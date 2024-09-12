Microsoft Office Excel - XLS-XLSX

Разделы

12.09.2024 Студент НИТУ МИСИС разработал решение для всех Linux-аналогов Excel

Магистрант первого курса Института компьютерных технологий НИТУ МИСИС Кирилл Пронин написал код, который умеет работать со всеми файлами Linux-аналогов Excel для импортозамещения обработчика табличных редакторов. Решение создано для проекта компании PIX Robotics. Об этом CNews сообщили представители НИТУ МИСИС. Благодаря техниче
09.07.2024 Новый троян Orcinius начинает атаку с Excel-файла

ius, использующий популярные облачные сервисы Dropbox и Google Docs для своих атак. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис». Вредоносная программа начинает свою деятельность с Excel-файла, содержащего VBA-макрос, модифицированный с помощью техники «VBA Stomping». После открытия файла макрос внедряется в операционную систему Windows, что позволяет трояну отслеживать н
09.02.2022 «Русгидро» переводит управление инвестициями с Microsoft Excel на российскую ИТ-платформу

й программой компании (ИС УПП). В настоящий момент процесс формирования консолидированной инвестпрограммы в «Русгидро» никак не автоматизирован. Работа осуществляется в ручном режиме с использованием MS Excel, сообщает компания. За подготовку и формирование производственной программы в организации отвечает «модуль сводного планирования» информсистема управления фондами и активами (ИС УФАП).
15.07.2021 «Русгидро» переезжает с софта IBM и Microsoft Excel на российское ПО

аны на американском программном продукте IBM Maximo, а частично контролируются «вручную» в таблицах Microsoft Excel, В качестве альтернативного отечественного решения заказчик в явном виде (с у
21.01.2020 «Корус консалтинг» создал решение для быстрого сбора данных из Excel-файлов

«Корус консалтинг» разработал коробочное решение «Файл сбора данных» (ФСД), которое позволяет собирать данные из различных Excel-файлов. Система преобразовывает данные пользователей в формат, подходящий для последующей автоматической обработки. Когда в компании внедряется ИТ-система, разработчики имеют дело с больш
16.08.2018 R-Style Softlab объединила возможности хранилища данных и инструментарий MS Excel

информационно-аналитической системы RS-DataHouse, включив в нее надстройку над табличным редактором MS Excel — RSDH Excel Addins. У пользователей RS-DataHouse появилась возможность работать с д
01.04.2016 В новом Microsoft Excel появится поддержка биткоинов

совершать математические операции в биткоинах и обрабатывать эти данные. Ее планируется добавить в Excel 2016 для Windows, веб-приложение Excel и мобильное приложение Excel для Windows Phone и
14.06.2011 Microsoft научила Excel обрабатывать гигантские массивы данных

роприятия D.C. TechFair 2011, которое состоится 15 июня в Вашингтоне, Microsoft готовится представить технологию обработки больших массивов данных в облаке Windows Azure непосредственно из интерфейса Microsoft Excel. Новая технология, известная как Excel DataScope, была создана участниками команды по исследованиям в сфере облачных вычислений (Cloud Research Engagement team) в рамках исследо
15.11.2010 Учебный центр Softline обучил сотрудников «Самарского резервуарного завода» работе с ПО Microsoft

e завершил проект по обучению 189 сотрудников «Самарского резервуарного завода» (СРЗ) по программам Microsoft Excel 2007 и Microsoft Project 2007. Руководством «Самарского резервуарного завода»
20.04.2010 Microsoft Office 2010: пакет превращается в платформу

оду продукт Microsoft Office состоял из трех приложений – текстового (Microsoft Word) и табличного (Microsoft Excel) процессоров и редактора презентаций (Microsoft PowerPoint). В следующих рели
03.03.2010 «Казкоммерцбанк» внедряет новую программу лояльности с помощью Welcome XLS 7.0

Компания Welcome Real-time, разработчик инновационных решений для программ лояльности, объявила о том, что «Казкоммерцбанк» (ККБ), крупный банк Казахстана, выбрал решение Welcome XLS 7.0 для обеспечения работы программы лояльности в масштабе всего банка. ККБ нуждался в инновационном решении для обеспечения работы программ лояльности, которое бы помогло банку стимулирова
14.10.2009 MDX Provider for Oracle OLAP: безопасный анализ данных Oracle из среды Microsoft Excel

er for Oracle OLAP позволяет безопасно и напрямую связывать сводные таблицы и информационные панели Microsoft Excel с данными, хранящимися в Oracle OLAP, говорится в сообщении Oracle. Oracle OL
14.04.2009 «Консолидация и анализ Excel-отчетности»: новое решение от «Галактики»

Корпорация «Галактика» объявила о выпуске на рынок нового решения «Консолидация и анализ Excel-отчетности». Решение предназначено для сбора плановых и фактических данных из многочисленных файлов в формате Excel, консолидации их в едином многомерном хранилище OLAP с последующим анал
05.03.2009 Новые трояны «захватывают» ПК при помощи уязвимости в Excel

ких программ X97M/Exploit.CVE-2009-0238.Gen и X97M/TrojanDropper.Agent.NAI, использующих уязвимость Microsoft Excel, которая присутствует в версиях Excel 2000, 2002, 2003, 2007, Excel for Mac 2
25.03.2008 Появился эксплоит для MS Excel

Вредоносный код, эксплуатирующий ошибку в Microsoft Excel, был представлен общественности на прошлой неделе. Исследователь безопасности
12.10.2007 Microsoft "залатала" Excel 2007

Патч, устраняющий проблему некорректного отображения результатов вычислений в Microsoft Excel 2007, скоро будет доступен через сервис обновления Microsoft Update. Также он
12.10.2007 Microsoft исправила ошибки в Excel 2007

Некоторое время назад пользователями Microsoft Excel 2007 была обнаружена ошибка, возникающая при определенных расчетах. Например,
01.10.2007 В Excel 2007 обнаружены ошибки вычислений

В последней версии Microsoft Excel найдена ошибка, которая влияет на итог вычислений. Так, с помощью любого каль
28.09.2007 Excel 2007 делает арифметические ошибки
26.07.2007 Биржевые спамеры переходят на Excel

ступать в почтовые ящики. В спаме, отловленном Commtouch, содержались вложенные файлы «invoice20202.xls», «stock information-3572.xls» и «requested report.xls», в которых сообщало
23.01.2007 Вышел Microsoft Project 2007

етов Visual Reports. Этот мастер позволяет на основе данных MS Project строить многомерный отчеты в Microsoft Excel 2007 и диаграммы в Microsoft Visio 2007. Стандартная поставка Microsoft Proje
10.01.2007 В Microsoft Excel закрыты критические уязвимости

В Microsoft Excel закрыты критические уязвимости, которые позволяют удаленному пользователю выполнить произвольный код на целевой системе. Уязвимость существует из-за ошибки при обработке IMDATA-
22.06.2006 Уязвимость Microsoft Excel стала опаснее

Неизвестный опубликовал в интернете программу, эксплуатирующую уязвимость в Microsoft Excel. Это третий эксплоит для электронных таблиц Office, вышедший за последнюю неделю. Используя его, злоумышленник может запустить произвольный код на компьютере жертвы при открытии
19.06.2006 В Excel нашли "дыру"

При открытии инфицированного документа Excel (формат .xls), например, полученного по электронной почте, в систему устанавливается троянская програм
01.06.2006 В России представили вторую бету Office 2007

аживание и свечение. Максимальное количество строк увеличено до 1 млн, столбцов - до 16 тыс. Office Excel 2007 поддерживает 64 уровня сортировки данных, в том числе возможность сортировки по цв
18.12.2003 В Excel 2003 обнаружена ошибка

бки в генераторе случайных чисел Excel из пакета Microsoft Office 2003, который может выдавать отрицательное число вместо значения из промежутка ноль-один. Функция Rand была переписана специально для Excel 2003. Поэтому фирмы, использующие пакет для бизнес-моделирования, могут получить бесполезные результаты в случае возникновения проблемы. В Microsoft заявили, что уже работают над устранен
19.05.2003 Шведское ПО конвертирует таблицы Excel в HTML, Java, ASP.NET и J2ME

При помощи разработки шведской компании ExcelEverywhere таблицы Microsoft Excel могут быть конвертированы в веб-страницы с расчетными функциями. Окончательна
25.04.2003 Теперь "Инталев: Корпоративные финансы" может "общаться" с MS Excel

правленческого учета “Инталев: Корпоративные финансы” встроили механизм двусторонней гибкой связи с MS Excel. Это подразумевает как возможность передачи данных, сформированных в формате Excel-т
28.05.2002 Георгий Гунинский: Excel XP некорректно обрабатывает XSL

доносного программного кода возможно в том случае, если пользователь открывает файлы с расширением .xls и выбирает их просмотр в виде листа стилей XML. В том случае, если лист стилей содержит в
28.02.2002 AccentSoft Utilities выпустила программу для восстановления паролей для файлов Microsoft Office

му Accent Office Password Recovery, восстанавливающую утерянные пароли для файлов Microsoft Access, Microsoft Excel и Microsoft Word 6.0/95/97/2000/XP. Некоторые характеристики программы: Парол
08.10.2001 В Microsoft Excel и Power Point обнаружена лазейка для макровирусов

Обнаружена серьезная проблема в системе безопасности Microsoft Excel и Power Point, касающаяся всех версий этих приложений, начиная c Оffice 97 и заканчивая недавно представленным Office ХР, сообщает "Лаборатория Касперского". Excel и Power Point
13.07.2000 Обнаружена ошибка в защите Microsoft Excel 2000, позволяющая запускать исполняемый код из документов

Обнаружена ошибка в коде Microsoft Excel 2000, которая позволяет дистанционно управлять чужим компьютером, а именно со
26.03.1999 Найдена ошибка в Microsoft Excel для Windows и Mac

При вводе даты в таблицы Microsoft Excel версий 5.0, 5.0a, 5.0c, 7.0, 7.0a, или 97 для Windows или верcий 5.0 и 98 для Macintosh приложение может выдать неправильную информацию о столетии. По информации Microsoft, это

05.01.1999 Microsoft исправила недоработку в антивирусной защите Microsoft Excel

Компания Microsoft поместила на соответствующий сайт апгрейд приложения MS Excel, входящего в состав MS Office97, призванный исправить недоработку его системы безопа
15.12.1998 Выпущен патч к Excel 97, препятствующий запуску зараженных программ

Корпорация Microsoft выпустила патч к программе Excel 97, который препятствует запуску зараженных программ. При запуске приложения изнутри таблицы Excel 97 не давала предупреждения о выполнении какой-либо программы. Впрочем, по данным
11.12.1998 "1С" разработала конвертор для преобразования табличных документов "1С:Предприятия 7.5" в формат MS Excel

Фирма "1С" разработала специальный инструмент для преобразования табличных документов "1С:Предприятия 7.5" в формат MS Excel. Это конвертор (фильтр), используемый MS Excel в режиме открытия файлов. Он позволяет пользователям MS Excel открывать файлы табличных документов (отчетов, печатных форм


