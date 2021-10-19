Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Samsung Pay
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 238, упоминаний - 398
Samsung Pay упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
|Граф Аркадий 24 10
|Киричек Алексей 66 6
|Кирсанова Светлана 54 6
|Свириденко Кирилл 37 5
|Путин Владимир 1821 4
|Гостев Дмитрий 20 4
|Богдашев Дмитрий 18 3
|Тартышев Дмитрий 19 3
|Кухальский Ян 16 3
|Петелина Екатерина 13 3
|Романенко Андрей 76 3
|Федосеев Михаил 12 2
|Комлев Владимир 29 2
|Дембицкая Марина 9 2
|Малиновский Алексей 19 2
|Шигапов Антон 10 2
|Полехина Диана 6 2
|Кисляков Кирилл 5 2
|Савченко Алла 15 2
|Цыбульников Вячеслав 35 2
|Масленникова Анастасия 35 2
|Анисимов Данил 11 1
|Лакомов Денис 1 1
|Бочарова Елена 9 1
|Зулина Елена 3 1
|Головин Алексей 3 1
|Дмитриева Илиза 1 1
|Ящук Галина 6 1
|Ковалев Игорь 21 1
|Казаков Алексей 3 1
|Агафонов Андрей 19 1
|Беляев Илья 1 1
|Тулубьев Павел 10 1
|Исаенко Иван 5 1
|Болтунов Дмитрий 1 1
|Литвиненко Дмитрий 1 1
|Кокотюха Евгений 1 1
|Валетов Алексей 1 1
|Ельцев Александр 2 1
|Латыпов Роман 8 1
|CNews - ZOOM.CNews 1089 13
|КиноПоиск - Портал о кино 118 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 1
|Bloomberg 785 1
|NYT - The New York Times 506 1
|CrunchBase 62 1
|Говорит Москва - радиостанция 13 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 3
|BCG - Boston Consulting Group 43 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
|Markets&Markets Research 78 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758539, в очереди разбора - 662229.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758539, в очереди разбора - 662229.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru