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СКБ Контур Контур.ОФД

СКБ Контур - Контур.ОФД

Контур.ОФД — это сервис, который передает в налоговые органы сведения о расчетах и действиях на кассе согласно Федеральному закону от 22.05.2003 № 54-ФЗ, а также работает с маркировкой.


18.03.2025 CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2025 1
18.11.2024 «Контур.Экстерн» провел интеграцию с «Контур.ОФД»: теперь в учете можно отражать данные из касс 1
25.12.2023 Группа компаний «СКБ Контур» приобрела долю в Moneyplace 1
25.03.2022 CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2022 1
12.01.2022 В «СКБ Контур» сменились два топ-менеджера 1
22.03.2021 CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных 1
17.03.2021 В 2020 году ГК «СКБ Контур» заработала 18,1 млрд рублей 1
12.02.2020 Выручка «СКБ Контур» за 2019 год составила 15,4 млрд рублей 1
10.02.2020 Модульбанк начал выдавать кредиты под обороты онлайн-касс, подключенных к «Контур.ОФД» 1
03.09.2019 «Контур.ОФД» выпустил бесплатное мобильное приложение для iOS и Android 2
27.03.2019 Рынок онлайн-касс: основные игроки и важнейшие тренды 1
25.03.2019 «Первый ОФД» и «Контур.ОФД» займутся совместной аналитикой больших данных 2
26.02.2019 Выручка «СКБ Контур» за 2018 год составила 13,4 млрд рублей 1
22.03.2018 СКБ Контур заработал 10,9 миллиардов рублей в 2017 году 1
22.02.2017 «СКБ Контур» в 2016 г. увеличил выручку на 23% 1
16.01.2017 «Контур.ОФД» объединил техрешение «Платформы ОФД» и «Личный кабинет владельца ККТ» от «СКБ Контур» 3

Публикаций - 16, упоминаний - 20

СКБ Контур и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1083 13
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 326 9
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 116 4
8319 4
Штрих-М - ОФД-Я - Ярус - оператор фискальных данных 41 4
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 118 4
Такском - Taxcom 242 4
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 219 3
Дримкас - Dreamkas 19 3
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 13 3
МегаФон 9032 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12892 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8795 2
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 2
Элемент ГК - Elementec - ELMT 94 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 100 2
Тензор 102 2
Электронный экспресс 13 2
ИнитПро 7 2
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 276 2
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 275 1
Эвотор - Evotor 185 1
Штрих-М НТЦ 60 1
Чек Онлайн 7 1
Альфа-Проект НТЦ 3 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3995 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 223 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
APIBank - ЦБП - Цифровые банковские платформы 21 1
Корус Консалтинг ГК 1232 1
Lifepay - Life Pay - Платежный сервис провайдер, ПСП 28 1
Такснет - Taxnet 9 1
Merlion - Мерлион 817 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 119 1
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 43 1
СКБ Контур - Moneyplace - Маниплейс 6 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 870 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 196 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7427 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2418 1
Альфа-Банк 1783 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
Visa International 1952 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 161 1
X5 Group - Перекрёсток 552 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 488 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1885 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 58 1
ГПБ - Газпромбанк 1093 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 467 1
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 25 1
НСПК - Национальная система платежных карт 821 1
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 32 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 255 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Synergetic - Синергетик 5 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2920 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5014 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4828 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1225 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5999 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 319 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 844 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 296 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 131 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12658 10
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Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2546 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8544 2
ОФД услуги - ФФД - формат фискальных документов 20 2
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15889 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 669 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 501 1
GTIN - Global Trade Item Number - международный код маркировки и учёта логистических единиц 16 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 786 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 632 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4198 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19861 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11169 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5137 1
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 125 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1092 5
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 281 5
СКБ Контур - Контур.Экстерн 75 5
СКБ Контур - Контур.Маркет 16 5
СКБ Контур - Контур.Эльба 81 3
СКБ Контур - Контур.Закупки 23 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 396 2
СКБ Контур - Контур.Реестро 18 2
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 138 2
СКБ Контур - Контур.Экстерн - Контур.Бухгалтерия 51 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 216 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3257 2
СКБ Контур - Контур.Маркировка 6 2
СКБ Контур - Контур.Меркурий 5 2
Google Android 14111 1
Apple iOS 7870 1
1С:Касса 9 1
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 108 1
МОД Народный контроль 44 1
СКБ Контур - Контур.Школа 2 1
СКБ Контур - Контур.Персонал 7 1
СКБ Контур - Контур.Отчет ПФ 1 1
Тинькофф - Cloud - CloudKassir - Клаудкассир 12 1
Реестр добросовестных экспортеров 200 1
СКБ Контур - Контур.Светофор 11 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 183 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 231 1
СКБ Контур - Контур.Снаб 3 1
Минстрой РФ - ФГИС ЦС - Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве 14 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 295 1
СКБ Контур - Контур.Факторинг 4 1
СКБ Контур - Контур.Призма 21 1
Яндекс.ОФД 9 1
Такском ОФД 5 1
Астрал ГК - Калуга Астрал.ОФД 3 1
СКБ Контур - Контур.Спектр 2 1
OFD.RU - ЭДО.Поток 7 1
СКБ Контур - Контур.ЕГАИС 4 1
СКБ Контур - Контур.Алко - Алкодекларация.Контур - Алкосверка.Контур 8 1
СКБ Контур - Контур.Дисконт 1 1
Филатов Евгений 28 3
Ларькин Максим 26 2
Румянцев Антон 47 2
Баров Алексей 30 2
Бублик Илья 24 2
Мраморов Дмитрий 29 2
Шувалов Дмитрий 2 2
Казакова Виктория 2 1
Силуанов Антон 66 1
Макаров Алексей 63 1
Афанасьев Дмитрий 19 1
Андрияшкин Сергей 7 1
Добровольский Михаил 24 1
Тупицын Александр 9 1
Бублик Владимир 4 1
Скользкова Светлана 5 1
Батина Александра 1 1
Сабитов Антон 1 1
Гиленюк Евгения 1 1
Есипенко Ирина 8 1
Ермолаев Дмитрий 3 1
Сродных Михаил 70 1
Сафаров Эльдар 2 1
Орловский Павел 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 146207 10
Казахстан - Республика 5585 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3994 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43565 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2945 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13365 2
Эстония - Эстонская Республика 752 2
Латвия - Латвийская Республика 819 2
Беларусь - Белоруссия 5745 2
Молдавия - Республика Молдова 712 2
Литва - Литовская Республика 655 2
Южная Корея - Республика 6681 1
Швеция - Королевство 3631 1
Венгрия 814 1
Чехия - Чешская Республика 1311 1
Россия - ЦФО - Калужская область 991 1
Грузия 1247 1
Румыния 731 1
Австрия - Австрийская Республика 1313 1
Хорватия - Республика 276 1
Словакия - Словацкая Республика 473 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17554 1
Германия - Федеративная Республика 12725 1
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Нидерланды 3539 1
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