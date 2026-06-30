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Такснет Taxnet
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 75 дел, на cумму 165 643 768 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 10, упоминаний - 15
Такснет и организации, системы, технологии, персоны:
|Подшивалов Павел 3 1
|Ермак Антон 3 1
|Яковлев Михаил 20 1
|Обаляева Юлия 9 1
|Афанасьев Георгий 11 1
|Димитров Илия 9 1
|Ибрагимов Олег 1 1
|Латыпов Рустам 1 1
|Терегулов Рустам 1 1
|Садыков Данияр 5 1
|Галеев Вадим 3 1
|Геллер Яков 4 1
|Хамидулина Ольга 3 1
|Пряда Ольга 2 1
|Гареев Ринат 1 1
|Путин Владимир 3444 1
|Касперская Наталья 318 1
|Ершов Андрей 50 1
|Кузнецов Александр 159 1
|Бондаренко Михаил 59 1
|Филатов Евгений 30 1
|Кандыбович Дмитрий 18 1
|Домарацкий Сергей 4 1
|Орловский Павел 11 1
|КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 179 1
|VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 108 1
|РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453641, в очереди разбора - 727668.
Создано именных указателей - 196902.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453641, в очереди разбора - 727668.
Создано именных указателей - 196902.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.