Получите все материалы CNews по ключевому слову
СКБ Контур Контур.Школа
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|13.09.2024
|«Контур» запустил программу поддержки малого и среднего бизнеса в регионах 1
|17.03.2021
|В 2020 году ГК «СКБ Контур» заработала 18,1 млрд рублей 1
СКБ Контур и организации, системы, технологии, персоны:
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1322 2
|Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
|Такснет - Taxnet 9 1
|1С 9452 1
|Россия - ПФО - Татарстан Республика 3402 2
|Россия - ПФО - Самарская область 1545 1
|Россия - ПФО - Нижегородская область 2253 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164045 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450549, в очереди разбора - 728420.
Создано именных указателей - 196227.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.