Новый планшет Samsung Galaxy Tab A11+ доступен в «Ситилинке». Об этом CNews сообщил представитель ритейлера.

Вдохновлённый серией Galaxy S новый премиальный планшет Galaxy Tab A11+ с обтекаемым минималистичным дизайном выглядит тонко и стильно. Благодаря улучшенным центральному и графическому процессорам производительность Galaxy A11+ остается стабильно высокой при выполнении любых задач. Будь то плавное отображение в играх или видеотрансляция, максимальная продуктивность в работе или эффективная многозадачность — планшет обеспечивает бесперебойную работу без прерываний.

Новинка получила большим объёмом оперативной и встроенной памяти. Благодаря ОЗУ до 8 ГБ гаджет легко поддерживает режим многозадачности, а встроенной памяти будет достаточно для хранения необходимых файлов и установки приложений. При необходимости её можно расширить до 2 ТБ с помощью карты microSD.

Galaxy Tab A11+ идеально подходит для развлечений благодаря своему яркому и плавному экрану. Высокая частота обновления 90 Гц обеспечивает высокую плавность при просмотре видео, лент социальных сетей и во время игр. Даже на солнечном свете картинка на экране остается яркой и чёткой, сохраняя превосходную видимость в любых условиях.

samsung-galaxy-tab.jpg

Планшет оснащён фронтальной камерой 5 МП для более чёткой картинки во время видеозвонков. Общаетесь ли вы с семьей или работаете с командой, улучшенная чёткость позволяет лучше видеть детали мимики лица собеседника.

Четыре динамика с технологией Dolby Atmos отвечают за насыщенное и многомерное звучание. От любимых плейлистов до новинок кинопроката – захватывающий объёмный звук погружает в атмосферу кристально чистого звука. Для приватного прослушивания в планшете предусмотрен аудио разъём 3,5 мм для подключения проводных наушников.

Длительная работа устройства достигается благодаря поддержке функции быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Надёжный планшет с аккумулятором ёмкостью 7040 мА·ч обеспечивает длительную работу как для повседневных задач, так и для развлечений.

Стоимость планшета Samsung Galaxy Tab A11+ BSM-X230 6/128 GB 7300 Wi-Fi составляет 20990 руб.

Стоимость планшета Samsung Galaxy Tab A11+ BSM-X230 8/256 GB 7300 Wi-Fi составляет 25990 руб.

Стоимость планшета Samsung Galaxy Tab A11+ BSM-X236B 6/128 GB 7300 5G составляет 24990 руб.

Стоимость планшета Samsung Galaxy Tab A11+ BSM-X236B 8/256 GB 7300 5G составляет 29990 руб.

