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Арнест ГК Arnest Group Арнест упаковочные решения, АУР Ball Corporation

Арнест ГК - Arnest Group - Арнест упаковочные решения, АУР - Ball Corporation

ГК «Арнест» — участник отечественного рынка парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, владеющий рядом производств. На предприятиях компании работает около двух тысяч сотрудников. В структуру холдинга входит семь действующих дочерних компаний. В 2022 ООО «Арнест Менеджмент» (входит в группу «Арнест») было выкуплено подразделение алюминиевой аэрозольной упаковки компании Ball, изготавливающим алюминиевую упаковку банок для пива и безалкогольных напитков.

«Арнест Упаковочные Решения» (ранее Ball Corporation) — российский производитель алюминиевой упаковки для напитков. Компании принадлежит три завода по производству алюминиевой банки для напитков и единственный в России завод по производству алюминиевой крышки. Предприятия расположены в Наро-Фоминске Московской области, Всеволожске Ленинградской области, Аргаяше Челябинской области. Кроме того, компания ведет строительство завода в Ульяновской области. С осени 2022 г. компания входит в состав российской группы «Арнест» - одного из крупнейших производителей парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке в России.


19.03.2025 Промышленная компания «Арнест Упаковочные Решения» использует RED Security SOC для защиты от киберугроз 2
05.12.2023 Компания «Арнест упаковочные решения» разработала дашборды на основе российской BI-платформы Insight 2
15.11.2023 IBS помогла локализовать ИТ-инфраструктуру компании «Арнест упаковочные решения» 2
06.07.2023 «Арнест упаковочные решения» автоматизирует прибытие автотранспорта на склад с ant Time Slot Management 4
18.03.2022 МТС назначила нового вице-президента по персоналу 2
14.12.2016 «Арнест» перешла на СЭД Docsvision за 1 месяц 2
27.04.2016 Сергей Афонин назначен директором Южного региона «ВымпелКома» 1
04.09.2002 Columbus IT Partner внедрила западные стандарты управления в ОАО "Арнест" 4
23.11.2001 Назначен генеральный директор Navision CIS 1
22.11.2001 Navision a/s завершила консолидацию бизнеса в России и СНГ 1

Публикаций - 10, упоминаний - 21

Арнест ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 327 3
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 291 2
Microsoft Corporation 24718 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12905 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8801 1
Docsvision - ДоксВижн 1011 1
ant Technologies - АНТ Технолоджис - Муравьиная логистика 70 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1640 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2173 1
BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 87 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 161 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 6 2
Акрихин - Фармацевтическая компания 37 2
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 2
Miele - Миле 134 2
РУСАЛ - ВгАЗ - Волгоградский алюминиевый завод - Волгоградский алюминий 6 2
ГЕОТЕК Холдинг - ГЕОТЕК Сейсморазведка - Тюменнефтегеофизика 4 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 465 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1045 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 444 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 68 1
Arthur Andersen 60 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 193 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67326 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6736 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51479 3
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11733 2
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Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2418 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9492 2
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