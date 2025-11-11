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ERG Eurasian Resources Group Евразийская Группа
ERG (Евразийская Группа) – диверсифицированная компания в сфере добычи и переработки природных ресурсов. Евразийская Группа осуществляет управление следующими производственными активами ERG на территории Республики Казахстан: ТНК Казхром, Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение (ССГПО), Алюминий Казахстана, Казахстанский электролизный завод (КЭЗ), Евроазиатская энергетическая корпорация (ЕЭК), Шубарколь Комир, ТОО «ТрансКом», «3-Энергоорталык» и ERG Service.
СОБЫТИЯ
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ERG и организации, системы, технологии, персоны:
|Карбасов Дмитрий 7 3
|Сушко Андрей 6 2
|Годунов Николай 15 2
|Колесов Александр 63 2
|Бардинцев Игорь 11 2
|Гольцов Александр 84 2
|Папшев Андрей 4 2
|Белоусов Олег 4 2
|Гулевич Руслан 32 2
|Львова Галина 4 2
|Кузин Вадим 37 2
|Корнеев Алексей 9 2
|Москворецкий Дмитрий 4 1
|Латыпаев Шухрат 1 1
|Сеитбаев Нуржан 1 1
|Слободин Виталий 27 1
|Коростелев Владимир 3 1
|Масленникова Дарья 4 1
|Рахметов Олжас 1 1
|Алифанов Кирилл 81 1
|Сыкулев Андрей 85 1
|Антонов Александр 77 1
|Лебединский Александр 3 1
|Маслов Максим 8 1
|Казьмин Дмитрий 3 1
|Пригожин Евгений 7 1
|Самаев Сергей 1 1
|Барболина Елена 5 1
|Ахметов Галымжан 1 1
|Соколов Кирилл 40 1
|Колосов Лев 3 1
|Попов Геннадий 21 1
|DW - Deutsche Welle - Немецкая волна 70 1
|Corriere della Sera - Коррьере делла сера 14 1
|Wikipedia - Википедия 638 1
|Politico 27 1
|Деловой Петербург 40 1
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