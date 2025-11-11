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ERG Eurasian Resources Group Евразийская Группа

ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа

ERG (Евразийская Группа) – диверсифицированная компания в сфере добычи и переработки природных ресурсов. Евразийская Группа осуществляет управление следующими производственными активами ERG на территории Республики Казахстан: ТНК Казхром, Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение (ССГПО), Алюминий Казахстана, Казахстанский электролизный завод (КЭЗ), Евроазиатская энергетическая корпорация (ЕЭК), Шубарколь Комир, ТОО «ТрансКом», «3-Энергоорталык» и ERG Service.

СОБЫТИЯ

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11.11.2025 Maintex FabricaONE.AI завершила пилотный проект по управлению остановочными ремонтами в ERG Kazakhstan 2
02.11.2024 SKAI стала одним из крупнейших поставщиков ИТ в транспортную отрасль по версии CNews Analytics 1
01.11.2024 Итальянские силовики накрыли хакеров, ворующих разведданные для Израиля, Ватикана, Великобритании и Литвы 1
04.04.2024 Какие сложности возникают при внедрении электронного документооборота 1
12.02.2024 «АМТ-Груп» получила сертификат ФСТЭК России на комплекс однонаправленной передачи данных InfoDiode Smart 2
18.10.2022 ERG внедрила АПК InfoDiode Smart для защиты периметра КИИ своих предприятий 2
29.10.2021 Private LTE: что важно знать о выделенных сетях 2
02.04.2021 Экспертиза: как понять, что ваша СЭД безнадежно устарела? 2
07.07.2020 Геннадий Попов, WSS-Consulting -

Скоро мы придем к использованию искусственного интеллекта в СЭД

 2
25.10.2019 Цифровизация промышленности требует изменения сознания сотрудников 1
30.09.2019 Конференция CNews «ИТ в промышленности 2019: новые стратегии цифровизации» состоится 10 октября 1
18.09.2019 Евразийская Группа (ERG) внедряет искусственный интеллект в переработку железной руды 3
16.05.2016 «Прогноз» разработал для ERG систему планирования операционной деятельности 2
14.05.2007 Россия поможет Турции построить первую АЭС 1
22.12.2000 Рим первым из европейским городов перейдет на бесконтактные смарт-карты для всех видов транспорта 1
23.04.1999 ERG и Motorola начали производство первой смарт-карты, способной работать и в контактном и бесконтактном режимах 1

Публикаций - 17, упоминаний - 26

ERG и организации, системы, технологии, персоны:

WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 60 3
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 335 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 231 2
Lenovo Motorola 3558 2
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 46 2
Цифра ГК 157 2
Biocad - Биокад 92 2
AMT Group - АМТ-Груп 361 2
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 117 2
Северсталь ПАО - Северсталь Диджитал - Severstal Digital - Северсталь Цифровые Решения - Cometal 32 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 337 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 89 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 1
Системы документооборота 516 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Омегальянс - Maintex - Мейнтекс 17 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 124 1
Ростелеком 10797 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3294 1
МегаФон 10529 1
SAP SE 5559 1
Microsoft Corporation 25655 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15447 1
Softline - Софтлайн 3613 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5796 1
Oracle Corporation 7042 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9421 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3082 1
Telegram Group 2853 1
McKinsey & Company Int 289 1
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 117 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1114 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 480 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот - red_mad_robot 84 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 137 1
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 138 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 135 1
УльтимаТек - Экспанта - DataBriz - Датабриз 23 1
ДИАТЕХ - Диагностические технологии 7 1
Huawei Technologies 409 1
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 52 1
Газпром нефть 697 3
Силовые машины 163 2
Русагро Группа Компаний 362 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 538 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 2
Газпромнефть ИТО - ГПН ИТО - Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 9 2
РусВинил 4 2
СУЭК Разрез Тугнуйский 3 1
Резонанс НПП 403 1
А-Проперти - ЯТЭК - Якутская топливно-энергетическая компания - Якутгазпром ГП 7 1
USM Holdings - Удоканская медь ГМК - Байкальская горная компания 16 1
ERG - ССГПО - Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение 1 1
ERG - Казхром ТНК - ДГОК - Донской ГОК - Донской горно-обогатительный комбинат 4 1
КТЗ - Калужский турбинный завод 11 1
ДМТК - Дирекция международных транспортных коридоров 3 1
Charles de Gaulle Airport - Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle - Аэропорт Шарля де Голля - ИАТА: CDG, ИКАО: LFPG 2 1
Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle - Международный аэропорт Париж — Шарль-де-Голль - Руасси — Шарль-де-Голль - ИАТА: CDG, ИКАО: LFPG 12 1
РЖД - Российские железные дороги 2057 1
Газпром ПАО 1457 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 605 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 1
Альфа-Банк 1956 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 232 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 689 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2376 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 112 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 458 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 208 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 68 1
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 51 1
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Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448883, в очереди разбора - 727338.
Создано именных указателей - 196080.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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