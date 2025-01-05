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USB Power Delivery



05.01.2025 Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж 1
29.11.2024 Утонченный дизайн, 100 Гц и высокое качество изображения в новинках Aopen 24SH2YE и 27SH2E 1
29.11.2024 Сеть Restore: выпустила аксессуары под своим брендом 1
22.11.2024 Обзор Digma Pro 27"ART L: игровой монитор 165 Гц с минималистичным дизайном 1
20.11.2024 Обзор Digma DGPD100WA: мощный пауэрбанк для зарядки четырех устройств 1
12.11.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж новой «Яндекс Станции Мини 3» 1
02.11.2024 Улучшенная глубина цветов и 240 Гц в изогнутом OLED-мониторе Acer Predator X34X 1
31.10.2024 Acer UT241YA: компактный монитор или большой планшет 1
28.10.2024 Мониторы Acer линейки SH2 в России 1
25.10.2024 Монитор Acer Nitro XV275K с развитыми геймерскими характеристиками 1
08.10.2024 Обзор моноблока Acer Aspire S27-1755: мощный и аккуратный 1
04.10.2024 Четыре новых монитора Acer для учебы и развлечений 1
27.09.2024 Tecno объявляет старт продаж Camon 30S Pro 1
19.09.2024 Игровой UHD-монитор AOPEN Fire Legend XV5 с частотой обновления до 160 Гц 1
29.08.2024 Обзор Acer Swift Edge 16: тонкий и легкий ноутбук премиум-класса 1
26.08.2024 Зарядное устройство Digma Pro с технологией GaN 1
24.08.2024 Лучшие доступные ноутбуки для учебы: выбор ZOOM 1
14.08.2024 В продажу поступил гигантский 57-дюймовый монитор Predator Z57 с MiniLED-подсветкой 1
14.08.2024 realme показал технологию самой быстрой в мире зарядки мощностью 320 Вт 1
14.08.2024 Компания «Сила» представляет универсальную док-станцию СИЛА НК9-2321 1
06.08.2024 Повербанки с беспроводной зарядкой емкостью 10 000 мАч: хиты продаж 1
25.07.2024 Обзор Acer Swift X 14: мобильный ноутбук с дискретной графикой 1
23.07.2024 Predator X34V3: топовый изогнутый монитор MiniLED с 2304 зонами подсветки 1
17.06.2024 Самые мощные и безопасные GaN-зарядки: выбор ZOOM 1
31.05.2024 Обновление линейки ноутбуков Digma Pro Fortis M 1
28.05.2024 Обзор ноутбука IRBIS SmartBook 14NBP3003: мобильное решение для корпоративного сегмента 1
15.05.2024 Tecno анонсировал старт продаж новой серии смартфонов Tecno Camon 30 в России 1
08.05.2024 Как заряжать гаджеты в 2024 году 1
19.04.2024 Обзор моноблока HIPER EXPERTCENTER D27: солидный универсал 1
17.04.2024 HIPER расширяет линейку мониторов: в продажу поступили две модели с диагональю 32 дюйма 1
11.03.2024 Digma Pro расширяет ассортимент ноутбуков 1
05.03.2024 Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM 1
19.02.2024 Выпущен супердешевый гибкий смартфон по цене бюджетного мобильника 1
08.02.2024 CNews выяснил, где «Яндекс» выпускает свои ноутбуки 1
27.12.2023 Обзор ноутбука OSiO FocusLine 150i: первый тест в России 1
21.12.2023 Выпущен самый бесполезный в мире компьютер с 1-битным процессором. Всю партию раскупили за секунды. Видео. Опрос 1
19.12.2023 Обзор HIPER ProView SB2701: оптимальный 4K-монитор для серьезной работы 1
29.11.2023 Обзор ноутбука DIGMA PRO Sprint M: тонкий, легкий и надежный 1
21.08.2023 Сделано в России: российские ноутбуки, которые можно купить сейчас 1
12.06.2023 Что нужно, чтобы зарядить ноутбук от пауэрбанка? 1

Публикаций - 78, упоминаний - 79

USB Power Delivery и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12197 14
Apple Inc 12100 13
Samsung Electronics 10254 11
AMD - Advanced Micro Devices 4231 10
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 10
Microsoft Corporation 24625 7
Digma 185 7
Xiaomi 1732 6
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 74 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 5
Huawei 3933 5
Baseus 18 5
ДОК 828 5
HP Inc. 5685 4
Yandex - Яндекс 7339 4
Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 4
Radxa 10 3
Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 45 3
Ugreen 15 3
Renesas Electronics - NEC Electronics - Renesas Technology 111 3
HP - Hewlett-Packard 3623 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1364 2
AOC 99 2
TI - Texas Instruments Incorporated 816 2
Google LLC 11775 2
Nvidia Corp 3487 2
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 307 2
Merlion - Мерлион 793 2
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 210 2
Canyon Technology Group 51 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 2
Ракурс НПФ 160 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 2
Satechi 13 2
Sony 6544 2
Acer - AOpen 53 2
X Corp - Twitter 2845 1
Qualcomm Technologies 1822 1
LG Electronics 3614 1
HTC Corporation 1499 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 3
Связной ГК 1369 2
TÜV Rheinland Group 135 2
Евросеть 1404 1
Родник 87 1
Caterpillar - 89 1
Dyson 122 1
101Hotels.com 456 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 31 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 274 11
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 17 3
USB Promoter Group - Индустриальная группа 8 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 63
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 54
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 46
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 40
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3817 37
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 35
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2120 35
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 34
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 31
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 29
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 29
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 29
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1004 28
USB Type-A - USB-A 510 26
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 684 26
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 25
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 24
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 24
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 23
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 23
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 23
Наушники - Headphones 3999 22
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 21
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 21
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 19
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2327 19
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 17
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 15
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 14
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2347 14
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 997 14
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 14
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2233 13
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1126 12
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1027 11
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 11
Контрастность 2824 11
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 454 10
Flicker-Free - технология снижения яркости без мерцания экрана 239 10
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 177 18
AMD Radeon FreeSync 186 12
Microsoft Windows 15656 12
Microsoft Windows 11 537 11
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 10
Google Android 13994 10
Microsoft Windows 10 1758 8
Linux OS 9936 8
Google YouTube - Видеохостинг 2747 7
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 464 7
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 487 7
Digma Pro 48 7
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 6
Intel Core - Семейство процессоров 1200 5
Microsoft Windows Hello 199 5
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 196 5
Apple MacBook Air - Ноутбук 464 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 5
AMD Freesync Premium Pro 50 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1555 4
Apple macOS 2059 4
Khronos Vulkan - Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики 56 4
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 79 4
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 4
Apple MacBook - серия ноутбуков 931 4
Apple MacBook Pro 526 4
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 135 4
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 113 4
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 405 4
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 143 4
Acer VisionCare 50 4
Apple iPad 3860 3
Apple iOS 7809 3
Intel x86 - архитектура процессора 1856 3
Samsung Galaxy 955 3
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 497 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 3
Apple iPhone 12 219 3
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 3
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 462 3
Saunders Brad - Сондерс Брэд 3 1
Орлов Денис 1 1
Бриш Мария 3 1
Старков Петр 7 1
Шевелев Сергей 8 1
Смыков Тихон 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 33
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 7
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 4
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 157 3
Европа 21767 3
Япония 13282 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 1
Китай - Тайвань 3984 1
США - Вашингтон - Сиэтл 400 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 277 1
Испания - Каталония - Барселона 742 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Ближний Восток 2943 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Америка Южная 850 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Швейцария - Альпы - Альпийские горы - Schweizer Alpen - Маттерхорн 46 1
США - Калифорния - Купертино 271 1
Солнечная система - Solar system 2522 1
Луна - спутник Земли 1475 1
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 339 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 158 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 23
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 16
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 12
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 530 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 6
Ergonomics - Эргономика 1597 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 3
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 789 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 3
Кремний - Silicium - химический элемент 1573 3
Галлий - Gallium - химический элемент 314 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 2
Увлечения и хобби - Hobbies 364 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 2
Зоология - наука о животных 2603 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 2
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 273 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 449 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 2
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 562 2
GaN - Gallium Nitride - Нитрид галлия - бинарное неорганическое химическое соединение галлия и азота 9 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 704 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 1
Орехи - Nuts 55 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
Liliputing 59 2
DxOMark - Издание 36 1
SlashGear 134 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 1
Tom’s Hardware 393 1
Чудо техники 60 1
CNX Software 17 1
TechSpot 113 1
GizmoChina 134 1
Cinebench 28 1
U.S. Department of Energy - SLAC National Accelerator Laboratory - Stanford Linear Accelerator Center - Национальная ускорительная лаборатория 19 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 1
Международный женский день - 8 марта 325 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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