Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196227
ИКТ 15127
Организации 11641
Ведомства 1503
Ассоциации 1101
Технологии 3574
Системы 26883
Персоны 85613
География 3091
Статьи 1577
Пресса 1296
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2806
Мероприятия 894

СКБ Контур Контур.Школа

СКБ Контур - Контур.Школа

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


13.09.2024 «Контур» запустил программу поддержки малого и среднего бизнеса в регионах 1
17.03.2021 В 2020 году ГК «СКБ Контур» заработала 18,1 млрд рублей 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

СКБ Контур и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1322 2
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
Такснет - Taxnet 9 1
9452 1
НСПК - Национальная система платежных карт 935 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13795 2
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 750 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 582 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4878 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1114 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15809 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 591 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1333 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5175 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5040 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4290 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12032 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 479 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35586 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 374 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1337 1
СКБ Контур - Контур.ОФД 20 1
СКБ Контур - Контур.Маркировка 9 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн 91 1
СКБ Контур - Контур.Маркет 20 1
СКБ Контур - Контур.Реестро 18 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 451 1
СКБ Контур - Контур.Пульс 2 1
Подшивалов Павел 3 1
Филатов Евгений 30 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3402 2
Россия - ПФО - Самарская область 1545 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2253 1
Россия - РФ - Российская федерация 164045 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26936 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12138 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56964 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6516 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4928 1
ФНС РФ - Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 157 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 676 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 801 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52853 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8697 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5526 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8748 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 392 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1183 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1811 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8735 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3416 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3810 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 36 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450549, в очереди разбора - 728420.
Создано именных указателей - 196227.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще