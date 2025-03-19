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Арнест ГК Arnest Group Арнест упаковочные решения, АУР Ball Corporation
ГК «Арнест» — участник отечественного рынка парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, владеющий рядом производств. На предприятиях компании работает около двух тысяч сотрудников. В структуру холдинга входит семь действующих дочерних компаний. В 2022 ООО «Арнест Менеджмент» (входит в группу «Арнест») было выкуплено подразделение алюминиевой аэрозольной упаковки компании Ball, изготавливающим алюминиевую упаковку банок для пива и безалкогольных напитков.
«Арнест Упаковочные Решения» (ранее Ball Corporation) — российский производитель алюминиевой упаковки для напитков. Компании принадлежит три завода по производству алюминиевой банки для напитков и единственный в России завод по производству алюминиевой крышки. Предприятия расположены в Наро-Фоминске Московской области, Всеволожске Ленинградской области, Аргаяше Челябинской области. Кроме того, компания ведет строительство завода в Ульяновской области. С осени 2022 г. компания входит в состав российской группы «Арнест» - одного из крупнейших производителей парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке в России.
Арнест ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 193 1
|Корнеев Евгений 8 3
|Попов Сергей 136 1
|Мартынов Владислав 113 1
|Николаев Вячеслав 102 1
|Афонин Сергей 5 1
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