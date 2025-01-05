USB Power Delivery
USB Power Delivery и организации, системы, технологии, персоны:
|Saunders Brad - Сондерс Брэд 3 1
|Орлов Денис 1 1
|Бриш Мария 3 1
|Старков Петр 7 1
|Шевелев Сергей 8 1
|Смыков Тихон 15 1
|Liliputing 59 2
|DxOMark - Издание 36 1
|SlashGear 134 1
|CNews - ZOOM.CNews 1847 1
|Tom’s Hardware 393 1
|Чудо техники 60 1
|CNX Software 17 1
|TechSpot 113 1
|GizmoChina 134 1
|U.S. Department of Energy - SLAC National Accelerator Laboratory - Stanford Linear Accelerator Center - Национальная ускорительная лаборатория 19 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.