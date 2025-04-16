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СКБ Контур Контур.Маркировка
Контур.Маркировка — сервис для производителей, импортеров, оптовых компаний для работы с маркировкой товаров. Он закрывает требования законодательства по маркировке — заказ кодов, нанесение их на товары, передача сведений о вводе продукции в оборот в Честный знак, наполнение отгрузочных документов для отправки по ЭДО, маркировка остатков. Входит в экосистему для бизнеса Контур.
СКБ Контур и организации, системы, технологии, персоны:
|Филатов Евгений 29 1
|Локис Владимир 1 1
|Ермолаев Дмитрий 3 1
|Сродных Михаил 70 1
|Леонтьева Ольга 1 1
|Дюдюкин Александр 1 1
|Паньшин Роман 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147414 3
|Россия - ПФО - Татарстан Республика 2972 1
|Россия - УФО - Екатеринбург 4028 1
|Россия - ПФО - Ульяновская область 623 1
|Россия - ПФО - Самарская область 1358 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11287 1
|Forbes - Форбс 844 1
|Ведомости 1057 1
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