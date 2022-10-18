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ERG внедрила АПК InfoDiode Smart для защиты периметра КИИ своих предприятий

«АМТ-груп» и ERG («Евразийская группа») объявили о завершении проекта по внедрению нового продукта линейки AMT InfoDiode – АПК InfoDiode Smart. Проект стал первым применением InfoDiode для защиты критической информационной инфраструктуры (КИИ) в Казахстане.

АПК InfoDiode Smart – средство защиты информации, представляющее из себя аппаратно-программный комплекс по однонаправленной передаче данных. Устройство разработано компанией «АМТ-груп» для решения задач гарантированной изоляции промышленных сегментов КИИ. Уникальной особенностью InfoDiode Smart является возможность передачи значительного количества различных промышленных протоколов: OPC UA\DA, IEC-104, S7, Modbus и др.

На предприятиях ERG АПК InfoDiode Smart обеспечивает безопасную интеграцию SCADA-систем, находящихся в пределах периметра КИИ, и внешних потребителей информации за периметром КИИ.

Благодаря внедрению АПК InfoDiode Smart в ERG успешно решены задачи по физической изоляции критических сегментов промышленной сети одного энергоблока предприятия, на очереди еще пять энергоблоков. При этом сохранена возможность передачи данных и телеметрии для целей аналитики и планирования заинтересованными подразделениями и специалистами ERG и партнерами. Объем передаваемых через InfoDiode Smart данных позволяет собирать и накапливать их в количестве, достаточном для реализации проектов по машинному обучению, поиску аномалий и долговременному хранению в целях предиктивной аналитики.

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«Практика применения «диодов» для защиты КИИ и значимых сетей промышленных предприятий является одним из современных подходов к обеспечению безопасности предприятий и опасных производств. Мы рады, что компания ERG уделяет столь пристальное внимание вопросам информационной безопасности на всех этапах построения своей инфраструктуры и надеемся, что наше решение InfoDiode Smart станет частью общей системы управления информационной безопасностью предприятий холдинга», – сказал Александр Гольцов, генеральный директор «АМТ-груп».

«Внедрение продуктов InfoDiode является одним из шагов по сегментации сетей наших предприятий. Мы полагаем что сегодня пришло время более внимательно и серьезно относиться к вопросам изоляции промышленной инфраструктуры с точки зрения сетевого доступа и возможных кибератак. Физическая изоляция промышленных сетевых сегментов с помощью решений InfoDiode в данном случае совпадает с комплексными целями нашей компании по повышению уровня информационной безопасности всех наших объектов», – отметил Нуржан Сеитбаев, менеджер проектов развития производственных систем ERG.

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