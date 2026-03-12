В России таинственно и внезапно рухнули цены на новые iPhone и Samsung Galaxy вле в сравнении с Galaxy S25 в начале 2025 г. Фото: Quinn Battick / Unsplash Как правило, iPhone и другие смартфоны дешевеют в России только по мере выхода новых моделей «Сейчас в МТС цены на линейку Samsung Galaxy S26 в среднем на 13% ниже, чем на S25 в марте прошлого года (2025 г. – прим. CNews)», – сказали РИА «Новости» представители оператора связи МТС, располагающего собственной рознич

Samsung Galaxy S26 Ultra стала хитом предзаказов в МТС ПАО «МТС» объявляет об итогах предзаказов на новую линейку Samsung Galaxy S26, стартовавших 25 февраля. Самой популярной моделью стала версия Ultra, на которую пришлось 77% предварительных заявок. Об этом CNews сообщили представители МТС. Базовая верси

МТС для нижегородцев открыла предзаказы на новые модели Samsung Galaxy S26 ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о старте предзаказов на новую линейку смартфонов Samsung Galaxy S26 и на наушники Galaxy Buds4 в Нижегородской области. Клиенты МТС получат скидку до 20 тыс. руб. в зависимости от модели и конфигурации смартфона. Об этом CNews сообщили предст

Билайн открыл предзаказ на линейку Samsung Galaxy S26 по спецценам и выгодой до 20 000 рублей В Билайне стартовал предзаказ на флагманскую серию Samsung Galaxy S26. Чтобы получить новый смартфон одним из первых, достаточно оформить предза

Аналитика МТС: интерес к Samsung Galaxy S26 на треть превысил показатели прошлого года ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о высоком спросе на новую линейку Samsung Galaxy S26 по итогам первого дня предзаказов. Количество предварительных заявок на устройства оказалось на 31% выше, чем на предыдущую модель в 2025 году. Об этом CNews сообщили предста

МТС начала принимать предзаказы на все модели Samsung Galaxy S26 ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает, о старте предзаказов на новую линейку смартфонов Samsung Galaxy S26 и на наушники Galaxy Buds4. Клиенты МТС получат скидку до 20 тыс. руб. в зависимости от модели и конфигурации смартфона. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС одной и

Т2 запускает продажи смартфонов линейки Samsung Galaxy S26 Т2, российский оператор мобильной связи, объявил о том, что совместно с партнерами начинает продажи трех смартфонов флагманской линейки Samsung Galaxy S26 по специальному предложению. Покупателям, оформившим предзаказ в интернет-магазине в числе первых, Т2 начислит 5 тыс. руб. на административный баланс – сумма эквивалентна сре

«Ситилинк» объявляет о старте предзаказов на флагманские смартфоны серии Samsung Galaxy S26 Онлайн-ритейлер «Ситилинк» привёз смартфоны флагманской линейки Samsung Galaxy S26, в которую вошли три модели — S26, S26+ и S26 Ultra. Об этом CNews сообщил

МТС открыла продажи смартфона Samsung Galaxy Z TriFold МТС сообщает о старте продаж складного смартфона Samsung Galaxy Z TriFold. Стоимость новинки составляет 399 990 руб. Устройство доступно в конфигурации 16/512 ГБ в черном цвете. Об этом CNews сообщили представители МТС. Приобрести Samsung

Новый планшет Samsung Galaxy Tab A11+ доступен в «Ситилинке» Новый планшет Samsung Galaxy Tab A11+ доступен в «Ситилинке». Об этом CNews сообщил представитель ритейлера. Вдохновлённый серией Galaxy S новый премиальный планшет Galaxy Tab A11+ с обтекаемым минималистичн

Samsung неожиданно поверила в свои процессоры, которые всегда были хуже конкурентов. Новые флагманские смартфоны будут собраны на них, хотя и не все Когда у соседа трава не очень зеленее Компания Samsung намерена вновь начать выпускать топовые смартфоны на своих же процессорах Exynos. Как пишет портал WCCFTech, новые флагманские Galaxy S26 в подавляющем своем большинстве будут собраны на чипах компании Qualcomm, но некоторым из них все же достанутся и Exynos. При этом нынешняя серия Galaxy S25 процессоров Samsun

Galaxystore и 2Mood выпустили лимитированный сет аксессуаров ого до светлого и металлика. Именно они как нельзя лучше позволяют расставлять акценты, создавать особенное настроение и импровизировать. Источником вдохновения коллекции стал флагманский цвет нового Samsung Galaxy Z Flip7. «Для Galaxystore партнерство с брендом 2Mood — это еще один значимый шаг в развитии нашей концепции фирменных розничных магазинов, где технологии становятся неотъемлемой

«Ситилинк» объявляет о старте продаж нового бюджетного смартфона Samsung Galaxy A07 Южнокорейский производитель электроники Samsung презентовал новый смартфон бюджетного сегмента Samsung Galaxy A07. Онлайн-ритейлер «Ситилинк» привез новинку в Россию и запускает продажи. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинк». Samsung Galaxy A07 работает на игровом 6-нано

В «М.Видео-Эльдорадо» стартовал предзаказ Samsung Galaxy S25 FE «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте предзаказа смартфона Samsung Galaxy S25 FE. Стоимость новинки в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» составляет от 54,99 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Galaxy S25 FE с функциями G

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж новых смартфонов Samsung Galaxy Z Flip7 FE, Samsung Galaxy Z Flip7 и Samsung Galaxy Z Fold7 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж новых смартфонов Samsung Galaxy Z Flip7 FE, Samsung Galaxy Z Flip7 и Samsung Galaxy Z Fold7. Стоимость новинок в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» составляет от 69 999 руб. для версии Flip и от 1

Интерес к складным смартфонам у россиян вырос на 30% Девятого июля в «Ситилинке» стартовал предзаказ на новые смартфоны Samsung Galaxy Z Fold7, Z Flip7 и Z Flip7 FE. По сравнению с прошлым годом спрос на складные смартфоны вырос на 30%. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка». Самой популярной моделью п

МТС открыла предзаказ на новые Samsung Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 МТС сообщает о том, что первой в России представила складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7, а также линейку носимых устройств Samsung Galaxy Watch8 на специальной презентации в Москве. Предзказ на новинки уже открыт и продлится до 21 июл

Новые Galaxy Fold7 и Galaxy Flip7 доступны в «Связь.ON» по предзаказу Новые смартфоны Samsung — Galaxy Z Fold7, Galaxy Flip7 и Galaxy Z Flip7 FE — можно предзаказать на сайте «Связь.ON». Предзаказ продлится до конца 21 июля 2025 г. Об этом CNews сообщили представители

Samsung Galaxystore объявил старт предзаказа премиальных складных смартфонов Samsung Galaxy Z седьмого поколения и часы Galaxy Watch 8 — сказали в фирменной сети магазинов Samsung Galaxystore. Поколение премиальных складных смартфонов Samsung Galaxy Z 2025 года подталкивает пользователей к переосмыслению функций мобильного уст

В «Ситилинк» стартовал предзаказ новых смартфонов Samsung Galaxy Z Fold7, Z Flip7 и Z Flip7 FE Онлайн-ритейлер «Ситилинк» открывает предзаказы на новые складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold7, Z Flip7 и Z Flip FE. Только с 9 июля по 7 августа 2025 г. в честь зап

«Яндекс Музыка» выпустила автономное приложение для Samsung Galaxy Watch «Яндекс Музыка» продолжает расширять доступность сервиса на разных устройствах: стриминг представил автономное приложение для Samsung Galaxy Watch. Оно может работать без смартфона и полностью управляется с помощью умных часов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Музыки». Обладателям Galaxy Watch больше не об

Битва раскладушек: сравнение лучших складных смартфонов в форм-факторе Fold торые обычно обращают внимание в первую очередь: дизайн, шарнир, прошивка, дисплей, оптика, аккумулятор, производительность и защищенность. Мы рассмотрели наиболее популярные на рынке Fold-смартфоны: Samsung Galaxy Z Fold6, Honor Magic V3 и Xiaomi Mix Fold 4. Каждый имеет свои особенности, влияющие на удобство пользователя, надежность и функциональность.Технические характеристики Характерис

Samsung начала продавать подержанные флагманские смартфоны прямо на своем сайте. На кражу идеи у Apple потребовалось почти 20 лет. Опрос ss Korea. Мобильники, которыми кто-то пользовался в течение некоторого времени, можно купить, не тратя время на поиски подходящего варианта на сайтах с объявлениями. Такие устройства получают пометку Galaxy Certified Pre-owned. Для Samsung это пока лишь эксперимент, хотя ее основной конкурент в лице Apple давно поставил перепродажу подержанной техники на поток. К моменту выхода материала Sa

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Аналитика МТС: предзаказы на линейку Samsung Galaxy S25 стали самыми высокими с 2022 года ПАО «МТС» сообщает о том, результаты предзаказов на Samsung Galaxy S25 оказались самыми высокими в линейке смартфонов за последние три года. По сравнению с 2023 г. спрос на S25 оказался выше в три раза, а по сравнению с 2024 г. – в пять раз. С 3

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«Яндекс Маркет» прогнозирует снижение цен на Samsung Galaxy S24 FE к ноябрю 2024 года от 64990 руб. По прогнозу маркетплейса, цены на Galaxy S24 FE начнут снижаться к началу сезона распродаж в ноябре 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета». В III квартале 2024 г. смартфоны Samsung занимали третье место среди самых продаваемых брендов телефонов. В топ-5 самых популярных моделей входят Samsung Galaxy A15 4G, Galaxy A55 5G, Galaxy S24 Ultra, Galaxy A35 5G

Группа «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж новых устройств Samsung на 41% на рынке России и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, отмечает повышенный спрос на новые смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 6 и Samsung Galaxy Z Flip 6, а также умные часы Samsung Galax

Аналитика МТС: россияне переходят на складные смартфоны от Samsung ПАО «МТС» проанализировала результаты предзаказа на Samsung Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, который длился с 10 по 23 июля 2024 г. Спрос на новинки оказался на 61% выше, чем на предыдущие модели в 2024 г. С 24 июля 2024 г. смартфоны уже можно ку

В Петербурге МТС открыла предзаказ на первые складные смартфоны с функцией искусственного интеллекта МТС объявила о старте в Санкт-Петербурге предзаказа на первые складные смартфоны Samsung и умные часы c функцией искусственного интеллекта. Предзаказ на Samsung Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6 и Galaxy Watch7 продлится до 23 июля. С 24 июля петербуржцы смогут приоб

В Татарстане МТС открыла предзаказ на первые складные смартфоны с функцией искусственного интеллекта МТС объявила о старте предзаказа на первые складные смартфоны Samsung и умные часы c функцией искусственного интеллекта в Татарстане. Предзаказ на Samsung Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6 и Galaxy Watch7 продлится до 23 июля. С 24 июля жители респ

В Нижнем Новгороде МТС открыла предзаказ на первые складные смартфоны с функцией искусственного интеллекта МТС объявляет о старте в Нижнем Новгороде предзаказа на первые складные смартфоны Samsung и умные часы c функцией искусственного интеллекта. Предзаказ на Samsung Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6 и Galaxy Watch7 продлится до 23 июля. С 24 июля жители Нижегородской обл