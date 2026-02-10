Разделы

USM Holdings - Удоканская медь ГМК - Байкальская горная компания

«Удоканская медь» создана для реализации проекта освоения Удоканского месторождения меди. Компания входит в многопрофильную группу компаний USM (основатель – А.Б. Усманов). Удокан является крупнейшим неразработанным месторождением в России. Ресурсы месторождения в соответствии с классификацией JORC - 26,7 млн тонн меди, содержание меди в руде в соответствии с классификацией JORC - 1,05%. Месторождение находится в Каларском районе Забайкальского края в 30 км от станции Новая Чара Байкало-Амурской магистрали.

10.02.2026 Цифровой ТОиР с нуля: добывающая промышленность меняет подход к управлению активами 1
22.10.2025 Аналитики «МегаФона» рассказали о мобильных привычках забайкальцев 1
26.08.2025 «Удоканская медь» внедрила систему комплексной оптимизации производства в реальном времени 4
26.05.2025 «Удоканская медь» внедрила EAM-систему управления активами «1С:ТОиР Корп» от Деснола 2
02.04.2025 «МегаФон» усилил LTE возле крупнейшего месторождения меди в России 3
05.03.2025 Онлайн-бум в металлургии: объем закупок отрасли в 2024 г. на B2B-Center вырос на 51% 1
09.07.2024 «МегаФон» в Приморском крае возглавил новый топ-менеджер 1
22.01.2024 ГК 1520 цифровизирует железнодорожные перевозки с ГМК «Удокан» 5
13.09.2023 «Мегафон» открывает бизнес в Киргизии 1
15.05.2023 ГК Softline помогла компании «Удоканская медь» обеспечить защиту данных и информационных систем 2
22.03.2023 «Мегафон» запустил выделенную сеть LTE на крупнейшем Удоканском месторождении меди 4
03.03.2022 Алишер Усманов избавляется от ИТ-активов 1
02.12.2021 Усманов продает «Вконтакте» и Mail.ru 1
29.10.2021 Private LTE: что важно знать о выделенных сетях 2
12.03.2021 «Мегафон» развернет Private LTE на крупнейшем в Евразии месторождении меди 4

МегаФон 10083 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4592 3
VK - Mail.ru Group 3537 2
Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 87 1
Samsung Electronics 10699 1
Ростелеком 10412 1
Ростех - Автоматика Концерн 1749 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3154 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3319 1
Huawei 4281 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14598 1
Xiaomi 2025 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 241 1
ИКС 411 1
Softline - Софтлайн 3324 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 1
9110 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 668 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9241 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 1
Telegram Group 2642 1
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 41 1
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 81 1
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 113 1
ИКС - Форпост 75 1
МФ технологии - МФТ 37 1
МегаФон - oneFactor - Уанфактор - ЕдиныйФактор 42 1
ИКС - Цитадель ГК 102 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 461 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 284 1
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 134 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 371 1
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 100 1
Huawei Technologies 405 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 104 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 267 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 119 3
Газпром ПАО 1424 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 188 2
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 45 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 55 1
Charles de Gaulle Airport - Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle - Аэропорт Шарля де Голля - ИАТА: CDG, ИКАО: LFPG 2 1
Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle - Международный аэропорт Париж — Шарль-де-Голль - Руасси — Шарль-де-Голль - ИАТА: CDG, ИКАО: LFPG 12 1
РЖД - Российские железные дороги 2019 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8302 1
ГПБ - Газпромбанк 1186 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 569 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1809 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 505 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 1
Ситимобил - Citimobil - Служба такси 164 1
Газпром нефть 680 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 264 1
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 149 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 100 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
DST Global - Digital Sky Technologies 227 1
Naspers 84 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 202 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 35 1
Уральская сталь УК - Уральская Сталь АО 21 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 264 1
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 16 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - ЛГОК - Лебединский ГОК - Лебединский горно-обогатительный комбинат 19 1
А-Проперти - ЯТЭК - Якутская топливно-энергетическая компания - Якутгазпром ГП 7 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания 49 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1412 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2202 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73767 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9448 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4957 4
4G - pLTE - Private LTE - Выделенные сотовые сети - частные сети предприятий 82 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4689 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6212 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32000 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23216 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4018 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13056 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7453 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17168 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7340 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4367 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11326 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10529 2
Маркировка - Marking 1235 2
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника 508 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 1
АСУ ТП - APC - Advanced Process Control - СУУТП - Cистемы усовершенствованного управления технологическим процессами 19 1
RCM - Reliability-Centered Maintenance - техническое обслуживание, ориентированное на обеспечение надежности 14 1
Industrial Networks - Промышленные сети 21 1
МПЦ-ЭЛ - микропроцессорная централизация стрелок и светофоров 47 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18707 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2668 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6929 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2381 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17184 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 623 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6276 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25692 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3108 1
МегаФон Транкинг - MC PTT - Система профессиональной мобильной радиосвязи 6 2
МегаФон Экология 9 1
РТС-тендер - B2B-Center - B2B Altis 26 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7402 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1910 1
1С:ERP Управление предприятием 734 1
Apple iPhone 11 278 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 660 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 102 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 93 1
МегаФон - Nexign CBSS - Nexign Converged BSS 5 1
1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 59 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 234 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 157 1
Крылова Мария 26 2
Усманов Алишер 305 2
Талдыкина Наталья 49 2
Матвиенко Роман 32 1
Зимин Вадим 12 1
Калошин Александр 11 1
Ящук Алексей 2 1
Пупышева Анна 2 1
Котлубаев Михаил 1 1
Шляхота Сергей 1 1
Черепенников Антон 86 1
Стрешинский Иван 38 1
Громкова Ольга 19 1
Миллер Алексей 21 1
Никитин Олег 57 1
Ковальчук Юрий 36 1
Устинов Антон 8 1
Миронов Герман 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158300 10
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 674 4
Казахстан - Республика 5840 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46090 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14544 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2698 2
Узбекистан - Республика 1891 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1332 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха - Эльгинское угольное месторождение 5 1
Россия - ДФО - Якутия - Средневилюйское газоконденсатное месторождение 4 1
Казахстан - Шымкент - Чимкент 45 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53575 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4117 1
Европа 24680 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1103 1
Азия - Азиатский регион 5764 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3058 1
Дания - Королевство 1318 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1334 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1366 1
Африка - Африканский регион 3579 1
Россия - СФО - Новосибирск 4700 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2993 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 811 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2148 1
Украина 7814 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1710 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1035 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 972 1
Монголия 368 1
Россия - Крайний Север 324 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 895 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 398 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 387 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 770 1
Казахстан - Карагандинская область - Караганда 80 1
Нидерланды - Роттердам 45 1
Казахстан - Восточно-Казахстанская область 19 1
Киргизия - Бишкек 137 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 933 7
Металлы - Медь - Copper 828 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 5
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 3
Энергетика - Energy - Energetically 5528 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3797 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6379 2
Экономический эффект 1215 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 2
Геология - Вечная мерзлота - многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - permafrost 97 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6512 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2183 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 232 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2325 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9690 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2075 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 147 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2499 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3401 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15245 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6140 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6989 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5975 1
Паспорт - Паспортные данные 2736 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 1
Forbes - Форбс 929 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1092 1
IDC - International Data Corporation 4944 1
Markets&Markets Research 113 1
ABI Research 235 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418381, в очереди разбора - 726296.
Создано именных указателей - 190377.
