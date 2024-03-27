Samsung вводит новые санкции против россиян. Samsung Pay внезапно прекратила поддержку карт «Мир». Опрос Samsung Pay всё Корейская компания Samsung ввела новые санкции против россиян. Ее платежная система Samsung Pay перестанет работать с российскими картами «Мир» всего через несколько дней. Россияне больше не смогут подключать новые банковские карты «Мир» к этой платежной системе. Более того, и

«Яндекс» выпустил полноценную замену Apple Pay и Samsung Pay, бежавших из России CNews о запуске обновленной версии своего платежного сервиса «Пэй» (от англ. Pay – платить). Теперь это универсальное решение для оплаты смартфоном, представляющее собой полноценную замены Apple Pay, Samsung Pay и других платежных систем компаний, бойкотирующих российский рынок. «Пэй» доступен как на Android, так и на iOS. Оригинальный сервис, носивший название Yandex Pay, появился в марте

Русская смекалка выше санкций. Найден хитрый способ вернуть россиянам Samsung Pay я по возвращению в смартфоны Samsung функций, которых россияне лишились после 24 февраля 2022 г. Как пишет «Коммерсант», в стране стали массово интегрировать в эти гаджеты поддержку платежной системы Samsung Pay, которая перестала корректно работать еще весной 2022 г. Реализовать это можно путем смены региона в прошивке, что в устройствах Samsung — процедура весьма нетривиальная. Но делают

Сломалась знаменитая российская замена Google Pay и Samsung Pay. Виноваты разработчики анские Visa и MasterCard. Смежное с Mir Pay приложение тоже не располагает высокими оценками пользователей Mir Pay – это, в свою очередь аналог иностранных платежных систем, в особенности Google Pay, Samsung Pay и Apple Pay. Первая появилась весной 2017 г., а две другие – осенью 2016 г. После начала спецоперации Samsung моментально прекратила поставки своих устройств в Россию, в том числе и

Модульбанк запустил оплату картой «Мир» через Samsung Pay запустил новый способ оплаты. Теперь владельцы смартфонов Samsung могут оплачивать свои покупки в офлайн-магазинах с помощью цифровой бизнес-карты «Мир». Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе Samsung Pay и добавить в него свою карту «Мир». Оплата с помощью Samsung Pay безопаснее оплаты пластиковой картой, поскольку вместо номера карты используется токен — специальный цифровой

Клиенты «Точки» смогут расплатиться картой «Мир» через Samsung Pay для предпринимателей и предприятий «Точка» запустил бесконтактную оплату бизнес-картой «Мир» через Samsung Pay. Воспользоваться новой услугой смогут все клиенты банка, у которых настроен платё

Модульбанк подключил сервис Samsung Pay для карт «Мир» Клиенты Модульбанка теперь могут оплачивать покупки по карте «Мир» с помощью мобильного сервиса Samsung Pay. Сервис доступен для владельцев смартфонов Samsung и реализован при технологической поддержке процессингового центра «Картстандарт». Samsung Pay – мобильный платежный сервис,

Смартфоны Samsung могут в ближайшие недели попасть в России под запрет онов компании Samsung, пишет «Коммерсант». Лишить россиян возможности покупать новые мобильники Samsung хочет швейцарская компания Sqwin SA, и связано это с патентными спорами из-за платежной системы Samsung Pay. Sqwin SA подала иск против российского представительства Samsung (ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани») и к Samsung Electronics Co Ltd. за использование компаниями ее запатентован

Держателям карт «Мир» банка «Ренессанс кредит» стал доступен сервис платежей Samsung Pay «Ренессанс кредит» запустил сервис бесконтактных платежей Samsung Pay, с помощью которого держатели карт «Мир» могут оплачивать покупки, используя смартфон. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо открыть предустановленное приложение Samsung Pay

Абоненты МТC cмогут пополнить мобильный счет в push-уведомлениях с помощью Samsung Pay МТС, «МТС банк» и Samsung Electronics запустили оплату услуг мобильной связи МТС в push-уведомлениях с помощью сервиса Samsung Pay. Абоненты МТС — пользователи смартфонов Samsung, совместимых с Samsung Pay, получив push-уведомление из приложения «МТС банка» о снижении баланса телефона, смогут в один клик

Умные часы с NFC, которыми можно платить: выбор ZOOM в том, что чип у них есть – но нет поддержки подходящей платежной системы. В настоящее время в России можно использовать для оплаты только мобильные устройства, поддерживающие Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay. Около 15 российских банков позволяют оплачивать покупки с помощью Garmin Pay. Всем, кто собирается купить смарт-часы не только из-за их спортивных и умных функций, но и для замены

«Росгосстрах банк» подключил платежные сервисы Mir Pay и Samsung Pay «Росгосстрах банк» предложил держателям карт «Мир» возможность подключить сервисы бесконтактных платежей Mir Pay и Samsung Pay и совершать покупки в одно касание. Mir Pay – это сервис платежной системы «Мир», который позволяет совершать оплату с помощью смартфонов на операционной системе Android (версии 6.0

Держателям карт «Мир» Сбербанка стал доступен сервис Samsung Pay Держатели карт «Мир» Сбербанка получили возможность оплачивать покупки смартфонами с помощью платежного сервиса Samsung Pay. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Сбербанка. Чтобы использовать Samsung Pay в магазине, достаточно запустить Samsung Pay и приложить телефон к платежному терминал

ВТБ предоставил платежный сервис Samsung Pay держателям карт «Мир» Банк ВТБ предложил своим клиентам-держателям «Мультикарт» национальной платежной системы «Мир» доступ к мобильному платежному сервису Samsung Pay. Воспользоваться современным способом оплаты покупок смогут держатели карт «Мир» и «Мир»-Maestro – владельцы смартфонов Samsung Galaxy, совместимых с Samsung Pay. Чтобы добав

Сбербанк расширил возможности переводов в сервисе Samsung Pay Сбербанк и Samsung Electronics объявили о новых возможностях по переводам для клиентов Сбербанка, которые используют сервис Samsung Pay. Теперь клиенты Сбербанка могут продолжить перевод, начатый в сервисе Samsung Pay, в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» с сохранением ранее введенной клиентом информации

Samsung Pay стал доступен держателям карт Mastercard Почта Банка Почта Банк реализовал поддержку сервиса Samsung Pay для держателей карт платежной системы Mastercard. Технологическим провайдером стала компания «Мультикарта» – ведущий российский разработчик решений в области платёжных технологий и

Пользователи «МКБ Онлайн» смогут подключить Google Pay и Samsung Pay С 20 июня 2019 г. клиентам Московского кредитного банка (МКБ) стало доступно добавление карты в Google Pay и Samsung Pay прямо из мобильного приложения. Для этого необходимо выбрать карту и нажать кнопку «Подключить Google Pay» или «Подключить Samsung Pay». При добавлении карт через приложение,

Клиентам Промсвязьбанка стал доступен сервис Samsung Pay для карт «Мир» Держатели карт «Мир» Промсвязьбанка (ПСБ) получили возможность подключения к популярному в России мобильному платежному сервису Samsung Pay. Об этом CNews сообщили в пресс-службе банка. Теперь оплата с помощью Samsung Pay доступна для всех карт платежной системы «Мир», эмитированных Промсвязьбанком. Подключив кар

Держателям карт «Мир» Почта Банка стал доступен сервис Samsung Pay Держатели карт национальной платежной системы «Мир», выпущенных Почта Банком, получили возможность совершать платежи с помощью сервиса Samsung Pay. Клиенты Почта Банка могут использовать бесконтактную оплату картами «Мир» даже на тех платежных терминалах, которые не поддерживают технологию бесконтактных платежей NFC (Near Fiel

«Аэрофлот» добавил в мобильное приложение функцию оплаты при помощи Samsung Pay «Аэрофлот» обновил мобильное приложение, добавив возможность оплаты с использованием сервиса Samsung Pay. Samsung Pay — это простой и безопасный платежный инструмент, который освобождает от необходимости многократного ввода данных банковской карты. Для использования сервиса необ

ВТБ: ежедневный оборот денежных переводов в Samsung Pay превысил 20 млн рублей Банк ВТБ и Samsung Electronics подвели первые итоги работы проекта денежных переводов на базе технологии токенизации с помощью приложения Samsung Pay. С сентября 2018 г. пользователи сервиса совершили более 250 тысяч денежных переводов. Ежедневный оборот по ним составляет более 20 млн рублей. Сервис, запущенный при поддержке проц

Банк «Санкт-Петербург» присоединился к сервису денежных переводов Samsung Pay Клиенты банка «Санкт-Петербург» – владельцы смартфонов Samsung и держатели карт Mastercard – теперь могут делать переводы с карты, добавленной в Samsung Pay, на любую карту российского банка. При этом не имеет значения, является ли получатель пользователем приложения или смартфона Samsung. Достаточно указать только номер телефона того,

Samsung запускает сервис «Денежные переводы Samsung Pay» Samsung Electronics совместно с международными платежными системами Mastercard и Visa и банком ВТБ представляет сервис «Денежные переводы Samsung Pay», который позволяет владельцам смартфонов Samsung переводить деньги с любой карты на любую карту по номеру телефона в любое время и в любом месте. Операции списания/зачисления денеж

Владельцам карты «Билайн» доступны покупки через Samsung Pay «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») объявил о доступности пользователям карты «Билайн» возможности оплаты покупок с помощью сервиса Samsung Pay, который позволяет совершать платежи в любом месте по всему миру, где принимают платежные карты. Samsung Pay, помимо технологии бесконтактных платежей NFC, поддерживает собст

«МультиКарта» подключила сервис Samsung Pay трем банкам-партнерам «МультиКарта» объявила о подключении мобильного сервиса Samsung Pay косвенным банкам-участникам платежной системы MasterCard. Теперь клиенты банка «Вологжанин», Петербургского социального коммерческого банка и Русского ипотечного банка, использующие

Банк «Открытие» запустил платежный сервис Samsung Pay для банков-партнеров Банк «Открытие» объявил о том, что первым в России запустил платежный сервис Samsung Pay для банков-партнеров. Теперь держатели карт MasterСard банков-партнеров, владеющие мобильными телефонами Samsung, могут добавить карту в приложение Samsung Pay в своем смартф

Samsung и Сбербанк предоставили Samsung Pay Web Checkout для оплаты онлайн-покупок s и Сбербанк предоставили интернет-магазинам и их клиентам новый инструмент оплаты онлайн-покупок — Samsung Pay Web Checkout.Процесс оплаты с Samsung Pay Web Checkout становится проще: д

«Почта Банк» запустил сервис бесконтактных платежей Samsung Pay С 1 ноября клиенты «Почта Банка» могут добавлять банковские карты Visa в Samsung Pay и оплачивать покупки устройствами Samsung в торговых точках и в интернете. Добавить дебетовую, кредитную или виртуальную карту Visa «Почта Банка» в Samsung Pay могут пользова

Группа ВТБ обеспечила эквайринг по оплате покупок в интернете через Samsung Pay Группа ВТБ обеспечила технологическую реализацию проекта по оплате покупок онлайн с помощью сервиса Samsung Pay. Сервис, запущенный при поддержке процессинговой компании «МультиКарта», доступен пользователям смартфонов Samsung в России.Для оплаты покупки необходимо открыть страницу интернет-

Assist реализовала поддержку Samsung Pay для интернет-платежей Assist обеспечила поддержку платежного сервиса Samsung Pay для оплаты покупок в интернете, расширив таким образом линейку мобильных платежных сервисов для платежей при помощи веб-интерфейса и/или в мобильном приложении.Владельцы совместимых

Samsung Pay стал доступен держателям карт Visa «Бинбанка» Держатели карт Visa «Бинбанка» получили возможность совершать бесконтактные платежи с Samsung Pay. Платежный сервис доступен всем клиентам банка, владеющим совместимыми с Samsung Pay смартфонами линейки Samsung Galaxy и носимыми устройствами Samsung Gear S3. «Платежный се

Сбербанк подключил карты к Samsung Pay через мобильное приложение Сбербанк объявил о том, что «Сбербанк Онлайн» стал первым в России банковским приложением, где появилась возможность привязки карты к сервису Samsung Pay напрямую. Для подключения нужно перейти на экран карты в Сбербанк Онлайн, выбрать раздел «Добавить в Samsung Pay» и пройти несколько простых шагов. Сканировать карту или указ

Платежный сервис Samsung Pay теперь доступен держателям карт Visa и Mastercard банка «АК БАРС» Samsung объявила о том, что мобильный платежный сервис Samsung Pay стал доступен держателям карт платежных систем Visa и Mastercard банка Татарстана «АК БАРС». Доступ к удобному и безопасному мобильному платежному сервису получат все клиенты банка,

Платежный сервис Samsung Pay стал доступен держателям карт Visa Сбербанка Samsung Electronics объявила о том, что мобильный платежный сервис Samsung Pay теперь доступен держателям карт платежной системы Visa, выпущенных Сбербанком России.«С декабря 2016 года, когда к Samsung Pay подключился Сбербанк, мы с нашим партнером прош

Samsung Pay работает как часы! Сервис Samsung Pay начинает работать на смарт-часах Samsung Gear S3 frontier и Gear S3 сlassic. С 11 апреля российские владельцы смарт-часов Samsung Gear S3 frontier и Gear S3 сlassic смогут пользоват

Платежный сервис Samsung Pay теперь доступен на устройствах Samsung Gear S3 Samsung объявила о том, что с 11 апреля 2017 г. владельцы устройств Samsung Gear S3 frontier и Gear S3 сlassic смогут оплачивать свои покупки, используя мобильный платежный сервис Samsung Pay. Как рассказали CNews в компании, благодаря технологии Samsung MST c помощью устройства Gear S3 можно совершать оплату не только на NFC терминалах, но и там, где бесконтактные карты

ВТБ24 подключил карты Visa к Samsung Pay С 17 января 2017 г. владельцы карт Visa ВТБ24 смогут оплачивать покупки c помощью системы бесконтактной оплаты Samsung Pay. Таким образом, теперь обладатели всех (за исключением владельцев карт «Мир») карт банка имеют возможность пользоваться инновационным способом совершения платежей, сообщили CNews в

Сервис Samsung Pay начал работать с картами Visa «Тинькофф Банка» Samsung Electronics объявил о начале работы сервиса Samsung Pay с дебетовыми и кредитными картами платежной системы Visa, выпущенными «Тинькофф Банком». Ранее банками, чьи платежные карты Visa совместимы с платежными сервисом Samsung Pay,

Москвичам предложили выбрать, в каких уголках столицы появятся платежные терминалы В Москве стартовал совместный проект Samsung Pay и банка ВТБ24 — «Апдейт Москвы». Его цель — оснастить новыми технологиями любимые горожанами места мегаполиса и сделать его удобнее и мобильнее. В рамках проекта жители столицы выбе