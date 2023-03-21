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Русская смекалка выше санкций. Найден хитрый способ вернуть россиянам Samsung Pay

Россияне научились пользоваться платежной системой Samsung Pay в обход санкций компании. Для этого нужно внести изменения в код прошивки и поменять в ней привязку к региону. Такую услугу стали предоставлять и сервисные центры, и частные мастера, но не крупные розничные сети.

Samsung Pay возвращается

В России сформировалась мини-индустрия по возвращению в смартфоны Samsung функций, которых россияне лишились после 24 февраля 2022 г. Как пишет «Коммерсант», в стране стали массово интегрировать в эти гаджеты поддержку платежной системы Samsung Pay, которая перестала корректно работать еще весной 2022 г. Реализовать это можно путем смены региона в прошивке, что в устройствах Samsung — процедура весьма нетривиальная.

Но делают это, по большей части, не в крупных розничных сетях, а на дому или в небольших «подвальных» мастерских — объявлениями о таких услугах забиты все основные российские классифайды.

Впрочем, сравнительно известные сервисные центры тоже не отказывают владельцам смартфонов Samsung в помощи, предлагая вернуть в их не самые дешевые телефоны те функции, которыми они пользовались до принудительного перехода мира на новую геополитику. Но для них это не возможность помочь согражданам, а дополнительный источник денег — такие услуги они оказывают на платной основе.

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Фото: Samsung
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В целом, появление такой индустрии — следствие правил самой Samsung. В отличие, например, от Apple iPhone, в них нельзя сменить привязку к региону простыми манипуляциями с учетной записью — нужно вносить изменения непосредственно в прошивку, то есть операционную систему устройства. Не каждый пользователь станет заниматься подобным ввиду отсутствия времени, знаний и опыта.

Зачем все это нужно

Samsung вошла в список первых компаний, отвернувшихся от России. Она перестала импортировать свою технику на российский рынок еще в первых числах марта 2022 г., а затем даже попыталась закрыть свой крупный завод под Калугой, годами выпускавший телевизоры и бытовую технику.

Платежная система Samsung Pay, появившаяся в России еще в сентябре 2016 г., оказалась в числе сервисов компании, переставших работать в России. Она была привязана к системам Visa и MasterCard, покинувшим Россию в марте 2022 г., но и поддержка отечественной «Мир» в ней тоже была и, что самое важное, осталась. Поэтому смена региона в прошивке возвращает россиянам возможность пользоваться Samsung Pay в паре с картами «Мир». Это очень актуально для устройств, ввозимых по параллельному импорту — в них по умолчанию вшит совершенно другой регион, отличный от России.

Сколько стоит комфорт

Samsung Pay позволяет не носить с собой ворох банковских карт и платить при помощи смартфона, если в нем есть модуль NFC. Для многих такой вариант более удобен — карту можно оставить дома и не рисковать потерять ее, к тому же банки часто позволяют платить по карте без ввода PIN-кода, что повышает риск остаться без денег на счете в случае утраты карты. Смартфон тоже можно украсть, но для совершения платежа по нему его сперва потребуется разблокировать, что повышает вероятность сохранности денег на счете.

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Чтобы вернуть в телефон поддержку Samsung Pay и «Мир», нужно внедрить в него код российского региона. По информации издания, некоторые столичные сервис-центры просят за такую услугу в пределах 1000 руб., тогда как жителям Санкт-Петербурга придется заплатить около 4500 руб.

На сайтах с объявлениями такие услуги стоят от 500 до 5000 руб. в зависимости от региона и алчности мастера. Крупные розничные сети подобный сервис своим клиентам не предоставляют, хотя смартфоны Samsung, привезенные по параллельному импорту, в их ассортименте имеются. Представители «Ситилинка» сообщили CNews, что сменой региона в устройствах корейского вендора в компании не занимаются. В М.Видео-Эльдорадо рассказали CNews, что в магазинах сети персонал может «безвозмездно проконсультировать посетителя по доступным способам активации платежного сервиса».

Тем временем, спрос на такую услугу в России стремительно растет, особенно после выхода флагманской линейки смартфонов Samsung Galaxy S23 в начале 2023 г. Для сравнения, в мае 2022 г. подобных запросов было сделано 395, а в феврале 2023 г. их было около 890 (статистика сервиса «Яндекс подбор слов»).

Как сэкономить

Существует несколько вариантов не тратить деньги на подобные услуги. Первый и самый очевидный — отказаться и от Samsung Pay, и в принципе от техники Samsung, пока компания не передумает и не снимет с россиян свои санкции. Второй — попытаться самостоятельно сменить регион в прошивке устройства при помощи специализированного ПО ( SamKey, SamFw FRP Tool и пр.). Интернет изобилует необходимыми для этого инструкциями, но всегда есть риск сломать устройство.

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Третий способ — перейти на Mir Pay, отечественный аналог Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay и прочих иностранных платежных систем, существующий с 2019 г. Также многие крупные российские банки наладили выпуск платежных стикеров, которые приклеиваются к смартфону и заменяют все платежные системы. Очевидный плюс такого решения — наличие модуля NFC в самом устройстве не требуется. Такие стикеры есть, к примеру, у Сбербанка и «Тинькофф банка».

Евгений Черкесов

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