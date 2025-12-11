Россияне начали выпускать суверенные мониторы со встроенной зарядкой для смартфонов и ноутбуков

В российской рознице появились мониторы отечественного бренда Lunnen. Он принадлежит «Яндекс Фабрике». Моделей пока две – на 24 и 27 дюйма, эти диагонали являются самыми распространенными. В обеих есть порт зарядки USB-C до 65 Вт для ноутбуков и прочих гаджетов.

Мониторы «Яндекса»

Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о выходе на отечественный рынок мониторов под своим дочерним брендом Lunnen. Его он развивает посредством своего нового бизнес направления – «Яндекс Фабрики».

Стартовая линейка мониторов Lunnen представляет собой дуэт из моделей серии Ground. Они получили одинаковый дизайн, но разные диагонали – 24 и 27 дюймов. В мире они считаются самыми распространенными и одинаково хорошо подходящими как для офиса, так и для дома. Редакция CNews обратилась к представителям «Яндекса» и «Яндекс Фабрики» с вопросами о планах по выпуску дополнительных диагоналей, и о стране производства мониторов и их матриц и ожидает ответа.

Оба монитора получили матрицы IPS с широкими углами обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали. Поддерживаемое разрешение – Quad HD или 2К, оно же 2560х1440 пикселей. Это выше стандартного разрешения для таких диагоналей – Full HD или 1920х1080 пикселей.

market.yandex.ru Новые мониторы Lunnen

На момент выпуска материала мониторы были доступны для приобретения на «Яндекс Маркете». О планах по их продаже через другие маркетплейсы или через офлайн-розницу «Яндекс» не распространяется, хотя редакция CNews нашла широкий ассортимент техники Lunnen как на Ozon, так и на Wildberries. Мониторы там пока не представлены.

Стоимость монитора с диагональю 24 дюйм без персональных скидок на старте продаж составляла 16 тыс. руб., а с диагональю 27 дюймов – от 18 тыс. руб.

Никаких бликов

Оба монитора Lunnen отличаются антибликовым покрытием, то есть они матовые и не будут превращаться в зеркало при ярком солнечном свете. Каждый из них характеризуется традиционным соотношением сторон 16:9, 8-битным представлением цвета (16,7 млн цветов) и пиковой яркостью 450 нит. Контрастность обоих мониторов – 1300:1.

market.yandex.ru Меню настройки

24-дюймовый монитор имеет индекс ML24144WQ01, 27-дюймовый – ML27144WQ01. Их объединяет поддержка HDR и технологий защиты зрения, а также время отклика матрицы 7 мс и 100-процентный охват цветового пространства sRGB. Максимальная частота обновления кадров у каждого из них – 100 Гц, чего может быть недостаточно для многих динамичных видеоигр современности.

Разъемы на любой вкус

Мониторы Lunnen характеризуются отсутствием встроенных динамиков и наличием широкого спектра интерфейсов. Из основных – это HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, необходимые для подключения к источнику изображения.

market.yandex.ru От мониторов можно заряжать технику

Также у любого из нынешних мониторов Lunnen есть три USB-порта. Два из них это USB-A 3.0, один – USB-C 2.0. Последний поддерживает технологию Power Delivery и может использоваться для подзарядки ноутбуков, смартфонов, планшетов и пр. Максимальная мощность – 65 Вт. В дополнение к перечисленному есть разъем Audio Out – к мониторам можно подключать акустику.

Комплектная подставка

Новые мониторы Lunnen можно повесить прямо на стену при помощи крепления стандарта VESA 100x100. Закрепить с его помощью неттоп на задней стенке не получится – не позволяет конструкция.

market.yandex.ru Неттоп к монитору не прикрепить

В комплект с каждым из мониторов «Яндекса» входит подставка, которая позволяет регулировать наклон экрана в диапазоне -5°~15°. Дополнительный бонус – возможность поворачивать экран на 90 градусов, из ландшафтного положения в портретное и обратно. Регулировка по высоте тоже предусмотрена, но диапазон производитель не уточняет.

Фабрика «Яндекса»

Lunnen – это один из множества брендов «Яндекс Фабрики». Его ассортимент состоит из ноутбуков и планшетов в разных ценовых сегментах для работы и учебы, а теперь еще м мониторов.

Что касается самой «Фабрики», то это новое бизнес-направление «Яндекса», объединяющее в себя бренды Commo, Nocord, Lunnen и др. Как сообщал CNews, «Фабрика» появилась в конце сентября 2024 г. Ранее созданные бренды продолжат свое развитие.