Яцевич Евгений
Яцевич Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Optimacros - OptiTeam Consulting - Оптитим Консалтинг - MCB Consulting - ЭмСиБи Консалтинг 17 5
|Optimacros - Оптимакрос 55 5
|1С 8217 3
|Thoma Bravo - Anaplan 67 1
|Прогноз 1651 1
|Microsoft Office Excel 1197 3
|Microsoft Office 3736 3
|SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 49 2
|SQL - Structured Query Language - Язык программирования 976 1
|Microsoft Power Query - Технология подключения к данным 8 1
|Макарова Татьяна 5 1
|Близгарев Юрий 6 1
|Дурнова Алеся 1 1
|Топольский Артем 1 1
|Грекова Наталия 1 1
|Попкова Ульяна 1 1
|Овчинникова Юлия 10 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144277 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43173 1
|Куба - Республика 362 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335946, в очереди разбора - 773412.
Создано именных указателей - 166263.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.