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СКБ Контур Контур.Маркировка


Контур.Маркировка — сервис для производителей, импортеров, оптовых компаний для работы с маркировкой товаров. Он закрывает  требования законодательства по маркировке — заказ кодов, нанесение их на товары, передача сведений о вводе продукции в оборот в Честный знак, наполнение отгрузочных документов для отправки по ЭДО, маркировка остатков. Входит в экосистему для бизнеса Контур.

 


16.04.2025 «Компания Натрули» протестировала маркировку бакалеи с помощью «Контура»​ 2
24.09.2024 ​Завод «Тольяттимолоко» запустил маркировку с помощью «Контура» 1
19.08.2024 «Контур» помог заводу «Уральские источники» запустить маркировку воды 4
25.12.2023 Группа компаний «СКБ Контур» приобрела долю в Moneyplace 1
17.03.2021 В 2020 году ГК «СКБ Контур» заработала 18,1 млрд рублей 1
09.07.2020 «Контур» разработала мобильное приложение со сканером для маркировки лекарств 2
27.11.2019 «СКБ Контур» выпустил сервис для работы с маркировкой товаров 3

Публикаций - 7, упоминаний - 14

СКБ Контур и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1097 6
8382 4
Data Matrix - Дата Матрикс 78 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
Такснет - Taxnet 9 1
Merlion - Мерлион 829 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 119 1
СКБ Контур - Moneyplace - Маниплейс 6 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 223 1
НСПК - Национальная система платежных карт 829 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 256 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 289 1
Synergetic - Синергетик 5 1
Уральские источники - Екатеринбургский завод по производству безалкогольных напитков и минеральной воды 1 1
Тольяттимолоко 1 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6041 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 488 6
Маркировка - Marking 1103 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12746 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10492 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31479 4
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 132 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 418 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3913 2
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 508 2
GTIN - Global Trade Item Number - международный код маркировки и учёта логистических единиц 16 2
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 672 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11395 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52030 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4018 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4767 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5945 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3471 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 549 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3467 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 250 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 868 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68002 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5577 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2372 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2114 1
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 310 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24569 1
DataMatrix - электронный точечный двухмерный код 31 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 290 3
СКБ Контур - Контур.ОФД 16 2
СКБ Контур - Контур.Маркет 17 2
СКБ Контур - Контур.Экстерн 76 2
Google Android 14184 1
Apple iOS 7921 1
Microsoft Office Excel 1212 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1114 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 400 1
СКБ Контур - Контур.Реестро 18 1
СКБ Контур - Контур.Школа 2 1
СКБ Контур - Контур.Пульс 2 1
СКБ Контур - Контур.Эльба 84 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 218 1
Россельхознадзор РФ - ЭВСД - Электронные ветеринарные сопроводительные документы - Единое хранилище сведений по государственному ветеринарному надзору 10 1
СКБ Контур - Контур.Меркурий 5 1
Филатов Евгений 29 1
Локис Владимир 1 1
Ермолаев Дмитрий 3 1
Сродных Михаил 70 1
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Дюдюкин Александр 1 1
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СКБ Контур АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 26 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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