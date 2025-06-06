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Индексная книга (каталог) CNews*
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IP-сеть MQTT Message Queuing Telemetry Transport Сетевой протокол поверх TCP/IP для обмена сообщениями между устройствами


УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 НИУ МЭИ и Positive Technologies представили инновационный комплекс для управления энергосистемами 1
06.03.2025 Дорогостоящий троянец под Android атакует десятки банков и криптобирж 1
05.02.2025 Ученые ТПУ разработали модель умной системы водоснабжения города 1
20.01.2025 Отечественная BMS-система Systeme Building Operation от «Систэм Электрик» для автоматизации зданий включена в Реестр российского ПО 1
04.12.2024 «Философт» интегрировала лифты Koyo в систему умного дома в проекте «Булычев» 1
28.05.2024 НПП «Исток» им. Шокина и «АМТ-Груп» предложат заказчикам совместное решение для создания цифровых двойников 1
12.02.2024 «АМТ-Груп» получила сертификат ФСТЭК России на комплекс однонаправленной передачи данных InfoDiode Smart 1
22.12.2023 Вышли обновления российского веб-сервера Angie PRO 1
12.12.2023 Вышли обновления российского веб-сервера с открытым исходным кодом Angie 1
09.10.2023 Промышленный коммуникационный шлюз «Эликонт-КС» поддерживает работу на ОС РОСА «Хром» 1
27.09.2023 C3 Solutions начала производство БРП на базе процессора «Байкал» 1
01.08.2023 «СВД ВС» и «АМТ-груп «подписали заявление о совместимости своих флагманских решений для защиты КИИ и АСУ ТП 1
07.04.2023 Электронные замки квартир и гаражей в США попали во власть хакеров и лишились смысла. Разработчик на проблему не реагирует 1
16.11.2022 IBM закрывает облачную платформу интернета вещей Watson, не предложив альтернативы 1
05.07.2022 «Лаборатория Касперского» представляет новое поколение шлюзов для защиты индустриального интернета вещей 1
02.03.2022 «Лаборатория Касперского» расскажет о защите медицинских данных на конференции «Цифровое здравоохранение 2022» 1
02.11.2021 «Доктор Веб» обнаружил уязвимости в детских смарт-часах 1
24.09.2021 Более 100 млн медицинских и пожарных устройств интернета вещей содержат «дыру», вызывающую отказ 1
23.09.2021 «АМТ-груп» объявляет о расширении линейки продуктов АМТ InfoDiode 1
21.07.2021 Российская IoT-платформа для учета потребления ресурсов работает на защищенной ОС Astra Linux 1
07.06.2021 «Лаборатория Касперского» вывела систему раннего обнаружения аномалий Kaspersky MLAD на широкий рынок 1
02.06.2021 МТС запустила платформу для разработки IoT решений 1
05.04.2021 Винсент Чанг, Advantech: Искусственный интеллект и 5G открывают новые горизонты для автоматизации 1
20.11.2020 В России заработала госплатформа контроля охраняемых законом объектов 1
24.09.2020 «Яндекс» первым в мире запускает машинное обучение в публичном облаке на бессерверных технологиях 1
16.12.2019 «Яндекс.Облако» представила Yandex IoT Core с поддержкой решения Saymon 1
16.07.2019 Hitachi Vantara представила новую версию платформы Pentaho 1
17.06.2019 Не только беспилотники: как автопром использует искусственный интеллект 1
11.12.2018 Уволившийся из «Росатома» критик иностранного ПО на АЭС нашел 100 млн руб. и создал ему замену 1
07.12.2018 Trend Micro: базовые протоколы IIoT могут быть уязвимы 1
30.05.2018 Решение «АМТ-Груп» поможет ФИЦ РАН контролировать работу ИТ-инфраструктуры 2
16.11.2017 «Мосгортранс» взял на вооружение «ПСС.Платформу» 1
18.04.2017 Новая разработка резидента «Сколково» упростит управление «умным домом» 1
14.08.2015 Коммуникационная платформа MDK выходит на российский рынок 1
20.10.2014 Автомобили-роботы поедут благодаря ГИС 1
02.10.2014 Главный разработчик процессоров для смартфонов выпустил собственную ОС 1
25.04.2012 Software AG купила британского разработчика ПО для обмена сообщениями my-Channels 1

Публикаций - 37, упоминаний - 38

IP-сеть и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5042 5
AMT Group - АМТ-Груп 360 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1500 3
Yandex - Яндекс 7763 2
IBM - International Business Machines Corp 9473 2
Google LLC 11966 2
Nginx - Энджайникс 177 2
NetApp - Network Appliance 640 1
SAP SE 5336 1
Восход ФГБУ НИИ 658 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 818 1
VK - Mail.ru Group 3486 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 112 1
Базальт СПО - BaseALT 706 1
Honeywell 287 1
McKinsey & Company Int 254 1
Legrand 78 1
Trend Micro 610 1
Pentaho 60 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 176 1
Zabbix SIA - Заббикс 111 1
Moxa - Моха 34 1
RTS Real Time Computersoftware GmbH 1 1
Snowflake 21 1
MGI Digital Technology 19 1
Rossinno - Россинно 1 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8909 1
АйТи 1384 1
Microsoft Corporation 24868 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13279 1
Ростелеком 9954 1
8502 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1577 1
Dr.Web - Доктор Веб 1261 1
GitHub 877 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2094 1
Telegram Group 2232 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 474 1
Software AG 198 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 71 2
Физприбор - Московский завод 8 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 24 1
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 47 1
Росатом - Росэнергоатом - Ростовская АЭС - Волгодонская АЭС - атомная электростанция 40 1
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 57 1
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 51 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 90 1
Газпром ПАО 1370 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 276 1
Volvo Cars 253 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 463 1
Uber 333 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 344 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 157 1
RBSC - Roland Berger Strategy Consulants 14 1
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 15 1
Unsplash 1040 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4422 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12086 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 329 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3223 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3104 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2755 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2008 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 867 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 191 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3136 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1409 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 323 1
Мосгортранс ГУП 122 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4639 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 41 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6305 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 223 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5893 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68400 21
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29170 13
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 145 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21887 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30643 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32000 11
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4193 8
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1315 8
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IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1100 7
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 418 7
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5603 7
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Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6436 6
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HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2255 5
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7689 5
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Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2750 5
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СКИМ - системы контроля и мониторинга 2234 5
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4176 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11434 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6551 4
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13833 4
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5960 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24748 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8095 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10609 4
PTC OPC UA - PTC OPC Unified Architecture 31 6
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1016 4
Google Android 14292 4
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 65 4
Linux OS 10260 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 518 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 566 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5042 3
Microsoft Windows 15919 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4722 3
НТЦ ИТ Роса - Хром 128 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1006 2
Kaspersky OS 128 2
Google Cloud Platform - GCP 324 2
JavaScript - JS - язык программирования 1233 2
Yandex IoT Core 7 2
Apple iOS 7980 2
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 180 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1066 2
Веб-Сервер - Angie PRO - Angie ADC - Angie Application Delivery Controller - Angie ANIC - Angie Ingress Controller 25 2
Trustwave - ModSecurity - Modsec WAF 12 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 86 2
ЕГПСД РФ - Единая государственная платформа сбора данных промышленного интернета вещей 4 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 143 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1681 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 83 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 705 1
Apache Hadoop 438 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 157 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 168 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 181 1
Yandex DataLens 45 1
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 54 1
Google Data Studio 7 1
Физприбор - Вершок - WhereShock - Унифицированная распределенная система управления (HMI/SCADA) 5 1
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 73 1
Amazon Kinesis 3 1
IBM IGC - IBM Information Governance Catalog 1 1
Яндекс.Коллекции 2 1
Молчанов Борис 13 2
Гонтарев Павел 102 1
Качанов Олег 120 1
Сурков Александр 17 1
Михайлов Константин 1 1
Серчугов Евгений 2 1
Подольный Вадим 8 1
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Королев Сергей 44 1
Ерзамаев Дмитрий 6 1
Лаврентьев Андрей 4 1
Князев Илья 8 1
Аветисян Армен 47 1
Серчугова Регина 2 1
Карпухин Максим 1 1
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 25 1
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 42 1
Киселёв Алексей 69 1
Хала Илья 43 1
Суворов Андрей 46 1
Птуха Юрий 2 1
Селиванов Евгений 2 1
Зайцев Михаил 284 1
Сеньков Андрей 2 1
Лобов Константин 1 1
Гольцов Александр 78 1
Chang Vincent - Чанг Винсент 6 1
Базюкин Дмитрий 3 1
Александров Виталий 10 1
Кадомский Вячеслав 59 1
Штонда Андрей 13 1
Jost Wolfram - Йост Вольфрам 21 1
Magee John - Маджи Джон 4 1
Мельникова Анастасия 413 1
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Россия - РФ - Российская федерация 149485 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44283 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52616 5
Германия - Федеративная Республика 12790 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13413 3
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Индия - Bharat 5544 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14261 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1003 1
Россия - УФО - Челябинская область 1283 1
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США - Нью-Йорк 3106 1
США - Калифорния 4681 1
Узбекистан - Республика 1787 1
США - Невада 211 1
Великобритания - Лондон 2390 1
США - Мичиган 267 1
США - Техас 994 1
Казахстан - Республика 5654 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17880 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 473 1
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5029 4
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9100 4
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Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4144 1
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Gartner - Гартнер 3574 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 22 1
РАН - Российская академия наук 1933 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 253 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 185 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 75 1
ГГТУ им. П. О. Сухого - Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого 1 1
Yandex Scale 2 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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