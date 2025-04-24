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Зимин Вадим



24.04.2025 Кнопочные телефоны — самые популярные устройства под собственными торговыми марками «МегаФона» 1
09.07.2024 «МегаФон» в Приморском крае возглавил новый топ-менеджер 1
03.08.2023 У «Мегафона» на Камчатке – новый директор 1
06.07.2023 «Мегафон» в Иркутской области возглавил новый директор 1
02.08.2022 Развивать «Мегафон» в Сибири и на Дальнем Востоке будет новый топ-менеджер 2

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Зимин Вадим и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9172 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1495 2
USM Holdings - Удоканская медь - Байкальская горная компания 10 1
Евросеть 1412 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52201 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20985 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2958 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7484 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4005 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67332 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5205 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4920 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8523 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4589 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1502 1
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 562 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 858 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 905 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8021 1
МегаФон Experience Store 4 1
Белкина Анна 9 1
Белый Евгений 26 1
Никитин Олег 36 1
Матвиенко Роман 31 1
Калашникова Людмила 19 1
Телюков Олег 8 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2720 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2546 4
Россия - РФ - Российская федерация 147773 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1206 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1539 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7664 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14268 1
Азия - Азиатский регион 5597 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 453 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 595 1
Европа 21884 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 719 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 388 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 957 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3130 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 934 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1263 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 861 1
Россия - СФО - Иркутская область 1143 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52220 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24595 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6458 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5878 2
Энергетика - Energy - Energetically 5199 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355814, в очереди разбора - 758734.
Создано именных указателей - 173548.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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