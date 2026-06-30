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Такснет Taxnet

Такснет - Taxnet

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 75 дел, на cумму 165 643 768 ₽*

Судебные дела (75) на сумму 165 643 768 ₽*
в качестве истца (6) на сумму 162 629 ₽*
в качестве ответчика (32) на сумму 978 855 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


30.06.2026 «Контур» объявил о слиянии системы «Такснет-Навигатор» с «Контур.Экстерном» 1
11.09.2023 «СКБ Контур» настроил передачу МЧД в роуминге с другими операторами ЭДО 1
18.11.2021 Системообразующая ИТ-компания России выходит на рынок ИБ, составив конкуренцию Infowatch и «Ростелеком-Солар» 1
17.03.2021 В 2020 году ГК «СКБ Контур» заработала 18,1 млрд рублей 2
23.11.2020 Маркетологи ОЭЗ «Иннополис» возьмут новичков-фаундеров под свое крыло 1
29.07.2020 Группа компаний «СКБ Контур» купила казанского разработчика «ТаксНет» 4
09.08.2019 «Аладдин Р.Д.» и «Такснет» протестировали свои продукты на совместимость 1
11.10.2016 К роуминговому центру «Ростелекома» присоединились 23 оператора ЭДО 1
26.12.2007 В Татарстане работники правительства получили ключи ЭЦП 2
08.08.2005 В Татарстане прошел семинар "Стратегии регионального развития инфраструктуры электронной цифровой подписи" 1

Публикаций - 10, упоминаний - 15

Такснет и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1325 4
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 591 2
Такском - Taxcom 253 2
Тензор 170 2
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 179 1
LeraData - Форапром 6 1
Татэнерго - ТатАИСэнерго - Татарстан Автоматизация и Связь Энерго 12 1
СибАкадемСофт НП - Некоммерческое партнерство содействия развитию информационных технологий 10 1
НТСсофт - NTSsoft 3 1
КрасКрипт - МО ПНИЭИ – КрасКрипт 2 1
ИИТ - Институт информационных технологий 10 1
Айтиком - ITCOM - Айтиком Удостоверяющий центр - Айтиком консалтинг 1 1
ФТ-Крипто - Финтендер-крипто 1 1
Ростелеком 10859 1
Минцифры РФ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 50 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15558 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 205 1
InfoWatch - Инфовотч 1168 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1316 1
9503 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1457 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 515 1
Directum - Директум 1244 1
Ланит - Норбит - Norbit 427 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 144 1
Ростелеком - РТЛабс 210 1
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 488 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 134 1
ММК Информсервис 68 1
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 260 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
Аргос НПФ 8 1
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 152 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 59 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - ИИТ - Удостоверяющий центр 41 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Test IT - Тест Айти 53 1
Электронный экспресс 14 1
НефтеХимСервис 1 1
КИСМ - КАМАЗинструментспецмаш 1 1
Акибанк - Акционерный коммерческий ипотечный банк 9 1
Первый Ключ Центр выпуска ЭЦП - Удостоверяющий центр 9 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Соллерс-Елабуга - ЕлАЗ ПО - Елабужский Автомобильный завод Производственное объединение 4 1
НСПК - Национальная система платежных карт 941 1
Татнефть 241 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 459 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 46 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 55 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13634 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5559 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5393 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4926 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2123 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3409 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 306 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 93 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 31 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 778 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4303 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13835 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64183 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61042 3
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2379 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35740 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2515 2
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 479 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1123 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12069 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 593 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1344 1
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 410 1
Электронный документ - Electronic document 1568 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1664 1
PrivacyTech - Digital identity - Цифровая идентичность - Цифровая идентификация 13 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13402 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5078 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8134 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34351 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12076 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 480 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 760 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5139 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9173 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 585 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2622 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4884 1
Машинное зрение - Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа - МЧЗ - машиночитаемая зона 278 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 560 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8511 1
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 318 1
Podcasts - Подкастинг 316 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1340 2
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 378 2
СКБ Контур - Контур.Маркировка 9 1
Ростелеком - РЦ ЭДО - Роуминговый центр операторов электронного документооборота - НС ЭД - Национальная система Электронный документ 11 1
СКБ Контур - Контур.Школа 3 1
Тензор - СБИС ЭДО SABY 61 1
ATI.SU - АТИ-доки 18 1
СКБ Контур - Контур.Пульс 2 1
Бифит - ЭДО 1 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 185 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 451 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 725 1
КриптоПро CSP СКЗИ 255 1
Aladdin JaCarta PKI 89 1
СКБ Контур - Контур.ОФД 20 1
Aladdin JaCarta ГОСТ 96 1
Aladdin JaCarta PRO 27 1
Aladdin JaCarta LT 29 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн 92 1
СКБ Контур - Контур.Маркет 20 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 116 1
СКБ Контур - Контур.Реестро 18 1
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 206 1
Подшивалов Павел 3 1
Ермак Антон 3 1
Яковлев Михаил 20 1
Обаляева Юлия 9 1
Афанасьев Георгий 11 1
Димитров Илия 9 1
Ибрагимов Олег 1 1
Латыпов Рустам 1 1
Терегулов Рустам 1 1
Садыков Данияр 5 1
Галеев Вадим 3 1
Геллер Яков 4 1
Хамидулина Ольга 3 1
Пряда Ольга 2 1
Гареев Ринат 1 1
Путин Владимир 3444 1
Касперская Наталья 318 1
Ершов Андрей 50 1
Кузнецов Александр 159 1
Бондаренко Михаил 59 1
Филатов Евгений 30 1
Кандыбович Дмитрий 18 1
Домарацкий Сергей 4 1
Орловский Павел 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 164574 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3414 5
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1507 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 77 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3438 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 669 1
Россия - СФО - Новосибирск 4839 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2028 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14760 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 457 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 917 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 784 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 407 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57131 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52998 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 984 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6536 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18005 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7004 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27024 2
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 213 1
Кибернетика - Cybernetics 253 1
Список системообразующих предприятий РФ 326 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 922 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5077 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8733 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33374 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5550 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8798 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6519 1
Энергетика - Energy - Energetically 5789 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 392 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1190 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1820 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8763 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2551 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1075 1
Льготы - Льготные кредиты 162 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3120 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 804 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3928 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1144 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3814 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12199 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8021 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4950 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5709 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1067 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2643 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 684 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 594 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 166 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 894 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 36 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 179 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 108 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 43 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453641, в очереди разбора - 727668.
Создано именных указателей - 196902.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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