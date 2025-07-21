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OPC Foundation OPC UA OPC Unified Architecture Унифицированная архитектура
OPC UA – один из самых распространенных стандартов обмена данными в сфере автоматизации производства и других отраслях. Сервер OPC UA возвращает метки времени, необходимые для синхронизации событий и точного определения момента получения или изменения информации. Протокол предоставляет мощные механизмы шифрования и аутентификации, что повышает безопасность передачи данных в промышленных сетях.
УПОМИНАНИЯ
OPC Foundation и организации, системы, технологии, персоны:
|Гольцов Александр 79 3
|Дорфман Антон 5 2
|Блинов Михаил 73 1
|Кисляков Евгений 93 1
|Кисляков Кирилл 7 1
|Назаров Владимир 17 1
|Князев Илья 8 1
|Шуравин Андрей 9 1
|Скляров Дмитрий 64 1
|Рогачев Илья 3 1
|Московченко Александр 4 1
|Сеитбаев Нуржан 1 1
|Александров Виталий 10 1
|Молчанов Борис 13 1
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