Контур.Маркировка — сервис для производителей, импортеров, оптовых компаний для работы с маркировкой товаров. Он закрывает требования законодательства по маркировке — заказ кодов, нанесение их на товары, передача сведений о вводе продукции в оборот в Честный знак, наполнение отгрузочных документов для отправки по ЭДО, маркировка остатков. Входит в экосистему для бизнеса Контур.