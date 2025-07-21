OPC UA – один из самых распространенных стандартов обмена данными в сфере автоматизации производства и других отраслях. Сервер OPC UA возвращает метки времени, необходимые для синхронизации событий и точного определения момента получения или изменения информации. Протокол предоставляет мощные механизмы шифрования и аутентификации, что повышает безопасность передачи данных в промышленных сетях.