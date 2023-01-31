Компания «КРУГ» сообщает о выходе новой версии 4.4 SCADA КРУГ-2000

Модульная интегрированная SCADA-система КРУГ-2000 российского производства — средство для построения автоматизированных систем управления объектами предприятий и систем телемеханики, а также для решения задач учета энергоресурсов и диспетчеризации.

При разработке новой версии 4.4 SCADA КРУГ-2000 особое внимание уделялось вопросам безопасной разработки ПО (п. 29.3 Приказа № 239 ФСТЭК), а также решались задачи оптимизации и повышения производительности систем автоматизации, повышения удобства проектирования систем автоматизации и улучшения эргономики интерфейса.

Основные изменения в SCADA КРУГ-2000 v 4.4

Оптимизирована структура базы данных. Обеспечена поддержка спецификации ОРС UA как в режиме клиента, так и сервера. Значительно повышена информационная безопасность благодаря совместимости SCADA КРУГ-2000 с сертифицированными программными и аппаратными СЗИ ведущих вендоров России. В жизненный цикл программных продуктов внедрены подходы безопасной разработки (статический анализ кода, динамический анализ кода и др.).

В версии 4.4 появился новый сервер (дизайнер) отчетов с формированием отчетов любой сложности и форматов (emf, pdf, xls, doc и др.). Графический интерфейс получил новые возможности для автоматизации территориально распределенных объектов (водоканалы, тепловые сети, электрические сети и др.) за счет интеграции с ГИС-системами (картами).

SCADA КРУГ-2000 является 100% импортозамещающим продуктом. Внесена в реестр отечественного ПО Минцифры России под номером 541.