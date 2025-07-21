Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178769
ИКТ 13904
Организации 10805
Ведомства 1470
Ассоциации 1010
Технологии 3482
Системы 25900
Персоны 76835
География 2893
Статьи 1537
Пресса 1230
ИАА 704
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2664
Мероприятия 859

OPC Foundation OPC UA OPC Unified Architecture Унифицированная архитектура


OPC UA – один из самых распространенных стандартов обмена данными в сфере автоматизации производства и других отраслях. Сервер OPC UA возвращает метки времени, необходимые для синхронизации событий и точного определения момента получения или изменения информации. Протокол предоставляет мощные механизмы шифрования и аутентификации, что повышает безопасность передачи данных в промышленных сетях.

УПОМИНАНИЯ


21.07.2025 Завершены испытания на совместимость ПТК «Сура» и InfoDiode 1
28.05.2024 НПП «Исток» им. Шокина и «АМТ-Груп» предложат заказчикам совместное решение для создания цифровых двойников 1
22.05.2024 Эксперт Positive Technologies обнаружил уязвимости в контроллерах MELSEC Mitsubishi Electric 1
12.02.2024 «АМТ-Груп» получила сертификат ФСТЭК России на комплекс однонаправленной передачи данных InfoDiode Smart 1
11.09.2023 SCADA «КРУГ-2000» на российских операционных системах 1
14.08.2023 SCADA «КРУГ-2000» работает на российских операционных системах 1
31.01.2023 Компания «КРУГ» сообщает о выходе новой версии 4.4 SCADA КРУГ-2000 1
22.12.2022 Positive Technologies: уязвимости в инженерных утилитах Mitsubishi Electric могли быть опасны для технологического процесса 1
18.10.2022 ERG внедрила АПК InfoDiode Smart для защиты периметра КИИ своих предприятий 1
19.09.2022 Александр Гольцов -

Александр Гольцов, «АМТ-Груп»: Защита КИИ и АСУ ТП — главный драйвер рынка информационной безопасности

 1
21.12.2020 «Гарда Технологии» выпустили новую версию системы «Гарда Монитор» 1
20.08.2020 PTC развивает Промышленный Интернет вещей на предприятиях с помощью ThingWorx 9.0 3
21.04.2020 «Техносерв» и Winnum запустили сервис «Промышленный интернет вещей из облака» 1
09.02.2018 Как уличные автоматы выживают в жестких условиях мегаполиса 1

Публикаций - 14, упоминаний - 16

OPC Foundation и организации, системы, технологии, персоны:

AMT Group - АМТ-Груп 362 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1345 3
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 366 2
Siemens AG - Siemens Group 2606 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2185 2
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 158 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5091 1
ИКС 350 1
Microsoft Corporation 24956 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 155 1
Schneider Electric 582 1
Цифра ГК 2496 1
Winnum - Signum - Сигнум 12 1
Schneider Electric - Aveva - Авева 45 1
Schneider Electric - Aveva - Wonderware 37 1
ПСС - Передовые системы самообслуживания 13 1
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 72 1
GE Fanuc - Фанук 40 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1476 1
Балт-Систем 2 1
Shimaden 2 1
МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 39 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3266 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1189 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 60 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 3
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 48 3
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 15 2
Dr. Johannes Heidenhain - Хайденхайн 4 1
Mazak - Ямазаки Мазак 3 1
Резонанс НПП 375 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4543 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12250 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4671 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 328 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1004 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 103 1
Мосгортранс ГУП 125 1
Правительство Москвы - ДКР Москва - Департамент капитального ремонта города Москвы 11 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 334 1
OPC Foundation - Открытые коммуникации по открытым протоколам 3 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29723 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25173 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32467 6
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 424 6
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 147 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69462 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54121 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11889 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5950 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4197 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6988 4
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1106 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1343 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21388 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30934 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22136 3
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1861 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9007 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16428 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1094 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1445 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3362 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13052 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5119 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1012 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8220 2
IP-сеть - MQTT - Message Queuing Telemetry Transport - Сетевой протокол поверх TCP/IP для обмена сообщениями между устройствами 40 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6543 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4247 2
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 298 2
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1092 2
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 122 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3702 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4292 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6030 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7163 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2468 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3306 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 868 1
ASCII - American standard code for information interchange 51 1
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 66 5
Microsoft Windows 2000 8665 3
Круг НПФ - Круг-2000 ПТК ПАК SCADA 20 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4825 2
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 83 2
PTC OPC UA - PTC OPC Unified Architecture 31 2
Mitsubishi MELSEC - промышленные контроллеры 5 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1120 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1689 1
Microsoft Azure 1435 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 384 1
ИКС - Гарда Монитор - Гарда Сталкер - Гарда Скаут - Гарда Фильтр - система сетевой безопасности 19 1
Winnum Platform 7 1
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 49 1
ППС БР - Перспективная Платежная Системы Банка России 29 1
PTC ThingWorx 25 1
Siemens - Simatic Profibus - открытая промышленная сеть 22 1
ПСС - ПСС.Платформа 4 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1057 1
IEK Group - МПС софт - MasterSCADA 31 1
Правительство Москвы - Моя улица - Программа комплексного благоустройства улиц Москвы 10 1
Siemens - SIMATIC WinCC SCADA 27 1
Mitsubishi SLMP - Mitsubishi SeamLess Message Protocol 2 1
Omron FINS - Omron Factory Interface Network Service 2 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 14 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2148 1
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 148 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1253 1
Децима - КОТМИ-14 ПАК 5 1
Гольцов Александр 79 3
Дорфман Антон 5 2
Блинов Михаил 73 1
Кисляков Евгений 93 1
Кисляков Кирилл 7 1
Назаров Владимир 17 1
Князев Илья 8 1
Шуравин Андрей 9 1
Скляров Дмитрий 64 1
Рогачев Илья 3 1
Московченко Александр 4 1
Сеитбаев Нуржан 1 1
Александров Виталий 10 1
Молчанов Борис 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 151099 10
Казахстан - Республика 5694 2
Европа 24450 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44579 1
Земля - планета Солнечной системы 10503 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14312 1
Япония 13401 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52776 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17649 1
Южная Корея - Республика 6755 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13441 1
Польша - Республика 1989 1
Канада 4933 1
Германия - Федеративная Республика 12824 1
Бразилия - Федеративная Республика 2412 1
Китай - Тайвань 4068 1
Нидерланды 3575 1
Таиланд - Королевство 844 1
Австрия - Австрийская Республика 1322 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9415 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2679 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1456 4
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1965 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19548 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53276 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49762 2
Энергетика - Energy - Energetically 5317 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6574 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1008 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7102 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1292 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 328 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2840 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2420 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25081 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 378 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2597 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14404 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16895 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2722 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1660 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2846 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 423 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5096 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 425 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 161 1
IDC - International Data Corporation 4925 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 904 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373037, в очереди разбора - 749253.
Создано именных указателей - 178769.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Обзор Acer PD163Q: уникальный, складной, двойной портативный монитор

Лучшие TWS-наушники открытого типа: хиты продаж

Показать еще

Наука

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?
Показать еще