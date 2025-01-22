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Яцевич Евгений



22.01.2025 OptiTeam Consulting вошла в топ-65 крупнейших поставщиков ИТ-услуг России по версии CNews 1
03.12.2024 Как объединить CPM- и IBP-подходы в контуре одной системы 1
20.11.2024 OptiTeam Consulting автоматизировал бизнес-процессы с помощью системы Optimacros у одного из участников рынка табачной продукции России 1
02.10.2024 ОптиТим Консалтинг» завершил проект внедрения российской платформы Optimacros у одного из участников FMCG-отрасли 1
01.11.2023 Конференция TeamTalk 2023, 16-18 ноября, Москва 1
04.04.2023 Автохолдинг «Ключавто» перешел на российскую ИТ-систему Optimacros для формирования управленческой отчетности 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Яцевич Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Optimacros - OptiTeam Consulting - Оптитим Консалтинг - MCB Consulting - ЭмСиБи Консалтинг 17 5
Optimacros - Оптимакрос 55 5
8217 3
Thoma Bravo - Anaplan 67 1
Прогноз 1651 1
Unilever - Юнилевер Русь 151 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 965 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1332 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 114 1
Ключавто - СБСВ Ключавто 8 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10167 4
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1702 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3158 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30696 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24127 2
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 176 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1093 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19307 2
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1694 2
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 890 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1128 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 288 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1589 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка 277 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3844 1
Управляемость - Manageability 1731 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Automation of warehouse activities 434 1
Финансовое планирование 84 1
IBP - Integrated Business Planning - интегрированные процессы планирования и управления производственных бизнес-процессов 24 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2366 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4676 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5714 1
TMS - Transportation Managament System - Система управления транспортом - Системы диспетчеризации транспорта 70 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 549 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21142 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1204 1
Microsoft Office Excel 1197 3
Microsoft Office 3736 3
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 49 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 976 1
Microsoft Power Query - Технология подключения к данным 8 1
Макарова Татьяна 5 1
Близгарев Юрий 6 1
Дурнова Алеся 1 1
Топольский Артем 1 1
Грекова Наталия 1 1
Попкова Ульяна 1 1
Овчинникова Юлия 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 144277 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43173 1
Куба - Республика 362 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48007 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4877 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6968 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5656 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1328 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13498 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3418 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 192 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8383 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8132 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3200 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 23 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335946, в очереди разбора - 773412.
Создано именных указателей - 166263.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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