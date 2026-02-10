USM Holdings - Удоканская медь ГМК - Байкальская горная компания

«Удоканская медь» создана для реализации проекта освоения Удоканского месторождения меди. Компания входит в многопрофильную группу компаний USM (основатель – А.Б. Усманов). Удокан является крупнейшим неразработанным месторождением в России. Ресурсы месторождения в соответствии с классификацией JORC - 26,7 млн тонн меди, содержание меди в руде в соответствии с классификацией JORC - 1,05%. Месторождение находится в Каларском районе Забайкальского края в 30 км от станции Новая Чара Байкало-Амурской магистрали.