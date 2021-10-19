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Samsung Pay


19.10.2021 Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству 1
13.09.2021 С октября поездку на метро в Москве можно будет оплатить «лицом» 1
30.07.2021 Смартфоны Samsung могут в ближайшие недели попасть в России под запрет 1
20.07.2021 Apple признала российские карты «Мир» 1
20.07.2021 Власти перекроют платежи иностранным ИТ-компаниям, у которых нет представительства в России 1
29.06.2021 «Билайн», Альфа-Банк и Mastercard выпустили цифровую карту «Кэшбэк 1-5-25» 1
21.06.2021 Mir Pay стал доступен держателям карт «Мир» Сбербанка 1
18.06.2021 Держателям карт «Мир» банка «Ренессанс кредит» стал доступен сервис платежей Samsung Pay 4
09.06.2021 ВТБ объединил весь наземный пассажирский транспорт Москвы единой бесконтактной системой оплаты проезда 1
08.06.2021 Делобанк запустил эквайринг в телефоне 1
04.06.2021 В Чите запущена система «Электронный проездной» 1
25.05.2021 Абоненты МТC cмогут пополнить мобильный счет в push-уведомлениях с помощью Samsung Pay 5
20.05.2021 ВТБ обеспечит прием банковских карт на турникетах и валидаторах МЦД 1
13.04.2021 ВТБ запустил цифровые карты для бизнеса 1
23.03.2021 Москвичи сэкономили со Сбербанком почти 2 тонны пластика на выпуске цифровых карт 1
16.03.2021 ВТБ начал выпуск цифровых карт «Мир» 1
11.03.2021 «Яндекс» запустил платежную систему взамен «Яндекс.денег» 1
10.02.2021 «Яндекс» создаст конкурента Apple Pay и Google Pay 1
22.01.2021 Мосметро в партнерстве с ВТБ, Google, Samsung и Mastercard приступили к запуску виртуальной «Тройки» 1
11.01.2021 Клиентам «Русского стандарта» стало доступно онлайн-оформление цифровой кредитной карты 1
22.12.2020 Банк «Дом.рф» и Visa начали выпуск цифровой дебетовой карты для всех категорий клиентов 1
16.12.2020 Мосметро в партнерстве с ВТБ, Google и Mastercard запустили сервис моментальной оплаты проезда 1
08.12.2020 Выбираем подарки на Новый год: лучшие смарт-часы 1
02.12.2020 Сбербанк организовал оплату проезда банковскими картами в автобусах 1
30.11.2020 ВТБ запустил услугу автопополнения корпоративных карт 1
10.10.2020 Умные часы и браслеты с NFC, которыми можно платить: выбор ZOOM 3
16.09.2020 Обзор смартфона Samsung Galaxy Note20 Ultra: качок на Android 1
15.09.2020 «РГС банк» реализовал сервис снятия и пополнения по цифровым картам 1
11.09.2020 Сбербанк внедрил новую технологию оплаты на пригородных поездах 1
10.09.2020 Лучшие смартфоны до 15 000 рублей: выбор ZOOM 1
14.08.2020 В России заработала платежная система Facebook Pay 1
03.08.2020 Apple купила платежное приложение, приглянувшееся Сбербанку и его бывшему ИТ-директору 1
20.07.2020 Росбанк предложил клиентам цифровые кредитные карты 1
16.07.2020 Mediascope рассказала об онлайн-оплатах россиян в 2020 году 1
08.07.2020 QIWI запустила снятие наличных с виртуальных карт 1
01.06.2020 «Тинькофф» запускает полностью виртуальные карты Tinkoff Black 3
26.05.2020 Ак Барс Банк и APIBank запустили банковский сервис для LetyShops 1
21.05.2020 Обзор смартфона Samsung Galaxy A41: герой посткарантина 1
10.04.2020 Сбербанк отметил рост спроса на дистанционную активацию дебетовых карт 1
06.04.2020 Обзор Samsung Galaxy S20 Ultra 5G: флагман с телескопом 1

Публикаций - 238, упоминаний - 398

Samsung Pay упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5641 105
Apple Inc - Эппл Рус 7685 25
Yandex - Яндекс 4100 25
Google LLC 7135 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 18
Microsoft Corporation 11039 8
Xiaomi 904 6
Эвотор - Evotor 105 5
Webmoney 329 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 4
VK - Mail.ru Group 2482 4
Смартфин - 2can&ibox 43 4
Ланит ГК 1155 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
PayPal 439 3
LG Electronics 1838 3
Huawei 2727 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 3
Ingenico Group - Инженико 29 2
Лантер 32 2
Harman Kardon 164 2
AKG 50 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 2
SAS Institute 596 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
Facebook 3765 2
Nokia Corporation 2424 2
Payture 11 1
Highscreen 31 1
INPAS - ИНПАС 107 1
RBK Money 75 1
Технезис 3 1
Чек Онлайн 6 1
APIBank - ЦБП - Цифровые банковские платформы 8 1
TietoEVRY Retail payments and Cards 3 1
ИнПлат - Интеллектуальные Платежи 2 1
Монитор безопасности 69 1
Moven Enterprise 1 1
Oculus VR 48 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 78
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 46
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 36
Visa International 1345 26
ВТБ24 583 22
Русский стандарт Банк 302 19
Альфа-Банк 1123 18
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 16
НСПК - Национальная система платежных карт 257 9
Открытие ФК 538 8
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
Почта Банк 289 6
Qiwi 783 6
Газпромбанк - ГПБ 692 5
О2О Delivery club 153 4
American Express 172 4
Магнит - Сеть магазинов 269 4
МТС банк 254 4
МКБ - Московский кредитный банк 268 4
JCB International 113 3
Assist - Ассист 124 3
РСХБ - Россельхозбанк 183 3
Связной ГК 877 3
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 3
Uber Technologies 258 3
Diners Club International - платёжная система 52 3
Uber 257 3
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 3
Банк Санкт-Петербург 120 2
СМП банк - Северный морской путь 71 2
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 2
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 54 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Росгосстрах Банк - РГС Банк 71 2
Банк Россия 56 2
Ак Барс Банк 173 2
ИнвестКапиталБанк 15 2
Auchan Holding - Ашан 148 2
Лента - Сеть розничной торговли 188 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 5
Мосгортранс ГУП 68 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 31 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 2
МЦД - Московские центральные диаметры 21 2
Мариинский театр - Государственный академический 30 1
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 1
Правительство Москвы 649 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 65
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 23
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 22
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 21
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 19
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 16
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 16
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 16
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 15
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 13
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 13
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 7
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 7
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 6
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 336 6
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 5
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 4
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 567 3
3G - Стандарт мобильной связи 3714 3
Smartphone - Смартфон 773 3
Виртуальная банковская карта - Цифровая банковская карта 15 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 758 2
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 432 2
Телевизор - Телевизионный приёмник 485 2
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 2
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 82 2
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 34 2
Dolby Atmos 144 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 881 2
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 159 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 2
NAND flash memory - Флеш-память 203 2
3D-игры - Трёхмерная компьютерная игра - 3-dimensional 57 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 2
Apple Pay 385 84
Google Pay - Google Android Pay 297 82
Google Android 10750 57
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 35
Samsung Galaxy Note 558 34
Samsung Galaxy 345 29
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 27
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 25
Samsung Galaxy Gear 102 20
Apple iOS 5741 20
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 18
ВТБ Мультикарта 147 17
Google Play - Google Store - Android Market 2515 13
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 12
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 12
Samsung Knox 82 10
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 9
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 9
Garmin Pay 18 8
Samsung MST - Magnetic Secure Transmission - Магнитная безопасная передача 26 7
VK - Mail.ru Одноклассники 856 6
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 157 5
Samsung Health 13 4
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 656 4
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 4
WhatsApp Messenger 654 4
Visa payWave 55 4
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 3
Яндекс.Плюс 44 3
Apple Face ID 118 3
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 3
НСПК Мир Pay 3 3
Samsung Bixby - Виртуальный ассистент 44 3
Samsung DeX - Desktop eXperience 41 3
Эвотор - серия смарт-терминалов 13 3
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 3
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 3
Samsung INPAS SoftPOS - Платежное решение 7 3
Apple iPad 3263 3
Apple iPhone 6 547 3
Граф Аркадий 24 10
Киричек Алексей 66 6
Кирсанова Светлана 54 6
Свириденко Кирилл 37 5
Путин Владимир 1821 4
Гостев Дмитрий 20 4
Богдашев Дмитрий 18 3
Тартышев Дмитрий 19 3
Кухальский Ян 16 3
Петелина Екатерина 13 3
Романенко Андрей 76 3
Федосеев Михаил 12 2
Комлев Владимир 29 2
Дембицкая Марина 9 2
Малиновский Алексей 19 2
Шигапов Антон 10 2
Полехина Диана 6 2
Кисляков Кирилл 5 2
Савченко Алла 15 2
Цыбульников Вячеслав 35 2
Масленникова Анастасия 35 2
Анисимов Данил 11 1
Лакомов Денис 1 1
Бочарова Елена 9 1
Зулина Елена 3 1
Головин Алексей 3 1
Дмитриева Илиза 1 1
Ящук Галина 6 1
Ковалев Игорь 21 1
Казаков Алексей 3 1
Агафонов Андрей 19 1
Беляев Илья 1 1
Тулубьев Павел 10 1
Исаенко Иван 5 1
Болтунов Дмитрий 1 1
Литвиненко Дмитрий 1 1
Кокотюха Евгений 1 1
Валетов Алексей 1 1
Ельцев Александр 2 1
Латыпов Роман 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 127
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 14
Россия - СФО - Новосибирск 1959 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 7
Беларусь - Белоруссия 2084 6
Россия - ПФО - Казань 1510 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 5
Казахстан - Республика 2622 4
Россия - Сочи 910 3
Бразилия - Федеративная Республика 1122 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 3
Россия - ПФО - Самара 1287 3
Канада 1295 2
Германия - Федеративная Республика 3618 2
Австралия - Австралийский Союз 1121 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 2
Россия - Калининград 659 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 514 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 1
Япония 2771 1
Канада - Монреаль 29 1
Таиланд - Королевство 358 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Греция - Греческая Республика 319 1
Великобритания - Острова Кайман 17 1
Испания - Барселона 533 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1049 1
Россия - Пермь 738 1
Испания - Королевство 1250 1
Франция - Французская Республика 2116 1
Италия - Итальянская Республика 1377 1
США - Нью-Йорк 1088 1
Россия - Республика Крым 625 1
Cashback - Кэшбэк 37 3
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 19 2
Trade-in 54 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
Транспорт 62 1
МПС - Международные платежные системы 24 1
POS - point of sale 2 1
ТСП - Торгово-сервисные предприятия 15 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 1
Lounge Key - Priority Pass - Бизнес-залы в аэропортах VIP-класса 2 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 13
КиноПоиск - Портал о кино 118 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 1
Bloomberg 785 1
NYT - The New York Times 506 1
CrunchBase 62 1
Говорит Москва - радиостанция 13 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 3
BCG - Boston Consulting Group 43 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
Markets&Markets Research 78 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 5
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 27 1
Metro Expo 7 1
Чёрная пятница (распродажи) 69 1
Samsung Forum 14 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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