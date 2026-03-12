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Samsung Galaxy

Samsung Galaxy

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12.03.2026 В России таинственно и внезапно рухнули цены на новые iPhone и Samsung Galaxy

вле в сравнении с Galaxy S25 в начале 2025 г. Фото: Quinn Battick / Unsplash Как правило, iPhone и другие смартфоны дешевеют в России только по мере выхода новых моделей «Сейчас в МТС цены на линейку Samsung Galaxy S26 в среднем на 13% ниже, чем на S25 в марте прошлого года (2025 г. – прим. CNews)», – сказали РИА «Новости» представители оператора связи МТС, располагающего собственной рознич
06.03.2026 Samsung Galaxy S26 Ultra стала хитом предзаказов в МТС

ПАО «МТС» объявляет об итогах предзаказов на новую линейку Samsung Galaxy S26, стартовавших 25 февраля. Самой популярной моделью стала версия Ultra, на которую пришлось 77% предварительных заявок. Об этом CNews сообщили представители МТС. Базовая верси
03.03.2026 МТС для нижегородцев открыла предзаказы на новые модели Samsung Galaxy S26

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о старте предзаказов на новую линейку смартфонов Samsung Galaxy S26 и на наушники Galaxy Buds4 в Нижегородской области. Клиенты МТС получат скидку до 20 тыс. руб. в зависимости от модели и конфигурации смартфона. Об этом CNews сообщили предст
02.03.2026 Билайн открыл предзаказ на линейку Samsung Galaxy S26 по спецценам и выгодой до 20 000 рублей

В Билайне стартовал предзаказ на флагманскую серию Samsung Galaxy S26. Чтобы получить новый смартфон одним из первых, достаточно оформить предза
27.02.2026 Аналитика МТС: интерес к Samsung Galaxy S26 на треть превысил показатели прошлого года

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о высоком спросе на новую линейку Samsung Galaxy S26 по итогам первого дня предзаказов. Количество предварительных заявок на устройства оказалось на 31% выше, чем на предыдущую модель в 2025 году. Об этом CNews сообщили предста
26.02.2026 МТС начала принимать предзаказы на все модели Samsung Galaxy S26

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает, о старте предзаказов на новую линейку смартфонов Samsung Galaxy S26 и на наушники Galaxy Buds4. Клиенты МТС получат скидку до 20 тыс. руб. в зависимости от модели и конфигурации смартфона. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС одной и
26.02.2026 Т2 запускает продажи смартфонов линейки Samsung Galaxy S26

Т2, российский оператор мобильной связи, объявил о том, что совместно с партнерами начинает продажи трех смартфонов флагманской линейки Samsung Galaxy S26 по специальному предложению. Покупателям, оформившим предзаказ в интернет-магазине в числе первых, Т2 начислит 5 тыс. руб. на административный баланс – сумма эквивалентна сре
26.02.2026 «Ситилинк» объявляет о старте предзаказов на флагманские смартфоны серии Samsung Galaxy S26

Онлайн-ритейлер «Ситилинк» привёз смартфоны флагманской линейки Samsung Galaxy S26, в которую вошли три модели — S26, S26+ и S26 Ultra. Об этом CNews сообщил
25.02.2026 МТС открыла продажи смартфона Samsung Galaxy Z TriFold

МТС сообщает о старте продаж складного смартфона Samsung Galaxy Z TriFold. Стоимость новинки составляет 399 990 руб. Устройство доступно в конфигурации 16/512 ГБ в черном цвете. Об этом CNews сообщили представители МТС. Приобрести Samsung

11.12.2025 Новый планшет Samsung Galaxy Tab A11+ доступен в «Ситилинке»

Новый планшет Samsung Galaxy Tab A11+ доступен в «Ситилинке». Об этом CNews сообщил представитель ритейлера. Вдохновлённый серией Galaxy S новый премиальный планшет Galaxy Tab A11+ с обтекаемым минималистичн
06.11.2025 Samsung неожиданно поверила в свои процессоры, которые всегда были хуже конкурентов. Новые флагманские смартфоны будут собраны на них, хотя и не все

Когда у соседа трава не очень зеленее Компания Samsung намерена вновь начать выпускать топовые смартфоны на своих же процессорах Exynos. Как пишет портал WCCFTech, новые флагманские Galaxy S26 в подавляющем своем большинстве будут собраны на чипах компании Qualcomm, но некоторым из них все же достанутся и Exynos. При этом нынешняя серия Galaxy S25 процессоров Samsun
25.09.2025 Galaxystore и 2Mood выпустили лимитированный сет аксессуаров

ого до светлого и металлика. Именно они как нельзя лучше позволяют расставлять акценты, создавать особенное настроение и импровизировать. Источником вдохновения коллекции стал флагманский цвет нового Samsung Galaxy Z Flip7. «Для Galaxystore партнерство с брендом 2Mood — это еще один значимый шаг в развитии нашей концепции фирменных розничных магазинов, где технологии становятся неотъемлемой
05.09.2025 «Ситилинк» объявляет о старте продаж нового бюджетного смартфона Samsung Galaxy A07

Южнокорейский производитель электроники Samsung презентовал новый смартфон бюджетного сегмента Samsung Galaxy A07. Онлайн-ритейлер «Ситилинк» привез новинку в Россию и запускает продажи. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинк». Samsung Galaxy A07 работает на игровом 6-нано
04.09.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартовал предзаказ Samsung Galaxy S25 FE

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте предзаказа смартфона Samsung Galaxy S25 FE. Стоимость новинки в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» составляет от 54,99 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Galaxy S25 FE с функциями G
08.08.2025 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж новых смартфонов Samsung Galaxy Z Flip7 FE, Samsung Galaxy Z Flip7 и Samsung Galaxy Z Fold7

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж новых смартфонов Samsung Galaxy Z Flip7 FE, Samsung Galaxy Z Flip7 и Samsung Galaxy Z Fold7. Стоимость новинок в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» составляет от 69 999 руб. для версии Flip и от 1
01.08.2025 Интерес к складным смартфонам у россиян вырос на 30%

Девятого июля в «Ситилинке» стартовал предзаказ на новые смартфоны Samsung Galaxy Z Fold7, Z Flip7 и Z Flip7 FE. По сравнению с прошлым годом спрос на складные смартфоны вырос на 30%. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка». Самой популярной моделью п
14.07.2025 МТС открыла предзаказ на новые Samsung Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7

МТС сообщает о том, что первой в России представила складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7, а также линейку носимых устройств Samsung Galaxy Watch8 на специальной презентации в Москве. Предзказ на новинки уже открыт и продлится до 21 июл
09.07.2025 Новые Galaxy Fold7 и Galaxy Flip7 доступны в «Связь.ON» по предзаказу

Новые смартфоны Samsung — Galaxy Z Fold7, Galaxy Flip7 и Galaxy Z Flip7 FE — можно предзаказать на сайте «Связь.ON». Предзаказ продлится до конца 21 июля 2025 г. Об этом CNews сообщили представители

09.07.2025 Samsung Galaxystore объявил старт предзаказа премиальных складных смартфонов Samsung Galaxy Z седьмого поколения и часы Galaxy Watch 8

— сказали в фирменной сети магазинов Samsung Galaxystore. Поколение премиальных складных смартфонов Samsung Galaxy Z 2025 года подталкивает пользователей к переосмыслению функций мобильного уст
09.07.2025 В «Ситилинк» стартовал предзаказ новых смартфонов Samsung Galaxy Z Fold7, Z Flip7 и Z Flip7 FE

Онлайн-ритейлер «Ситилинк» открывает предзаказы на новые складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold7, Z Flip7 и Z Flip FE. Только с 9 июля по 7 августа 2025 г. в честь зап
03.06.2025 «Яндекс Музыка» выпустила автономное приложение для Samsung Galaxy Watch

«Яндекс Музыка» продолжает расширять доступность сервиса на разных устройствах: стриминг представил автономное приложение для Samsung Galaxy Watch. Оно может работать без смартфона и полностью управляется с помощью умных часов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Музыки». Обладателям Galaxy Watch больше не об
02.05.2025 Битва раскладушек: сравнение лучших складных смартфонов в форм-факторе Fold

торые обычно обращают внимание в первую очередь: дизайн, шарнир, прошивка, дисплей, оптика, аккумулятор, производительность и защищенность. Мы рассмотрели наиболее популярные на рынке Fold-смартфоны: Samsung Galaxy Z Fold6, Honor Magic V3 и Xiaomi Mix Fold 4. Каждый имеет свои особенности, влияющие на удобство пользователя, надежность и функциональность.Технические характеристики Характерис
07.04.2025 Samsung начала продавать подержанные флагманские смартфоны прямо на своем сайте. На кражу идеи у Apple потребовалось почти 20 лет. Опрос

ss Korea. Мобильники, которыми кто-то пользовался в течение некоторого времени, можно купить, не тратя время на поиски подходящего варианта на сайтах с объявлениями. Такие устройства получают пометку Galaxy Certified Pre-owned. Для Samsung это пока лишь эксперимент, хотя ее основной конкурент в лице Apple давно поставил перепродажу подержанной техники на поток. К моменту выхода материала Sa
02.04.2025 «М.Видео-Эльдорадо» объявила старт продаж планшетов Samsung серии Galaxy Tab S10 FE

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявила старт продаж планшетов Samsung серии Galaxy Tab S10 FE от 44999 руб. В период до 26 мая действует специальное предложение — скидки до 5,5 тыс. руб. и чехол в подарок. Galaxy Tab S10 FE+, оснащенный самым большим экраном сре
27.02.2025 Samsung выпустила супердешевые смартфоны с характеристиками флагманов. Цена

Очень доступные смартфоны Samsung Корейская компания Samsung, сбежавшая из России в начале 2022 г. и возобновившая вливания денег в маркетинг на российском рынке в начале 2025 г., показала два новых смартфона

26.02.2025 «Яндекс Маркет»: покупки Samsung Galaxy S25 в два раза превысили спрос на S24

В первый месяц продаж спрос на Samsung Galaxy S25 на «Яндекс Маркете» оказался в два раза выше, чем на S24 за аналогичный пе
03.02.2025 Аналитика МТС: предзаказы на линейку Samsung Galaxy S25 стали самыми высокими с 2022 года

ПАО «МТС» сообщает о том, результаты предзаказов на Samsung Galaxy S25 оказались самыми высокими в линейке смартфонов за последние три года. По сравнению с 2023 г. спрос на S25 оказался выше в три раза, а по сравнению с 2024 г. – в пять раз. С 3
23.01.2025 МТС открыла предзаказ на Samsung Galaxy S25

ПАО «МТС» сообщает, что одновременно с глобальной трансляцией Samsung Galaxy Unpacked 2025 презентовала новинки в России. Стоимость линейки S25 начинается от 99 990 руб. Предзаказ уже можно оформить в интернет-магазине МТС до 2 февраля 2025 г. Об этом CNe
23.01.2025 «Ситилинк» открыл предзаказ на Samsung Galaxy S25

Онлайн-ритейлер «Ситилинк» начинает принимать предварительные заказы на смартфоны флагманской серии Samsung Galaxy S25. На выбор доступны все три модели, представленные 22 января 2025 г. на презентации Galaxy Unpacked 2025 – Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra. При оформлении предзаказ
23.01.2025 «М.Видео-Эльдорадо» запустила предзаказ новой линейки смартфонов Samsung Galaxy S25 во время мировой презентации

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о начале предзаказа на смартфоны Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25+ и Samsung Galaxy S25 Ultra. Стоимость г
11.12.2024 «Топим лед» в билайне: Samsung Galaxy A55 256 ГБ с выгодой ₽6500 в комплекте со связью и аксессуаром

В рамках акции «Топим лед выгодами» в билайне смартфон Samsung Galaxy A55 256 ГБ можно приобрести в комплекте со связью и аксессуаром с выгодой ₽6500. Это отличная возможность стать обладателем современного устройства или порадовать близких подарко
28.11.2024 «М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи нового смартфона Samsung Galaxy A16

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж нового смартфона Samsung Galaxy A16. Стоимость устройства в магазинах сети – от 19 999 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Samsung Galaxy A16 оснащен 6,7-дюймовыми Super AMOLED
15.10.2024 В «Ситилинке» стартовали продажи новых планшетов Samsung Galaxy Tab S10+ и Tab S10 Ultra

рую зарядку с помощью адаптера 45 Вт, оснащены четырьмя динамиками, экранным сканером отпечатков пальцев и поставляются в комплекте со стилусом S Pen. В «Ситилинке» стартовали продажи новых планшетов Samsung Galaxy Tab S10+ и Tab S10 Ultra Samsung Galaxy Tab S10+ получил экран Dynamic AMOLED 2X с диагональю 12,4 дюйма, разрешением 2800 x 1752 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Дл
04.10.2024 «Яндекс Маркет» прогнозирует снижение цен на Samsung Galaxy S24 FE к ноябрю 2024 года

от 64990 руб. По прогнозу маркетплейса, цены на Galaxy S24 FE начнут снижаться к началу сезона распродаж в ноябре 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета». В III квартале 2024 г. смартфоны Samsung занимали третье место среди самых продаваемых брендов телефонов. В топ-5 самых популярных моделей входят Samsung Galaxy A15 4G, Galaxy A55 5G, Galaxy S24 Ultra, Galaxy A35 5G

22.08.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж новых устройств Samsung на 41% на рынке России

и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, отмечает повышенный спрос на новые смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 6 и Samsung Galaxy Z Flip 6, а также умные часы Samsung Galax
24.07.2024 Аналитика МТС: россияне переходят на складные смартфоны от Samsung

ПАО «МТС» проанализировала результаты предзаказа на Samsung Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, который длился с 10 по 23 июля 2024 г. Спрос на новинки оказался на 61% выше, чем на предыдущие модели в 2024 г. С 24 июля 2024 г. смартфоны уже можно ку
12.07.2024 В Петербурге МТС открыла предзаказ на первые складные смартфоны с функцией искусственного интеллекта

МТС объявила о старте в Санкт-Петербурге предзаказа на первые складные смартфоны Samsung и умные часы c функцией искусственного интеллекта. Предзаказ на Samsung Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6 и Galaxy Watch7 продлится до 23 июля. С 24 июля петербуржцы смогут приоб
11.07.2024 В Татарстане МТС открыла предзаказ на первые складные смартфоны с функцией искусственного интеллекта

МТС объявила о старте предзаказа на первые складные смартфоны Samsung и умные часы c функцией искусственного интеллекта в Татарстане. Предзаказ на Samsung Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6 и Galaxy Watch7 продлится до 23 июля. С 24 июля жители респ
11.07.2024 В Нижнем Новгороде МТС открыла предзаказ на первые складные смартфоны с функцией искусственного интеллекта

МТС объявляет о старте в Нижнем Новгороде предзаказа на первые складные смартфоны Samsung и умные часы c функцией искусственного интеллекта. Предзаказ на Samsung Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6 и Galaxy Watch7 продлится до 23 июля. С 24 июля жители Нижегородской обл
11.07.2024 В Перми МТС открыла предзаказ на первые складные смартфоны с функцией искусственного интеллекта

МТС объявляет о старте в Перми предзаказа на первые складные смартфоны Samsung и умные часы c функцией искусственного интеллекта. Предзаказ на Samsung Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6 и Galaxy Watch7 продлится до 23 июля 2024 г. С 24 июля 2024 г. жители Пр

Публикаций - 1035, упоминаний - 1091

Samsung Galaxy и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 1019
Apple Inc 13156 413
Google LLC 12690 203
Xiaomi - Сяоми 2232 162
Huawei 4677 149
LG Electronics 3735 122
HTC Corporation 1512 112
Sony 6739 98
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 95
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 94
Qualcomm Technologies 1974 79
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 72
Microsoft Corporation 25775 69
Lenovo Group 2447 55
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 51
Lenovo Motorola 3566 46
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 44
Nvidia Corp 4002 44
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 40
X Corp - Twitter 2938 40
Meta Platforms - Facebook 4621 38
BBK OPPO Electronics 484 37
МегаФон 10742 36
Intel Corporation 12811 36
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 36
ZTE Corporation 800 34
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 33
BBK OnePlus 298 33
Acer Group - Acer Inc 2776 32
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 31
MediaTek - Ralink 595 28
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 26
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 26
Yandex - Яндекс 9216 24
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 23
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 21
Leica Camera 282 19
Amazon Inc - Amazon.com 3277 19
AKG 66 18
Dropbox 527 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 64
Связной ГК 1401 35
Евросеть 1421 21
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 21
Альфа-Банк 1979 15
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 15
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
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Carl Zeiss AG 307 12
Русский стандарт Банк 509 12
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 11
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 11
Visa International 1993 11
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ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
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Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
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РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 2
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РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
ЛДПР 116 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
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Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
НРА - Национальный рекламный альянс 5 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 1037
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 455
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 441
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 400
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 392
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 386
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 369
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 363
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 298
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 269
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 268
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 254
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 234
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 226
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 221
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 219
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 192
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 187
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 176
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 175
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 174
Наушники - Headphones 4478 161
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 161
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 160
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 139
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 139
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 133
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 130
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 129
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 129
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 125
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 120
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 114
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 111
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 109
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 109
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1276 106
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 106
Фотокамеры - Тыловая камера - Rear camera 498 102
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 100
Google Android 15243 510
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 322
Samsung Galaxy Note 702 265
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 225
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 191
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 374 171
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 159
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 444 150
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 143
Apple iPad 4011 133
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 332 128
Apple iOS 8583 114
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 108
Samsung Electronics TouchWiz 202 106
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 232 96
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 92
Apple iPhone 5 783 86
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 84
Samsung Galaxy S4 - Samsung Galaxy S IV - смартфон 183 84
Apple iPhone 6 4861 81
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 79
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 79
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 76
Microsoft Windows 16882 75
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 70
Samsung S-Pen - Стилус 144 70
Apple iPhone 4 800 69
Samsung Galaxy S2 - Samsung Galaxy SII - смартфон 165 62
Samsung Super AMOLED - Samsung Super OLED 144 61
Samsung Galaxy Z Fold - Samsung Galaxy Foldables - Samsung Galaxy Z TriFold - Samsung Galaxy Z Flip - серия смартфонов 136 60
Samsung Galaxy S5 - серия смартфонов 118 60
Samsung Galaxy Gear 154 59
Samsung Galaxy S6 - смартфон 150 57
Samsung Galaxy S7 - смартфон 136 56
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 53
Samsung Pay 296 53
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 53
Samsung Galaxy Flip - Серия смартфонов 131 52
HTC One - серия смартфонов 187 51
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 50
Губанов Андрей 117 22
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 21
Граф Аркадий 25 13
Гостев Дмитрий 23 7
Blass Evan - Бласс Эван 37 7
Борзилов Давид 77 6
Чайка Владимир 29 6
DJ Koh - Dong-Jin Koh - Донг-Джин Кох - Донг-Джин Ко 14 6
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 5
Дорофеев Алексей 11 5
Уваров Сергей 48 4
Jun Lei - Цзунь Лей 46 4
Голышев Денис 5 4
Толпыгин Никита 35 4
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 3
Гуцериев Михаил 114 3
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 3
Baker Simon - Бейкер Саймон 39 3
Помозов Алексей 88 3
Агапов Андрей 22 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Hemmerstoffer Steve - Хеммерштофер Стив 7 3
Иксанова Екатерина 22 3
Mawston Neil - Моустон Нил 17 3
Koh Lucy - Ко Люси 17 3
Путин Владимир 3454 3
Шадаев Максут 1210 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Зайцев Михаил 345 2
Торбахов Александр 111 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 2
Краснов Александр 91 2
Ли Джэ Ён 13 2
Терехов Александр 17 2
Певнев Сергей 22 2
Майстренко Игорь 46 2
Шибанов Кирилл 14 2
Kun-hee Lee - Гон Хи Ли 32 2
Rubin Andy - Рубин Энди 63 2
Петелина Екатерина 13 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 613
Южная Корея - Республика 7052 283
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 246
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 227
Европа 24964 105
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 95
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 60
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 60
Япония 13807 56
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 46
Германия - Федеративная Республика 13221 42
Китай - Тайвань 4245 35
Индия - Bharat 5870 34
Финляндия - Финляндская Республика 3697 32
Испания - Каталония - Барселона 752 30
Азия - Азиатский регион 5920 25
США - Калифорния - Купертино 281 22
Франция - Французская Республика 8177 21
Германия - Берлин 732 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 19
Швеция - Королевство 3782 17
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 16
Беларусь - Белоруссия 6289 16
США - Калифорния 4829 15
Канада 5082 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 14
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 14
Россия - СФО - Новосибирск 4876 13
Украина 7928 13
Армения - Республика 2449 13
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 13
Великобритания - Лондон 2432 12
США - Нью-Йорк 3180 11
Бразилия - Федеративная Республика 2520 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 11
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 11
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 11
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 10
Испания - Королевство 3840 10
Южная Корея - Сеул 375 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 218
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 149
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 76
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 61
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 43
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 42
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 38
Видеокамера - Видеосъёмка 720 34
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 33
Трейд-ин - Trade-in 233 32
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 31
Ergonomics - Эргономика 1755 31
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 31
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 30
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 28
Английский язык 7030 27
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 26
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 26
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 384 24
Металлы - Золото - Gold 1251 22
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 21
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 21
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 956 20
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 20
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 20
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 20
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 19
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 18
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 17
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 265 17
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Импортозамещение - параллельный импорт 618 17
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 16
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 16
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IDC CEMA 8 1
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Samsung IT Школа 11 2
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IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
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Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
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Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 1
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TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 65 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
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Aalto University - Университет имени Алвара Аалто 22 1
Keio University - Университет Кэйо 39 1
Ben-Gurion University of the Negev - Университет имени Бен-Гуриона 21 1
University of Notre Dame du Lac - Университет Нотр-Дам 22 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 69
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 27
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 22
Samsung Unpacked 41 18
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 16
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День молодёжи - 27 июня 1087 10
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 3
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 2
Samsung Forum 14 2
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