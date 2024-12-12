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Индексная книга (каталог) CNews*
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Smart Ranking Смарт Ридинг



12.12.2024 «Омега.С» представила HCM-платформу для российского рынка 1
03.12.2024 Как объединить CPM- и IBP-подходы в контуре одной системы 1
29.11.2024 Для 40% россиян решающим фактором при выборе онлайн-школы является удобная коммуникация 1
08.11.2024 RED Security SOC: в октябре 2024 г. финансовый сектор подвергся волне кибератак 1
17.10.2024 Сбербанк купил онлайн-школы «Нетология» и «Фоксфорд» перешли в собственность 1
27.09.2024 В России появится система оценки качества онлайн-образования для школьников 1
12.09.2024 Цифровизация финансового сектора 2024 1
01.08.2024 Edtech-рынок продолжает рост, по итогам второго квартала рынок вырос еще на 22% 1
26.04.2024 Рост EdTech-выручки «Синергии» трехкратно превысил средний показатель рынка 1
23.04.2024 «Академия Softline» выступила партнером инвестиционной программы поддержки и развития EdTech-сегмента 1
Market.CNews. Кибербезопасность MedTech-решений 2023 1
03.04.2024 Образовательный холдинг Ultimate Education выкупил 100% МИИН 1
07.03.2024 Российский финтех-стартап научился три раза зарабатывать на одной транзакции 1
31.01.2024 Российский рынок HR Tech растет на фоне кадрового кризиса 1
31.08.2023 «Яндекс практикум» запустил цифровой учебник по программированию для медицинских вузов 1
15.08.2023 Более 100 млрд руб. заработают российские онлайн-школы по итогам 2023 года 1
03.08.2023 Merlion и российский разработчик HRTech-решений «Поток» заключили соглашение о партнерстве 1
17.05.2023 Medtech-сервис Budu запускает маркетплейс медицинских услуг 1
24.11.2021 Как будет развиваться EdTech 1
10.11.2021 Облачное видеонаблюдение в России растет в 5 раз быстрее рынка в целом 1
19.08.2021 ProductStar обучил сотрудников «Спортмастер» продуктовому подходу 1
17.03.2021 В 2020 году ГК «СКБ Контур» заработала 18,1 млрд рублей 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

Smart Ranking и организации, системы, технологии, персоны:

Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 3
8213 2
Ростелеком 9702 1
Yandex - Яндекс 7340 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12554 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
Softline - Софтлайн 2811 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
Merlion - Мерлион 793 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 66 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 172 1
Цифра ГК 2426 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 54 1
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 59 1
Прогноз 1650 1
Такснет - Taxnet 9 1
Solar Staff 8 1
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 26 1
Эквио - e.Queo 8 1
1С Mirapolis - Мираполис 22 1
HiWatch 10 1
Салаватстекло - Уфанет 17 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 44 1
PolyVision 2 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Optimacros - Оптимакрос 55 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
NanduQ - Qiwi 996 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Спортмастер - Sportmaster 177 1
Ренессанс Страхование 160 1
Superjob - Суперджоб 503 1
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 150 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 94 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5910 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 245 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65971 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50410 10
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13369 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19287 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1454 3
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 808 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12515 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2185 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2231 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1455 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 411 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
Python - высокоуровневый язык программирования 929 2
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 64 2
Statista 229 2
Яндекс.Практикум 53 2
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - Potok.io - Поток Оценка 360 - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 58 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
Linux OS 9937 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Booking.com 114 1
СКБ Контур - Контур.ОФД 15 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 274 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн 73 1
СКБ Контур - Контур.Маркет 16 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
СКБ Контур - Контур.Реестро 18 1
СКБ Контур - Контур.Маркировка 6 1
DSSL Trassir 23 1
СКБ Контур - Контур.Школа 2 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
VK HR Tek 31 1
СКБ Контур - Контур.Пульс 2 1
Синергия Университет - Synergy LMS 3 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 139 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 43 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 49 1
Microsoft Office Excel 1197 1
Курмышев Илья 5 2
Морозов Игорь 40 2
Солодовников Денис 94 1
Степанюк Михаил 68 1
Филатов Евгений 28 1
Алексеев Александр 20 1
Вагин Алексей 6 1
Галкина Татьяна 44 1
Дьяков Кирилл 4 1
Карпов Михаил 5 1
Расколов Сергей 43 1
Стариков Алексей 2 1
Абрамов Роман 6 1
Менде Андрей 3 1
Захарян Артур 9 1
Подлипский Никита 2 1
Юрьев Михаил 14 1
Рахметов Джейхун 1 1
Разыков Арслан 1 1
Сизов Андрей 4 1
Турманов Марат 1 1
Лобов Вадим 6 1
Смолякова Светлана 1 1
Крутов Дмитрий 18 1
Мосейкин Павел 4 1
Сорокин Егор 9 1
Данилин Дмитрий 16 1
Савицкий Кирилл 2 1
Яцевич Евгений 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144223 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43164 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52103 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17028 2
Европа 21768 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17369 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Азия - Азиатский регион 5529 1
Индия - Bharat 5446 1
Америка - Американский регион 2160 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Америка Южная 850 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Ближний Восток 2943 1
Россия - СФО - Новосибирск 4292 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3098 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51011 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14321 2
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 500 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 2
Английский язык 6634 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 2
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 994 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 204 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4143 1
Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives 88 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 165 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 386 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 115 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 724 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 472 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 166 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1062 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 181 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 281 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
Markets&Markets Research 112 1
ABI Research 234 1
Mordor Intelligence 29 1
IMARC Group 3 1
FMI - Future Market Insights 5 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 51 4
VK Skillbox - Скилбокс 109 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 95 2
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 31 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 88 2
Актион МЦФЭР - Актион университет - Высшая школа Главбуха НОЧУ ОДПО 2 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
РБК - ProductStar - Продуктстар - онлайн-университет 4 1
Ultimate Education - Bang Bang Education 7 1
Ultimate Education - MAED Academy - онлайн-школа маркетинга 5 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 161 1
НИУ ВШЭ - Институт образования 11 1
Умскул 10 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 222 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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