qualcomm Technologies 1974 4
ZTE Corporation 800 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
Telegram Group 2940 4
Thales - Gemalto 189 3
Ланит - Лантер 37 3
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 109 3
OpenWay Group - OpenWay Systems - OpenWay Service 58 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 101
Visa International 1993 79
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 61
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 40
НСПК - Национальная система платежных карт 948 27
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 26
Русский стандарт Банк 509 24
Альфа-Банк 1979 24
ВТБ - ВТБ24 671 23
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 22
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 19
ВТБ - Почта Банк 514 17
American Express - Amex 338 12
NanduQ - Qiwi 1013 12
ГПБ - Газпромбанк 1273 11
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 11
Assist - Ассист 218 9
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 9
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 8
JCB International 146 8
ПСБ - Промсвязьбанк 963 8
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 7
Diners Club International - платёжная система 82 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 7
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 73 7
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 6
Ак Барс Банк 283 5
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 5
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 5
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 5
ИнвестКапиталБанк 26 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Uber 357 5
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 5
МКБ - Московский кредитный банк 657 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Совкомбанк ПАО 316 4
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 19
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 5
Мосгортранс ГУП 139 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Федеральное казначейство России 1949 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 1
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 31 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 86 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 80 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 59 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 56 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 93 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 75 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 71 1
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 37 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 211
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 179
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 137
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 67
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 65
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 63
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 54
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 49
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 48
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 43
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 42
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1425 38
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 38
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 38
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 35
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 34
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 33
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 32
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 31
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2245 31
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1384 30
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 29
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 28
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 887 28
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 28
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 28
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 26
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1081 25
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 24
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 24
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 23
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 22
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 21
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 21
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 21
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 21
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 21
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 21
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 21
Apple Pay 519 182
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 154
Google Android 15244 78
Samsung Galaxy 1035 53
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 213 46
Samsung Galaxy Note 702 39
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 35
Samsung MST - Magnetic Secure Transmission - Магнитная безопасная передача 32 31
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 31
Apple iOS 8583 30
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 332 30
Samsung Knox 114 29
Samsung Galaxy Gear 154 25
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 25
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 21
Samsung Galaxy S6 - смартфон 150 20
Samsung Galaxy S7 - смартфон 136 20
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 19
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 17
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 17
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 16
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 16
Garmin Pay 23 14
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 374 14
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 14
Samsung S-Pen - Стилус 144 11
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 11
Samsung Bixby - Виртуальный ассистент 53 11
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 11
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 10
Samsung DeX - Samsung Desktop eXperience - Samsung Linux on Dex - Linux on Galaxy 76 10
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 10
Samsung Galaxy S8 - смартфон 122 10
Apple - App Store 3109 10
Samsung Health - Samsung Galaxy Health 26 9
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 118 9
U.S. Department of Energy - ORNL Frontier - суперкомпьютер 89 9
Apple Touch ID 298 8
Samsung Galaxy Watch - умные часы 89 8
Visa payWave 78 8
Граф Аркадий 25 10
Кирсанова Светлана 70 8
Гостев Дмитрий 23 8
Киричек Алексей 66 8
Свириденко Кирилл 40 7
Путин Владимир 3454 7
Петелина Екатерина 13 6
Комлев Владимир 35 5
Тартышев Дмитрий 19 4
Федосеев Михаил 13 4
DJ Koh - Dong-Jin Koh - Донг-Джин Кох - Донг-Джин Ко 14 4
Изотов Вадим 13 4
Романенко Андрей 94 3
Цыбульников Вячеслав 78 3
Савченко Алла 15 3
Кухальский Ян 16 3
Островский Святослав 47 3
Полехина Диана 6 3
Богдашев Дмитрий 20 3
Чадов Андрей 5 3
EL Hakim Seif - Эль Хаким Сейф 6 3
Виноградова Наталья 53 2
Масленникова Анастасия 35 2
Кисляков Кирилл 7 2
Деменюк Юлия 11 2
Соколова Екатерина 15 2
Малиновский Алексей 22 2
Ликсутов Максим 245 2
Шигапов Антон 10 2
Бочкарев Сергей 72 2
Агафонов Андрей 19 2
Ковалев Игорь 31 2
Дембицкая Марина 10 2
Шитиков Евгений 10 2
Копытова Юлия 18 2
Иссопов Эдуард 15 2
Лохматиков Евгений 5 2
Дубынин Дмитрий 20 2
Bond James - Бонд Джеймс 86 2
Симонян Ашот 3 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 191
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 43
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 34
Южная Корея - Республика 7052 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 24
Европа 24964 13
Россия - СФО - Новосибирск 4876 12
Беларусь - Белоруссия 6289 11
Казахстан - Республика 6048 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 8
Армения - Республика 2449 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 7
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 6
Канада 5082 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 6
Турция - Турецкая республика 2620 6
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Испания - Королевство 3840 5
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 4
США - Калифорния - Купертино 281 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 4
Таджикистан - Республика 953 3
Кипр - Республика 636 3
Южная Осетия - Государство Алания 119 3
Абхазия - Республика 196 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
США - Нью-Йорк 3180 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 3
Бразилия - Федеративная Республика 2520 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 3
Украина 7928 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 197
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 93
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 33
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 619 26
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 24
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 23
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 21
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 20
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 18
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 14
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 14
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 13
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 11
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 11
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1135 10
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1591 10
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 10
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 9
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 8
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 8
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 8
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 7
Английский язык 7030 7
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 7
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 7
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 611 7
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 836 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 6
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 384 6
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1195 6
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 292 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 5
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 671 5
Ergonomics - Эргономика 1755 5
CNews - ZOOM.CNews 1866 15
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
Bloomberg 1627 4
Ведомости 1466 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
РИА Новости 1033 3
DxOMark - Издание 36 2
Android Authority 62 2
The Verge - Издание 619 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
NYT - The New York Times 1100 1
MacRumors 148 1
Crunchbase 74 1
Korea Herald 47 1
TENAA 19 1
SlashLeaks 10 1
Известия ИД 770 1
Говорит Москва - радиостанция 23 1
AppleInsider 400 1
Mash - telegram-канал 22 1
GizmoChina 171 1
CNews Техноблог 62 1
Код Дурова 17 1
Wikipedia - Википедия 650 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
IDC - International Data Corporation 4975 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 3
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 2
IDC Russia - IDC Россия 183 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Markets&Markets Research 113 2
BCG - Boston Consulting Group 117 2
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 1
Strategy Analytics 285 1
GSMA Intelligence 11 1
Allied Market Research 22 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Berg Insight 19 1
Juniper Research 131 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина 3 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 9
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 6
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 4
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Metro Expo 6 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 1
Samsung Forum 14 1
Raiffeisen Award 5 1
ПЛАС-Форум 14 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще