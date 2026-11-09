Ниже падать некуда. Популярный в России производитель выпустил игровой ноутбук без самого нужного компонента для видеоигр

Mechrevo выпустила ноутбук Unbounded 15X Blizzard Gaming Edition, в котором не заявлена дискретная графика. При этом модель позиционируется как игровая – обработкой графики в играх придется заниматься встроенной в процессор видеоподсистеме. Дискретный ускоритель не заявлен ни в одной из комплектаций. Ноутбуки Mechrevo можно купить в российской рознице – они продаются как на маркетплейсах, так и в офлайн-магазинах.

Чего-то не хватает

Китайская компания Mechrevo разработала ноутбук Unbounded 15X Blizzard Gaming Edition, заявленный как игровой. Как пишет портал NotebookCheck, в нем не нашлось места для дискретной видеокарты – задача по обработке графики в видеоиграх, в том числе и современных, целиком и полностью ложится на встроенное в процессор решение.

Ноутбуки компании Mechrevo продаются, в том числе, в России. CNews обнаружил их в каталоге «М.Видео», а также в ассортименте крупнейших отечественных маркетплейсов.

Как сообщал CNews, продажи ноутбуков Mechrevo в России в сегменте новых устройств по итогам I квартала 2026 г. выросли на 350% год к году. Их средняя стоимость – 116 тыс. руб.

Ноутбуки Mechrevo в России действительно раскупают

Новый Mechrevo Unbounded 15X Blizzard Gaming Edition к моменту выхода материала до России не доехал, как и до других стран мира. В Китае его стоимость составляет 6999 юаней или 85,9 тыс. руб.

«Танки» потянет?

За обработку графики в играх в новинке Mechrevo отвечает видеокарта AMD Radeon 880M. Она является частью процессора AMD Ryzen AI 9 H 365 с тактовой частотой 5 ГГц, имеющего в своем арсенале 10 вычислительных ядер и возможность одновременной обработки 20 потоков данных.

Сгенерировано ИИ Игровому ноутбуку будет непросто запускать игры без дискретной графики

В ноутбуке предусмотрено три режима производительности процессора – можно выбирать между 25, 45 и 65 Вт. Как пишет NotebookCheck, слово Blizzard в названии ноутбука – это вовсе не отсылка к одноименной всемирно известной игровой студии, за плечами которой игры серий Diablo, World of Warcraft, StatCraft, Overwatch и многие другие. В данном случае это название штатной системы охлаждения ноутбука, состоящей из двух параллельных тепловых трубок.

Памяти и пикселей не пожалели

Лишив геймеров дискретной графики, решила не забирать у них еще и память. Несмотря на всемирный дефицит чипов DRAM и NAND, в Unbounded 15X Blizzard Gaming Edition установлено 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель на 1 ТБ. Правда, производитель не уточняет, какие виды памяти использует в этом ноутбуке, но зато он оставил возможность самостоятельного увеличения объема как SSD, так и ОЗУ.

Ноутбук оснащен 15,3-дюймовым дисплеем на базе классической матрицы IPS. Он поддерживает высокое разрешение 2560 x 1600 пикселей и располагает частотой обновления 240 Гц.

Производителем заявлена пиковая яркость на уровне 500 нит. Также упомянуто наличие 100-процентного охвата цветового пространства sRGB, функции DC dimming и матового антибликового покрытия.

Еще одна отличительная особенность Unbounded 15X Blizzard Gaming Edition – это шарнир экрана. В отличие от большинства современных ноутбуков здесь дисплей может открываться на 180 градусов.

Что еще есть в ноутбуке

Новинка Mechrevo поставляется в комплекте с аккумулятором на 80 Втч и 100-ваттным блоком питания. Клавиатура получила блок numlock, кнопки с ходом 1,4 мм и светодиодную подсветку.

Над экраном расположена веб-камера с аппаратной шторкой. Список интерфейсов включает два полноразмерных скоростных портал USB-A 3.2 Gen 1 Type-A, гигабитный Ethernet (RJ-45), выход HDMI 2.1 для подключения внешнего экрана и комбинированный миниджек для подключения проводной гарнитуры или внешней акустики.

Отдельно стоит упомянуть порт USB 4 Type-C. Он поддерживает технологию зарядки Power Delivery 3.0 мощностью до 100 Вт. Есть и один обычный USB-A 2.0.

Unbounded 15X Blizzard Gaming Edition получил цельнометаллический корпус. Вместе с ним мобильный ПК весит в пределах 1,7 кг.