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СКБ Контур Контур.ОФД
Контур.ОФД — это сервис, который передает в налоговые органы сведения о расчетах и действиях на кассе согласно Федеральному закону от 22.05.2003 № 54-ФЗ, а также работает с маркировкой.
СКБ Контур и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 296 1
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 131 1
|Филатов Евгений 28 3
|Ларькин Максим 26 2
|Румянцев Антон 47 2
|Баров Алексей 30 2
|Бублик Илья 24 2
|Мраморов Дмитрий 29 2
|Шувалов Дмитрий 2 2
|Казакова Виктория 2 1
|Силуанов Антон 66 1
|Макаров Алексей 63 1
|Афанасьев Дмитрий 19 1
|Андрияшкин Сергей 7 1
|Добровольский Михаил 24 1
|Тупицын Александр 9 1
|Бублик Владимир 4 1
|Скользкова Светлана 5 1
|Батина Александра 1 1
|Сабитов Антон 1 1
|Гиленюк Евгения 1 1
|Есипенко Ирина 8 1
|Ермолаев Дмитрий 3 1
|Сродных Михаил 70 1
|Сафаров Эльдар 2 1
|Орловский Павел 8 1
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|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3239 1
|Smart Ranking - Смарт Ридинг 26 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 858 1
|СКБ Контур АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 26 1
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